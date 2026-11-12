Pep Guardiola seria uma contratação de peso para a seleção masculina dos EUA, mas a U.S. Soccer deveria resistir à tentação de buscar outro técnico de renome

As fotos pareciam surgir dia sim, dia não. Em uma delas, Pep Guardiola caminhava pela neve do Soho, de gorro e luvas, mas com um ar descolado sem fazer esforço. Em outra, Guardiola passeava pelo Central Park em um dia frio, de mãos dadas com os filhos. Ele ia a restaurantes, cafés e shows.

Basicamente, parecia passar o tempo andando por Nova York e fazendo coisas comuns. Poucos considerariam a Cidade que Nunca Dorme um lugar para uma pausa tranquila. Mas, para Guardiola, em 2012, ela foi um verdadeiro refúgio. O futebol ainda não era popular o bastante nos Estados Unidos para que ele fosse reconhecido o tempo todo. Thierry Henry flertava com a fama naquela época. Guardiola, porém, apesar de ter comandado no Barcelona uma das maiores equipes da era moderna, circulava quase anonimamente, salvo por uma foto ou outra.

Só isso acabou servindo de ponto de partida para muitos rumores ao longo da última década. Pep parecia gostar muito de Nova York. Logo, dizem, ele deve (!) querer comandar a seleção masculina dos Estados Unidos. Ignoremos, por conveniência, a enorme distância entre “gostar de passar alguns meses em um lugar” e “querer comandar a seleção de futebol de todo o país”. Aquela temporada é um dos poucos argumentos frágeis usados para sugerir que Guardiola deveria, um dia, treinar a seleção masculina dos Estados Unidos. Na quarta-feira, a fantasia se aproximou da realidade quando The Athletic noticiou que Guardiola encabeça a lista de candidatos dos Estados Unidos para substituir Mauricio Pochettino no comando da seleção, caso ele vá para o Manchester United.

Apesar de todo o apelo da ideia, esse seria o caminho errado para a U.S. Soccer. O talento de Guardiola está acima de qualquer dúvida. Mas é preciso examinar com muito mais cuidado se ele é a escolha certa. Com 2030 pela frente, a seleção masculina dos Estados Unidos precisa de alguém que estabeleça uma identidade clara com pouco tempo de preparação, trabalhe com os jogadores disponíveis e se comprometa com o projeto para além das grandes noites da equipe. Seria fácil celebrar mais uma apresentação espetacular. A tarefa mais difícil é construir algo que sobreviva à próxima troca no comando técnico.