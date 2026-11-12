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Pep Guardiola seria uma contratação de peso para a seleção masculina dos EUA, mas a U.S. Soccer deveria resistir à tentação de buscar outro técnico de renome

As credenciais de Pep Guardiola são indiscutíveis. Mas, com Mauricio Pochettino perto de sair, a seleção masculina dos Estados Unidos precisa de mais do que outra superestrela para se preparar para 2030.

Thomas Hindle
Traduzido por

  • As fotos pareciam surgir dia sim, dia não. Em uma delas, Pep Guardiola caminhava pela neve do Soho, de gorro e luvas, mas com um ar descolado sem fazer esforço. Em outra, Guardiola passeava pelo Central Park em um dia frio, de mãos dadas com os filhos. Ele ia a restaurantes, cafés e shows.

    Basicamente, parecia passar o tempo andando por Nova York e fazendo coisas comuns. Poucos considerariam a Cidade que Nunca Dorme um lugar para uma pausa tranquila. Mas, para Guardiola, em 2012, ela foi um verdadeiro refúgio. O futebol ainda não era popular o bastante nos Estados Unidos para que ele fosse reconhecido o tempo todo. Thierry Henry flertava com a fama naquela época. Guardiola, porém, apesar de ter comandado no Barcelona uma das maiores equipes da era moderna, circulava quase anonimamente, salvo por uma foto ou outra.

    Só isso acabou servindo de ponto de partida para muitos rumores ao longo da última década. Pep parecia gostar muito de Nova York. Logo, dizem, ele deve (!) querer comandar a seleção masculina dos Estados Unidos. Ignoremos, por conveniência, a enorme distância entre “gostar de passar alguns meses em um lugar” e “querer comandar a seleção de futebol de todo o país”. Aquela temporada é um dos poucos argumentos frágeis usados para sugerir que Guardiola deveria, um dia, treinar a seleção masculina dos Estados Unidos. Na quarta-feira, a fantasia se aproximou da realidade quando The Athletic noticiou que Guardiola encabeça a lista de candidatos dos Estados Unidos para substituir Mauricio Pochettino no comando da seleção, caso ele vá para o Manchester United.

    Apesar de todo o apelo da ideia, esse seria o caminho errado para a U.S. Soccer. O talento de Guardiola está acima de qualquer dúvida. Mas é preciso examinar com muito mais cuidado se ele é a escolha certa. Com 2030 pela frente, a seleção masculina dos Estados Unidos precisa de alguém que estabeleça uma identidade clara com pouco tempo de preparação, trabalhe com os jogadores disponíveis e se comprometa com o projeto para além das grandes noites da equipe. Seria fácil celebrar mais uma apresentação espetacular. A tarefa mais difícil é construir algo que sobreviva à próxima troca no comando técnico.

  • O custo de mais uma reformulação

    마우리시오 포체티노 (Mauricio Pochettino)
    Getty Images

    Pochettino parece estar prestes a deixar a seleção dos Estados Unidos, já que sua ida para o Manchester United está praticamente acertada.

    Vale examinar, primeiro, o que a seleção dos Estados Unidos quer ser.

    A contratação de Pochettino indicava ambição. Doadores de destaque aportaram dinheiro, e o treinador recebia cerca de US$ 6 milhões por ano para comandar a equipe. Em sua entrevista coletiva de apresentação, ele falou sobre campanhas na Copa do Mundo. Um ano depois, dizia acreditar de verdade que os Estados Unidos poderiam conquistar o título. Há, sem dúvida, um alinhamento em todos os níveis. Em geral, os principais nomes do futebol nos Estados Unidos concordam que a seleção tem potencial para se tornar uma potência mundial na modalidade. A contratação de Pochettino foi a manifestação financeira e concreta dessa intenção inequívoca.

    Não havia nada de errado com essa ambição. Contratar Pochettino mostrou que a Federação de Futebol dos Estados Unidos queria elevar suas expectativas, e a equipe dele conquistou a primeira vitória do país no mata-mata de uma Copa do Mundo desde 2002. Uma possível saída não apaga esse progresso.

    Mas expõe a fragilidade de um projeto construído tão fortemente em torno de uma única contratação. Se Pochettino deixar o cargo rumo ao Manchester United tão pouco tempo depois de renovar seu contrato, a federação terá novamente de procurar alguém para levar seus planos adiante. Isso deveria provocar uma análise séria de como a seleção mantém a continuidade quando seu principal nome parte. Simplesmente substituir um treinador renomado por outro deixaria essa questão sem resposta.

  • Trabalhando com um elenco mais fraco

    Rodri
    Getty Images

    Rodri foi peça fundamental em algumas formações do Manchester City.

    E assim chegamos a Guardiola, um técnico associado, por definição, à elite do futebol europeu. O currículo de Guardiola é extraordinário. Nenhum outro técnico do futebol europeu iguala suas conquistas. Quarenta e um títulos. Onze campeonatos nacionais. Três Champions Leagues. Enfrentou Jose Mourinho quando comandava o Barcelona e venceu. Enfrentou Jurgen Klopp quando comandava o Dortmund e o Liverpool e venceu. Os debates sobre quem é o maior de todos os tempos ficam um pouco absurdos no futebol. Mas, se fosse preciso fazer uma lista dos melhores técnicos, Guardiola certamente estaria entre os primeiros.

    Os maiores sucessos de Guardiola vieram com vantagens que o futebol de seleções não pode oferecer: trabalho diário com seus jogadores, elencos de elite e a possibilidade de contratar atletas para funções específicas. Sua capacidade de melhorar esses jogadores faz parte de sua grandeza. Mas levar esse trabalho à seleção dos Estados Unidos exigiria uma adaptação significativa.

    Os Estados Unidos têm jogadores talentosos. Também contam com um grupo limitado de atletas elegíveis e pouco tempo de trabalho em conjunto. Guardiola teria de trabalhar dentro dessas condições, simplificando suas ideias quando necessário e adaptando-as ao elenco.

    Tyler Adams não é Rodri. Essa comparação, por si só, não descarta Guardiola, mas ilustra o desafio. Não haveria janela de transferências para suprir a falta de uma peça, e haveria muito menos treinos para ensinar soluções alternativas. Esse é o principal motivo para questionar se Guardiola seria a escolha certa.

  • Ele quer outro projeto?

    guardiola maresca
    (C)Getty images

    Guardiola deixou claro que estava sem energia nos seus últimos dias no Manchester City.

    Também há questões mais pessoais a respeito do próprio Guardiola. Como deixou claro em entrevistas e no revelador documentário A Beautiful Obsession, as exigências do trabalho no Manchester City o haviam desgastado. Ele saiu precisando de uma pausa, e suas reflexões pouco indicavam que estivesse ansioso para mergulhar imediatamente em outro projeto.

    “Será difícil voltar. Preciso renovar muita coisa”, disse ele no documentário.

    Essas palavras devem fazer a U.S. Soccer refletir. O futebol de seleções tem um ritmo diferente, com menos partidas e menos trabalho diário de treinamento. Talvez isso ajudasse Guardiola a recuperar a vontade de trabalhar. Mas a federação estaria apostando que uma mudança de ambiente poderia devolver a ele a energia sobre a qual havia manifestado dúvidas abertamente.

    E isso importa para uma seleção que tem a ambição de se tornar uma verdadeira candidata ao título. A seleção masculina dos Estados Unidos precisa de um técnico disposto a se dedicar intensamente aos próximos quatro anos, estabelecer uma identidade e extrair o melhor de uma geração emergente. A genialidade tática de Guardiola seria um trunfo enorme. Sua disposição para assumir essa responsabilidade é muito menos certa.

    Sua decisão de se afastar deve ser recebida com compreensão e empatia. Mas também é preciso avaliar com clareza o que os Estados Unidos precisam agora. Apostar em um técnico que falou tão abertamente sobre a necessidade de uma pausa seria um risco considerável no início de mais um ciclo de Copa do Mundo.

  • Uma estrela maior que a seleção masculina dos Estados Unidos?

    Guardiola
    Getty Images

    Guardiola é uma marca global de enorme peso, algo que deve ser levado em conta ao considerar seu nome para a seleção masculina dos Estados Unidos.

    Há também a questão da fama.

    Guardiola talvez pudesse andar por Nova York com relativo anonimato em 2012. Mas certamente não é mais o caso. Em um evento de lançamento do uniforme do Manchester City em 2025, pouco antes do Mundial de Clubes, o espanhol foi cercado por torcedores ansiosos por um autógrafo. Assistir ao seu time do City havia se tornado uma atração do horário nobre, e Guardiola estava no centro do projeto, tão reconhecível quanto os jogadores que seguiam suas instruções.

    Em resumo, Guardiola chegaria como um nome de projeção mundial maior do que o da equipe que assumiria. E isso atrairia todos os olhares. Mas, como aconteceu com a ida de Messi para o PSG, o entusiasmo viria acompanhado de expectativas que a contratação, por si só, não poderia satisfazer. De repente, uma evolução constante poderia parecer insuficiente. Qualquer resultado que não fosse chegar às fases decisivas dos grandes torneios poderia ser tratado como fracasso, independentemente de quanto a equipe tivesse realmente evoluído.

    Essa é uma situação desconfortável para um projeto que ainda tenta se firmar entre os melhores do mundo. A presença de Guardiola elevaria as expectativas imediatamente. Elevar a capacidade da equipe levaria bem mais tempo.

    Até o maior dos treinadores precisa da estrutura certa ao seu redor. O sucesso do PSG após a saída de Messi ressaltou o valor de uma identidade coletiva clara. Já a Espanha de Vicente del Bosque mostrou como um treinador pode conduzir uma equipe repleta de estrelas dentro de uma estrutura bem-sucedida de seleção nacional. Nenhum dos exemplos oferece uma fórmula que os Estados Unidos possam simplesmente copiar, mas ambos apontam para a importância do projeto como um todo.

    Guardiola inevitavelmente se tornaria o rosto do futebol dos Estados Unidos. O risco é que a U.S. Soccer confundisse ter esse rosto com ter todo o resto em ordem.

  • É possível contrariar uma tendência?

    Lionel Scaloni
    (C)Getty Images

    Scaloni levou a Argentina a anos de conquistas após um longo período sem títulos

    Há outras maneiras de construir uma seleção bem-sucedida. A Espanha promoveu Luis de la Fuente depois de sua passagem pelas categorias de base. A Argentina recorreu a Lionel Scaloni, que havia trabalhado na comissão técnica da seleção. Nenhum dos dois chegou ao cargo com a reputação de Guardiola como treinador.

    É difícil ignorar os resultados. Scaloni conquistou a Copa do Mundo de 2022 e as Copas América de 2021 e 2024. De la Fuente venceu a Copa do Mundo de 2026 depois de conquistar a Eurocopa de 2024. Ambos construíram equipes bem-sucedidas por conhecerem seus jogadores e terem uma ideia clara de como extrair o melhor deles.

    Isso oferece uma lição útil, embora não garanta que a promoção de alguém de dentro funcione para os Estados Unidos. A escolha do próximo treinador deve levar em conta o quanto seus métodos, suas ambições e seu comprometimento se encaixam no cargo.

    Guardiola seria um nome extraordinário para anunciar. Mas, com quatro anos para se preparar para 2030, a U.S. Soccer deve olhar além do nome mais badalado disponível. A próxima escolha precisa dar à seleção um rumo que possa ser mantido.