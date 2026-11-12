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Pep Guardiola seria uma contratação de grande impacto para a seleção masculina dos Estados Unidos, mas a U.S. Soccer deveria resistir à tentação de buscar outro técnico de fama mundial

As credenciais de Pep Guardiola são inquestionáveis. Mas, com Mauricio Pochettino perto de sair, a seleção masculina dos Estados Unidos precisa de mais do que outra superestrela para se preparar para 2030.

Thomas Hindle
Traduzido por

  • As fotos pareciam surgir dia sim, dia não. Em uma delas, Pep Guardiola caminhava pela neve do Soho de gorro e luvas, mas, de algum modo, parecia estiloso sem fazer esforço. Em outra, passeava pelo Central Park em um dia frio, de mãos dadas com os filhos. Ele frequentava restaurantes, cafés e shows.

    Basicamente, parecia passar o tempo andando pela cidade e fazendo coisas comuns em Nova York. Poucos considerariam a Cidade que Nunca Dorme um lugar para descansar e recarregar as energias. Mas, para Guardiola, em 2012, ela foi um verdadeiro refúgio. O futebol ainda não era popular o bastante nos Estados Unidos para que ele fosse reconhecido o tempo todo. Thierry Henry flertava com o estrelato naquela época. Já Guardiola, apesar de ter comandado no Barcelona uma das maiores equipes da era moderna, circulava com relativo anonimato, salvo por uma foto ou outra.

    Essa temporada, por si só, praticamente serviu de ponto de partida para muitos rumores ao longo da última década. Pep parecia gostar muito de Nova York. Portanto, dizem, ele só pode(!) querer comandar a seleção dos Estados Unidos. Deixemos convenientemente de lado a enorme distância entre “gostar de um lugar por alguns meses” e “querer comandar a seleção de futebol do país inteiro”. Aquele período é uma das poucas justificativas pouco convincentes usadas para sugerir que Guardiola deveria, um dia, treinar a seleção dos Estados Unidos. Na quarta-feira, a fantasia se aproximou da realidade quando The Athletic noticiou que Guardiola encabeça a lista dos Estados Unidos para substituir Mauricio Pochettino no comando da seleção após sua ida para o Manchester United.

    Apesar de todo o apelo da ideia, esse seria o caminho errado para a U.S. Soccer. O brilhantismo de Guardiola é indiscutível. Mas é preciso examinar com muito mais cuidado se ele é a escolha adequada. De olho em 2030, a seleção dos Estados Unidos precisa de um técnico capaz de estabelecer uma identidade clara com pouco tempo de preparação, trabalhar com os jogadores disponíveis e se comprometer com o projeto para além das noites mais importantes. Seria fácil celebrar outra apresentação espetacular. A tarefa mais difícil é construir algo que sobreviva à próxima troca de treinador.

  • O custo de mais uma reformulação

    마우리시오 포체티노 (Mauricio Pochettino)
    Getty Images

    Pochettino parece estar de saída da seleção masculina dos Estados Unidos, já que sua ida para o Manchester United está praticamente acertada.

    Vale examinar, primeiro, o que a seleção masculina dos Estados Unidos quer ser.

    A contratação de Pochettino indicava ambição. Doadores de destaque investiram dinheiro, e o treinador recebia cerca de US$ 6 milhões por ano para comandar a equipe. Em sua entrevista coletiva de apresentação, ele falou sobre campanhas na Copa do Mundo. Um ano depois, dizia acreditar de verdade que os Estados Unidos poderiam conquistar o título. Há, sem dúvida, um alinhamento entre os diferentes níveis da estrutura. Os principais dirigentes do futebol norte-americano, de modo geral, concordam que a seleção masculina dos Estados Unidos tem potencial para se tornar uma potência mundial no esporte. A contratação de Pochettino foi a manifestação financeira e concreta dessa intenção inequívoca.

    Não havia nada de errado com essa ambição. Contratar Pochettino sinalizou que a U.S. Soccer queria elevar suas expectativas, e a equipe dele conquistou a primeira vitória do país em uma fase eliminatória de Copa do Mundo desde 2002. Uma possível saída não apaga esse progresso.

    Mas expõe a fragilidade de um projeto construído em torno de uma única contratação. Se Pochettino deixar o cargo rumo ao Manchester United tão pouco tempo depois de prorrogar seu contrato, a federação terá novamente de procurar alguém para levar seus planos adiante. Isso deveria levar a uma análise séria de como o projeto mantém a continuidade quando seu principal nome vai embora. Simplesmente substituir um treinador renomado por outro deixaria essa questão sem resposta.

  • Trabalhando com um elenco mais fraco

    Rodri
    Getty Images

    Rodri foi peça fundamental de alguns elencos do Manchester City.

    E assim chegamos a Guardiola, um técnico associado, por definição, à elite do futebol europeu. Seu currículo é extraordinário. Nenhum outro técnico no futebol europeu iguala suas conquistas. Quarenta e um troféus. Onze títulos de liga. Três Champions Leagues. À frente do Barcelona, enfrentou Jose Mourinho e venceu. Enfrentou Jurgen Klopp à frente do Dortmund e do Liverpool, e venceu. As discussões sobre quem é o maior de todos os tempos ficam um pouco bobas no futebol. Mas, se fosse preciso fazer uma lista dos melhores técnicos da modalidade, Guardiola certamente estaria perto do topo.

    Os maiores sucessos de Guardiola vieram com vantagens que o futebol de seleções não pode oferecer: trabalho diário com seus jogadores, elencos de elite e a possibilidade de contratar atletas para funções específicas. Sua capacidade de melhorar esses jogadores faz parte de sua grandeza. Mas levar esse trabalho para a seleção masculina dos EUA exigiria uma adaptação significativa.

    Os EUA têm jogadores talentosos. Também contam com um grupo fixo de atletas elegíveis e pouco tempo de trabalho em conjunto. Guardiola teria de trabalhar dentro dessas limitações, simplificando quando necessário e adaptando suas ideias ao elenco.

    Tyler Adams não é Rodri. Essa comparação, por si só, não descarta Guardiola, mas ilustra o desafio. Não haveria uma janela de transferências para suprir uma carência, e ele teria muito menos treinos para ensinar alternativas. Esse é o principal motivo para questionar se a escolha daria certo.

  • Ele quer outro projeto?

    guardiola maresca
    (C)Getty images

    Guardiola deixou claro que estava sem energia em seus últimos dias no Manchester City.

    Há também questões mais pessoais a considerar sobre o próprio Guardiola. Como ele deixou claro em entrevistas e no revelador documentário A Beautiful Obsession, as exigências do trabalho no Manchester City haviam cobrado seu preço. Ele saiu precisando de uma pausa, e suas reflexões deram poucos sinais de que estivesse ansioso para mergulhar imediatamente em outro projeto.

    “Será difícil voltar. Preciso renovar muita coisa”, disse ele no documentário.

    Essas palavras deveriam fazer a U.S. Soccer pensar duas vezes. O futebol de seleções tem um ritmo diferente, com menos jogos e menos trabalho diário de campo. Talvez isso ajudasse Guardiola a recuperar a motivação. Mas a federação estaria apostando que uma mudança de ambiente poderia restaurar a energia que ele próprio havia colocado em dúvida abertamente.

    E isso importa para uma seleção que ambiciona se tornar uma verdadeira candidata ao título. A seleção masculina dos Estados Unidos precisa de alguém disposto a se dedicar de corpo e alma aos próximos quatro anos, construir uma identidade e extrair o melhor de uma geração em ascensão. A genialidade tática de Guardiola seria um enorme trunfo. Sua disposição para assumir essa responsabilidade é muito menos certa.

    Sua decisão de se afastar merece compreensão e empatia. Mas também é preciso avaliar com clareza o que os Estados Unidos precisam agora. Apostar em alguém que falou com tanta franqueza sobre a necessidade de uma pausa seria um risco considerável no início de mais um ciclo de Copa do Mundo.

  • Uma estrela maior que a seleção masculina dos EUA?

    Guardiola
    Getty Images

    Guardiola é uma marca de enorme alcance global, algo que deve ser levado em conta ao considerá-lo para a seleção masculina dos Estados Unidos.

    Há também a questão da fama.

    Guardiola talvez conseguisse andar por Nova York sem ser muito reconhecido em 2012. Mas certamente não é mais o caso. Em um lançamento de uniforme do Manchester City em 2025, pouco antes do Mundial de Clubes, o espanhol foi cercado por torcedores ávidos por um autógrafo. Os jogos de seu time atraíam a atenção do público no horário nobre, e Guardiola estava no centro do projeto, tão reconhecido quanto os jogadores que seguiam suas instruções.

    Em outras palavras, Guardiola chegaria com uma projeção global maior do que a da equipe que assumiria. E sua chegada atrairia enorme atenção. Mas, como aconteceu com a ida de Messi para o PSG, o entusiasmo viria acompanhado de expectativas que a contratação, por si só, não poderia satisfazer. De repente, uma evolução constante poderia parecer insuficiente. Qualquer resultado que não fosse chegar longe em grandes torneios poderia ser tratado como fracasso, independentemente do quanto a equipe tivesse evoluído.

    Essa é uma situação delicada para um projeto que ainda tenta se firmar entre os melhores do mundo. A presença de Guardiola elevaria as expectativas imediatamente. Elevar o nível da equipe levaria muito mais tempo.

    Até o melhor dos técnicos precisa da estrutura certa ao seu redor. O sucesso do PSG após a saída de Messi ressaltou o valor de uma identidade coletiva clara. A Espanha de Vicente del Bosque, por sua vez, mostrou como um técnico pode conduzir uma equipe repleta de estrelas dentro de uma estrutura de seleção bem-sucedida. Nenhum dos exemplos oferece uma fórmula que os Estados Unidos possam simplesmente copiar, mas ambos apontam para a importância do projeto como um todo.

    Guardiola inevitavelmente se tornaria o rosto do futebol dos Estados Unidos. O risco é que a U.S. Soccer confunda ter esse rosto com ter todo o restante em ordem.

  • É possível contrariar uma tendência?

    Lionel Scaloni
    (C)Getty Images

    Scaloni conduziu a Argentina a anos de sucesso após um período sem conquistas

    Há outras maneiras de construir uma seleção de sucesso. A Espanha promoveu Luis de la Fuente após sua passagem pelas seleções de base. A Argentina apostou em Lionel Scaloni, que havia trabalhado na equipe da seleção. Nenhum dos dois chegou ao cargo com a reputação de Guardiola como treinador.

    É difícil ignorar os resultados. Scaloni conquistou a Copa do Mundo de 2022 e as Copas América de 2021 e 2024. De la Fuente venceu a Eurocopa de 2024 e, depois, a Copa do Mundo de 2026. Ambos formaram equipes vitoriosas por conhecerem seus jogadores e terem uma ideia clara de como tirar o melhor deles.

    Isso oferece uma lição útil, embora não garanta que a escolha de alguém de dentro funcione para os Estados Unidos. O próximo treinador deve ser escolhido pela capacidade de demonstrar que seus métodos, suas ambições e seu comprometimento são adequados ao cargo.

    Guardiola seria um nome extraordinário para anunciar. Mas, com quatro anos para se preparar para 2030, a U.S. Soccer deve olhar além do nome de maior destaque disponível. A próxima escolha precisa dar à seleção um rumo que possa ser mantido.