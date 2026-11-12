Pep Guardiola seria uma contratação de grande impacto para a seleção masculina dos Estados Unidos, mas a U.S. Soccer deveria resistir à tentação de buscar outro técnico de fama mundial

As fotos pareciam surgir dia sim, dia não. Em uma delas, Pep Guardiola caminhava pela neve do Soho de gorro e luvas, mas, de algum modo, parecia estiloso sem fazer esforço. Em outra, passeava pelo Central Park em um dia frio, de mãos dadas com os filhos. Ele frequentava restaurantes, cafés e shows.

Basicamente, parecia passar o tempo andando pela cidade e fazendo coisas comuns em Nova York. Poucos considerariam a Cidade que Nunca Dorme um lugar para descansar e recarregar as energias. Mas, para Guardiola, em 2012, ela foi um verdadeiro refúgio. O futebol ainda não era popular o bastante nos Estados Unidos para que ele fosse reconhecido o tempo todo. Thierry Henry flertava com o estrelato naquela época. Já Guardiola, apesar de ter comandado no Barcelona uma das maiores equipes da era moderna, circulava com relativo anonimato, salvo por uma foto ou outra.

Essa temporada, por si só, praticamente serviu de ponto de partida para muitos rumores ao longo da última década. Pep parecia gostar muito de Nova York. Portanto, dizem, ele só pode(!) querer comandar a seleção dos Estados Unidos. Deixemos convenientemente de lado a enorme distância entre “gostar de um lugar por alguns meses” e “querer comandar a seleção de futebol do país inteiro”. Aquele período é uma das poucas justificativas pouco convincentes usadas para sugerir que Guardiola deveria, um dia, treinar a seleção dos Estados Unidos. Na quarta-feira, a fantasia se aproximou da realidade quando The Athletic noticiou que Guardiola encabeça a lista dos Estados Unidos para substituir Mauricio Pochettino no comando da seleção após sua ida para o Manchester United.

Apesar de todo o apelo da ideia, esse seria o caminho errado para a U.S. Soccer. O brilhantismo de Guardiola é indiscutível. Mas é preciso examinar com muito mais cuidado se ele é a escolha adequada. De olho em 2030, a seleção dos Estados Unidos precisa de um técnico capaz de estabelecer uma identidade clara com pouco tempo de preparação, trabalhar com os jogadores disponíveis e se comprometer com o projeto para além das noites mais importantes. Seria fácil celebrar outra apresentação espetacular. A tarefa mais difícil é construir algo que sobreviva à próxima troca de treinador.