Embora Olise abra mão, ano após ano, de possíveis receitas de patrocínio na casa dos milhões, ele nunca explicou publicamente por que escolhe seguir um caminho diferente do da maioria dos jogadores profissionais. Uma fonte próxima a ele afirmou no início do ano ao L'Equipe que a ideia de um contrato de patrocínio de chuteiras "não o interessa nem um pouco". Isso sugere que Olise valoriza sobretudo sua independência e quer continuar decidindo por conta própria quais chuteiras usar.

É justamente essa postura que o torna uma personalidade singular também aos olhos de especialistas em marketing esportivo. "Acho que é exatamente isso que torna Olise interessante", disse Misha Sher, especialista em marketing esportivo, ao The Athletic no verão. "Ele claramente dá mais valor ao desempenho do que a qualquer outra coisa, em um mundo no qual todo mundo parece ter um preço." Sher não acredita necessariamente que Olise esteja tentando moldar sua imagem de marca de forma deliberada. Para ele, essa atitude é simplesmente parte da personalidade do jogador.

Ao mesmo tempo, seu forte desejo de preservar a individualidade pode ter um papel decisivo. "Alguém que valoriza tanto a própria independência quanto ele talvez tenha pouco interesse em ser mais um atleta sob contrato com uma das grandes marcas", explicou Sher. Jogadores desse nível já ganham quantias consideráveis. Ainda assim, é extremamente incomum abrir mão deliberadamente de um contrato nessa área e das receitas associadas a ele.

Tim Stedman, vice-presidente de estratégia e marketing de atletas da SportFive, também vê na postura de Olise um sinal claro de independência. "O fato de Olise não sentir essa necessidade diz muito a seu favor", afirmou. É possível que o francês não queira nem a atenção nem a exposição comercial associadas a um contrato desse tipo. Também é possível que ele mantenha distância do movimento em torno da exploração de sua imagem para proteger a vida privada e se concentrar inteiramente na carreira esportiva.