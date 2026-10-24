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FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

Pela primeira vez na carreira! Foi assim que o astro do Bayern de Munique Michael Olise rompeu com os próprios princípios

O astro do Bayern de Munique e da seleção francesa encerra seu período sem fornecedor pessoal de material esportivo e acerta com a gigante norte-americana de artigos esportivos Nike.

Krishan Davis
Traduzido por

  • Michael Olise é uma figura fora do comum no futebol moderno. Fiel à sua maneira despreocupada de encarar o jogo, o jogador de 24 anos nunca assinou um contrato de patrocínio de chuteiras em seus seis anos e meio de carreira profissional, embora há muito tenha se tornado um dos melhores jogadores do mundo. No mais alto nível, acordos desse tipo, independentemente dos valores envolvidos, já são a norma. Mas isso pode mudar agora.

    A Nike conseguiu fechar uma parceria com Olise. A gigante americana de artigos esportivos aproveitou a ligação incomum e duradoura do francês com uma linha de chuteiras descontinuada há muito tempo para convencê-lo a assinar um contrato de fornecimento de chuteiras. Com isso, a Nike superou sua maior concorrente, a adidas.

    Para a Nike, esse acerto chega na hora certa. O valor de mercado e o prestígio esportivo de Olise estão mais altos do que nunca. Daqui para a frente, o astro do Bayern de Munique e da seleção francesa deverá ter um papel central no desenvolvimento da linha de chuteiras da marca e se tornar o rosto de uma nova geração de chuteiras da Nike.

  • Contra a corrente

    Michael Olise Bayern Munich 2026-27 purple kit
    Getty

    Até agora, Olise passou toda a carreira profissional sem um contrato lucrativo de patrocínio de chuteiras. Isso, porém, vai mudar em breve.

    Embora Olise abra mão, ano após ano, de possíveis receitas de patrocínio na casa dos milhões, ele nunca explicou publicamente por que escolhe seguir um caminho diferente do da maioria dos jogadores profissionais. Uma fonte próxima a ele afirmou no início do ano ao L'Equipe que a ideia de um contrato de patrocínio de chuteiras "não o interessa nem um pouco". Isso sugere que Olise valoriza sobretudo sua independência e quer continuar decidindo por conta própria quais chuteiras usar.

    É justamente essa postura que o torna uma personalidade singular também aos olhos de especialistas em marketing esportivo. "Acho que é exatamente isso que torna Olise interessante", disse Misha Sher, especialista em marketing esportivo, ao The Athletic no verão. "Ele claramente dá mais valor ao desempenho do que a qualquer outra coisa, em um mundo no qual todo mundo parece ter um preço." Sher não acredita necessariamente que Olise esteja tentando moldar sua imagem de marca de forma deliberada. Para ele, essa atitude é simplesmente parte da personalidade do jogador.

    Ao mesmo tempo, seu forte desejo de preservar a individualidade pode ter um papel decisivo. "Alguém que valoriza tanto a própria independência quanto ele talvez tenha pouco interesse em ser mais um atleta sob contrato com uma das grandes marcas", explicou Sher. Jogadores desse nível já ganham quantias consideráveis. Ainda assim, é extremamente incomum abrir mão deliberadamente de um contrato nessa área e das receitas associadas a ele.

    Tim Stedman, vice-presidente de estratégia e marketing de atletas da SportFive, também vê na postura de Olise um sinal claro de independência. "O fato de Olise não sentir essa necessidade diz muito a seu favor", afirmou. É possível que o francês não queira nem a atenção nem a exposição comercial associadas a um contrato desse tipo. Também é possível que ele mantenha distância do movimento em torno da exploração de sua imagem para proteger a vida privada e se concentrar inteiramente na carreira esportiva.

  • Sinônimo

    Michael Olise Nike boots
    Getty

    Olise continua jogando com Hypervenoms e até mandou personalizar sua coleção, incluindo um par que usou durante a Copa do Mundo de 2026.

    Embora Olise tenha demonstrado pouco interesse por um contrato de patrocínio de chuteiras durante muito tempo, há anos ele é associado a uma marca e a um modelo específicos: a Nike Hypervenom III. Lançada em 2017, a chuteira saiu de linha apenas um ano depois, com o fim da linha Hypervenom, mas continuou sendo a primeira escolha de Olise.

    Após se destacar no Reading FC, o francês chegou a usar outros modelos ocasionalmente, entre eles a Nike Mercurial, a adidas F50 e chuteiras da New Balance. Era sobretudo nos treinos que ele às vezes usava modelos diferentes. Em jogos oficiais, porém, manteve-se fiel à Hypervenom durante suas passagens pelo Crystal Palace e pelo Bayern de Munique.

    O tamanho de sua coleção desse modelo, hoje descontinuado, também ficava evidente em sua atenção aos detalhes: a cada jogo, Olise combinava a cor das chuteiras com a roupa que usava. Além disso, encomendou a artistas desenhos personalizados, pintados à mão em alguns pares, para dar a eles um toque pessoal.

    Mas, à medida que Olise ganha cada vez mais importância tanto no clube quanto na seleção francesa, sua postura em relação ao patrocínio de chuteiras parece ter mudado. Depois de anos sem um contrato desse tipo, o atacante aparentemente está prestes a iniciar um novo capítulo.

  • Uma explicação mais do que necessária

    Kylian Mbappe On
    Juergen Teller/ On

    Com a contratação de Olise, a Nike dá um sinal claro após a saída de Kylian Mbappé, que até então era um dos principais garotos-propaganda da marca, e fortalece sua posição no mercado do futebol.

    Enquanto o valor de mercado e o prestígio de Olise continuam a crescer, e o jogador se destaca semana após semana pelo Bayern de Munique, a Nike teria conseguido um importante acerto. Segundo diversas reportagens, a gigante americana de artigos esportivos fechou pela primeira vez um contrato de fornecimento de chuteiras com o francês. Suas atuações de destaque pela seleção francesa na Copa do Mundo também podem ter sido decisivas para isso.

    Para a Nike, o acordo vem em boa hora. Em setembro, a empresa perdeu Kylian Mbappe, compatriota de Olise e astro do Real Madrid, um de seus principais nomes no futebol. Mbappe passou para a concorrente On, que até agora ganhou notoriedade principalmente com tênis de corrida e agora também quer entrar no mercado de chuteiras. O acordo com Olise pode, portanto, ser um passo importante para a Nike compensar essa perda.

    O acordo deve ser ainda mais comemorado pela empresa americana diante da concorrência pelo astro do Bayern. Segundo relatos do Footy Headlines, a adidas se empenhou para contratar Olise no verão passado e teria oferecido a ele um contrato longo e lucrativo. Além disso, o CEO da adidas, Björn Gulden, havia manifestado publicamente o desejo de incluir o francês entre os atletas patrocinados pela marca.

    No fim, porém, a proposta da fabricante alemã de artigos esportivos parece não ter sido suficiente para convencer Olise. Além das condições financeiras, outro fator também deve ter desempenhado um papel decisivo em sua escolha pela Nike.

  • O retorno de um ícone

    Nike Hypervenom boots
    Getty

    A Nike vai trazer de volta a popular linha Hypervenom, descontinuada em 2019, e Olise deve se tornar um de seus embaixadores.

    Quase dez anos após o fim da linha, a Nike aparentemente planeja trazer o Hypervenom de volta em 2027. Michael Olise deve ter um papel central nesse retorno e ser um dos rostos da linha de chuteiras modernizada. Segundo Footy Headlines, a perspectiva de volta do modelo teria sido um fator decisivo para levar o astro do Bayern de Munique a assinar um contrato de patrocínio.

    Quando apresentou o Hypervenom pela primeira vez, em 2013, a Nike apostou em Neymar como principal garoto-propaganda. A chuteira substituiu a lendária linha Total90 e passou a fazer parte do equipamento do brasileiro, que chamou a atenção com ela tanto no FC Barcelona quanto na Copa do Mundo de 2014, disputada em casa. Embora a Nike tenha descontinuado a linha Hypervenom em 2019, uma reedição da primeira combinação de cores, em 2025, já indicava um possível retorno. Agora, a linha deve voltar em versão reformulada e passar a integrar o catálogo de forma permanente.

    Com o retorno, o Hypervenom também deve assumir um papel importante no portfólio da Nike. O modelo deve substituir a linha Phantom como carro-chefe entre as chuteiras voltadas à agilidade e à potência nas finalizações. Atualmente, Erling Haaland e Alexia Putellas estão entre os atletas que usam modelos Phantom. Para a nova versão do Hypervenom, prevista para o próximo verão, Olise, o astro do Chelsea Cole Palmer, Haaland e Putellas devem atuar como garotos-propaganda.

    O fato de Olise já ter sido visto treinando com um protótipo aparentemente todo branco da futura chuteira, quando estava com a seleção francesa antes da Copa do Mundo, também reforça essa possibilidade. O astro do Bayern de Munique parece ter participado desde cedo dos preparativos para o retorno da linha.

    Nesse contexto, o momento em que decidiu assinar um contrato de patrocínio de chuteiras também fica mais fácil de entender. Depois de passar anos sem uma parceria desse tipo, a perspectiva de voltar a usar seu modelo preferido, o Hypervenom, e de se tornar o rosto da nova versão pode ter sido o fator decisivo para Olise.

  • "Um outro caminho criativo"

    Michael Olise
    Getty

    O jeito reservado de Olise fora de campo deve ter papel decisivo na forma como a Nike vai promover seu novo astro daqui para frente. Para isso, a marca pretende adotar uma abordagem "completamente diferente".

    Diante do jeito despreocupado de Olise e de sua evidente resistência à condição de superastro, não surpreende que seu contrato de patrocínio de chuteiras seja diferente dos acordos tradicionais. Para a Nike, isso representa a oportunidade de adotar uma nova abordagem com um jogador que, em pouquíssimo tempo, se tornou um dos nomes de maior destaque no portfólio da marca.

    Segundo o Footy Headlines, a gigante de artigos esportivos dos Estados Unidos planeja seguir "um caminho criativo completamente diferente" com o francês. O foco deve ser o contraste entre a postura tranquila e discreta de Olise fora de campo e sua presença eletrizante dentro dele, capaz de decidir jogos sozinho. É justamente essa combinação de facetas distintas que pode servir de base para uma campanha de marketing fora do comum.

    Resta saber como a Nike colocará esse conceito em prática. É possível, porém, que Olise já use no próximo ano uma Hypervenom personalizada com seu nome. Depois de anos em que sua ligação especial com esse modelo de chuteira existiu sem um contrato oficial de patrocínio, essa relação agora ganha um caráter formal. Tudo indica que tanto Olise quanto a Nike ainda têm muitos planos para essa parceria.