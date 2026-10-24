Michael Olise é uma figura fora do comum no futebol moderno. Fiel à sua maneira despreocupada de encarar o jogo, o jogador de 24 anos nunca assinou um contrato de patrocínio de chuteiras em seus seis anos e meio de carreira profissional, embora há muito tenha se tornado um dos melhores jogadores do mundo. No mais alto nível, acordos desse tipo, independentemente dos valores envolvidos, já são a norma. Mas isso pode mudar agora.
A Nike conseguiu fechar uma parceria com Olise. A gigante americana de artigos esportivos aproveitou a ligação incomum e duradoura do francês com uma linha de chuteiras descontinuada há muito tempo para convencê-lo a assinar um contrato de fornecimento de chuteiras. Com isso, a Nike superou sua maior concorrente, a adidas.
Para a Nike, esse acerto chega na hora certa. O valor de mercado e o prestígio esportivo de Olise estão mais altos do que nunca. Daqui para a frente, o astro do Bayern de Munique e da seleção francesa deverá ter um papel central no desenvolvimento da linha de chuteiras da marca e se tornar o rosto de uma nova geração de chuteiras da Nike.