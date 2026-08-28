"Pedimos que acredite em nós": como o FK Žalgiris está tentando convencer o Ted Lasso, de Jason Sudeikis, a treinar um jogo de futebol feminino da vida real
Há três meses, Andrius Tapinas teve uma ideia.
O presidente do time da primeira divisão lituana FK Žalgiris tinha visto sua equipe feminina não conseguir atrair apoio. Embora o time masculino do clube estivesse tendo sucesso, atraindo torcedores e brigando por uma vaga nas competições europeias, a equipe feminina, recém-reformulada, enfrentava dificuldades. Os resultados em campo eram medianos, e o público nas arquibancadas ficava na casa das centenas. Elas precisavam de um impulso.
Então, certo dia, enquanto lia alguns dos materiais promocionais da quarta temporada da série de sucesso da Apple TV, Ted Lasso, Tapinas teve um pensamento um tanto insano:
E se Ted Lasso treinasse nosso time, nem que fosse por um dia?
No início, foi motivo de risada. Depois, virou uma conversa meio séria. E agora, a campanha está em pleno andamento. As peças estão no lugar. Este clube, que joga em um campo de grama sintética compartilhado por vários times da primeira divisão lituana, está determinado a levar Jason Sudeikis aos Bálcãs. Eles acreditam que, assim como acontece na série, Lasso poderia mudar o destino do clube, embora de uma forma diferente.
"Nós dissemos: 'sim, vamos fazer isso! Vamos tentar preparar uma campanha. Entendemos que é um personagem fictício. Não somos tão malucos assim. Mas talvez ele ache isso interessante'", disse Tapinas à GOAL.
"Todo mundo pensa da mesma forma"
Essa sempre foi uma ideia maluca. Tapinas sabia disso desde o início. Mas, segundo ele, o futebol feminino precisa de ideias malucas. O futebol lituano está em uma situação estranha, disse Tapinas. A nação báltica gosta mais de basquete do que de futebol e, mesmo com o crescimento do esporte, tanto no masculino quanto no feminino, acompanhar o resto da Europa é um desafio real.
Profissionalizar uma equipe feminina, especialmente neste cenário, beira o impossível.
Tapinas e companhia estão tomando todas as decisões certas, em teoria. Antes de mais nada, como Tapinas faz questão de destacar, isto não é futebol amador. O Žalgiris (pronuncia-se shal-gis) é uma equipe totalmente profissional. O time joga na principal divisão feminina da Lituânia. É futebol de primeira divisão.
"Não é um jogo amador. É a nossa Premier League", destacou Tapinas.
Ainda assim, há frustrações conhecidas por aqui. Tapinas disse que pediu à direção melhores instalações e também a contratação de um técnico de alto nível vindo da Espanha ou dos Países Baixos. Mas o progresso nesse sentido é lento, ainda que ele esteja otimista. Então, no curto prazo, era hora de fazer algo levemente insano.
"É basicamente a primeira temporada em que estamos no comando, com uma nova gestão, novos proprietários e um tipo de pensamento um pouco novo, menos padrão. Se todo mundo pensa na mesma linha, então vamos fazer algo maluco", disse Tapinas.
“Levanta pontos muito sérios”
E assim a jornada começou.
Após conversas com a diretoria, Tapinas tinha uma longa lista de pessoas para quem escrever: o departamento de promoção do clube, o prefeito da cidade, a federação lituana de futebol. Eles também acharam que ele era um pouco maluco. Mas aprovaram a ideia e chegaram a dizer que estariam dispostos até a mudar uma partida de data para viabilizar uma visita. Eles também chegaram a acordos com patrocinadores e prometeram trocar os logos de patrocínio pelo icônico letreiro "believe", caso Lasso apareça.
Claro, Tapinas é um grande fã de Ted Lasso. Ele assistiu à série, nas palavras dele, "várias vezes". Ele se inspira na personalidade peculiar e otimista do protagonista americano, um especialista em futebol americano um tanto distante, e de seu assistente apaixonado por futebol. Como muitos, muitos, muitos espectadores ao redor do mundo, Tapinas consome a série em busca de um pouco de escapismo.
Mas ela também, argumenta ele, destaca alguns problemas reais no futebol feminino moderno. Na série, o time masculino do AFC Richmond nada em dinheiro e disputa vagas em competições europeias. O time feminino está passando por dificuldades e ainda tenta encontrar sua identidade. Uma cena em que uma personagem implora por US$ 300.000 por um novo vestiário na nova temporada tocou Tapinas.
"Ted Lasso é uma série que, por meio do alívio cômico, levanta questões muito sérias sobre as diferenças entre o esporte feminino e o masculino, começando pelos vestiários e chegando aos salários, além do reconhecimento de que este é um esporte em crescimento e que elas devem ser tratadas com extrema seriedade", disse Tapinas.
"Tenho uma aposta com nossos coproprietários"
E, falando muito seriamente, há um elemento genuinamente futebolístico nisso.
Tapinas comanda tanto o time masculino quanto o feminino do Žalgiris. Os dois estão em posições muito diferentes. A equipe masculina está à beira de disputar competições europeias de forma consistente. É a mais bem-sucedida da história do futebol lituano, com 11 títulos da primeira divisão. Em 2022, tornou-se o primeiro clube lituano a chegar à fase de grupos de uma competição de clubes da Uefa, ao se classificar para a Liga Conferência Europa. O clube enfrentou sérios problemas financeiros em 2009, mas desde então voltou a ter grande sucesso.
Há, portanto, uma cultura de vitória por aqui e, talvez, também um pouco de história à altura da qual corresponder. Tapinas, porém, gosta desse desafio. Na verdade, ele acha que o time feminino pode ter um teto muito mais alto do que o masculino.
"Na verdade, tenho uma aposta com os co-proprietários. Eu disse: 'nosso time feminino vai disputar a Champions League mais rápido do que nosso time masculino vai disputar a Champions League'", disse Tapinas, com uma risada.
Ele também argumenta que há elementos da série que podem dar um impulso ao time. O personagem de Lasso é o azarão que nunca deveria dar certo, contratado inicialmente para sabotar a equipe masculina. Seja por acidente ou genialidade, o técnico absolutamente fictício leva o clube imaginário ao topo da Premier League. Para isso, ele vende um sonho e incute uma mentalidade.
Levar isso a sério ou não é praticamente irrelevante. Essa ideia de acreditar, disse Tapinas, é universal.
"Eu diria a ele: 'Sabe, Jason, você passou cinco anos convencendo as pessoas de que Ted Lasso é real e de que elas devem acreditar em Ted Lasso. Agora, pedimos que você acredite em nós'", disse.
"O melhor momento do ano dele"
Então, Sudeikis realmente vai aparecer? Tapinas acredita que sim. Além disso, ele tem algumas vantagens. Primeiro, Sudeikis tem ascendência lituana. Em segundo lugar, seria uma boa escapada.
"Acho que ele teria o melhor momento do ano", disse Tapinas.
E a atenção que isso atrairia também não pode ser descartada. Aquele estádio de 5.000 lugares que eles têm tido dificuldade para lotar pode acabar parecendo bem menor se ele conseguir colocar uma estrela de Hollywood à beira do campo.
Há outras questões a enfrentar. A principal delas: o que acontece se Lasso perder? Bem, Tapinas também tem uma resposta para isso.
"Nem Pep Guardiola vence todos os jogos, e acho que Ted Lasso é extremamente acostumado a perder. Então, ele levaria isso numa boa. Faria um discurso extremamente motivador para outras meninas sobre o processo, sobre vencer, sobre perder, e tudo isso", disse Tapinas.
A logística é um pouco incerta. Eles enviaram uma proposta completa à Apple TV e lançaram uma campanha publicitária que chamou alguma atenção nas redes sociais. E, com quatro jogos em casa restantes na temporada, o prazo parece bastante apertado. Tapinas espera por uma data no início de outubro, mas essas coisas são flexíveis no mundo dele. Está tudo pronto para que a ideia maluca se torne realidade.
Só é preciso um pouco de fé.