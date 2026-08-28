Há três meses, Andrius Tapinas teve uma ideia.

O presidente do time da primeira divisão lituana FK Žalgiris tinha visto sua equipe feminina não conseguir atrair apoio. Embora o time masculino do clube estivesse tendo sucesso, atraindo torcedores e brigando por uma vaga nas competições europeias, a equipe feminina, recém-reformulada, enfrentava dificuldades. Os resultados em campo eram medianos, e o público nas arquibancadas ficava na casa das centenas. Elas precisavam de um impulso.

Então, certo dia, enquanto lia alguns dos materiais promocionais da quarta temporada da série de sucesso da Apple TV, Ted Lasso, Tapinas teve um pensamento um tanto insano:

E se Ted Lasso treinasse nosso time, nem que fosse por um dia?

No início, foi motivo de risada. Depois, virou uma conversa meio séria. E agora, a campanha está em pleno andamento. As peças estão no lugar. Este clube, que joga em um campo de grama sintética compartilhado por vários times da primeira divisão lituana, está determinado a levar Jason Sudeikis aos Bálcãs. Eles acreditam que, assim como acontece na série, Lasso poderia mudar o destino do clube, embora de uma forma diferente.

"Nós dissemos: 'sim, vamos fazer isso! Vamos tentar preparar uma campanha. Entendemos que é um personagem fictício. Não somos tão malucos assim. Mas talvez ele ache isso interessante'", disse Tapinas à GOAL.