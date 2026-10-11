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“Parte do plano”: Por que a seleção feminina dos Estados Unidos vê as duras lições da Espanha como uma etapa necessária rumo à Copa do Mundo de 2027

A seleção feminina dos Estados Unidos ficou “decepcionada”, mas “não se deixou abater” após a primeira partida contra a Espanha.

Traduzido por

  • WASHINGTON: Emma Hayes fez questão de incluir a Espanha no calendário para medir a seleção feminina dos Estados Unidos diante da melhor equipe do mundo. No sábado, as atuais campeãs mundiais precisaram de apenas 14 minutos para expor o trabalho que ainda resta pela frente.

    A Espanha marcou duas vezes no início e resistiu à melhora das norte-americanas para vencer por 2 a 0 diante de 19.220 torcedores, que lotaram o Audi Field. O primeiro dos dois amistosos ofereceu a Hayes o teste que ela queria a menos de um ano da Copa do Mundo de 2027, além de um lembrete frustrante de como pequenos erros podem custar caro.

    As norte-americanas chegaram à primeira partida em quatro meses com lesões que afetavam a defesa e desfalques de última hora que limitaram ainda mais as opções de Hayes. Seu compromisso de ampliar o leque de jogadoras também continuou a influenciar a convocação. Hayes tem ressaltado repetidamente que só pode convocar as jogadoras à sua disposição e ainda não conseguiu escalar seu grupo mais forte com regularidade.

    Ainda assim, houve problemas que iam além das ausências.

    Patri Guijarro superou Claudia Dickey com um chute de longa distância aos três minutos. Onze minutos depois, Eva Navarro finalizou na segunda trave para ampliar a vantagem da Espanha, aproveitando uma falha defensiva que deixou as norte-americanas correndo atrás do resultado.

    Os Estados Unidos reagiram e finalizaram 13 vezes, dez delas no alvo, mas não conseguiram transformar as chances em gols. A eficiência da Espanha no início foi decisiva.

    “Não dá para ficar perdendo por 2 a 0 para a melhor equipe do mundo, especialmente da maneira como sofremos aqueles gols”, disse Hayes após a partida.

    “Fizemos o suficiente para marcar mais de um gol? Com certeza. Só não tomamos necessariamente as decisões certas nem executamos as jogadas com a qualidade que sei que somos capazes de mostrar.”

    Apesar da frustração, Hayes afirmou que sua equipe estava mais próxima do nível da Espanha do que há três anos.

    “Temos jogadoras muito, muito boas e somos uma equipe muito boa, independentemente do resultado de hoje”, disse.

    Resta saber com que rapidez os Estados Unidos podem reduzir a distância que ainda os separa da Espanha. Hayes acredita em seu grupo. Trinity Rodman e outras jogadoras veem as lições de sábado como parte de um plano maior. O desafio é transformar essas lições em decisões mais precisas e na qualidade de execução que faltou contra a Espanha.

  • Confiamos no plano?

    Emma Hayes, USWNT
    Getty

    Emma Hayes conversa com a seleção feminina dos Estados Unidos após frustração evidente com os dois gols sofridos.

    A mensagem da seleção feminina dos Estados Unidos após o jogo girou em torno da confiança: umas nas outras, em Hayes e no processo. As jogadoras reconheceram suas falhas contra a Espanha, mas ressaltaram o valor de um teste que as expôs.

    “Faz parte do processo, faz parte do plano”, disse a defensora Emily Fox sobre enfrentar a Espanha. “Estamos decepcionadas com a derrota por 2 a 0, mas acho que o jogo foi muito equilibrado em alguns aspectos, e os detalhes fazem a diferença.”

    Trinity Rodman, que disputou a partida inteira diante da torcida de seu time na NWSL, foi direta ao apontar onde as americanas falharam. Ela também assumiu a responsabilidade por sua própria atuação.

    “Foi um grande desafio para nós, como já sabíamos que seria”, disse Rodman. “Acho que tivemos muita dificuldade com a proximidade entre elas e a rapidez com que movimentam a bola. Chegávamos um passo atrasadas na defesa e, além disso, não fomos nada eficientes no último terço do campo. Também assumo minha responsabilidade por isso. Acho que meus toques na frente do gol não foram bons o suficiente.”

    Para Rodman, o próximo passo é corrigir essas falhas sem deixar que um resultado ofusque o progresso mais amplo da equipe.

    “Acho que é importante não ficar remoendo certas coisas nem se prender demais aos detalhes, mas enxergar o panorama geral. Ainda temos quase um ano, então precisamos aproveitar o pouco tempo que temos, e acho que estamos fazendo um ótimo trabalho.”

  • Para onde seguir agora?

    United States v Spain - Women's International Friendly
    Getty Images Sport

    Trinity Rodman reconheceu as dificuldades que enfrentou contra a Espanha, mas segue confiante na evolução da seleção feminina dos Estados Unidos rumo à Copa do Mundo de 2027.

    Felizmente para a seleção feminina dos Estados Unidos, não era um jogo eliminatório. A equipe terá outra chance contra a Espanha na terça-feira, com a oportunidade de colocar em prática as lições de sábado.

    Para Hayes, esse é o valor de marcar jogos contra adversários como Japão, Brasil e Espanha. Ela quer que suas jogadoras enfrentem esses desafios agora, antes que uma vaga na próxima fase de uma Copa do Mundo esteja em jogo.

    Como Hayes disse antes do primeiro confronto com a Espanha: “A última coisa que você quer é chegar a uma Copa do Mundo e enfrentar essas equipes pela primeira vez.”

    Rodman também ficou satisfeita com o momento em que o jogo aconteceu.

    “Quer dizer, jogos assim vão acontecer, e fico feliz que não seja a Copa do Mundo agora. Acho que, mais uma vez, como aconteceu contra o Brasil, você aproveita o que pode tirar deste jogo e chega ao próximo com uma mentalidade ainda melhor e muita coisa em que se apoiar para trabalhar.”

    Mallory Swanson, que fez sua primeira partida pela seleção feminina dos Estados Unidos em quase dois anos, apresentou uma perspectiva semelhante. A atacante veterana conhece as exigências dos grandes torneios e viu o teste de sábado como uma preparação valiosa para o que vem pela frente.

    “Dá para tirar muitas lições. Acho que é uma boa experiência de aprendizado para nós. É simplesmente uma boa experiência de modo geral para nós, pensando nas eliminatórias da Copa do Mundo”, disse Swanson.

  • “Um grande desafio para nós”

    Spain midfield

    Os gols da Espanha logo no início expuseram as dificuldades de uma linha defensiva de quatro jogadoras da seleção feminina dos Estados Unidos que começava uma partida junta pela primeira vez.

    A seleção feminina dos Estados Unidos sabia do desafio de enfrentar a equipe líder do ranking mundial. A Espanha precisou de apenas alguns minutos para mostrar que havia pouca margem para erros.

    As americanas começaram com uma nova formação defensiva: Emily Fox e Avery Patterson nas laterais, com Kennedy Wesley e Tierna Davidson no centro da defesa. Era a primeira vez que as quatro começavam uma partida juntas. Atrás delas estava Claudia Dickey, que ainda buscava se firmar na seleção.

    O grupo precisava encontrar seu entrosamento rapidamente diante de uma Espanha cuja troca de passes e movimentação velozes deixavam pouco tempo para ajustes.

    “Enfrentar uma equipe como a Espanha, a melhor do mundo, foi um teste enorme para nós”, disse Fox após a partida.

    Ela destacou a eficiência da Espanha e os detalhes em que os Estados Unidos precisavam acertar nos primeiros 15 minutos.

    “Elas foram muito eficientes no ataque e precisaram de apenas duas chances para marcar dois gols”, afirmou.

    Rodman viu uma reação mais forte depois do intervalo, especialmente das jogadoras que saíram do banco.

    “Acho que, no primeiro tempo, duvidamos um pouco de nós mesmas, mas tomamos a iniciativa, com certeza. No segundo tempo, acho que as jogadoras que entraram fizeram um trabalho incrível.”

    Ela destacou Michelle Cooper, que substituiu Fox na lateral direita apesar de jogar como atacante por seu clube.

    “Acho que Michelle fez um ótimo trabalho na lateral direita. Ela joga como atacante no clube, mas veio para a seleção e atuou na lateral direita. Acho que ela fechou aquele lado e ainda provocou um cartão vermelho!”