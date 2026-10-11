“Parte do plano”: Por que a seleção feminina dos Estados Unidos vê as duras lições da Espanha como uma etapa necessária rumo à Copa do Mundo de 2027

WASHINGTON: Emma Hayes fez questão de incluir a Espanha no calendário para medir a seleção feminina dos Estados Unidos diante da melhor equipe do mundo. No sábado, as atuais campeãs mundiais precisaram de apenas 14 minutos para expor o trabalho que ainda resta pela frente.

A Espanha marcou duas vezes no início e resistiu à melhora das norte-americanas para vencer por 2 a 0 diante de 19.220 torcedores, que lotaram o Audi Field. O primeiro dos dois amistosos ofereceu a Hayes o teste que ela queria a menos de um ano da Copa do Mundo de 2027, além de um lembrete frustrante de como pequenos erros podem custar caro.

As norte-americanas chegaram à primeira partida em quatro meses com lesões que afetavam a defesa e desfalques de última hora que limitaram ainda mais as opções de Hayes. Seu compromisso de ampliar o leque de jogadoras também continuou a influenciar a convocação. Hayes tem ressaltado repetidamente que só pode convocar as jogadoras à sua disposição e ainda não conseguiu escalar seu grupo mais forte com regularidade.

Ainda assim, houve problemas que iam além das ausências.

Patri Guijarro superou Claudia Dickey com um chute de longa distância aos três minutos. Onze minutos depois, Eva Navarro finalizou na segunda trave para ampliar a vantagem da Espanha, aproveitando uma falha defensiva que deixou as norte-americanas correndo atrás do resultado.

Os Estados Unidos reagiram e finalizaram 13 vezes, dez delas no alvo, mas não conseguiram transformar as chances em gols. A eficiência da Espanha no início foi decisiva.

“Não dá para ficar perdendo por 2 a 0 para a melhor equipe do mundo, especialmente da maneira como sofremos aqueles gols”, disse Hayes após a partida.

“Fizemos o suficiente para marcar mais de um gol? Com certeza. Só não tomamos necessariamente as decisões certas nem executamos as jogadas com a qualidade que sei que somos capazes de mostrar.”

Apesar da frustração, Hayes afirmou que sua equipe estava mais próxima do nível da Espanha do que há três anos.

“Temos jogadoras muito, muito boas e somos uma equipe muito boa, independentemente do resultado de hoje”, disse.

Resta saber com que rapidez os Estados Unidos podem reduzir a distância que ainda os separa da Espanha. Hayes acredita em seu grupo. Trinity Rodman e outras jogadoras veem as lições de sábado como parte de um plano maior. O desafio é transformar essas lições em decisões mais precisas e na qualidade de execução que faltou contra a Espanha.