'Parem o jogo!' - Como o duelo da Irlanda com Israel pela Liga das Nações se tornou a partida mais controversa do futebol
A recusa recente de Ed Sheeran em se posicionar por Macklemore, por uma Palestina livre ou mesmo pela liberdade de expressão colocou os demais artistas de abertura do restante de sua turnê em uma posição inesperadamente delicada, mas ninguém mais do que Aaron Rowe e os integrantes da banda folk Beoga.
Eles não eram nem de longe tão conhecidos quanto Finneas ou Lukas Graham. A verdade é que não eram particularmente conhecidos nem mesmo em sua Irlanda natal. Consequentemente, ficaram imensamente gratos ao seu "amigo" Sheeran por lhes dar a oportunidade de tocar diante de milhares de fãs em estádios por todos os Estados Unidos. Foi para eles um nível de exposição sem precedentes e inestimável, uma experiência quase inacreditável, "coisa de sonho", como definiu o Beoga, mas a realidade brutal da situação exigia ação.
Robert Kraft, o proprietário bilionário do Gillette Stadium, onde Sheeran e seus artistas de abertura deveriam se apresentar neste fim de semana, deixou claro que Macklemore não poderia fazer parte do show e, para o Beoga, continuar se apresentando "em locais que silenciam qualquer um que defenda uma Palestina livre simplesmente não era uma opção para nós".
Rowe explicou que "como irlandeses, sabemos bem demais sobre genocídio, fome forçada e ocupação violenta", então tanto o dublinense quanto seus compatriotas do Beoga saíram de cena. Eles se recusaram a tocar.
E a pergunta que todos na Irlanda agora se fazem é se algum integrante da seleção masculina nacional fará o mesmo antes do confronto de domingo pela Liga das Nações contra Israel.
"Enorme quantidade de pressão externa"
Desde o momento em que Irlanda e Israel foram colocadas no mesmo grupo no sorteio da Liga das Nações de fevereiro, em Bruxelas, estava claro que os dois confrontos entre as seleções gerariam uma quantidade colossal de controvérsia.
Em setembro anterior, o Bohemian Football Club, a FairSquare e o Irish Sport for Palestine escreveram à Uefa solicitando a suspensão imediata da Associação de Futebol de Israel (IFA) por violar estatutos tanto da Uefa quanto da Fifa relacionados a partidas em assentamentos ilegais, além de conduta racista e discriminatória. O pedido foi feito apenas dois dias depois de a Comissão Internacional Independente de Inquérito da ONU concluir que as autoridades israelenses estavam cometendo genocídio na Faixa de Gaza, onde agora mais de 70 mil pessoas foram mortas pelas forças armadas israelenses desde 7 de outubro de 2023, quando o Hamas e outros grupos palestinos assassinaram 1.200 pessoas e fizeram 251 reféns.
Dois meses depois, em uma assembleia geral extraordinária da Associação de Futebol da Irlanda (FAI), os membros da assembleia votaram para apresentar uma moção à Uefa pedindo o banimento de Israel de suas competições europeias de clubes e seleções. No entanto, na assembleia geral anual realizada imediatamente em seguida, o presidente da FAI, Paul Cooke, disse, "de cara, nós jogaríamos [contra Israel], desde que fosse parte de uma competição da Uefa".
"Ele não deveria ter dito isso", disse o diretor comercial do Bohemians, Dan Lambert, à GOAL, "porque isso não representava o mandato que foi dado naquela reunião. Noventa e três por cento das pessoas apoiaram essa moção.
"Mas eu realmente acho que, desde muito cedo, a FAI foi colocada sob uma enorme pressão externa. Por exemplo, quando a moção pedindo a expulsão de Israel foi aprovada em novembro passado, o senador americano Lindsay Graham imediatamente foi ao Twitter dizer que, se a FAI levasse adiante esse curso de ação, haveria repercussões econômicas para a Irlanda."
Ameaça "inventada"
No rescaldo imediato do sorteio da Liga das Nações, o Taoiseach irlandês (primeiro-ministro) Michael Martin também elogiou a FAI por tomar "a decisão correta de cumprir os jogos" e expressou sua confiança de que a partida em casa poderia ser disputada "em um ambiente seguro em Dublin". Mas isso nunca foi minimamente realista devido à força do sentimento na Irlanda, e o confronto de 4 de outubro com Israel foi posteriormente transferido para a Sérvia devido a "desafios operacionais", onde será disputado com portões fechados, para incredulidade de muitos torcedores irlandeses.
Um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos entre Hamas e Israel em 10 de outubro de 2025 pode ter levado a UEFA a engavetar os planos de banir Israel das competições continentais, mas a contínua perda de vidas na Palestina fez com que não houvesse enfraquecimento da resistência aos jogos da Liga das Nações na Irlanda.
No entanto, em outra AGE da FAI em julho, os delegados aprovaram uma moção para seguir com as partidas, com 75 votos a favor, 32 contra e três abstenções. Segundo a associação, qualquer boicote teria sido inútil e causado "danos significativos e duradouros" ao futebol irlandês, uma alegação contestada repetidamente por Brendan Ogle, uma das figuras centrais envolvidas na campanha 'Stop the Game'.
"A FAI sugeriu, de forma bastante dissimulada, que haveria punições até então sem precedentes aplicadas à associação por boicotar o jogo, mas a UEFA nunca fez qualquer ameaça desse tipo, como o próprio [diretor-executivo da FAI] David Courell declarou desde então publicamente", diz Ogle à GOAL, aludindo à especulação infundada na época de queum boicote poderia afetar futuras tentativas de classificação para grandes torneios, e até mesmo a coorganização do país da Euro 2028.
"Além disso, houve inúmeros boicotes nos últimos anos envolvendo equipes como Belarus, que foi boicotada por Letônia, Lituânia e Estônia, e não houve nada além dos habituais W.O. por 3 a 0, junto com multas irrisórias. Portanto, a ideia de que a FAI poderia ter sido alvo ou singled out não tinha precedente legal. Em termos bem simples, não havia ameaça à FAI, além daquela que a própria FAI inventou."
"Impunidade total"
A FAI continua sustentando que não teve outra opção a não ser seguir em frente com os jogos, principalmente devido à intransigência da UEFA, que não respondeu a um pedido de comentário sobre as questões levantadas nesta matéria.
"Gostaríamos de não estar nesta posição", disse Courell à RTE Sport ainda na semana passada. "Pedimos publicamente, e também formalmente, a remoção de Israel do futebol internacional. Fomos a única federação da UEFA, entre 55, a fazer isso formalmente. Mas, em nível institucional, isso ainda não aconteceu...
"Falamos extensivamente com a UEFA ao longo do último ano, sim. E a resposta deles? É a mesma de já há algum tempo. Eles reconhecem a força da convicção da FAI sobre este tema e como isso reflete a solidariedade que o povo irlandês tem com a situação do povo palestino. Mas, ao mesmo tempo, eles também precisam considerar o sentimento de outras 54 nações. E, infelizmente, neste momento, isso não é universal."
Lambert, porém, entende que a falta de apoio à moção da FAI não deveria tê-la impedido de "fazer a coisa certa".
"Para mim, o aspecto mais frustrante de toda essa situação é que a FAI nunca olhou para o lado positivo, e principalmente para o respeito que a FAI ganharia nacional e internacionalmente com um boicote", diz ele. "Isso jamais seria esquecido.
"Haveria implicações financeiras, mas não tenho dúvida de que, quaisquer que fossem os custos, nós teríamos arrecadado múltiplas vezes esse valor apelando aos torcedores na Irlanda e também aos torcedores de clubes e países de todo o mundo que reconhecem o genocídio. Também não aceito essa ideia de que devemos ficar calados porque ninguém mais está se manifestando, porque não podemos esquecer que a maioria das nações da Europa Ocidental infligiu esse tipo de opressão colonial a outros países, incluindo a Irlanda.
"Portanto, embora seja uma vergonha que outras nações europeias não tenham feito nada, não deveríamos nos surpreender com esse fato. Nem deveríamos nos surpreender com a forma como a UEFA lidou com a situação. Israel atua com total impunidade em todas as esferas. Está em violação de mais de 30 resoluções do Conselho das Nações Unidas. Está em violação da carta de direitos humanos da União Europeia. E a lista continua. Portanto, embora seja uma posição insana, dificilmente é um choque que Israel receba tratamento especial da UEFA. E da FIFA, por falar nisso."
"Abandonou o povo palestino"
A participação contínua de Israel em competições da Uefa e da Fifa é particularmente intrigante quando se considera que ambas as organizações baniram equipes russas apenas quatro dias depois de Vladimir Putin lançar uma invasão em grande escala da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.
"É hipocrisia, pura hipocrisia", diz a GOAL o jornalista palestino Abubaker Abed, baseado em Dublin. "É uma regra para Israel e outra para todo mundo. É o caso mais claro de dois pesos e duas medidas que se pode imaginar.
"A Fifa e a Uefa dizem há muito tempo que política e esporte não devem se misturar. Mesmo que aceitemos isso ao pé da letra por um segundo, isso simplesmente levanta a pergunta: 'Então por que vocês baniram a Rússia?' Porque isso faz parecer que estão se alinhando aos grandes Estados imperiais do Ocidente, e aos Estados Unidos em particular.
"Vimos essa interferência política às claras durante a Copa do Mundo, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, efetivamente ordenou que um cartão vermelho para os Estados Unidos fosse anulado. E como o presidente da Fifa, Gianni Infantino, pode estar no chamado 'Conselho da Paz'? Como isso foi permitido?
"O que a Rússia fez na Ucrânia empalidece em comparação com o que Israel fez em Gaza e, ainda assim, há duas semanas, Aleksander Ceferin disse que quase não houve pressão política sobre a Uefa para banir Israel de suas competições, o que significa que os países que pressionaram pela expulsão da Rússia são hipócritas. E por quê? Porque eles não nos veem, palestinos, como seres humanos.
"É absolutamente de partir o coração que estejamos vivendo em 2026 e que algumas pessoas dentro da comunidade do futebol não nos vejam como iguais, mas que outra conclusão possível se pode tirar? Porque a Fifa e a Uefa já abandonaram o povo palestino há muito tempo.
"Israel obliterou toda a cena esportiva na Palestina. Cinquenta e um dos 54 clubes foram destruídos ou danificados pelos militares israelenses durante sua campanha. Nove dos 10 estádios foram destruídos. O único estádio que restou agora é um abrigo para pessoas deslocadas. Dois dos três clubes restantes também foram transformados em abrigos para deslocados.
"Jogadores foram mortos, tiveram membros amputados ou perderam suas famílias inteiras. Lembro que Hamdi Lubbad foi morto em um ataque aéreo israelense junto com a esposa e as quatro filhas. E isso foi há dois anos. Dois anos."
'O poder do esporte'
As tentativas em curso na Irlanda de expressar solidariedade ao povo palestino foram elogiadas por alguns, mas criticadas por outros, com o ex-ministro Alan Shatter, que é judeu, afirmando repetidamente que os pedidos de boicote são movidos por antissemitismo. Enquanto isso, a IFA acusou o técnico islandês da Irlanda, Heimir Hallgrimsson, de "estupidez, ignorância e hipocrisia" por declarar na semana passada, ao defender a realização das partidas, que sua equipe "não estava jogando com o genocídio", mas contra ele.
"O comunicado da IFA só deixa você ainda mais irritado", disse a deputada irlandesa (MP) e ex-jogadora da Liga da Irlanda, Daniel Ennis, à GOAL, "porque isso não tem a ver com antissemitismo; tem a ver com fazer tudo o que pudermos para impedir um genocídio.
"E não se enganem sobre os possíveis efeitos de um boicote. O esporte salvou a minha vida. Eu conheço o poder do esporte. Combatemos o racismo na minha comunidade por meio do futebol. Eu ensino às crianças do nosso clube local que existem apenas três cores em um campo de futebol: a cor que o seu time está usando, a cor que os seus adversários estão usando e o gramado verde que todos nós temos de compartilhar. E a mensagem é sempre a de que, quando você entra naquele campo, trata absolutamente todo mundo com o respeito que merece.
"Eu nem sempre gostava dos meus adversários antigamente, mas certamente tinha respeito por eles. Acredite ou não, acabei até me tornando grande amiga de alguns dos meus adversários mais duros. Mas como podemos entrar no mesmo campo que alguém que está orgulhosamente representando um regime genocida? Como podemos dividir o campo com pessoas que não compartilham o mesmo respeito pela vida humana? Toda vida humana.
"A linguagem já não basta mais, as palavras não transmitem adequadamente o que estamos vendo, o que significa que a única coisa que podemos fazer é agir.
"Porque o velho argumento de que esporte e política não devem se misturar só é usado por pessoas que tentam promover as próprias agendas. E, desculpe, mas esporte e política sempre estiveram interligados, e particularmente no futebol internacional, em que se trata de representar seus valores e princípios como povo. Além disso, sejamos muito honestos sobre isso: jogar essa partida é uma decisão tão política quanto não jogá-la.
"Mas, mesmo que separássemos esporte e política aqui, em algum tipo de universo alternativo em que isso fosse possível, as forças israelenses mataram mais de mil atletas palestinos, de acordo com os números mais recentes, então, infelizmente, o ônus agora recai sobre os jogadores para expressar solidariedade aos mais de 500 jogadores de futebol que perderam a vida nos últimos três anos."
'Diferença entre o certo e o errado'
A FAI tentou desviar a atenção de Hallgrimsson e de seu elenco, com o diretor de futebol John Martin apontando que "pessoas como eu e David Courell tomaram essa decisão, não os jogadores."
"Precisamos proteger os jogadores", acrescentou Martin, "e cuidar dos jogadores porque não deveríamos chegar a uma situação em que eles estejam sendo criticados."
Mas, como até o próprio Martin reconheceu, a pressão vai "recair naturalmente sobre eles porque estão em campo", que é exatamente onde a FAI os colocou. O veterano defensor Seamus Coleman chegou a declarar publicamente em maio que os jogadores jamais deveriam ter sido colocados em uma posição em que tivessem de responder perguntas sobre o assunto.
"Isso deveria ter sido resolvido acima de nós", disse ele. "Sou pai, sou marido, tenho coração, sei a diferença entre certo e errado. Quer dizer, se eu fizer a vocês a mesma pergunta, tenho certeza de que todos compartilham da mesma opinião sobre o que está acontecendo. É horrível, é extremamente triste, mas isso não deveria ter recaído sobre rapazes de 22, 23, 24 anos que só querem jogar pelo seu país."
Os ativistas da campanha 'Stop the Game' realizaram um protesto no hotel da seleção da Irlanda em Dublin na segunda-feira, em uma tentativa de convencer os jogadores a boicotar o jogo de domingo. No entanto, Ogle diz que tem a maior simpatia por cada integrante do elenco de Hallgrimsson, pois sente que eles foram prejudicados não apenas pela FAI, mas também por ministros do governo como Patrick O'Donovan e Charlie McConalogue, que disseram que não comparecerão aos jogos contra Israel por uma questão de princípio, embora ambos achem que as partidas devam acontecer conforme programado.
"Como os ministros ousam dizer que vão boicotar as partidas, mas insistir que jovens as disputem! Como ousam ser tão hipócritas!", diz Ogle. "Os jogadores foram traídos pelo governo aqui, e agora estamos nessa situação horrível em que a FAI forçou os jogadores a seguir adiante com esses jogos.
"Jogadores são atletas, vivem em uma bolha. Tudo gira em torno dos companheiros de equipe e da união, e esses princípios básicos do esporte foram utilizados pela FAI para conduzir aqueles jovens a uma decisão que vai acompanhá-los pelo resto de suas carreiras. Recentemente, conversamos com John Robbie, o ex-jogador de rúgbi da Irlanda que participou de uma turnê pela África do Sul em 1981, e ele ainda se arrepende dessa decisão até hoje.
"Porque, vamos deixar isso claro, são os jogadores que serão lembrados por a Irlanda dividir o campo com representantes de um regime genocida, não John Martin, não David Courell, não Michael Martin nem qualquer outra pessoa. Serão os jogadores. E isso é uma absoluta negligência de dever por parte da FAI e do governo irlandês."
'Ainda há tempo para tomar uma posição'
O capitão habitual da República, Nathan Collins, que está lesionado no momento, disse ainda em maio que, embora o objetivo fosse que o elenco permanecesse unido sobre a questão, "se indivíduos quiserem tomar uma posição, nós não vamos impedi-los", e o capitão interino Dara O'Shea revelou, antes do duelo de quinta-feira com Kosovo, que os jogadores teriam uma discussão aberta e honesta entre si na sexta-feira sobre que ação, se alguma, tomar em relação ao encontro de domingo com Israel.
"Eu nem consigo começar a compreender a pressão que eles estão sentindo neste momento", admite Ennis. "Eles sabem a gravidade da situação e a dimensão do sofrimento, porque o que está acontecendo na Palestina é o genocídio mais assistido da história mundial. Todos nós estamos vendo isso acontecer na TV ou nos nossos celulares.
"Mas o boicote não deveria ter recaído sobre eles, e o que realmente me enoja na FAI é que não vimos nenhuma evidência real e concreta de que os jogadores seriam apoiados se se recusassem a jogar. Como eles vão saber se algum dia voltarão a ser convocados? É uma situação horrível em que se estar.
"Não há como negar que a Uefa lavou completamente as mãos dessa situação, o que é vergonhoso, mas estamos ouvindo a FAI dizer 'Gostaríamos de não estar nesta situação', então por que colocou os jogadores exatamente na mesma situação? Um dos princípios básicos de qualquer entidade esportiva é proteger e apoiar seus jogadores. E a FAI não está fazendo isso. Está deixando esses rapazes à própria sorte, e isso é muito difícil de engolir para mim como ex-jogador."
Neste momento, parece que os jogos vão acontecer, que a Irlanda entrará em campo para enfrentar Israel, primeiro na Hungria neste fim de semana e depois novamente na Sérvia sete dias depois. No entanto, o meio-campista Jason Knight disse após a derrota por 1 a 0 para Kosovo que não acha que a partida de domingo deva acontecer, o que significa que aqueles que pedem um boicote ainda não perderam a esperança de que os jogadores tomem uma decisão que nunca deveria ter sido deixada nas mãos deles.
"A história vai se lembrar deles se não jogarem a partida", diz Abed. "Eles serão exaltados como heróis para sempre. As pessoas vão se lembrar de cada um deles. Mas, se jogarem, serão vistos como covardes. Não estou tentando insultá-los, mas eles não são crianças. São homens adultos. E são inteligentes. Têm cérebro. Têm consciência. E têm coração.
"Minha mensagem para eles, mesmo a esta altura, é que ainda não é tarde demais. Ainda há tempo para fazer o que é certo, para tomar uma posição, apesar das consequências.
"Não acabem tendo de explicar aos próprios filhos por que jogaram contra um time que representa uma nação responsável pela morte de mais de 20 mil crianças. Representem seu país, representem a verdadeira Irlanda e sua orgulhosa história de resistência. Prestem tributo aos mais de 1.000 colegas atletas que foram mortos. Respeitem-nos e honrem-nos tomando uma atitude, não importa as consequências.
"Não sejam cúmplices. Não fiquem em silêncio. Façam sua voz ser ouvida. Não sejam Ed Sheeran. Sejam Macklemore. Sejam Aaron Rowe. Sejam o Beoga do futebol. Recusem-se a jogar."