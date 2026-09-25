'Parem o jogo!' - Como o duelo da Irlanda com Israel na Liga das Nações se tornou o jogo mais controverso do futebol
A recente recusa de Ed Sheeran em se posicionar em defesa de Macklemore, de uma Palestina livre ou até mesmo da liberdade de expressão colocou os demais artistas convidados de sua turnê em uma situação inesperadamente delicada, mas nenhum deles mais do que Aaron Rowe e os integrantes da banda folk Beoga.
Eles não eram nem de longe tão conhecidos quanto Finneas ou Lukas Graham. Para dizer a verdade, também não eram particularmente conhecidos nem mesmo em sua terra natal, a Irlanda. Por isso, ficaram imensamente gratos ao seu "amigo" Sheeran pela oportunidade de se apresentar diante de milhares de fãs em estádios por todos os Estados Unidos. Era um nível de exposição inédito e inestimável para eles, uma experiência difícil de acreditar, "coisa de sonho", como definiu o Beoga, mas a dura realidade da situação exigia uma atitude.
Robert Kraft, o bilionário dono do Gillette Stadium, onde Sheeran e seus convidados se apresentariam neste fim de semana, deixou claro que Macklemore não poderia fazer parte do show e, para o Beoga, continuar se apresentando "em locais que silenciam qualquer pessoa que defenda uma Palestina livre simplesmente não era uma opção para nós".
Rowe explicou que "como irlandeses, sabemos muito bem o que são genocídio, fome forçada e ocupação violenta", e, por isso, tanto o músico de Dublin quanto seus compatriotas do Beoga decidiram deixar a turnê. Eles se recusaram a se apresentar.
E a pergunta que todos na Irlanda estão fazendo agora é se algum jogador da seleção masculina fará o mesmo antes do confronto de domingo contra Israel pela Liga das Nações.
"Enorme pressão externa"
Desde o momento em que Irlanda e Israel foram colocados no mesmo grupo no sorteio da Liga das Nações, realizado em fevereiro, em Bruxelas, ficou claro que os dois confrontos entre as equipes gerariam uma enorme onda de controvérsia.
Em setembro do ano anterior, Bohemian Football Club, FairSquare e Irish Sport for Palestine escreveram à UEFA pedindo a suspensão imediata da Federação Israelense de Futebol (IFA) por violação dos estatutos da UEFA e da FIFA relacionados a partidas disputadas em assentamentos ilegais, além de condutas racistas e discriminatórias. O pedido foi feito apenas dois dias depois de a Comissão Internacional Independente de Inquérito da ONU concluir que as autoridades israelenses estavam cometendo genocídio na Faixa de Gaza, onde mais de 70 mil pessoas já foram mortas pelas forças militares israelenses desde 7 de outubro de 2023, quando o Hamas e outros grupos palestinos mataram 1.200 pessoas em território sob ocupação israelense e fizeram 251 reféns.
Dois meses depois, em uma assembleia geral extraordinária da Football Association of Ireland (FAI), os membros votaram a favor do envio de uma proposta à UEFA para banir Israel das competições europeias de clubes e seleções. No entanto, na assembleia geral anual realizada logo depois, o presidente da FAI, Paul Cooke, afirmou que, "de cara, nós enfrentaríamos Israel, desde que fosse uma competição da UEFA".
"Ele não deveria ter dito isso", afirma Dan Lambert, diretor comercial do Bohemians, à GOAL, "porque não representava o mandato que havia sido dado naquela reunião. Noventa e três por cento das pessoas apoiaram aquela proposta.
"Mas acredito que, desde muito cedo, a FAI sofreu uma enorme pressão externa. Por exemplo, quando a proposta pela expulsão de Israel foi aprovada em novembro passado, o senador americano Lindsay Graham imediatamente foi ao Twitter dizer que, caso a FAI seguisse adiante com essa medida, haveria consequências econômicas para a Irlanda."
Ameaça "inventada"
Logo após o sorteio da Liga das Nações, o Taoiseach (primeiro-ministro) irlandês Michael Martin também elogiou a FAI por tomar "a decisão correta de cumprir os jogos" e afirmou estar confiante de que a partida em casa poderia ser realizada "em um ambiente seguro em Dublin". Mas isso nunca foi minimamente realista diante da força da reação na Irlanda, e o confronto com Israel, marcado para 4 de outubro, acabou transferido para a Sérvia devido a "desafios operacionais", onde será disputado com portões fechados, para incredulidade de muitos torcedores irlandeses.
Um cessar-fogo entre Hamas e Israel mediado pelos Estados Unidos em 10 de outubro de 2025 pode ter levado a UEFA a engavetar os planos de banir Israel das competições continentais, mas a continuidade das mortes na Palestina fez com que a resistência aos jogos da Liga das Nações na Irlanda não diminuísse.
No entanto, em outra assembleia geral extraordinária da FAI, realizada em julho, os delegados aprovaram uma moção para que as partidas fossem realizadas, com 75 votos a favor, 32 contra e três abstenções. Segundo a associação, qualquer boicote seria inútil e causaria "danos significativos e duradouros" ao futebol irlandês, uma afirmação contestada repetidamente por Brendan Ogle, uma das principais figuras envolvidas na campanha 'Stop the Game'.
"A FAI sugeriu, de maneira bastante desonesta, que haveria punições sem precedentes aplicadas à associação caso boicotasse o jogo, mas a UEFA nunca fez qualquer ameaça nesse sentido, como [o diretor-executivo da FAI] David Courell afirmou posteriormente, inclusive em registro oficial", disse Ogle à GOAL, referindo-se às especulações sem fundamento da época de que um boicote poderia afetar futuras tentativas de classificação para grandes torneios e até mesmo a realização da Eurocopa de 2028, da qual a Irlanda será uma das anfitriãs.
"Além disso, houve vários boicotes nos últimos anos envolvendo países como Belarus, que foi boicotada por Letônia, Lituânia e Estônia, e não houve nada além das habituais derrotas por 3 a 0 por W.O., acompanhadas de multas irrisórias. Portanto, a ideia de que a FAI poderia ser alvo de algum tratamento especial não tinha qualquer precedente jurídico. Em termos simples, não havia ameaça alguma à FAI, além daquela que a própria FAI criou."
"Impunidade total"
A FAI continua sustentando que não teve outra opção a não ser realizar os jogos, principalmente por causa da intransigência da UEFA, que não respondeu ao pedido de posicionamento sobre as questões levantadas nesta reportagem.
"Gostaríamos que não estivéssemos nessa situação", disse Courell ao RTE Sport na semana passada. "Nós pedimos publicamente e também formalmente a retirada de Israel do futebol internacional. Fomos a única federação entre as 55 da UEFA a fazer isso oficialmente. Mas, institucionalmente, isso ainda não aconteceu...
"Nós conversamos bastante com a UEFA ao longo do último ano, sim. E qual foi a resposta? É a mesma de algum tempo para cá. Eles reconhecem a força da convicção da FAI sobre esse tema e como isso reflete a solidariedade do povo irlandês com a situação dos palestinos. Mas, ao mesmo tempo, precisam levar em consideração a posição das outras 54 nações. E, infelizmente, neste momento, ela não é unânime."
Lambert, porém, entende que a falta de apoio à proposta da FAI não deveria ter impedido a entidade de "fazer a coisa certa".
"Para mim, o aspecto mais frustrante de toda essa história é que a FAI nunca olhou para o outro lado da questão, principalmente para o respeito que conquistaria nacional e internacionalmente ao boicotar o jogo", afirma. "Isso jamais seria esquecido.
"Haveria consequências financeiras, mas não tenho dúvida de que, independentemente do custo, arrecadaríamos várias vezes esse valor ao mobilizar torcedores na Irlanda e também fãs de clubes e seleções de todo o mundo que reconhecem o genocídio. Também não aceito essa ideia de que devemos ficar em silêncio porque ninguém mais está se manifestando, porque não podemos esquecer que a maioria das nações da Europa Ocidental impôs esse tipo de opressão colonial a outros países, incluindo a Irlanda.
"Portanto, embora seja vergonhoso que outras nações europeias não tenham feito nada, não deveríamos nos surpreender com isso. Tampouco deveríamos nos surpreender com a maneira como a UEFA está lidando com a situação. Israel atua com total impunidade em todas as esferas. O país viola mais de 30 resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Também viola a Carta de Direitos Humanos da União Europeia. E a lista continua. Então, embora seja uma postura absurda, não chega a ser uma surpresa que Israel receba um tratamento especial da UEFA. E da FIFA também."
"Abandonou o povo palestino"
A continuidade da participação de Israel nas competições da UEFA e da FIFA é particularmente difícil de entender quando se considera que as duas entidades suspenderam as equipes russas apenas quatro dias depois de Vladimir Putin iniciar a invasão em larga escala da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.
"É hipocrisia, pura e simples", afirma à GOAL o jornalista palestino Abubaker Abed, que vive em Dublin. "É uma regra para Israel e outra para todo mundo. É o exemplo mais claro de dois pesos e duas medidas que se possa imaginar.
"A FIFA e a UEFA dizem há muito tempo que política e esporte não devem se misturar. Mesmo que levemos isso ao pé da letra por um segundo, a questão é inevitável: 'Então por que vocês baniram a Rússia?'. Porque isso dá a impressão de que estão se aproximando dos grandes Estados imperialistas do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos.
"Vimos essa interferência política às claras durante a Copa do Mundo, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, efetivamente ordenou que um cartão vermelho para os Estados Unidos fosse anulado. E como o presidente da FIFA, Gianni Infantino, pode fazer parte do chamado 'Conselho da Paz'? Como permitiram isso?
"O que a Rússia fez na Ucrânia não chega nem perto do que Israel fez em Gaza e, ainda assim, há duas semanas, Aleksander Ceferin afirmou que havia quase nenhuma pressão política sobre a UEFA para banir Israel de suas competições, o que significa que os países que pressionaram pela expulsão da Rússia são hipócritas. E por quê? Porque não veem os palestinos como seres humanos.
"É absolutamente doloroso que estejamos em 2026 e algumas pessoas dentro da comunidade do futebol não nos considerem iguais, mas que outra conclusão seria possível tirar? Porque a FIFA e a UEFA abandonaram o povo palestino há muito tempo.
"Israel destruiu completamente o cenário esportivo na Palestina. Cinquenta e um dos 54 clubes foram destruídos ou danificados pelas forças militares israelenses durante a ofensiva. Nove dos dez estádios foram destruídos. O único que restou agora é um abrigo para pessoas deslocadas. Dois dos três clubes que ainda existem também foram transformados em abrigos para deslocados.
"Jogadores foram mortos, tiveram membros amputados ou perderam suas famílias inteiras. Lembro de Hamdi Lubbad, que foi morto em um ataque aéreo israelense junto com a esposa e as quatro filhas. E isso aconteceu dois anos atrás. Dois anos."
"O poder do esporte"
As tentativas contínuas da Irlanda de demonstrar solidariedade ao povo palestino foram elogiadas por alguns, mas criticadas por outros. O ex-ministro Alan Shatter, que é judeu, afirmou repetidamente que os pedidos de boicote são motivados por antissemitismo. Enquanto isso, a Federação Israelense de Futebol (IFA) acusou o técnico islandês da Irlanda, Heimir Hallgrimsson, de "estupidez, ignorância e hipocrisia" por afirmar na semana passada, ao defender a realização dos jogos, que sua equipe "não estava jogando com o genocídio", mas contra ele.
"A declaração da IFA deixa você ainda mais revoltado", afirma à GOAL o deputado irlandês e ex-jogador da liga nacional Daniel Ennis, "porque isso não tem nada a ver com antissemitismo; trata-se de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para impedir um genocídio.
"E não tenham dúvidas sobre os possíveis efeitos de um boicote. O esporte salvou a minha vida. Eu sei o poder que o esporte tem. Combatemos o racismo na minha comunidade por meio do futebol. Ensino às crianças do nosso clube local que existem apenas três cores em um campo de futebol: a cor da camisa do seu time, a cor da camisa dos adversários e o verde do gramado que todos temos de compartilhar. E a mensagem é sempre que, quando você entra em campo, deve tratar absolutamente todos com o respeito que merecem.
"Eu nem sempre gostava dos meus adversários naquela época, mas certamente os respeitava. Acredite ou não, acabei me tornando grande amigo de alguns dos meus adversários mais difíceis. Mas como podemos entrar no mesmo campo que alguém que representa com orgulho um regime genocida? Como podemos dividir o campo com pessoas que não demonstram o mesmo respeito pela vida humana? Por toda vida humana.
"Todos nós vimos vídeos de crimes cometidos por soldados das Forças de Defesa de Israel (IDF) em Gaza que foram enviados à seleção israelense para 'inspirá-la' durante competições internacionais. É horrível, é repugnante. As palavras já não são suficientes, não conseguem transmitir adequadamente o que estamos vendo, o que significa que a única coisa que podemos fazer é agir.
"Porque o velho argumento de que esporte e política não devem se misturar só é usado por pessoas que tentam promover suas próprias agendas. E, desculpem, mas esporte e política sempre estiveram entrelaçados, especialmente no futebol internacional, em que se trata de representar os valores e princípios de um povo. Além disso, sejamos muito honestos sobre isso: disputar esse jogo é uma decisão tão política quanto não disputá-lo.
"Mas mesmo que separássemos esporte e política neste caso, em algum universo paralelo onde isso fosse possível, as forças israelenses mataram mais de mil atletas palestinos, segundo os números mais recentes. Portanto, infelizmente, agora cabe aos jogadores demonstrar solidariedade aos mais de 500 jogadores de futebol que perderam a vida nos últimos três anos."
'Diferença entre o certo e o errado'
A FAI tentou tirar o foco de Hallgrimsson e de seus jogadores, com o diretor de futebol John Martin ressaltando que "pessoas como eu e David Courell tomaram essa decisão, não os jogadores".
"Precisamos proteger os jogadores", acrescentou Martin, "e cuidar deles porque não deveríamos chegar a uma situação em que estejam sendo criticados."
Mas, como o próprio Martin reconheceu, a pressão vai "cair naturalmente sobre eles porque são os jogadores que estão em campo", exatamente onde a FAI os colocou. O experiente zagueiro Seamus Coleman chegou a afirmar publicamente, em maio, que os jogadores jamais deveriam ter sido colocados em uma posição na qual precisassem responder a perguntas sobre o assunto.
"Isso deveria ter sido resolvido acima de nós", disse ele. "Sou pai, sou marido, tenho sentimentos, sei a diferença entre o certo e o errado. Quero dizer, se eu fizesse a mesma pergunta a vocês, tenho certeza de que todos teriam a mesma opinião sobre o que está acontecendo. É terrível, é extremamente triste, mas isso não deveria ter recaído sobre garotos de 22, 23, 24 anos que só querem jogar pelo país."
Os integrantes da campanha 'Stop the Game' realizaram um protesto na segunda-feira em frente ao hotel da seleção da Irlanda, em Dublin, na tentativa de convencer os jogadores a boicotar o jogo de domingo. Ogle, porém, afirma ter a máxima compreensão por cada um dos jogadores convocados por Hallgrimsson, pois considera que eles foram abandonados não apenas pela FAI, mas também por ministros do governo, como Patrick O'Donovan e Charlie McConalogue, que disseram que não irão aos jogos contra Israel por uma questão de princípios, embora ambos defendam que as partidas sejam realizadas conforme o calendário.
"Como os ministros ousam dizer que vão boicotar as partidas, mas insistem que jovens jogadores entrem em campo! Como ousam ser tão hipócritas!", afirma Ogle. "Os jogadores foram traídos pelo governo do próprio país e agora estamos nessa situação horrível, em que a FAI está empurrando os jogadores à força para que disputem essas partidas.
"Os jogadores são atletas, vivem em uma bolha. Tudo gira em torno dos companheiros e do espírito de união, e esses princípios básicos do esporte foram usados pela FAI para conduzir esses jovens a uma decisão que os acompanhará pelo resto de suas carreiras. Recentemente, conversamos com John Robbie, ex-jogador da seleção irlandesa de rúgbi que participou de uma excursão à África do Sul em 1981, e ele ainda se arrepende daquela decisão até hoje.
"Porque sejamos claros: serão os jogadores que ficarão marcados por a Irlanda ter dividido o campo com representantes de um regime genocida, não John Martin, não David Courell, não Michael Martin ou qualquer outra pessoa. Serão os jogadores. E isso representa uma completa negligência por parte da FAI e do governo irlandês."
'Ainda há tempo para tomar uma posição'
O capitão da Irlanda, Nathan Collins, atualmente lesionado, afirmou ainda em maio que, embora o objetivo fosse manter o elenco unido em relação ao assunto, “se algum jogador quiser se posicionar, nós não vamos impedi-lo”, enquanto o capitão interino Dara O'Shea revelou, antes do confronto de quinta-feira com Kosovo, que os jogadores teriam uma conversa aberta e honesta entre si na sexta-feira para discutir quais medidas, se alguma, tomar em relação ao jogo de domingo contra Israel.
“Eu sequer consigo começar a imaginar a pressão que eles estão sentindo neste momento”, admite Ennis. “Eles sabem da gravidade da situação e da dimensão do sofrimento, porque o que está acontecendo na Palestina é o genocídio mais acompanhado da história. Todos nós estamos vendo isso acontecer na televisão ou em nossos celulares.
“Mas o boicote não deveria ter recaído sobre eles, e o que realmente me revolta na FAI é que não vimos nenhuma evidência concreta de que os jogadores seriam apoiados caso se recusassem a jogar. Como eles sabem se algum dia voltarão a ser convocados? É uma situação terrível para se estar.
“Não há como negar que a UEFA simplesmente lavou as mãos diante dessa situação, o que é vergonhoso, mas estamos ouvindo a FAI dizer: ‘Gostaríamos que não estivéssemos nessa situação’. Então por que colocaram os jogadores exatamente na mesma situação? Um dos princípios básicos de qualquer entidade esportiva é proteger e apoiar seus jogadores. E a FAI não está fazendo isso. Está deixando esses jogadores expostos, e isso é muito difícil de aceitar para mim como ex-jogador.”
Neste momento, tudo indica que os jogos serão realizados, com a Irlanda entrando em campo para enfrentar Israel, primeiro na Hungria neste fim de semana e depois novamente na Sérvia, sete dias mais tarde. No entanto, o meio-campista Jason Knight afirmou, após a derrota por 1 a 0 para Kosovo, que não acredita que o jogo de domingo deveria ser realizado, o que significa que aqueles que defendem o boicote ainda não desistiram da esperança de que os jogadores tomem uma decisão que jamais deveria ter sido deixada nas mãos deles.
“A história vai se lembrar deles se não jogarem”, afirma Abed. “Eles serão celebrados como heróis para sempre. As pessoas vão se lembrar de cada um deles. Mas, se jogarem, serão vistos como covardes. Não estou tentando insultá-los, mas eles não são crianças. São homens adultos. E são inteligentes. Têm consciência. Têm coração.
“Minha mensagem para eles, mesmo neste estágio avançado, é que ainda não é tarde demais. Ainda há tempo para fazer o que é certo, se posicionar, apesar das consequências.
“Não acabem tendo que explicar aos próprios filhos por que jogaram contra uma seleção que representa um país responsável pela morte de mais de 20 mil crianças. Representem seu país, representem a verdadeira Irlanda e sua orgulhosa história de resistência. Prestem homenagem aos mais de mil atletas que foram mortos. Respeitem-nos e honrem-nos tomando uma atitude, não importa quais sejam as consequências.
“Não sejam cúmplices. Não fiquem em silêncio. Façam suas vozes serem ouvidas. Não sejam Ed Sheeran. Sejam Macklemore. Sejam Aaron Rowe. Sejam os Beoga do futebol. Recusem-se a jogar.”