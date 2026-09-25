O capitão da Irlanda, Nathan Collins, atualmente lesionado, afirmou ainda em maio que, embora o objetivo fosse manter o elenco unido em relação ao assunto, “se algum jogador quiser se posicionar, nós não vamos impedi-lo”, enquanto o capitão interino Dara O'Shea revelou, antes do confronto de quinta-feira com Kosovo, que os jogadores teriam uma conversa aberta e honesta entre si na sexta-feira para discutir quais medidas, se alguma, tomar em relação ao jogo de domingo contra Israel.

“Eu sequer consigo começar a imaginar a pressão que eles estão sentindo neste momento”, admite Ennis. “Eles sabem da gravidade da situação e da dimensão do sofrimento, porque o que está acontecendo na Palestina é o genocídio mais acompanhado da história. Todos nós estamos vendo isso acontecer na televisão ou em nossos celulares.

“Mas o boicote não deveria ter recaído sobre eles, e o que realmente me revolta na FAI é que não vimos nenhuma evidência concreta de que os jogadores seriam apoiados caso se recusassem a jogar. Como eles sabem se algum dia voltarão a ser convocados? É uma situação terrível para se estar.

“Não há como negar que a UEFA simplesmente lavou as mãos diante dessa situação, o que é vergonhoso, mas estamos ouvindo a FAI dizer: ‘Gostaríamos que não estivéssemos nessa situação’. Então por que colocaram os jogadores exatamente na mesma situação? Um dos princípios básicos de qualquer entidade esportiva é proteger e apoiar seus jogadores. E a FAI não está fazendo isso. Está deixando esses jogadores expostos, e isso é muito difícil de aceitar para mim como ex-jogador.”

Neste momento, tudo indica que os jogos serão realizados, com a Irlanda entrando em campo para enfrentar Israel, primeiro na Hungria neste fim de semana e depois novamente na Sérvia, sete dias mais tarde. No entanto, o meio-campista Jason Knight afirmou, após a derrota por 1 a 0 para Kosovo, que não acredita que o jogo de domingo deveria ser realizado, o que significa que aqueles que defendem o boicote ainda não desistiram da esperança de que os jogadores tomem uma decisão que jamais deveria ter sido deixada nas mãos deles.

“A história vai se lembrar deles se não jogarem”, afirma Abed. “Eles serão celebrados como heróis para sempre. As pessoas vão se lembrar de cada um deles. Mas, se jogarem, serão vistos como covardes. Não estou tentando insultá-los, mas eles não são crianças. São homens adultos. E são inteligentes. Têm consciência. Têm coração.

“Minha mensagem para eles, mesmo neste estágio avançado, é que ainda não é tarde demais. Ainda há tempo para fazer o que é certo, se posicionar, apesar das consequências.

“Não acabem tendo que explicar aos próprios filhos por que jogaram contra uma seleção que representa um país responsável pela morte de mais de 20 mil crianças. Representem seu país, representem a verdadeira Irlanda e sua orgulhosa história de resistência. Prestem homenagem aos mais de mil atletas que foram mortos. Respeitem-nos e honrem-nos tomando uma atitude, não importa quais sejam as consequências.

“Não sejam cúmplices. Não fiquem em silêncio. Façam suas vozes serem ouvidas. Não sejam Ed Sheeran. Sejam Macklemore. Sejam Aaron Rowe. Sejam os Beoga do futebol. Recusem-se a jogar.”