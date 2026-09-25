O capitão habitual da República, Nathan Collins, que está lesionado no momento, disse ainda em maio que, embora o objetivo fosse que o elenco permanecesse unido em relação ao tema, "se indivíduos quiserem se posicionar, não vamos impedi-los", e o capitão interino Dara O'Shea revelou antes do confronto de quinta-feira com Kosovo que os jogadores teriam uma discussão aberta e honesta entre si na sexta-feira sobre que medida, se alguma, tomar em relação ao encontro de domingo com Israel.

"Eu nem consigo começar a compreender a pressão que eles estão sentindo neste momento", admite Ennis. "Eles sabem a gravidade da situação e a dimensão do sofrimento, porque o que está acontecendo na Palestina é o genocídio mais assistido da história mundial. Todos nós estamos vendo isso acontecer na TV ou nos nossos celulares.

"Mas o boicote não deveria ter ficado nas mãos deles, e o que realmente me enoja na FAI é que não vimos nenhuma evidência real e concreta de que os jogadores seriam apoiados se se recusassem a jogar. Como eles podem saber se algum dia voltarão a ser convocados? É uma situação horrível em que se encontrar.

"Não há como negar que a UEFA lavou completamente as mãos em relação a essa situação, o que é vergonhoso, mas estamos ouvindo a FAI dizer: 'Gostaríamos de não estar nessa situação', então por que colocou os jogadores exatamente na mesma situação? Um dos princípios básicos de qualquer entidade esportiva é proteger e apoiar seus jogadores. E a FAI não está fazendo isso. Está deixando esses rapazes desamparados, e isso é muito difícil de engolir para mim como ex-jogador."

Neste momento, parece que os jogos vão acontecer, que a Irlanda entrará em campo para enfrentar Israel, primeiro na Hungria neste fim de semana e, depois, novamente na Sérvia sete dias depois. No entanto, o meio-campista Jason Knight disse após a derrota por 1 a 0 para Kosovo que não acha que a partida de domingo deva acontecer, o que significa que aqueles que pedem um boicote ainda não perderam a esperança de que os jogadores tomem uma decisão que nunca deveria ter sido deixada nas mãos deles.

"A história vai se lembrar deles se não jogarem a partida", diz Abed. "Eles serão exaltados como heróis para sempre. As pessoas vão se lembrar de cada um deles. Mas, se jogarem, serão vistos como covardes. Não estou tentando insultá-los, mas eles não são crianças. São homens adultos. E são inteligentes. Têm cérebro. Têm consciência. E têm coração.

"Minha mensagem para eles, mesmo nesta altura, é que ainda não é tarde demais. Ainda há tempo para fazer o que é certo, para se posicionar, apesar das consequências.

"Não acabem tendo que explicar aos próprios filhos por que jogaram contra uma equipe que representa uma nação responsável pela morte de mais de 20 mil crianças. Representem seu país, representem a Irlanda real e sua orgulhosa história de resistência. Prestem homenagem aos mais de 1.000 colegas atletas que foram mortos. Respeitem-nos e honrem-nos tomando uma atitude, não importa as consequências.

"Não sejam cúmplices. Não fiquem em silêncio. Façam sua voz ser ouvida. Não sejam Ed Sheeran. Sejam Macklemore. Sejam Aaron Rowe. Sejam o Beoga do futebol. Recusem-se a jogar."