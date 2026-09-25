'Parem o jogo!' - Como o confronto da Irlanda com Israel na Liga das Nações se tornou a partida mais controversa do futebol
A recente recusa de Ed Sheeran em se posicionar por Macklemore, por uma Palestina livre ou até mesmo pela liberdade de expressão colocou os demais atos de abertura do restante de sua turnê em uma posição inesperadamente delicada, mas ninguém mais do que Aaron Rowe e os integrantes da banda folk Beoga.
Eles não eram nem de longe tão conhecidos quanto Finneas ou Lukas Graham. A verdade é que eles não eram sequer particularmente conhecidos em sua Irlanda natal. Consequentemente, ficaram imensamente gratos ao seu "amigo" Sheeran por lhes dar a oportunidade de tocar diante de milhares de fãs em estádios por todos os Estados Unidos. Foi um nível de exposição sem precedentes e inestimável para eles, uma experiência quase inacreditável, "coisa de sonhos", como definiu o Beoga, mas a realidade brutal da situação exigia uma atitude.
Robert Kraft, o proprietário bilionário do Gillette Stadium, onde Sheeran e seus atos de abertura deveriam se apresentar neste fim de semana, deixou claro que Macklemore não poderia fazer parte do show e, para o Beoga, continuar se apresentando "em locais que silenciam qualquer pessoa que defenda uma Palestina livre simplesmente não era uma opção para nós".
Rowe explicou que "como irlandeses, conhecemos bem demais o genocídio, a fome forçada e a ocupação violenta", então tanto o dublinense quanto seus compatriotas do Beoga desistiram. Eles se recusaram a tocar.
E a pergunta que todos na Irlanda agora fazem a si mesmos é se algum integrante da seleção masculina fará o mesmo antes do confronto de domingo pela Liga das Nações contra Israel.
"Quantidade enorme de pressão externa"
Desde o momento em que Irlanda e Israel foram colocados no mesmo grupo no sorteio da Liga das Nações de fevereiro, em Bruxelas, ficou claro que as duas partidas entre as seleções iriam gerar uma enorme controvérsia.
Em setembro anterior, o Bohemian Football Club, a FairSquare e o Irish Sport for Palestine escreveram à Uefa solicitando a suspensão imediata da Federação de Futebol de Israel (IFA) por violar estatutos tanto da Uefa quanto da Fifa relacionados a partidas em assentamentos ilegais, além de conduta racista e discriminatória. O pedido foi feito apenas dois dias depois de a Comissão Internacional Independente de Inquérito da ONU concluir que as autoridades israelenses estavam cometendo genocídio na Faixa de Gaza, onde agora mais de 70 mil pessoas foram mortas pelo Exército israelense desde 7 de outubro de 2023, quando o Hamas e outros grupos palestinos assassinaram 1.200 pessoas e fizeram 251 reféns.
Dois meses depois, em uma assembleia geral extraordinária da Associação de Futebol da Irlanda (FAI), os membros da assembleia votaram por apresentar uma moção à Uefa para banir Israel de suas competições europeias de clubes e seleções. No entanto, na assembleia geral anual realizada imediatamente depois, o presidente da FAI, Paul Cooke, disse, "de imediato, nós jogaríamos [contra Israel], desde que isso fizesse parte de uma competição da Uefa".
"Ele não deveria ter dito isso", afirmou o diretor comercial do Bohemians, Dan Lambert, à GOAL, "porque isso não representava o mandato dado naquela reunião. Noventa e três por cento das pessoas apoiaram essa moção.
"Mas eu realmente acho que, desde muito cedo, a FAI foi submetida a uma enorme pressão externa. Por exemplo, quando a moção pedindo a expulsão de Israel foi aprovada em novembro passado, o senador americano Lindsay Graham imediatamente foi ao Twitter dizer que, se a FAI levasse adiante esse curso de ação, haveria repercussões econômicas para a Irlanda."
Ameaça "inventada"
No rescaldo imediato do sorteio da Liga das Nações, o Taoiseach irlandês (primeiro-ministro) Michael Martin também elogiou a FAI por ter tomado "a decisão correta de cumprir os jogos" e expressou sua confiança de que a partida em casa poderia ser disputada "em um ambiente seguro em Dublin". Mas isso nunca foi minimamente realista devido à intensidade do sentimento na Irlanda, e o confronto de 4 de outubro com Israel foi posteriormente transferido para a Sérvia devido a "desafios operacionais", onde será disputado com portões fechados, para incredulidade de muitos torcedores irlandeses.
Um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos entre Hamas e Israel em 10 de outubro de 2025 pode ter levado a UEFA a engavetar os planos de banir Israel das competições continentais, mas a contínua perda de vidas na Palestina fez com que não houvesse enfraquecimento da resistência aos jogos da Liga das Nações na Irlanda.
No entanto, em outra AGE da FAI em julho, os delegados aprovaram uma moção para seguir com os jogos, com 75 votos a favor, 32 contra e três abstenções. Segundo a associação, qualquer boicote teria sido inútil e causado "danos significativos e duradouros" ao futebol irlandês, uma alegação repetidamente contestada por Brendan Ogle, uma das figuras centrais envolvidas na campanha 'Stop the Game'.
"A FAI sugeriu, de forma bastante dissimulada, que seriam aplicadas à associação penalidades até então sem precedentes caso boicotasse o jogo, mas a UEFA nunca fez qualquer ameaça desse tipo, como o próprio [diretor-executivo da FAI] David Courell já declarou oficialmente depois disso", disse Ogle à GOAL, aludindo à especulação infundada na época de queum boicote poderia afetar futuras tentativas de classificação para grandes torneios e até mesmo a coorganização da Euro 2028 pelo país.
"Além disso, houve inúmeros boicotes nos últimos anos envolvendo seleções como Belarus, que foi boicotada por Letônia, Lituânia e Estônia, e não houve nada além dos habituais W.O. por 3 a 0, junto com multas minúsculas. Portanto, a ideia de que a FAI poderia ter sido alvo ou tratada de forma diferente não tinha precedente legal. Em termos bem simples, não havia ameaça à FAI, além daquela que a própria FAI inventou."
"Impunidade total"
A FAI continua sustentando que ficou sem outra opção a não ser seguir com os jogos, principalmente por causa da intransigência da UEFA, que não respondeu a um pedido de comentário sobre as questões levantadas nesta matéria.
"Gostaríamos de não estar nesta posição", disse Courell à RTE Sport ainda na semana passada. "Pedimos publicamente, e formalmente, a exclusão de Israel do futebol internacional. Fomos a única federação da UEFA, entre 55, a fazer isso formalmente. Mas, em nível institucional, isso ainda não aconteceu...
"Falamos extensivamente com a UEFA ao longo do último ano, sim. E a resposta deles? É a mesma de já há algum tempo. Eles reconhecem a força da convicção da FAI sobre este tema e como isso reflete a solidariedade do povo irlandês com a situação do povo palestino. Mas, ao mesmo tempo, eles precisam considerar o sentimento de outras 54 nações. E, infelizmente, neste momento, isso não é unânime."
Lambert, porém, considera que a falta de apoio à moção da FAI não deveria tê-la impedido de "fazer a coisa certa".
"Para mim, o aspecto mais frustrante de toda esta história é que a FAI nunca analisou o lado positivo, e principalmente o respeito que a FAI ganharia nacional e internacionalmente com um boicote", diz ele. "Isso nunca seria esquecido.
"Haveria implicações financeiras, mas não tenho dúvida de que, quaisquer que fossem os custos, teríamos arrecadado múltiplas vezes esse valor apelando aos torcedores na Irlanda e também aos torcedores de clubes e países de todo o mundo que reconhecem o genocídio. Também não aceito essa ideia de que devemos ficar calados porque ninguém mais está se manifestando, porque não podemos esquecer que a maioria das nações da Europa Ocidental infligiu esse tipo de opressão colonial a outros países, incluindo a Irlanda.
"Então, embora seja uma vergonha que outras nações europeias não tenham feito nada, não deveríamos nos surpreender com esse fato. Tampouco deveríamos nos surpreender com a forma como a UEFA lidou com a situação. Israel atua com total impunidade em todas as esferas. Está violando mais de 30 resoluções do Conselho das Nações Unidas. Está violando a carta de direitos humanos da União Europeia. E a lista continua. Portanto, embora seja uma posição insana, dificilmente é um choque que Israel receba tratamento especial da UEFA. E da FIFA, aliás."
"Abandonou o povo palestino"
A participação contínua de Israel em competições da UEFA e da FIFA é particularmente intrigante quando se considera que ambas as organizações baniram times russos apenas quatro dias depois de Vladimir Putin lançar uma invasão em larga escala da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.
"É hipocrisia, pura hipocrisia", disse à GOAL o jornalista palestino Abubaker Abed, baseado em Dublin. "É uma regra para Israel e outra para todo mundo. É o caso mais claro de dois pesos e duas medidas que você pode imaginar.
"A FIFA e a UEFA dizem há muito tempo que política e esporte não devem se misturar. Mesmo que aceitemos isso ao pé da letra por um segundo, isso simplesmente leva à pergunta: 'Então por que vocês baniram a Rússia?' Porque isso faz parecer que estão se alinhando aos principais Estados imperialistas do Ocidente, e aos Estados Unidos em particular.
"Vimos essa interferência política às claras durante a Copa do Mundo, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, efetivamente ordenou que um cartão vermelho para os Estados Unidos fosse anulado. E como o presidente da FIFA, Gianni Infantino, pode estar no chamado 'Conselho da Paz'? Como isso foi permitido?
"O que a Rússia fez na Ucrânia empalidece em comparação com o que Israel fez em Gaza e, ainda assim, há duas semanas, Aleksander Ceferin disse que quase não houve pressão política sobre a UEFA para banir Israel de suas competições, o que significa que os países que pressionaram pela expulsão da Rússia são hipócritas. E por quê? Porque eles não nos veem, palestinos, como seres humanos.
"É absolutamente devastador que estejamos vivendo em 2026 e algumas pessoas dentro da comunidade do futebol não nos vejam como iguais, mas que outra conclusão possível se pode tirar? Porque a FIFA e a UEFA já abandonaram há muito tempo o povo palestino.
"Israel obliterou toda a cena esportiva na Palestina. Cinquenta e um dos 54 clubes foram destruídos ou danificados pelo Exército israelense durante sua campanha. Nove dos 10 estádios foram destruídos. O único estádio que restou agora é um abrigo para pessoas deslocadas. Dois dos três clubes restantes também foram transformados em abrigos para deslocados.
"Jogadores foram mortos, tiveram membros amputados ou perderam suas famílias inteiras. Lembro que Hamdi Lubbad foi morto em um ataque aéreo israelense junto com a esposa e as quatro filhas. E isso foi há dois anos. Dois anos."
'Poder do esporte'
As tentativas em curso na Irlanda de expressar solidariedade ao povo palestino foram elogiadas por alguns, mas criticadas por outros, com o ex-ministro Alan Shatter, que é judeu, afirmando repetidamente que os apelos por um boicote são movidos por antissemitismo. Enquanto isso, a IFA acusou o técnico islandês da Irlanda, Heimir Hallgrimsson, de "estupidez, ignorância e hipocrisia" por declarar, na semana passada, ao defender a realização dos jogos, que sua equipe "não estava jogando com genocídio", mas contra ele.
"A nota da IFA só deixa você ainda mais indignado", disse à GOAL o TD irlandês (deputado) e ex-jogador da League of Ireland Daniel Ennis, "porque isso não é sobre antissemitismo; é sobre fazer tudo o que pudermos para parar um genocídio.
"E não tenha nenhuma ilusão sobre os efeitos potenciais de um boicote. O esporte salvou a minha vida. Eu conheço o poder do esporte. Combatemos o racismo na minha comunidade por meio do futebol. Eu ensino às crianças do nosso clube local que há apenas três cores em um campo de futebol: a cor que o seu time está vestindo, a cor que os seus adversários estão vestindo e o gramado verde que todos nós temos de compartilhar. E a mensagem é sempre a de que, quando você entra nesse campo, trata absolutamente todos com o respeito que merecem.
"Eu nem sempre gostava dos meus adversários antigamente, mas certamente os respeitava. Acredite ou não, eu até acabei me tornando grande amigo de alguns dos meus adversários mais duros. Mas como podemos entrar no mesmo campo que alguém que representa com orgulho um regime genocida? Como podemos dividir o campo com pessoas que não compartilham o mesmo respeito pela vida humana? Toda vida humana.
"A linguagem já não basta mais, as palavras não transmitem adequadamente o que estamos vendo, o que significa que a única coisa que podemos fazer é agir.
"Porque o velho argumento de que esporte e política não devem se misturar só é usado por pessoas que tentam empurrar suas próprias agendas. E, desculpe, mas esporte e política sempre estiveram interligados, e particularmente no futebol internacional, em que se trata de representar seus valores e princípios como povo. Além disso, sejamos muito honestos sobre isso: disputar esse jogo é uma decisão tão política quanto não disputá-lo.
"Mas, mesmo que fôssemos separar esporte e política aqui, em algum tipo de universo alternativo em que tal coisa fosse possível, as forças israelenses mataram mais de mil atletas palestinos, segundo os números mais recentes, então, infelizmente, o ônus agora recai sobre os jogadores para expressar solidariedade aos mais de 500 jogadores de futebol que perderam suas vidas nos últimos três anos."
'Diferença entre o certo e o errado'
A FAI tentou desviar a atenção de Hallgrimsson e de seu elenco, com o diretor de futebol John Martin apontando que "pessoas como eu e David Courell tomaram essa decisão, não os jogadores".
"Precisamos proteger os jogadores", acrescentou Martin, "e cuidar dos jogadores porque não deveríamos chegar a uma situação em que eles estejam sendo criticados."
Mas, como o próprio Martin reconheceu, a pressão vai "recair naturalmente sobre eles porque são eles que estão em campo", que é exatamente onde a FAI os colocou. O veterano defensor Seamus Coleman chegou a declarar publicamente em maio que os jogadores jamais deveriam ter sido colocados em uma posição em que tivessem de responder a perguntas sobre o assunto.
"Isso deveria ter sido resolvido acima de nós", disse ele. "Sou pai, sou marido, tenho coração, sei a diferença entre o certo e o errado. Quero dizer, se eu fizer a vocês a mesma pergunta, tenho certeza de que todos compartilham da mesma opinião sobre o que está acontecendo. É horrível, é extremamente triste, mas isso não deveria ter recaído sobre rapazes de 22, 23, 24 anos que só querem jogar por seu país."
Os integrantes da campanha 'Stop the Game' realizaram um protesto no hotel da seleção da Irlanda, em Dublin, na segunda-feira, em uma tentativa de convencer os jogadores a boicotar a partida de domingo. No entanto, Ogle diz que eles têm o maior nível de solidariedade com cada um dos membros do elenco de Hallgrimsson, pois sente que eles foram deixados na mão não apenas pela FAI, mas também por ministros do governo como Patrick O'Donovan e Charlie McConalogue, que disseram que não comparecerão aos jogos contra Israel por uma questão de princípio, embora ambos achem que as partidas devam acontecer como programado.
"Como os ministros podem dizer que vão boicotar as partidas, mas insistir que jovens joguem nelas? Como podem ser tão hipócritas!", diz Ogle. "Os jogadores foram traídos por seu governo aqui, e agora estamos nessa situação horrenda em que a FAI atropelou os jogadores para seguir em frente com essas partidas.
"Os jogadores são atletas, vivem em uma bolha. Tudo para eles gira em torno dos companheiros de equipe e da união, e esses princípios básicos do esporte foram utilizados pela FAI para empurrar aqueles jovens a uma decisão que os acompanhará pelo resto de suas carreiras. Falamos recentemente com John Robbie, o ex-jogador de rúgbi da Irlanda que participou de uma turnê pela África do Sul em 1981, e ele ainda se arrepende dessa decisão até hoje.
"Porque, sejamos claros sobre isso, são os jogadores que serão lembrados por a Irlanda dividir o campo com representantes de um regime genocida, não John Martin, não David Courell, não Michael Martin nem qualquer outra pessoa. Serão os jogadores. E isso é uma absoluta omissão de dever por parte da FAI e do governo irlandês."
'Ainda dá tempo de tomar posição'
O capitão habitual da República, Nathan Collins, que está lesionado no momento, disse ainda em maio que, embora o objetivo fosse que o elenco permanecesse unido em relação ao tema, "se indivíduos quiserem se posicionar, não vamos impedi-los", e o capitão interino Dara O'Shea revelou antes do confronto de quinta-feira com Kosovo que os jogadores teriam uma discussão aberta e honesta entre si na sexta-feira sobre que medida, se alguma, tomar em relação ao encontro de domingo com Israel.
"Eu nem consigo começar a compreender a pressão que eles estão sentindo neste momento", admite Ennis. "Eles sabem a gravidade da situação e a dimensão do sofrimento, porque o que está acontecendo na Palestina é o genocídio mais assistido da história mundial. Todos nós estamos vendo isso acontecer na TV ou nos nossos celulares.
"Mas o boicote não deveria ter ficado nas mãos deles, e o que realmente me enoja na FAI é que não vimos nenhuma evidência real e concreta de que os jogadores seriam apoiados se se recusassem a jogar. Como eles podem saber se algum dia voltarão a ser convocados? É uma situação horrível em que se encontrar.
"Não há como negar que a UEFA lavou completamente as mãos em relação a essa situação, o que é vergonhoso, mas estamos ouvindo a FAI dizer: 'Gostaríamos de não estar nessa situação', então por que colocou os jogadores exatamente na mesma situação? Um dos princípios básicos de qualquer entidade esportiva é proteger e apoiar seus jogadores. E a FAI não está fazendo isso. Está deixando esses rapazes desamparados, e isso é muito difícil de engolir para mim como ex-jogador."
Neste momento, parece que os jogos vão acontecer, que a Irlanda entrará em campo para enfrentar Israel, primeiro na Hungria neste fim de semana e, depois, novamente na Sérvia sete dias depois. No entanto, o meio-campista Jason Knight disse após a derrota por 1 a 0 para Kosovo que não acha que a partida de domingo deva acontecer, o que significa que aqueles que pedem um boicote ainda não perderam a esperança de que os jogadores tomem uma decisão que nunca deveria ter sido deixada nas mãos deles.
"A história vai se lembrar deles se não jogarem a partida", diz Abed. "Eles serão exaltados como heróis para sempre. As pessoas vão se lembrar de cada um deles. Mas, se jogarem, serão vistos como covardes. Não estou tentando insultá-los, mas eles não são crianças. São homens adultos. E são inteligentes. Têm cérebro. Têm consciência. E têm coração.
"Minha mensagem para eles, mesmo nesta altura, é que ainda não é tarde demais. Ainda há tempo para fazer o que é certo, para se posicionar, apesar das consequências.
"Não acabem tendo que explicar aos próprios filhos por que jogaram contra uma equipe que representa uma nação responsável pela morte de mais de 20 mil crianças. Representem seu país, representem a Irlanda real e sua orgulhosa história de resistência. Prestem homenagem aos mais de 1.000 colegas atletas que foram mortos. Respeitem-nos e honrem-nos tomando uma atitude, não importa as consequências.
"Não sejam cúmplices. Não fiquem em silêncio. Façam sua voz ser ouvida. Não sejam Ed Sheeran. Sejam Macklemore. Sejam Aaron Rowe. Sejam o Beoga do futebol. Recusem-se a jogar."