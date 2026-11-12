A única partida de Jarvis pela Inglaterra foi contra Gana, em Wembley. Ele entrou no lugar de Jack Wilshere, então meio-campista do Arsenal, e jogou 21 minutos. A partida terminou em 1 a 1, após um confronto movimentado no estádio emblemático.
Ao entrar em campo, Jarvis, como muitos antes e depois dele, havia alcançado o ponto mais alto do esporte. Quando voltou ao vestiário, não tinha como saber que aquela seria sua única partida pela seleção.
Questionado se era difícil não sentir que já havia se firmado no futebol de seleções após a estreia, diante da expectativa de que outras oportunidades viriam, Jarvis disse: “Não aconteceu, mas não foi por falta de esforço. Acho que minhas atuações continuaram em alto nível. Só tive o azar de haver tantos pontas bons naquela época. Tinha nomes como Theo Walcott, James Milner, Ashley Young, Aaron Lennon e Stewart Downing, para citar apenas alguns. Fico muito feliz por ter conseguido chegar lá. Sim, há um pouco de frustração e incômodo, porque você quer voltar a fazer parte daquilo. Mas, respondendo à sua pergunta, não, nunca achei que já tinha me firmado.
“Achei que joguei bem. Achei que treinei bem. Mick McCarthy foi muito bom comigo quando voltei ao Wolves. Ele disse: ‘Parabéns, você foi bem, mas agora não é apenas Matt Jarvis, que joga pelo Wolves. Agora é Matt Jarvis, jogador da seleção da Inglaterra. Os adversários vão elevar o nível. Vão entrar em campo pensando: estou enfrentando um jogador da seleção da Inglaterra e não vou deixar que ele leve a melhor sobre mim’. E ele tinha toda a razão, foi exatamente o que aconteceu. Os times passaram a colocar dois jogadores para me marcar. Eu tinha dificuldade para encontrar espaço e fazer o que normalmente fazia. Mas isso é um elogio. Precisei me adaptar, aprender e mudar um pouco meu jeito de jogar. Isso me tornou um jogador melhor. Infelizmente para mim, não resultou em outra partida pela seleção, mas me levou a fazer o maior número de cruzamentos na Europa, incluindo o maior número de cruzamentos certos. Também me tornei a contratação mais cara da história do West Ham e repeti o feito: o maior número de cruzamentos e de cruzamentos certos na Europa pelo West Ham. Então não foi por falta de esforço.”
Ball, que entrou no intervalo da primeira partida de Eriksson no comando da Inglaterra, falou sobre sua mentalidade: “Convivendo com aqueles caras, muitos dos jogadores que vinham surgindo começavam a se firmar, como Michael Owen, Steven Gerrard e Rio Ferdinand, entre vários outros. Todos estavam no mesmo grupo que eu, então você conhecia algumas pessoas. Eu sentia que merecia estar ali, mas precisava mostrar meu valor a eles. Era preciso mostrar isso nos treinos, que eram difíceis, com jogadores de altíssimo nível ao seu redor. Mas eu sentia que, se me mantivesse em forma, teria uma chance. Eu era mais velho que Ashley Cole e Wayne Bridge, então meu sonho era conseguir a primeira sequência de jogos. Se você disputa quatro ou cinco partidas, começa a se firmar, recebe uma oportunidade e, depois, cabe ao treinador escolher quem considera melhor.
“Mesmo tendo recebido apenas aquela oportunidade, achei que tinha ido muito bem. Fiquei pegando no pé de Michael Owen porque, no meu primeiro toque na bola, fiz uma tabela com ele, e ele perdeu uma chance que nunca costuma desperdiçar. Ter dado uma assistência na estreia teria sido um belo bônus! Mas achei que joguei bem. Enfrentamos a Espanha, que não era como a Espanha de hoje, mas vencer por 3 a 0 foi bom. Não foi em Wembley, foi no Villa Park. Mas, sim, assim que você tem a primeira oportunidade, como acontece com qualquer coisa, quando estreia, quer mais. Se marca um gol, quer marcar outros, quer alcançar o próximo objetivo. Eu era assim quando jovem e fui assim durante toda a carreira: essa já passou, vamos tentar a próxima. Infelizmente, não consegui disputar uma segunda partida pela seleção.”