Com as malas feitas às pressas, os escolhidos pelo técnico da Inglaterra naquele momento logo se dão conta de que seguem os passos de lendas e se apoiam no legado de gigantes. Aquele menino que sonhava acordado no recreio agora é um jogador de seleção.

Ser novato nunca é fácil. Jarvis contou como foi chegar à concentração da Inglaterra pela primeira e única vez: “Foi intimidador, para ser sincero. Praticamente todos os jogadores ali disputavam a Champions League. Todos já tinham estado juntos na concentração, todos se conheciam. Eu não conhecia nenhum deles pessoalmente, nunca tinha jogado no mesmo time que eles, mas todos me receberam muito bem. Era um grupo muito bom. E eu só queria ir treinar o mais rápido possível, porque é onde me sinto à vontade. Mas foi ótimo.

“Naquele primeiro encontro, eu pensava: onde vou me sentar? É a primeira coisa quando você entra no ônibus. É como o primeiro dia de aula: onde você se senta? Entrei no ônibus pensando: quem senta aqui? Onde tem um lugar livre? Você não quer sair andando até o fundo e ouvir de todo mundo: ‘Ah, não, desculpa’. São essas coisas que você precisa descobrir. E, claro, quando chega a hora do treino, é ótimo. Depois do treino, o ambiente fica um pouco mais descontraído. Então, sim, é intimidador. Ao mesmo tempo, é algo que você espera com entusiasmo. É algo que você conquistou. A vida inteira você se dedicou a tentar jogar futebol e ser o melhor possível. E, para mim, jogar pela Inglaterra é o auge.”

Michael Ball passou por uma experiência parecida. Natural de Merseyside, ele foi convocado algumas vezes antes de finalmente entrar em campo como substituto contra a Espanha, em fevereiro de 2001. Em entrevista à GOAL, em parceria com a BetBrain, ele falou sobre como foi chegar à seleção: “Aquilo me lembrou a minha estreia pelo Everton. Parecia que o dia nunca chegaria, como o Natal quando você é criança e fica esperando, porque eu já tinha sido convocado algumas vezes antes. Estive no grupo de Kevin Keegan alguns anos antes, no de Peter Taylor. Fiquei no banco algumas vezes.

“Cheguei até a ouvir que era para eu... bem, quase me mandaram tirar o uniforme! Eu estava me aquecendo, e Ray Clemence era quem cuidava dos reservas no jogo fora de casa contra a Itália. Ele veio correndo pela lateral e gritando, então pensei: ‘Esta é a minha chance’. Comecei a fazer mais alguns alongamentos e fingi que não conseguia ouvi-lo. Quando chegou mais perto, perguntei: ‘O quê?’ E ele disse: ‘Chama o Carra!’ Eu pensei: ‘Ah, p*rra, vou chamar o Jamie!’ Foi o mais perto que cheguei. Parecia que nunca ia acontecer.

“Quando Sven [Goran Eriksson] assumiu, ele fez uma convocação ampla, e você pensa: ‘Não vou ter muita participação nesta’, porque ele queria observar outros jogadores. Se você conversar com meus amigos, eles vão dizer que minha única partida pela seleção vale meia partida! Mas vestir a camisa, passar por todas as categorias da seleção inglesa, era algo que eu sempre quis realizar. Finalmente fiz minha estreia e esperava jogar muitas outras vezes. Infelizmente, pouco depois, tive uma lesão no joelho e não consegui jogar futebol o suficiente para ser convocado. Sven me ligava com bastante frequência, querendo contar comigo, mas o clube precisava me proteger, porque eu precisava continuar jogando pelo Everton Football Club. Por isso, ter de ficar fora de algumas convocações foi muito frustrante. Eu só esperava que a oportunidade aparecesse de novo.

“A ascensão de Ashley Cole e Wayne Bridge e coisas assim, além da minha mudança para a Escócia e dos dois anos em que fiquei fora por lesão, acabaram interrompendo minha trajetória pela Inglaterra. Você sempre tem esperança de que um dia possa acontecer, mas, quando há jogadores como eles à sua frente... Era um objetivo que eu tinha desde criança. Alex Ferguson costumava conversar comigo sobre a Inglaterra e os laterais-esquerdos que estavam à minha frente, porque não eram muitos: Stuart Pearce estava chegando ao fim da carreira. Você mantém esse objetivo ao longo dos anos. Então, finalmente estrear e jogar pela seleção foi uma alegria enorme para mim e para a minha família. Parecia algo que eu vinha buscando havia muito tempo. Mas eu tinha 19 anos e era convocado desde os 17, então era como esperar por um Natal que nunca chegava. Quando finalmente aconteceu, fiquei muito, muito feliz.”