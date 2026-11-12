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One-cap wonders England 1:1GOAL

Os jogadores com apenas uma partida pela Inglaterra: o clube exclusivo ridicularizado por alguns, mas valorizado por seus integrantes

Apenas poucos têm a oportunidade de representar seu país, o que significa que até mesmo uma única partida pela seleção deve ser considerada uma conquista notável.

Chris Burton
Traduzido por

  • A Inglaterra participou da primeira partida entre seleções da história em 30 de novembro de 1872, quando enfrentou a Escócia em Hamilton Crescent, em Partick, Glasgow. Como as substituições só foram introduzidas em 1958 e só passaram a ser permitidas na Copa do Mundo a partir de 1970, as atuações pela seleção foram creditadas aos 11 jogadores escalados como titulares.

    Ao longo dos anos, formou-se um grupo exclusivo de jogadores que tiveram a oportunidade de representar seu país. No caso da seleção masculina da Inglaterra, 1.301 jogadores vestiram a icônica camisa com três leões rugindo.

    Considerando quantos jogadores puderam ser convocados ao longo dos últimos 154 anos, trata-se de uma lista restrita. Alguns nomes, compreensivelmente, se destacam mais do que outros, com Harry Kane prestes a fazer história ao disputar sua 126ª partida pela Inglaterra, enquanto Peter Shilton, Wayne Rooney, David Beckham, Steven Gerrard, Bobby Moore, Ashley Cole, Bobby Charlton, Frank Lampard e Billy Wright também alcançaram a marca de 100 jogos.

    No outro extremo, pouco mais de 350 jogadores atuaram apenas uma vez pela seleção principal da Inglaterra. Suas carreiras internacionais podem ter terminado em um piscar de olhos, rendendo um ou outro comentário depreciativo ou de deboche, mas aqueles que fazem parte desse grupo têm razão para se orgulhar de suas conquistas.

  • Período de aviso prévio

    Matt Jarvis England 2011
    Getty

    Jarvis foi convocado por Capello após se destacar pelo Wolves.

    Desde o momento em que alguém chuta uma bola no quintal, no parque do bairro ou em uma rua pavimentada, o grande sonho é se tornar profissional, disputar títulos e conquistar reconhecimento internacional. A grande maioria não dará sequer o primeiro passo nesse caminho, muito menos chegará perto de alcançar o objetivo.

    Alguns poucos chegam a esse patamar, com atuações pelos clubes que atraem olhares de admiração. A partir daí, começam os debates sobre quem merece as tão cobiçadas convocações, e os jogadores mantêm o celular por perto sempre que chega a hora de anunciar a lista.

    Matt Jarvis, que participou da mais recente iniciativa Midnite Express, contou à GOAL, em entrevista exclusiva, que foi avisado com menos de uma hora de antecedência quando foi convocado para a seleção da Inglaterra, em março de 2011. Ele disse: “Foi na época de [Fabio] Capello, e recebi uma mensagem de texto. Lembro que enfrentamos o Aston Villa no jogo de sábado que começou cedo. Eu estava no Wolves, vencemos por 1 a 0 e marquei o gol. Fui para casa, depois voltei ao Wolves, entrei na cozinha e recebi uma mensagem de texto.

    “Depois recebi uma ligação porque não acreditei. Era alguém da Federação Inglesa, que disse: ‘Você tem cerca de 45 minutos antes do anúncio. Precisa do seu passaporte, vão buscar você’. Então não dá muito tempo! Pode ser que isso tenha mudado agora, ou que antes fosse diferente e tenha sido assim só naquela convocação, mas tive cerca de 45 minutos antes de todo mundo saber.”

  • Os recém-chegados

    Sven-Goran Eriksson England
    Getty

    Eriksson convocou vários jogadores pela primeira vez durante seu período no comando.

    Com as malas feitas às pressas, os escolhidos pelo técnico da Inglaterra naquele momento logo se dão conta de que seguem os passos de lendas e se apoiam no legado de gigantes. Aquele menino que sonhava acordado no recreio agora é um jogador de seleção.

    Ser novato nunca é fácil. Jarvis contou como foi chegar à concentração da Inglaterra pela primeira e única vez: “Foi intimidador, para ser sincero. Praticamente todos os jogadores ali disputavam a Champions League. Todos já tinham estado juntos na concentração, todos se conheciam. Eu não conhecia nenhum deles pessoalmente, nunca tinha jogado no mesmo time que eles, mas todos me receberam muito bem. Era um grupo muito bom. E eu só queria ir treinar o mais rápido possível, porque é onde me sinto à vontade. Mas foi ótimo.

    “Naquele primeiro encontro, eu pensava: onde vou me sentar? É a primeira coisa quando você entra no ônibus. É como o primeiro dia de aula: onde você se senta? Entrei no ônibus pensando: quem senta aqui? Onde tem um lugar livre? Você não quer sair andando até o fundo e ouvir de todo mundo: ‘Ah, não, desculpa’. São essas coisas que você precisa descobrir. E, claro, quando chega a hora do treino, é ótimo. Depois do treino, o ambiente fica um pouco mais descontraído. Então, sim, é intimidador. Ao mesmo tempo, é algo que você espera com entusiasmo. É algo que você conquistou. A vida inteira você se dedicou a tentar jogar futebol e ser o melhor possível. E, para mim, jogar pela Inglaterra é o auge.”

    Michael Ball passou por uma experiência parecida. Natural de Merseyside, ele foi convocado algumas vezes antes de finalmente entrar em campo como substituto contra a Espanha, em fevereiro de 2001. Em entrevista à GOAL, em parceria com a BetBrain, ele falou sobre como foi chegar à seleção: “Aquilo me lembrou a minha estreia pelo Everton. Parecia que o dia nunca chegaria, como o Natal quando você é criança e fica esperando, porque eu já tinha sido convocado algumas vezes antes. Estive no grupo de Kevin Keegan alguns anos antes, no de Peter Taylor. Fiquei no banco algumas vezes.

    “Cheguei até a ouvir que era para eu... bem, quase me mandaram tirar o uniforme! Eu estava me aquecendo, e Ray Clemence era quem cuidava dos reservas no jogo fora de casa contra a Itália. Ele veio correndo pela lateral e gritando, então pensei: ‘Esta é a minha chance’. Comecei a fazer mais alguns alongamentos e fingi que não conseguia ouvi-lo. Quando chegou mais perto, perguntei: ‘O quê?’ E ele disse: ‘Chama o Carra!’ Eu pensei: ‘Ah, p*rra, vou chamar o Jamie!’ Foi o mais perto que cheguei. Parecia que nunca ia acontecer.

    “Quando Sven [Goran Eriksson] assumiu, ele fez uma convocação ampla, e você pensa: ‘Não vou ter muita participação nesta’, porque ele queria observar outros jogadores. Se você conversar com meus amigos, eles vão dizer que minha única partida pela seleção vale meia partida! Mas vestir a camisa, passar por todas as categorias da seleção inglesa, era algo que eu sempre quis realizar. Finalmente fiz minha estreia e esperava jogar muitas outras vezes. Infelizmente, pouco depois, tive uma lesão no joelho e não consegui jogar futebol o suficiente para ser convocado. Sven me ligava com bastante frequência, querendo contar comigo, mas o clube precisava me proteger, porque eu precisava continuar jogando pelo Everton Football Club. Por isso, ter de ficar fora de algumas convocações foi muito frustrante. Eu só esperava que a oportunidade aparecesse de novo.

    “A ascensão de Ashley Cole e Wayne Bridge e coisas assim, além da minha mudança para a Escócia e dos dois anos em que fiquei fora por lesão, acabaram interrompendo minha trajetória pela Inglaterra. Você sempre tem esperança de que um dia possa acontecer, mas, quando há jogadores como eles à sua frente... Era um objetivo que eu tinha desde criança. Alex Ferguson costumava conversar comigo sobre a Inglaterra e os laterais-esquerdos que estavam à minha frente, porque não eram muitos: Stuart Pearce estava chegando ao fim da carreira. Você mantém esse objetivo ao longo dos anos. Então, finalmente estrear e jogar pela seleção foi uma alegria enorme para mim e para a minha família. Parecia algo que eu vinha buscando havia muito tempo. Mas eu tinha 19 anos e era convocado desde os 17, então era como esperar por um Natal que nunca chegava. Quando finalmente aconteceu, fiquei muito, muito feliz.”

  • Elevando o nível

    England squad Fabio Capello Wayne Rooney John Terry Frank Lampard
    Getty

    Os elencos da Inglaterra estão sempre repletos de superestrelas que já conquistaram títulos.

    Chamar a atenção no futebol nacional é uma coisa, mas mostrar serviço no cenário internacional é outra bem diferente. Você passa a lidar com os melhores entre os melhores, a elite do futebol e astros que conquistaram os títulos de maior prestígio e brilharam nos maiores palcos.

    O nível sobe tanto assim dos clubes para a seleção da Inglaterra? Jarvis, que passou a conviver com jogadores como Rooney, John Terry e Frank Lampard, contou: “Era exatamente o que eu pensava quando cheguei: se eu fosse para o meio dessas rodas de bobinho, nunca mais sairia! Eles tinham muita qualidade. Acho que sim, pela minha experiência houve um salto de nível, porque, na época, eu estava no Wolves e lutávamos contra o rebaixamento. Quando você entra na seleção da Inglaterra com jogadores como os que acabou de mencionar, sim, há um salto.

    “Mas é disso que você tira motivação como jogador. É onde você quer estar. Você está sempre tentando evoluir, sempre tentando melhorar. E treinar e aprender com jogadores que já passaram por tudo aquilo, que disputavam a Champions League, marcavam gols sem parar e eram capitães de seus times e também da Inglaterra, é uma oportunidade incrível. Até em coisas bobas, como os treinos rápidos de finalização no fim da atividade, você olhava e pensava: ‘É, isso impressiona’. Eles acertavam o alvo. Mas não era só acertar o alvo: era mandar a bola nos cantos e fazer gols. E não era só Rooney. Darren Bent e todos aqueles jogadores que estavam lá também faziam isso. Era ótimo de ver. E você pensava: ‘Certo, isso é um incentivo, é nisso que você precisa melhorar’. Em um dos primeiros dias, tivemos um treino de cruzamentos e finalizações, e eu é que tinha de fazer os cruzamentos! Você pensa: ‘Bom, agora a pressão é grande. Tenho de mandar uma boa bola, senão o Rooney vai gritar comigo!’ É ótimo. É para isso que você treina. É tudo o que sempre quis fazer.”

  • Conseguiu!

    Michael Ball England 2001
    Getty

    Ball enfrentou forte concorrência de jogadores como Cole e Bridge

    A única partida de Jarvis pela Inglaterra foi contra Gana, em Wembley. Ele entrou no lugar de Jack Wilshere, então meio-campista do Arsenal, e jogou 21 minutos. A partida terminou em 1 a 1, após um confronto movimentado no estádio emblemático.

    Ao entrar em campo, Jarvis, como muitos antes e depois dele, havia alcançado o ponto mais alto do esporte. Quando voltou ao vestiário, não tinha como saber que aquela seria sua única partida pela seleção.

    Questionado se era difícil não sentir que já havia se firmado no futebol de seleções após a estreia, diante da expectativa de que outras oportunidades viriam, Jarvis disse: “Não aconteceu, mas não foi por falta de esforço. Acho que minhas atuações continuaram em alto nível. Só tive o azar de haver tantos pontas bons naquela época. Tinha nomes como Theo Walcott, James Milner, Ashley Young, Aaron Lennon e Stewart Downing, para citar apenas alguns. Fico muito feliz por ter conseguido chegar lá. Sim, há um pouco de frustração e incômodo, porque você quer voltar a fazer parte daquilo. Mas, respondendo à sua pergunta, não, nunca achei que já tinha me firmado.

    “Achei que joguei bem. Achei que treinei bem. Mick McCarthy foi muito bom comigo quando voltei ao Wolves. Ele disse: ‘Parabéns, você foi bem, mas agora não é apenas Matt Jarvis, que joga pelo Wolves. Agora é Matt Jarvis, jogador da seleção da Inglaterra. Os adversários vão elevar o nível. Vão entrar em campo pensando: estou enfrentando um jogador da seleção da Inglaterra e não vou deixar que ele leve a melhor sobre mim’. E ele tinha toda a razão, foi exatamente o que aconteceu. Os times passaram a colocar dois jogadores para me marcar. Eu tinha dificuldade para encontrar espaço e fazer o que normalmente fazia. Mas isso é um elogio. Precisei me adaptar, aprender e mudar um pouco meu jeito de jogar. Isso me tornou um jogador melhor. Infelizmente para mim, não resultou em outra partida pela seleção, mas me levou a fazer o maior número de cruzamentos na Europa, incluindo o maior número de cruzamentos certos. Também me tornei a contratação mais cara da história do West Ham e repeti o feito: o maior número de cruzamentos e de cruzamentos certos na Europa pelo West Ham. Então não foi por falta de esforço.”

    Ball, que entrou no intervalo da primeira partida de Eriksson no comando da Inglaterra, falou sobre sua mentalidade: “Convivendo com aqueles caras, muitos dos jogadores que vinham surgindo começavam a se firmar, como Michael Owen, Steven Gerrard e Rio Ferdinand, entre vários outros. Todos estavam no mesmo grupo que eu, então você conhecia algumas pessoas. Eu sentia que merecia estar ali, mas precisava mostrar meu valor a eles. Era preciso mostrar isso nos treinos, que eram difíceis, com jogadores de altíssimo nível ao seu redor. Mas eu sentia que, se me mantivesse em forma, teria uma chance. Eu era mais velho que Ashley Cole e Wayne Bridge, então meu sonho era conseguir a primeira sequência de jogos. Se você disputa quatro ou cinco partidas, começa a se firmar, recebe uma oportunidade e, depois, cabe ao treinador escolher quem considera melhor.

    “Mesmo tendo recebido apenas aquela oportunidade, achei que tinha ido muito bem. Fiquei pegando no pé de Michael Owen porque, no meu primeiro toque na bola, fiz uma tabela com ele, e ele perdeu uma chance que nunca costuma desperdiçar. Ter dado uma assistência na estreia teria sido um belo bônus! Mas achei que joguei bem. Enfrentamos a Espanha, que não era como a Espanha de hoje, mas vencer por 3 a 0 foi bom. Não foi em Wembley, foi no Villa Park. Mas, sim, assim que você tem a primeira oportunidade, como acontece com qualquer coisa, quando estreia, quer mais. Se marca um gol, quer marcar outros, quer alcançar o próximo objetivo. Eu era assim quando jovem e fui assim durante toda a carreira: essa já passou, vamos tentar a próxima. Infelizmente, não consegui disputar uma segunda partida pela seleção.”

  • Desempenho ou reputação?

    Midnite Express Wolves 2026
    Midnite

    Os critérios para definir quem viaja no ônibus da equipe mudaram

    Historicamente, o reconhecimento na seleção era resultado do desempenho nos clubes, que fazia crescer o prestígio individual dos jogadores. A expectativa era que uma fase excepcional, mesmo que passageira, fosse recompensada com a oportunidade de provar seu valor entre os melhores.

    Nos últimos tempos, porém, nem sempre tem sido assim: a reputação e as conquistas passadas muitas vezes entram na conta. A seleção da Inglaterra está longe de ser um grupo fechado, mas suas portas já não se abrem com a mesma facilidade de gerações anteriores.

    Ball, ex-defensor de Everton, Manchester City e Rangers, reconhece isso ao falar sobre os critérios atuais de convocação: “Sinto que é assim há bastante tempo. Sempre tive essa impressão, seja pela possibilidade de haver pressão da FA, seja quando você ouve rumores vindos do Brasil sobre a situação de Ronaldo no hospital e que ele tem de jogar a final da Copa do Mundo de 1998. São os patrocinadores? Há grupos fechados envolvidos? Acho que, como jogador, se você está em boa fase, deve ser convocado. Temos Kiernan Dewsbury-Hall agora no Everton. O nível que ele apresentou nos últimos três ou quatro jogos foi absolutamente excepcional. Acho que, enquanto estiverem em boa fase, os jogadores deveriam ter a oportunidade de pelo menos ir treinar com a seleção e mostrar do que são capazes ao lado dos melhores. Jogar com atletas melhores não só faz você melhorar, mas também evoluir e acrescentar coisas ao seu jogo. Você observa todos os jogadores da sua posição e pensa: ‘Posso acrescentar isso ao meu jogo e absorver tudo como uma esponja?’

    “Há muito, muito tempo me pergunto por que jogadores são convocados pela reputação, enquanto outros, mesmo fora de forma, continuam tendo a oportunidade de atuar pela seleção. Alguns merecem. Se já jogaram muitas vezes pela seleção, foram bem em torneios e nunca decepcionaram a Inglaterra, eu entendo. Mas sempre há alguns jogadores que fazem você pensar: ‘Parece um pouco injusto que não tenham sido convocados, nem que fosse só para o técnico observá-los’. Acho que Thomas Tuchel está tentando, mas há mais alguns jogadores que ele poderia observar. Ele sabe que alguns podem precisar de descanso para seus clubes. É uma oportunidade de dar esse descanso a eles e olhar para outras opções. O desconhecido faz parte do futebol. Já falei antes sobre dar oportunidades aos jovens. Eles trazem o elemento surpresa, algo diferente que os adversários não conhecem. Já tentamos isso antes e não deu certo, mas ainda acho que precisamos manter a confiança e continuar apostando nos jovens também.”

    Jarvis falou sobre a disputa por vagas e sobre como, às vezes, os critérios podem ser desequilibrados: “Há argumentos para tudo, não é? Eu estava jogando extremamente bem naquela época. Tinha entrado nas listas preliminares de várias convocações anteriores, mas nunca na lista definitiva. Fabio Capello me disse, embora não falasse muito inglês, que, depois de eu marcar no sábado, no jogo que começou mais cedo e que vencemos por 1 a 0, aquele gol garantiu minha convocação. Ele disse: ‘Você estava muito perto, mas aquele gol garantiu sua vaga’. Nesse caso, foi minha boa fase que me colocou na seleção. Ao mesmo tempo, eu diria: se todos estivessem à disposição, eu teria sido convocado ou a reputação teria pesado mais? Não sei.

    FBL-ENG-PR-EVERTON-COVENTRYGetty Images

    “E algumas pessoas conquistaram esse direito. Não é uma garantia: você precisa jogar semana após semana e jogar bem. Mas, ao mesmo tempo, se você tem alguém como Jude Bellingham, que joga toda semana no Real Madrid, e ele passa por uma ligeira queda de rendimento, vai deixar de convocá-lo para a Inglaterra? Não tenho tanta certeza. Acho que o jogador e a posição fazem diferença. Se você é ponta e está voando, é difícil não perceber. Já se é ponta e passa muito tempo sem marcar gols nem dar assistências, as pessoas vão apontar isso. O mesmo vale para um atacante. Se você marcou dez gols em dez jogos, é muito difícil não ser convocado. Para meias, zagueiros, defensores e goleiros, porém, pode ser um pouco mais complicado, e é assim que você conquista o direito de continuar nessas convocações.”

  • Ápice esportivo

    Patrick Bamford England Andorra
    Getty

    Bamford é mais um dos jogadores com apenas uma atuação pela seleção da Inglaterra

    A lista de jogadores que defenderam a Inglaterra apenas uma vez inclui nomes como Bill Nicholson, Ian Storey-Moore, Charlie George, Chris Sutton, David Unsworth, Francis Jeffers, Lee Bowyer, David Nugent, Jon Flanagan e Jay Rodriguez. Mais recentemente, Lewis Cook, Patrick Bamford, Eddie Nketiah e Taylor Harwood-Bellis entraram para esse grupo.

    Os que já se aposentaram certamente esperavam ter jogado mais vezes pela seleção, enquanto alguns dos que ainda estão em atividade mantêm a esperança de voltar a ser convocados. Seja o que for que aconteça no futuro, porém, ninguém pode tirar deles o fato de terem defendido seu país. Seus nomes estão nos livros de história, e isso os torna imortais.

    Questionado se jogar pela Inglaterra ainda é o auge para qualquer jogador profissional, em uma era dominada pelo espetáculo da Champions League, Jarvis afirmou: “Para mim, sim, com certeza. Estou olhando para o meu boné agora mesmo. Cerca de 1.300 pessoas, não sei qual é o número exato, já jogaram pela Inglaterra, e eu sou uma delas! Então é uma honra enorme. E, para mim, é o auge. Não joguei pela Inglaterra em nenhuma outra categoria de idade. Fui subindo de divisão, cheguei à Premier League e depois joguei pela seleção principal em Wembley, diante de 80 e tantos mil torcedores. Esse é o auge. Gosto de tudo o que fiz pelos clubes, adorei cada momento e queria ainda poder jogar, mas atuar pela Inglaterra é o auge.”

    Ao receber a mesma pergunta, Ball disse: “Recentemente, tive a sorte de receber o boné de legado. Eu nem sabia direito o que era, mas agora ele ocupa um lugar de destaque na minha casa. Não sou de espalhar coisas pela casa, recordações e tudo mais. Está tudo guardado no sótão ou enfiado em algum canto, porque minha mulher detesta ver essas coisas. Mas esse boné, por enquanto, ganhou um lugar de destaque.”

  • Entrega de bonés

    England cap gold Wayne Rooney
    Getty

    Inglaterra entrega bonés comemorativos azul-royal, dourados para quem chegou a 100 jogos e vermelhos

    O Programa de Legado da Seleção Principal Masculina da Inglaterra é administrado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) e entrega bonés de veludo vermelho, cada um com um número atribuído em ordem cronológica, a todos os jogadores que representaram a seleção principal masculina. Quem ultrapassa 100 partidas recebe um boné dourado especial.

    Esses presentes servem como lembrança permanente do que foi conquistado. Os bonés são entregues desde 1886, após uma proposta apresentada por N. Lane Jackson (fundador do Old Corinthians) e, no caso da Inglaterra, trazem uma rosa vermelha sobre veludo azul-real. Eles se tornaram um símbolo do esporte internacional, não apenas do futebol, e têm tanto valor quanto qualquer troféu para quem teve a sorte de receber um desses vistosos acessórios.

    Questionado sobre quando os jogadores recebem os seus, já que os bonés não são entregues no campo de treino, Jarvis disse: “Foi algum tempo depois. Mick McCarthy me entregou o meu na frente de todo mundo no Wolves, o que foi legal. Agora estou esperando o boné vermelho, o do legado com o número. Quem sabe quando vou receber esse! Sei que eles tentam fazer coisas diferentes, seja quando você vai ao estádio ou quando o boné é entregue em outro lugar. Quem sabe? Mas estou muito ansioso para receber esse.”

  • Lembranças únicas

    Matt Jarvis England 2011 Ghana
    Getty

    Jarvis sempre se lembrará de sua grande noite no Estádio de Wembley

    Com o passar dos anos e a renovação anual dos elencos trazendo novos nomes para substituir os antigos, é inevitável que surjam mais jogadores com apenas uma partida pela seleção. A Inglaterra não tem um caso assim desde 2024 e teve apenas cinco nesta década, mas sempre haverá um ou outro destaque passageiro e alguém que estava no lugar certo na hora certa.

    Eles terão seu momento de destaque, sob os holofotes mais fortes, e aproveitarão cada instante. Uma única partida pode não representar a mais notável das carreiras internacionais, mas proporciona lembranças para a vida toda e oportunidades de guardar recordações únicas, que ninguém mais no mundo pode dizer que possui.

    Fotos e vídeos podem estar em alta hoje em dia, mas há muito valor em levar algo mais concreto de uma passagem pela seleção inglesa, porque nunca se sabe quando, ou se, haverá uma próxima vez. Jarvis fez questão de guardar algumas coisas. O ex-ponta do Wolverhampton e do West Ham contou: “Tenho minha camisa autografada por todos os companheiros. E o roupeiro da Inglaterra na época era torcedor do Wolverhampton. Ele conseguiu para mim a camisa de Asamoah Gyan, que marcou naquela partida. Então tenho a camisa de Gyan e a minha. Tenho algumas fotos e uma placa. Como lembrança, ainda guardo as chuteiras que usei. Nunca mais as calcei. Estão numa caixa de vidro e ainda têm grama grudada! Pequenas coisas assim.

    “Procurei aproveitar tudo. Antes da partida, eu sabia que estava no banco, mas você sai, caminha pelo estádio e tenta absorver cada detalhe. No aquecimento, você olha ao redor e tenta guardar tudo na memória. Lembro vividamente de cada detalhe do aquecimento. Depois do intervalo, eu corria de um lado para o outro à beira do campo, olhando para trás, à espera de ser chamado. Só me lembro de alguém fazendo sinal para eu voltar, e saí correndo. Já estava sem a camisa, pronto para entrar. São coisas que ficaram na minha memória.

    “E uma das melhores coisas para mim em tudo isso é que eu estava em Wembley. Poderia ter sido em qualquer lugar do mundo, poderia ter sido fora de casa, no Azerbaijão. Mas eu estava em Wembley. Então pude viver aquilo com toda a minha família, todos os meus amigos, todos os torcedores do Wolverhampton, do Gillingham, e, como acabou acontecendo, do West Ham, do Norwich, todo mundo. Pude viver aquilo, e cada pessoa guarda sua própria lembrança. Tudo isso ficou comigo, e é muito bom ter isso. Tenho minha própria experiência, mas todos os outros têm a versão deles, e podemos conversar sobre isso. É algo que valorizo muito.”

    Há três jogadores ainda sem partidas pela seleção na convocação mais recente da Inglaterra: o goleiro Jason Steele, do Brighton, o meia Josh King, do Fulham, e o meio-campista Jobe Bellingham, do Borussia Dortmund (irmão de Jude, galáctico do Real Madrid). Eles podem disputar muitas partidas ou não entrar em campo nenhuma vez. Se jogarem uma única partida pela seleção, porém, ela se tornará uma lembrança valiosa, independentemente do que digam sobre o grupo ao qual passarão a pertencer.