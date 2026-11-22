Sob o comando de Lobanovskyi, o Dínamo não apenas se classificou para a Champions League de 1997/98: também brilhou no torneio. Marcou sete gols sem sofrer nenhum nos dois jogos contra o Barcelona e terminou na liderança de um grupo que também tinha Newcastle United e PSV.

O time de Kiev acabou superado nas quartas de final por uma Juventus que chegaria à terceira final consecutiva naquela temporada. Mas a goleada por 4 a 0 sobre o Barça no Camp Nou havia confirmado tanto o Dínamo como uma força emergente quanto Shevchenko, autor de três gols, como o próximo grande camisa 9 da Europa.

Ainda assim, a classificação do Dínamo para a fase eliminatória na temporada seguinte causou surpresa, já que o time havia caído no mesmo grupo do Arsenal de Arsene Wenger, vencedor dos dois títulos nacionais. Nada, porém, se comparou ao espanto provocado pela eliminação do Real Madrid, então campeão, nas quartas de final.

Como disse o presidente ucraniano Leonid Kuchma aos jogadores no vestiário do Estádio Olímpico, em Kiev, depois que os dois gols de Shevchenko no jogo de volta garantiram a vitória por 3 a 1 no placar agregado sobre o Real Madrid, “O mundo inteiro viu o triunfo de vocês esta noite.”

Não havia mais segredo: o Dínamo era um candidato de verdade ao título da Copa dos Campeões da Europa, principalmente graças à sua formidável dupla de ataque. A equipe de Lobanovskyi certamente também tinha qualidade em outras áreas do campo, sobretudo na defesa. O capitão Oleksandr Holovko era um ótimo zagueiro, enquanto Kakha Kaladze e Oleh Luzhny, também defensores, jogariam mais tarde por Milan e Arsenal, respectivamente.

No ataque, porém, Shevchenko e Serhiy Rebrov eram quase imparáveis. Formavam uma dupla clássica de atacantes de portes diferentes, que reunia um camisa 9 elegante e explosivo, semelhante a Marco van Basten, e um atacante de apoio inteligente, altruísta e de baixa estatura.

Por isso, enfrentar o Bayern não intimidava o Dínamo. Sem surpresa, o time partiu para cima do adversário alemão desde o apito inicial do jogo de ida da semifinal, em Kiev. Graças a Shevchenko, como era de se esperar, teria ido para o intervalo com dois gols de vantagem se o goleiro Oleksandr Shovkovskyi não tivesse sido surpreendido, de forma bizarra, por uma cobrança de falta rasteira e despretensiosa de Michael Tarnat, de cerca de 32 metros, segundos antes do intervalo.

Vitaliy Kosovskyi, porém, fez 3 a 1 com um belo voleio apenas cinco minutos após a retomada do jogo. Pouco depois, o meio-campista teve uma oportunidade de ouro para praticamente definir a partida e talvez até a classificação. Kosovskyi desperdiçou a chance: depois de sair cara a cara com o goleiro, tentou, sem sucesso, uma cavadinha sobre Oliver Kahn.

O lance foi decisivo para toda a semifinal. A 12 minutos do fim, Shovkovskyi foi surpreendido por outra cobrança de falta do Bayern, desta vez de Stefan Effenberg, antes de Carsten Jancker empatar quando o tempo já se esgotava.