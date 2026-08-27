Onde o futebol encontra o rap: por dentro das carreiras musicais de Memphis Depay, Rafael Leao e mais
Desde que o herói da Inglaterra John Barnes apresentou seu rap icônico na faixa 'World In Motion', do New Order, para a Copa do Mundo de 1990, na Itália, os jogadores de futebol se viram impelidos a se aventurar no mundo do hip-hop. Na maioria das vezes, são lançamentos pontuais que ajudam a aumentar a expectativa para certos eventos ou a fortalecer marcas individuais. Mas, em alguns casos raros, a coisa é muito mais séria do que isso.
Para Memphis Depay, Rafael Leao, Moise Kean e Alex Iwobi, fazer rap é uma válvula de escape criativa e uma forma de escapismo da pressão implacável que é parte inerente de ser um jogador de elite. O estúdio é um refúgio seguro para eles expressarem alegria, dor e abordarem temas que estão próximos de seus corações.
Ao aprimorarem suas habilidades no microfone durante o tempo livre, eles também podem estar se preparando para, no futuro, trocar as chuteiras pelo microfone e seguir carreiras em tempo integral na música. A pergunta é: esse quarteto tem o que é preciso para vencer no mundo do rap?
Rafael Leao
Leao é considerado um dos melhores pontas da Europa, tendo acumulado 145 participações em gols pelo Milan em 291 partidas, além de somar 49 jogos pela seleção de Portugal. Mas o hip-hop é seu segundo amor, e ele mostrou seu talento como MC pela primeira vez em 2021, lançando um EP de sete faixas intitulado 'Beginning' sob o pseudônimo WAY 45, nomeado a partir do código postal 2845 de sua cidade natal, Seixal.
Dois anos depois, Leao lançou seu primeiro álbum de estúdio, 'My Life In Each Verse', um projeto autobiográfico de 17 faixas que mistura hip-hop com soul e R&B. Foi um esforço ambicioso que deu aos ouvintes uma visão de sua vida familiar e dos sacrifícios que fez quando jovem em Portugal, embora seus jogos de palavras simples e a falta de variação vocal possam tornar a experiência um tanto cansativa até o fim.
O lançamento de 2025 de '12:12' mostrou uma evolução clara no flow de Leao, com sua confiança aparecendo ao longo de todas as oito faixas do conciso EP. Ao abraçar um som trap mais agressivo, Leao deixa de lado sua imagem de estrela do futebol para refletir sobre sua fé e sobre como lida com o escrutínio público.
Por enquanto, WAY 45 atua como um artista independente de streaming de nível intermediário, e não como uma potência comercial, mas o ganho financeiro é secundário para Leao.
"Eu sempre quis fazer algo na música e acho que isso realmente me permite me expressar porque sou tímido", disse ele à Rolling Stone em 2023. "Sou uma pessoa tímida e nem sempre mostro minhas emoções e meus sentimentos. Mas, através da música, consigo fazer isso, e é como se fosse outro mundo para mim."
Leao seguirá sua paixão pela música, apesar de alguns conselhos duros do ex-companheiro de Milan Zlatan Ibrahimovic após o lançamento de seu primeiro álbum. "Ele riu disso e me disse para focar no futebol em vez disso!", revelou Leao. "Mas o restante [dos meus amigos] me disse para seguir em frente e continuar fazendo o que eu faço."
Alex Iwobi
Sob o nome 17, o revelado na base do Arsenal Alex Iwobi lançou seu single de estreia, 'Don't Shoot', em 2024, com a participação do atual atacante do Ipswich Town Chuba Akpom e do ex-internacional inglês sub-19 Medy Elito. A mensagem central da faixa era dissuadir os jovens de serem atraídos para o mundo da violência de rua, e um videoclipe que a acompanhou serviu como uma ode à criação do trio no leste de Londres.
Iwobi, que agora é um jogador-chave no Fulham e soma 99 jogos pela Nigéria, lançou um segundo single naquele ano, intitulado 'What's Luv', que celebrava suas raízes africanas, e depois voltou seu foco para criar um trabalho coeso. Isso foi finalmente concluído e apresentado ao público em abril deste ano, quando Iwobi se tornou o primeiro jogador da Premier League a lançar um EP, um trabalho de nove faixas intitulado 'More To Life'.
O EP se encaixa na categoria do luxury rap, com a bravata prevalecendo sobre letras significativas, mas também está enraizado em sua herança nigeriana. A interpretação de Iwobi é precisa e a produção é excepcional, enquanto a participação do meio-campista do Aston Villa e da Bélgica Amadou Onana na faixa 'Mine' acrescenta uma camada extra de energia e interesse. Embora Iwobi ainda precise definir uma identidade sonora clara, há aspectos positivos suficientes para sugerir que ele pode ter futuro nos palcos, e ele está ansioso para que os fãs vejam outro lado seu.
"Todo mundo conhece Alex Iwobi, o jogador de futebol, mas sinto que chegou a hora de as pessoas verem que eu tenho mais do que apenas hobbies ligados ao futebol, que gosto de me envolver com muitas coisas. E, obviamente, a música é uma delas", disse ele em entrevista recente à Native. "Não quero que as pessoas pensem que estou distraído com a minha música porque, ao mesmo tempo, o futebol é minha principal profissão.
"Sinto que, desde que me transferi para o Fulham [em 2023], esse tem sido o momento certo. Meu empresário me dá a liberdade para ir e me expressar fora do campo de futebol. Meus amigos estão me dando essa liberdade, e minha família me dá essa liberdade. Então, quando muitas pessoas estão me dando esse sinal verde, eu me sinto confiante para me expressar por meio da música."
Memphis Depay
"Só jogar futebol não é para mim", disse Memphis Depay à HYPEBEAST no início deste ano. "Meu nome é maior que o futebol no que eu vivo, no que eu faço e no que eu represento."
De fato, o internacional holandês teve uma carreira impressionante no futebol, que começou no PSV e o levou a Manchester United, Lyon, Barcelona, Atlético de Madrid e Corinthians, este último com quem acabou de assinar um novo contrato, mas também conseguiu aumentar significativamente seu perfil por meio de suas façanhas como rapper.
Depay começou inicialmente a lançar músicas independentes em 2017, inspirado por suas origens familiares e por viagens ao redor do mundo. Ele lançou seu primeiro álbum de estúdio em 2020, intitulado 'Heavy Stepper', que serviu tanto como uma celebração de sua riqueza e da alta moda quanto para detalhar sua criação e suas lutas contra a adversidade. O álbum se apoia em excesso em tropos genéricos do rap, e ele foi obrigado a esclarecer que a letra "I need money like the Glazers", da faixa 'Big Fish', não tinha a intenção de ser uma provocação aos proprietários majoritários do United.
Ele, no entanto, acumulou milhões de visualizações no YouTube e no Spotify, e mostrou evolução como artista no EP colaborativo de 2025, 'Favelas'. O projeto explorou a nova vida de Depay no Brasil após sua chegada ao Corinthians, fundindo com sucesso trap e funk enquanto ele abraçava totalmente a cultura local.
Depay, porém, causou controvérsia neste verão após uma longa disputa com dirigentes do Corinthians. Antes de a renovação do jogador de 32 anos ser acertada, o clube havia retirado sua oferta inicial de extensão por dois anos, e ele acusou o clube de "comportamento inaceitável". Apenas 24 horas depois de voltar para ajudar a equipe a chegar às quartas de final da Copa Libertadores, Depay correu o risco de provocar outra ruptura ao lançar um novo videoclipe da música 'Don't Panic', que mostra a sede do Corinthians em chamas.
Os torcedores atualmente protestam contra o regime de propriedade do clube em meio ao crescente caos financeiro, mas Depay afirmou que seu vídeo foi "filmado meses atrás", antes de acrescentar em uma declaração nas redes sociais: "Espero que seja um protesto pacífico em que as pessoas possam expressar o que pensam com calma. Sobre minha música, insisto que é apenas arte."
Apesar de tudo isso, ainda há muito mais por vir de Depay no rap. "Passo muitas horas no estúdio, coloco meu próprio dinheiro em sessões e videoclipes, então isso se tornou algo sério", acrescentou Depay, que citou Tupac, Jay-Z e 50 Cent entre suas inspirações, à HYPEBEAST. "Tenho músicas inéditas suficientes para cerca de três álbuns. É algo com que estou animado."
Moise Kean
A trajetória de Kean no futebol começou na Juventus em 2019, e ele também defendeu Hellas Verona, Everton e Paris Saint-Germain, mas muitas vezes foi acusado de não corresponder ao seu potencial. No entanto, isso mudou quando ele se juntou à Fiorentina no verão de 2024, após uma segunda passagem sem brilho pela Juve, com o atacante conseguindo reacender a carreira ao marcar 35 gols em seus primeiros 78 jogos pela Fiorentina e garantir o retorno à seleção italiana.
Encontrar felicidade em Florença também levou Kean a levar seu amor pela música a outro nível. O jogador de 26 anos lançou seu álbum de estreia solo de rap, com 11 faixas, em dezembro de 2024, intitulado 'Chosen', adotando o alter ego KMB. Kean apresenta letras explícitas no projeto, alternando entre italiano e inglês, e explora uma variedade de temas diferentes, desde equilibrar sua dupla identidade como atleta e artista até a importância da resiliência, além de pura ostentação sobre seu estilo de vida luxuoso.
O projeto rendeu a Kean muitos elogios por seu flow natural e apelo de crossover, mas havia um sucesso ainda maior no horizonte. Em 27 de março de 2025, Kean lançou um novo single chamado 'BOMBAY', com um vídeo destacando seu grupo de rap 19F, que alcançou visibilidade mainstream. BOMBAY fez história nos videogames como a primeira música de um jogador profissional de futebol da elite a figurar em uma trilha sonora do EA Sports FC, e já soma 1,1 milhão de reproduções nas plataformas de streaming até o momento.
Questionado sobre o que motivou sua decisão de se tornar um artista de gravação, Kean disse à Vivo Azzurro TV no ano passado: "Eu queria passar uma mensagem aos jovens: se você é capaz de fazer grandes coisas, por que não faz? Eu escrevo em casa depois do treino e quando estou viajando. Isso me acalma e me faz feliz."
Não há justificativa melhor do que essa, e a grandeza pode estar nos planos se Kean continuar evoluindo como rapper nos próximos anos.
Menções honrosas
Há algumas outras estrelas do futebol que se aventuraram no rap e merecem menção. O ex-ponta de Real Madrid e Everton Royston Drenthe seguiu carreira no rap em tempo integral sob o nome artístico Roya2Faces, depois de se frustrar com o futebol. Ele lançou um single de estreia chamado 'Paranoia' em 2017, que virou um sucesso viral instantâneo, mas acabou decidindo se afastar da música pouco tempo depois e voltou a jogar no Sparta Rotterdam.
Em outro caso, o ex-atacante do Sunderland Asamoah Gyan, mais conhecido por sua brilhante Copa do Mundo de 2010 com Gana, alcançou sucesso no topo das paradas com a faixa 'African Girls', que contou com a participação do falecido músico ganês Castro. Gyan também recebeu o prêmio de Melhor Single Hiplife no Ghana Music Awards de 2010.
Mais recentemente, o lateral de Bayern de Munique e Canadá Alphonso Davies ganhou as manchetes por seus empreendimentos musicais, formando um grupo de rap casual chamado Stugang durante a pandemia de Covid-19. Ele também surpreendeu os torcedores do Bayern em fevereiro do ano passado ao lançar uma faixa chamada 'Munchen my Throne' para celebrar sua renovação de contrato na Allianz Arena.
O ex-atacante de Liverpool e Holanda Ryan Babel foi um passo além de Davies durante o lockdown, lançando um álbum autobiográfico de hip-hop com oito faixas intitulado 'The Autobiography – Chapter 1'. Babel incluiu várias provocações a companheiros de equipe e falou sobre sua relação com técnicos do passado, incluindo Rafa Benitez e Louis van Gaal.
Noa Lang é outro holandês a ter entrado no universo do hip-hop, usando o pseudônimo Noano. O meio-campista do Napoli lançou vários singles nos últimos anos, com janeiro de 2025 trazendo 'Waka' como o de maior repercussão, gerando 4 milhões de reproduções apenas no YouTube.