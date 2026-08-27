Onde o futebol encontra o rap: por dentro das carreiras musicais de Memphis Depay, Rafael Leao e mais

"Só jogar futebol não é para mim", disse Memphis Depay à HYPEBEAST no início deste ano. "Meu nome é maior que o futebol no que eu vivo, no que eu faço e no que eu represento."

De fato, o internacional holandês teve uma carreira impressionante no futebol, que começou no PSV e o levou a Manchester United, Lyon, Barcelona, Atlético de Madrid e Corinthians, este último com quem acabou de assinar um novo contrato, mas também conseguiu aumentar significativamente seu perfil por meio de suas façanhas como rapper.

Depay começou inicialmente a lançar músicas independentes em 2017, inspirado por suas origens familiares e por viagens ao redor do mundo. Ele lançou seu primeiro álbum de estúdio em 2020, intitulado 'Heavy Stepper', que serviu tanto como uma celebração de sua riqueza e da alta moda quanto para detalhar sua criação e suas lutas contra a adversidade. O álbum se apoia em excesso em tropos genéricos do rap, e ele foi obrigado a esclarecer que a letra "I need money like the Glazers", da faixa 'Big Fish', não tinha a intenção de ser uma provocação aos proprietários majoritários do United.

Ele, no entanto, acumulou milhões de visualizações no YouTube e no Spotify, e mostrou evolução como artista no EP colaborativo de 2025, 'Favelas'. O projeto explorou a nova vida de Depay no Brasil após sua chegada ao Corinthians, fundindo com sucesso trap e funk enquanto ele abraçava totalmente a cultura local.

Depay, porém, causou controvérsia neste verão após uma longa disputa com dirigentes do Corinthians. Antes de a renovação do jogador de 32 anos ser acertada, o clube havia retirado sua oferta inicial de extensão por dois anos, e ele acusou o clube de "comportamento inaceitável". Apenas 24 horas depois de voltar para ajudar a equipe a chegar às quartas de final da Copa Libertadores, Depay correu o risco de provocar outra ruptura ao lançar um novo videoclipe da música 'Don't Panic', que mostra a sede do Corinthians em chamas.

Os torcedores atualmente protestam contra o regime de propriedade do clube em meio ao crescente caos financeiro, mas Depay afirmou que seu vídeo foi "filmado meses atrás", antes de acrescentar em uma declaração nas redes sociais: "Espero que seja um protesto pacífico em que as pessoas possam expressar o que pensam com calma. Sobre minha música, insisto que é apenas arte."

Apesar de tudo isso, ainda há muito mais por vir de Depay no rap. "Passo muitas horas no estúdio, coloco meu próprio dinheiro em sessões e videoclipes, então isso se tornou algo sério", acrescentou Depay, que citou Tupac, Jay-Z e 50 Cent entre suas inspirações, à HYPEBEAST. "Tenho músicas inéditas suficientes para cerca de três álbuns. É algo com que estou animado."