Onde está a próxima geração da Inglaterra? A WSL enfrenta um grande problema, já que os principais jovens talentos do país são obrigados a esperar por oportunidades

Ainda assim, é difícil não se perguntar o que o atual cenário da WSL significa para a próxima geração. Apenas 42 jogadoras formadas no país, com 23 anos ou menos, atuaram na primeira divisão inglesa na temporada passada, em comparação com 125 na primeira divisão da Espanha, 104 na Alemanha, 91 na França, 83 nos EUA e 53 na Itália. Isso apesar de esta última ser uma nação nova no nível de elite do futebol feminino e, por isso, ter números de participação muito baixos.

“A seleção inglesa é a melhor da Europa”, disse a técnica do Chelsea, Bompastor. “Mas agora a questão é como desenvolver as jogadoras jovens para se tornar um dos países mais fortes do mundo.”

Alguns pregam paciência. O técnico do Manchester City, Andree Jeglertz, sabe tudo sobre bom desenvolvimento de base, já que isso é uma marca registrada de sua Suécia natal. Ao falar com GOAL sobre como isso é bem mais complicado na Inglaterra, ele observou que essa é uma área em que a WSL ainda está “crescendo”, antes de acrescentar: “Mas você precisa começar com a melhor liga e então pode construir as outras coisas.”

Falando especificamente sobre os planos do City para reduzir a distância entre o sub-21 e o time principal, Jeglertz claramente se mostra encorajado, “mas isso leva tempo”, insistiu. “Leva muito tempo e precisamos ser pacientes.”

É um otimismo compartilhado por O’Neill, diretora administrativa do clube. Ela passou oito anos na academia de base masculina do City, vendo jovens talentosos tentarem chegar à melhor liga masculina do mundo e, com a chegada de Pep Guardiola, que acabaria rendendo sete títulos da Premier League em oito anos, a um dos melhores times do mundo. Sua visão é simples, como disse aos repórteres em maio: “A melhor forma de abrir esse caminho é desenvolver jogadoras de alto nível. Não há outra solução. Eu vivi isso intensamente. A solução é encontrar e desenvolver as melhores jogadoras do mundo. Se você fizer isso, o caminho se abre sozinho.

“Você olha para Phil [Foden], Oscar Bobb, Rico Lewis, Nico O'Reilly, [James] Trafford. Levei James Trafford para um torneio em Paris quando ele estava no sub-12 e vi como ele era incrível, além de tudo o que colocamos ao redor dele para que se tornasse um dos melhores goleiros deste país. Então, para mim, o foco está em criar a melhor academia de base deste país, se não da Europa. Se produzirmos talento de elite, elas vão jogar.”

Todo clube na Inglaterra consegue fazer isso? Provavelmente não. Ainda assim, as coisas podem mudar para ajudar a situação a melhorar para todos? Com certeza. Se a Inglaterra quiser continuar conquistando grandes títulos internacionais e permanecer como uma das melhores seleções do mundo nos próximos anos, as oportunidades para as jogadoras jovens atuarem na WSL precisam aumentar.