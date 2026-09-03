Onde está a próxima geração da Inglaterra? A WSL enfrenta um grande problema, já que os principais jovens talentos do país são obrigados a esperar por oportunidades
A Inglaterra tem uma das melhores seleções femininas do mundo. Campeã das duas últimas edições da Eurocopa e finalista da Copa do Mundo mais recente, a Inglaterra é uma força no futebol feminino. Isso também é sustentado pelo fato de a Inglaterra ter, possivelmente, a melhor liga do mundo, a Women’s Super League. Mas a divisão atualmente enfrenta um problema real para dar uma oportunidade à próxima geração do país.
Entre as cinco principais ligas da Europa e a NWSL, dos Estados Unidos, a WSL ficou em último lugar na maioria das categorias ao calcular os minutos dados a jovens talentos até a temporada 2025-26, considerando a temporada de 2025 para a NWSL.
Olhando para jogadoras formadas no país nascidas em 2005 ou depois, nenhuma liga distribuiu um percentual menor de minutos do que a WSL, com menos de 3% do total disponível destinado a esse grupo. Todas as outras ligas tiveram um percentual pelo menos duas vezes maior, com a Frauen-Bundesliga, da Alemanha, liderando o caminho com 12%. Talvez o mais preocupante, porém, seja que a WSL realmente deu uma fatia maior de tempo de jogo a talentos nascidas em 2005 ou depois do que a NWSL, mas 64% disso foi para jogadoras não inglesas.
Mesmo ampliando a faixa etária para jogadoras que começaram a temporada 2025-26 com 23 anos ou menos, a WSL segue se destacando pela falta de oportunidades. Nenhuma liga deu um percentual menor de minutos a jogadoras sub-23 do que a WSL e, novamente, a maioria desses minutos foi para atletas estrangeiras, mais do que em qualquer uma das outras seis divisões.
Claramente, como indica a chegada de jogadoras como a bicampeã da Bola de Ouro Alexia Putellas, a WSL se tornou um destino incrivelmente atraente para as maiores estrelas do mundo. Mas o que isso significa para aquelas que representam o futuro do futebol feminino inglês?
O melhor do mundo?
Essas estatísticas servem para justificar uma preocupação que já ocupa a mente de observadores há algum tempo, e é difícil não ligá-la ao desenvolvimento geral da WSL para talvez a melhor liga do mundo. À medida que o nível de elite melhorou, a distância que as jogadoras jovens precisam percorrer aumentou enormemente.
“Acho que agora leva mais tempo para estar pronta para ser uma jogadora capaz de competir na WSL em comparação com antes”, disse Martin Ho neste verão. Ho foi assistente técnico do Manchester United entre 2020 e 2023, antes de passar dois anos na Noruega no comando do Brann. Depois, voltou à Inglaterra no verão passado para assumir o comando do Spurs.
"Quando eu estava no Man United, talvez o nível de exigência fosse menor", acredita ele. “A liga evoluiu nos últimos três anos. A exigência é muito maior agora.”
"Desafios principais"
Agora, todos os clubes estão tentando descobrir a melhor forma de preencher essa lacuna, e a Football Association (FA) também. Neste verão, foram introduzidos contratos de base, permitindo que meninas treinem e joguem em tempo integral como nunca antes. É uma mudança que será “transformadora”, acredita a diretora-geral do Manchester City, Charlotte O’Neill: “Porque você não pode sair de treinos à noite e nos fins de semana para depois competir contra Lauren Hemp.”
Em agosto, a FA anunciou outra grande mudança, que fará com que quatro equipes de base tenham a oportunidade de competir na terceira divisão a partir da temporada 2027-28. “Precisamos tomar medidas proativas agora para enfrentar alguns dos principais desafios que estamos encarando”, disse Sue Day, diretora de futebol feminino da FA. “Precisamos criar mais oportunidades para jovens jogadoras inglesas talentosas se desenvolverem no futebol profissional.”
Falando antes da Copa do Mundo Feminina Sub-20 nesta semana, Lydia Bedford, técnica das jovens inglesas no torneio, descreveu a mudança como algo que apresentará uma “oportunidade incrível” para as jovens jogadoras na Inglaterra.
“Sou a favor de qualquer oportunidade que teste nossas jovens jogadoras”, disse ela. “Se for certo para a jogadora e a testar e melhorar, então acho que devemos sempre considerar o que mais podemos fazer, porque outras nações obviamente também estão fazendo isso.”
Aprendendo com os outros
Como Bedford sugere, embora seja uma medida controversa, amplamente rejeitada no futebol masculino inglês e também com bastante oposição no futebol feminino, os times B são comuns em toda a Europa e, sem dúvida, tiveram um impacto positivo no desenvolvimento de jovens talentos.
De fato, o time B, e também o time C, do Barcelona tem sido fundamental para que o clube tenha uma das melhores academias do esporte, enquanto Ulrike Ballweg, chefe de desenvolvimento de talentos para o futebol feminino e de base feminina na Federação Alemã de Futebol (DFB), descreveu o uso de segundos times na 2. Frauen-Bundesliga como “muito importante”.
“Nosso objetivo geral é ajudar mais jogadoras a fazer a transição do futebol de base para os jogos profissionais”, disse ela à GOAL. “Isso oferece uma ponte de alto nível entre o futebol de base e o futebol profissional.”
Sonia Bompastor, técnica do Chelsea, foi anteriormente chefe da academia do Lyon e depois comandou o time principal do OL como treinadora. Nesses nove anos, ela viu de perto o impacto de ter um time reserva, limitado a jogadoras de até 23 anos, na segunda divisão.
“Na França, a academia é um programa realmente forte e tudo é feito para que as jovens jogadoras tenham esse caminho até o ambiente do time principal”, explicou ela, em conversa com a GOAL. “Tudo é alinhado. As jovens jogadoras treinam na mesma programação e têm o mesmo suporte da comissão técnica. Na competição em que estão envolvidas, seja a segunda divisão ou a terceira divisão, elas já jogam contra adultas. Acho que todas essas decisões as ajudam a se desenvolver de forma mais sólida e mais rápida, e a diferença entre elas e o time principal fica menor.”
competição de elite
Essa é uma mudança que a FA espera que ajude também a WSL, já que o nível de competitividade na elite do futebol inglês faz com que os jogos estejam ficando mais difíceis, até mesmo para as principais equipes, impactando assim a minutagem das jogadoras jovens.
Quando era técnica do Lyon, Bompastor conseguia rodar o elenco na maioria dos jogos da liga “para dar oportunidades às jogadoras jovens”, porque a Premiere Ligue não é tão competitiva, especialmente para o OL, vencedor de 19 dos últimos 20 títulos. No Chelsea, porém, ela diz: “A diferença é enorme. Aqui, acho que quando você tem a Champions League e a liga, para mim, o nível é quase o mesmo, então você nem sempre pode rodar o time da forma como gostaria, porque a competição é realmente muito alta.”
Não é só Bompastor, que trabalha em um clube como o Chelsea, que havia conquistado seis títulos seguidos da WSL antes do título do Man City na temporada passada, que tem esse problema. Ho teve o segundo elenco mais jovem da WSL na temporada passada, no Tottenham, mas a maioria de suas jogadoras sub-23 chegou do exterior, onde havia acumulado muita experiência antes de se mudar para o norte de Londres. Isso serve para destacar o quão difícil é dar essa chance ao talento formado em casa quando até mesmo um técnico como Ho, conhecido por desenvolver jogadoras, reconhece que fazer isso com atletas inglesas na WSL é difícil. “Acho que é um equilíbrio realmente difícil como técnico”, admitiu.
“Sabemos que isso é um problema”, disse Bedford, técnica da seleção inglesa sub-20, nesta semana. Mas ela também conhece os desafios enfrentados pelas técnicas da WSL, tendo passado um ano como comandante do Leicester City antes de trabalhar como auxiliar no Arsenal.
“A quantidade de pressão sobre os técnicos hoje em dia significa que eles sempre tomarão a decisão que acham que vai preparar sua equipe para vencer”, continuou. “Portanto, nossas jogadoras jovens precisam lutar, ter bom desempenho e se colocar na melhor posição para conquistar essas oportunidades. Elas também têm de merecer isso. Nada vai ser dado.”
Fatores financeiros
As finanças também têm papel nos problemas que a WSL está enfrentando. Nenhuma liga feminina gasta como a primeira divisão inglesa, que conta com um investimento louvável, acordos de transmissão invejáveis e vários outros elementos financeiros dos quais pode se orgulhar. Mas o lado positivo para equipes de outras ligas, que não têm essas vantagens, é que o investimento em academias e no desenvolvimento de jovens naturalmente se torna uma prioridade muito alta, para formar as próprias jogadoras em vez de competir em um mercado em rápido crescimento. Isso traz benefícios de longo prazo.
Ballweg, que está em seu cargo na DFB há 10 anos, não foge desse fator. “As condições financeiras certamente desempenham um papel importante”, admitiu, em conversa com GOAL sobre o impressionante desenvolvimento de jovens na Alemanha. No entanto, isso não acontece apenas porque os clubes da Frauen-Bundesliga não têm outra opção.
“Vemos muitos clubes expandindo deliberadamente seu trabalho de base porque acreditam que o desenvolvimento sustentável é a melhor estratégia de longo prazo”, explicou. “Nosso objetivo é desenvolver o maior número possível de jogadoras capazes de dar o passo para o futebol profissional. É por isso que os clubes estão investindo cada vez mais em suas academias e estruturas de desenvolvimento.”
Isso levou ao que Ballweg descreve como um progresso “notável” na qualidade dos sistemas de base do futebol feminino na Alemanha na última década. Vale destacar que o país venceu o Europeu Feminino Sub-17 no início deste ano pela quinta vez desde 2016.
Colhendo os frutos
Além de ser a atual campeã mundial entre as seleções principais, a Espanha é outra potência nos torneios de base, tendo conquistado neste ano o quinto título consecutivo da Euro Sub-19. Mais uma vez, embora não tenha uma liga com enorme poder financeiro, a Liga F é uma das melhores divisões da Europa quando se trata de confiar em jogadoras jovens formadas em casa, tendo divulgado um relatório no início deste verão que apontou um aumento histórico de 15,8% nas jogadoras registradas e que 67 jogadoras registradas de equipes reservas disputaram ao menos uma partida na elite espanhola durante a temporada 2025-26. Um recorde da liga, oito dessas 67 jogadoras pertenciam ao Barcelona, o campeão europeu, que segue confiando na base no mais alto nível.
É verdade que, até certo ponto, isso acontece porque precisa acontecer. As finanças do Barça são assunto há vários anos e, em alguns momentos, acabaram forçando o clube a recorrer à base. Mas La Masia pode ser a melhor fábrica de talentos do futebol feminino, como mostra a forma como Clara Serrajordi substituiu no meio-campo na temporada passada enquanto Aitana Bonmati, vencedora das últimas três Bolas de Ouro, estava lesionada. Essa linha de produção ajuda a aliviar a carga financeira do Barcelona e de outros clubes com caminhos sólidos de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que oferece a um time talento para completar um elenco de alto nível a um custo menor.
A NWSL, a principal liga dos Estados Unidos, tem muitos talentos adolescentes em ascensão e, ao ser questionada sobre por que essas jogadoras recebem tanta confiança, Sarah Gregorius, vice-presidente esportiva da liga, destacou um bom ponto sobre o futebol feminino estar no que ela descreveu como “um ponto de inflexão”, à medida que os times buscam completar seus elencos.
“A expansão das ligas e competições fez com que o grupo de jogadoras disponível fosse colocado à prova, e os times precisassem olhar mais longe e mais a fundo em busca de talento para sustentar a capacidade de competir”, disse ela à GOAL. “Os clubes da NWSL fizeram exatamente isso e descobriram que o talento jovem nos EUA é capaz de competir nos mais altos níveis do futebol profissional de clubes. As treinadoras e os treinadores trabalharam duro para garantir que as jogadoras estivessem prontas para essa transição, e isso está dando resultado.”
Cota de jogadores formados em casa é necessária?
Há também elementos culturais que entram nessa discussão. Um clube como o Barcelona, por exemplo, tem uma história profundamente ligada ao desenvolvimento de talentos formados em casa, sejam Lionel Messi, Andres Iniesta e Xavi, ou Bonmati, Putellas e Patri Guijarro. Na Alemanha, por sua vez, Ballweg disse: “O desenvolvimento de jogadoras tem sido tradicionalmente muito valorizado. É por isso que os clubes, a DFB e as associações regionais investem de forma consciente no desenvolvimento de jovens e criam estruturas que ajudam jovens talentos a dar o passo para o futebol profissional. Acredito que muitos clubes alemães investem no próprio desenvolvimento de base porque realmente acreditam nisso.”
Isso significa que a Frauen-Bundesliga é uma das poucas grandes ligas europeias que, de fato, não tem uma regra de jogadoras formadas em casa, nem nada parecido. “Nossa abordagem é criar ambientes de desenvolvimento excelentes, em vez de forçar mudanças por meio de regulamentações”, acrescentou Ballweg. “Se os clubes oferecem desenvolvimento de base de alta qualidade, eles se beneficiam disso no longo prazo. É por isso que nosso foco está na qualidade do desenvolvimento de jogadoras, e não em cotas formais.”
A WSL tem uma regra de jogadoras formadas em casa, determinando que as equipes devem incluir pelo menos oito jogadoras formadas em casa em seus elencos registrados de 25 atletas. Isso foi introduzido em setembro de 2020 e, apesar de a FA expressar a esperança de aumentar esse número no futuro, permanece inalterado desde então. Falando neste verão, Ho disse acreditar que “a cota de jogadoras formadas em casa é importante”, mas sugeriu que “a forma como usamos isso provavelmente precisa ser um pouco diferente”.
'Contido'?
Outra regra digna de nota é a restrição de idade na WSL, em que as jogadoras precisam ter 16 anos para fazer suas estreias. É incomum encontrar essa regra em outras grandes ligas, incluindo a A-League da Austrália, onde o ex-chefe do Brighton, Dario Vidosic, ajudou a revelar várias grandes jovens jogadoras durante seu período no comando do Melbourne City. Entre elas estava Shelby McMahon, que era titular naquela equipe aos 15 anos, a mesma idade em que nomes como Sam Kerr, Ellie Carpenter e Steph Catley estrearam pela primeira vez na primeira divisão da Austrália. Quando Vidosic quis levar Mia Balmer, a talentosa internacional de base da Inglaterra do Brighton, para o elenco principal dos Seagulls na mesma idade, porém, ele não conseguiu.
“Não podemos simplesmente dizer: 'Toda jogadora de 15 anos que tem um pouco de talento deveria estar aqui'. Sempre temos que levar em conta se elas conseguem lidar com isso e se é o certo para elas naquele momento, mas acho que essa [regra] talvez as atrase um pouco”, disse Vidosic à GOAL neste verão, antes de sua surpreendente saída do Brighton. “Mia Balmer provavelmente teria jogado pelo time principal, mas não teve permissão. Ela perde essa oportunidade apenas por causa de uma restrição de idade que realmente não existe em nenhum outro lugar. Max Dowman pode jogar na Premier League, ele tinha 15 anos, e Mia não pode jogar.”
Matt Beard, o ex-chefe do Liverpool que morreu tragicamente no ano passado, já havia dito algo semelhante sobre Zara Shaw, uma das jogadoras de destaque da seleção inglesa sub-20. A Frauen-Bundesliga da Alemanha é uma das poucas grandes ligas a ter a mesma regra da WSL. A NWSL costumava ter suas próprias restrições, o que significava que uma jogadora precisava ter 18 anos para atuar na principal liga dos Estados Unidos, mas isso foi abolido em 2021, abrindo caminho para que grandes talentos como Olivia Moultrie, Alyssa Thompson e Jaedyn Shaw ganhassem destaque ainda adolescentes.
Estrelas que jogam em casa
A WSL pode ter questões a resolver quando o assunto é desenvolvimento de jovens, mas ela está prosperando em muitas outras áreas, especialmente na manutenção dos melhores talentos da Inglaterra. Embora nomes como Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway, Alex Greenwood e Mary Earps tenham tido passagens pelo exterior ao longo dos anos, todas acabaram retornando à WSL no fim das contas, com a liga se consolidando como o lugar para estar na Europa, se não no mundo.
Esse não é o caso em outros lugares. Quando pareceu que Trinity Rodman poderia deixar a NWSL rumo à Europa no ano passado, a liga introduziu a regra High Impact Player, permitindo que os clubes ultrapassem o teto salarial em até US$ 1 milhão por jogadoras de elite. Sem surpresa, ela foi apelidada de ‘Regra Rodman’.
Enquanto isso, 13 das 25 jogadoras da convocação mais recente da Espanha atuam no exterior, assim como sete das outras 16 jogadoras chamadas para a Espanha nos últimos 12 meses. Isso se compara às 21 jogadoras que atuam no país na convocação mais recente de 24 nomes da Inglaterra, e ao fato de que 10 dos outros 13 nomes convocados no último ano também estão na WSL. Manter as grandes estrelas caseiras em casa dá um enorme impulso à liga doméstica.
É necessário aumentar as chances
Ainda assim, é difícil não se perguntar o que o atual cenário da WSL significa para a próxima geração. Apenas 42 jogadoras formadas no país, com 23 anos ou menos, atuaram na primeira divisão inglesa na temporada passada, em comparação com 125 na primeira divisão da Espanha, 104 na Alemanha, 91 na França, 83 nos EUA e 53 na Itália. Isso apesar de esta última ser uma nação nova no nível de elite do futebol feminino e, por isso, ter números de participação muito baixos.
“A seleção inglesa é a melhor da Europa”, disse a técnica do Chelsea, Bompastor. “Mas agora a questão é como desenvolver as jogadoras jovens para se tornar um dos países mais fortes do mundo.”
Alguns pregam paciência. O técnico do Manchester City, Andree Jeglertz, sabe tudo sobre bom desenvolvimento de base, já que isso é uma marca registrada de sua Suécia natal. Ao falar com GOAL sobre como isso é bem mais complicado na Inglaterra, ele observou que essa é uma área em que a WSL ainda está “crescendo”, antes de acrescentar: “Mas você precisa começar com a melhor liga e então pode construir as outras coisas.”
Falando especificamente sobre os planos do City para reduzir a distância entre o sub-21 e o time principal, Jeglertz claramente se mostra encorajado, “mas isso leva tempo”, insistiu. “Leva muito tempo e precisamos ser pacientes.”
É um otimismo compartilhado por O’Neill, diretora administrativa do clube. Ela passou oito anos na academia de base masculina do City, vendo jovens talentosos tentarem chegar à melhor liga masculina do mundo e, com a chegada de Pep Guardiola, que acabaria rendendo sete títulos da Premier League em oito anos, a um dos melhores times do mundo. Sua visão é simples, como disse aos repórteres em maio: “A melhor forma de abrir esse caminho é desenvolver jogadoras de alto nível. Não há outra solução. Eu vivi isso intensamente. A solução é encontrar e desenvolver as melhores jogadoras do mundo. Se você fizer isso, o caminho se abre sozinho.
“Você olha para Phil [Foden], Oscar Bobb, Rico Lewis, Nico O'Reilly, [James] Trafford. Levei James Trafford para um torneio em Paris quando ele estava no sub-12 e vi como ele era incrível, além de tudo o que colocamos ao redor dele para que se tornasse um dos melhores goleiros deste país. Então, para mim, o foco está em criar a melhor academia de base deste país, se não da Europa. Se produzirmos talento de elite, elas vão jogar.”
Todo clube na Inglaterra consegue fazer isso? Provavelmente não. Ainda assim, as coisas podem mudar para ajudar a situação a melhorar para todos? Com certeza. Se a Inglaterra quiser continuar conquistando grandes títulos internacionais e permanecer como uma das melhores seleções do mundo nos próximos anos, as oportunidades para as jogadoras jovens atuarem na WSL precisam aumentar.