Disseram a Kristin Schrumpf que ela não podia falar de tática. Lá estava ela, uma americana em um pub de Londres, dando sua opinião sobre um jogo do Bayern de Munique, com algumas garotas e um grupo considerável de homens irritados por perto. Como qualquer torcedora, Schrumpf apontou uma deficiência tática no esquema do Bayern. Um homem reagiu com irritação:

“Um cara me disse: ‘Continue pesquisando o homem no Google e deixe a tática para os caras’”, contou Schrumpf.

Foi o impulso de que ela precisava para criar seu próprio espaço. Schrumpf já vinha pensando havia algum tempo em um ambiente mais inclusivo para falar de futebol. Torcedora do Bayern há muitos anos, ela se aproximou do clube por causa de Robert Lewandowski e de suas raízes polonesas. Para ela, as mulheres precisavam de um lugar onde pudessem falar de futebol à sua maneira, sem homens condescendentes se intrometendo ou mandando que ficassem caladas.

Assim começou a trajetória do Bayern Red Ladies. O grupo afirma, com orgulho e razão, ser o único clube internacional de torcedoras do Bayern formado exclusivamente por mulheres. No início, Schrumf teve de se desdobrar para encontrar integrantes. Precisou inscrever a própria mãe para atingir o mínimo exigido de 11 pessoas para um clube oficial de torcedores. Hoje, o grupo tem 300 ou mais integrantes em 40 países diferentes, além de uma forte presença nos Estados Unidos.

Em muitos aspectos, o Red Ladies também simboliza a luta da Bundesliga por relevância nos Estados Unidos.

A Premier League reina como o campeonato nacional mais poderoso financeiramente do futebol mundial. A MLS tem uma torcida própria, numerosa e em crescimento na região. A liga alemã disputa a atenção do público, e um novo acordo de transmissão e a força das estrelas do Bayern só podem levá-la até certo ponto. Ela precisa que os torcedores se importem o suficiente para continuar acompanhando. É aí que entram grupos de torcedores como o Red Ladies, que oferecem aos fãs atuais um lugar ao qual pertencer e aos novos uma forma de se aproximar. Para a Bundesliga, formar essas comunidades é essencial para transformar sua presença inicial nos Estados Unidos em algo duradouro.