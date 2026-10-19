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Bundesliga in America 1-1GOAL

“Onde diabos Harry Kane joga?”: Como a Bundesliga conquista seu espaço nos EUA enquanto disputa audiência com a Premier League e a MLS

As estrelas do Bayern de Munique, um novo acordo de transmissão e grupos locais de torcedores, como as Red Ladies, impulsionam a tentativa da Bundesliga de transformar o entusiasmo gerado pela Copa do Mundo em apoio duradouro nos Estados Unidos.

Thomas Hindle
Traduzido por

  • Disseram a Kristin Schrumpf que ela não podia falar de tática. Lá estava ela, uma americana em um pub de Londres, dando sua opinião sobre um jogo do Bayern de Munique, com algumas garotas e um grupo considerável de homens irritados por perto. Como qualquer torcedora, Schrumpf apontou uma deficiência tática no esquema do Bayern. Um homem reagiu com irritação:

    “Um cara me disse: ‘Continue pesquisando o homem no Google e deixe a tática para os caras’”, contou Schrumpf.

    Foi o impulso de que ela precisava para criar seu próprio espaço. Schrumpf já vinha pensando havia algum tempo em um ambiente mais inclusivo para falar de futebol. Torcedora do Bayern há muitos anos, ela se aproximou do clube por causa de Robert Lewandowski e de suas raízes polonesas. Para ela, as mulheres precisavam de um lugar onde pudessem falar de futebol à sua maneira, sem homens condescendentes se intrometendo ou mandando que ficassem caladas.

    Assim começou a trajetória do Bayern Red Ladies. O grupo afirma, com orgulho e razão, ser o único clube internacional de torcedoras do Bayern formado exclusivamente por mulheres. No início, Schrumf teve de se desdobrar para encontrar integrantes. Precisou inscrever a própria mãe para atingir o mínimo exigido de 11 pessoas para um clube oficial de torcedores. Hoje, o grupo tem 300 ou mais integrantes em 40 países diferentes, além de uma forte presença nos Estados Unidos.

    Em muitos aspectos, o Red Ladies também simboliza a luta da Bundesliga por relevância nos Estados Unidos.

    A Premier League reina como o campeonato nacional mais poderoso financeiramente do futebol mundial. A MLS tem uma torcida própria, numerosa e em crescimento na região. A liga alemã disputa a atenção do público, e um novo acordo de transmissão e a força das estrelas do Bayern só podem levá-la até certo ponto. Ela precisa que os torcedores se importem o suficiente para continuar acompanhando. É aí que entram grupos de torcedores como o Red Ladies, que oferecem aos fãs atuais um lugar ao qual pertencer e aos novos uma forma de se aproximar. Para a Bundesliga, formar essas comunidades é essencial para transformar sua presença inicial nos Estados Unidos em algo duradouro.

  • “Queremos aproveitar o embalo”

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    Eibner

    A Copa do Mundo, sem dúvida, aumentou o interesse pelo futebol nos Estados Unidos.

    A Copa do Mundo era vista como um ponto de virada para o futebol nos Estados Unidos. Era o momento em que todos deveriam perceber que esse esporte é bem interessante. Na verdade, essa era uma suposição simplista. Algumas ligas se saem melhor do que outras. Algumas, como La Liga, se beneficiam do apelo de suas estrelas. Outras, como a MLS, se beneficiam da proximidade.

    A Bundesliga reúne um pouco de tudo. Sim, o Bayern é muito bom, e um de seus melhores jogadores, Harry Kane, ainda pode ganhar a Bola de Ouro. Sim, há também, de forma mais ampla, um interesse dos americanos pelo funcionamento do futebol alemão. Mas, acima de tudo, a liga teve o momento certo a seu favor.

    “Depois da Copa do Mundo, queremos aproveitar esse impulso. Vimos o entusiasmo pelo futebol durante o verão, e o que estamos tentando fazer agora, e já vemos acontecer, é atrair o torcedor que acompanhou a Copa do Mundo e transformar esse interesse em uma jornada de uma temporada inteira. No cenário ideal, com a Bundesliga”, disse Robin Asutermann, vice-presidente executivo da Bundesliga para as Américas, à GOAL.

    Os clubes também perceberam isso.

    “Acho que víamos a Copa do Mundo como um momento muito importante, que certamente aceleraria o interesse”, acrescentou Dee Kundra, diretor-geral da estratégia do Bayern de Munique nos Estados Unidos.

    Por isso, eles vinham se preparando havia algum tempo. O Bayern abriu seu primeiro escritório nos Estados Unidos em 2014, por pura coincidência, logo depois de a Alemanha vencer a Copa do Mundo. O Borussia Dortmund estabeleceu uma presença permanente no país em 2024 e, desde então, promoveu ações por todo o território nacional e se aproximou da cultura dos criadores de conteúdo em Nova York. O RB Leipzig firmou parceria com o projeto de futebol juvenil “Top Baller” e convidou os vencedores de competições de um contra um para fazer testes na equipe principal em novembro de 2025.

  • “Isso nos dá muito mais alcance”

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    Jan Huebner

    Um novo acordo de transmissão tornou a Bundesliga mais acessível.

    Nada disso é realmente possível sem um acordo de transmissão viável. Se há uma coisa que a Premier League ensinou aos Estados Unidos, é que o acesso ao futebol é fundamental. Se você não consegue assistir aos jogos, não vai aprender a gostar do esporte.

    Por sorte, o acordo de transmissão da Bundesliga nos Estados Unidos terminou pouco antes da Copa do Mundo. O contrato com a ESPN valia cerca de US$ 30 milhões por ano, mas todos os jogos ficavam atrás de uma assinatura paga. Apenas um pequeno número deles, sobretudo partidas importantes do Bayern de Munique, estava disponível na TV aberta. Isso incluía transmissões em inglês e espanhol.

    Desta vez, a Bundesliga optou por dividir os direitos nos Estados Unidos. A USA Network e a plataforma de filmes Fandango pagaram, juntas, US$ 100 milhões por cinco temporadas pelos direitos de transmissão em inglês. Os dois serviços pertencem à mesma empresa, a Versant, que tem forte presença tanto na NBA quanto na NFL. Todos os jogos estão disponíveis de alguma forma. Mais de 30 partidas passam na USA Network, que exige uma assinatura convencional de TV a cabo. As outras 270 podem ser assistidas gratuitamente no Fandango.

    Os direitos das transmissões em espanhol foram vendidos separadamente. A Telemundo, da NBC Universal, comprou os direitos de todas essas transmissões por US$ 10 milhões pelos próximos três anos. Basicamente, a Bundesliga está recebendo o mesmo valor por meio de dois acordos separados.

    Parece complicado? Bom, há uma lógica por trás disso.

    “Nesta nova era em que estamos entrando em termos de estrutura de transmissão, estamos nos posicionando para ser muito mais acessíveis do que antes”, disse Austermann. “Na verdade, isso nos dá um alcance muito maior do que jamais tivemos nos Estados Unidos.”

    E os números também são promissores. Nas transmissões em espanhol, a Bundesliga alcança cerca de 300 mil pessoas por partida, um pouco atrás da Premier League e bem à frente da Serie A.

    “Foi uma surpresa agradável. Acho que o que estamos fazendo é mudar a percepção da Bundesliga neste país”, disse Joaquin Duro, vice-presidente executivo de esportes e responsável pelo streaming da Telemundo, à GOAL.

    A Copa do Mundo certamente também deu um impulso a esses números. A audiência da Telemundo disparou durante o torneio, com o consumo de futebol em espanhol quase igualando a audiência das transmissões em inglês.

    “Terminamos a Copa do Mundo com a participação na audiência quase dividida em 50% para cada lado, pela primeira vez. E nem é uma comparação justa quando você olha para o público potencial da FOX. São cerca de 150 milhões de pessoas, enquanto nosso público potencial é de cerca de 45 a 50 milhões. Então, alcançar 50% da participação e dos índices de audiência em uma Copa do Mundo significa ainda mais para nós”, acrescentou Duro.

  • “Meu Deus, é o Harry Kane!”

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    getty

    A enorme presença global do Bayern ajudou a Bundesliga a crescer nos Estados Unidos.

    É claro que esta ainda é uma economia movida por estrelas. E ajuda o fato de o Bayern contar com uma profusão delas no cenário mundial. O clube, naturalmente, sempre teve talentos de nível mundial. Mas, quando Robert Lewandowski deixou o clube rumo ao Barcelona, abriu-se uma lacuna que precisava ser preenchida. O Bayern reagiu, ainda que tardiamente, ao contratar Kane um ano depois. O capitão da Inglaterra quebrou praticamente todos os recordes de gols que podia no futebol nacional e está entre os favoritos à Bola de Ouro deste ano.

    Isso torna a Bundesliga mais fácil de promover.

    “Acho que isso tem que ficar por conta de todas as superestrelas que as pessoas provavelmente descobrem durante a Copa do Mundo”, disse Duro. “E elas dizem: ‘Meu Deus, esse é Harry Kane! Eu já conhecia Harry Kane! Mas onde diabos Harry Kane joga?’ Ah, sabe onde? Em um lugar na Alemanha.”

    O próprio Bayern sabe que ter jogadores de elite impulsiona o mercado americano, mesmo que não faça contratações necessariamente para agradar ao público dos Estados Unidos.

    “À medida que nos internacionalizamos e tentamos alcançar novos mercados, existe uma forte cultura em torno das estrelas, com a qual precisamos trabalhar porque também temos algumas das maiores estrelas. Por isso, é muito importante para nós aproveitar essa cultura de estilo”, disse Kundra.

    De forma mais ampla, este é um período forte para o Bayern como um todo. O clube levou o PSG ao limite na semifinal da Champions League no ano passado e precisa ser considerado um dos favoritos ao título nesta temporada. Conquistou a Bundesliga com 16 pontos de vantagem no ano passado e perdeu apenas uma vez no campeonato. É claro que há uma preocupação com a disparidade. Mas um Bayern forte costuma fazer bem ao futebol alemão nos Estados Unidos; disso não há dúvida.

  • Relacionando isso à seleção masculina dos Estados Unidos e às tradições dos clubes

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    AFP

    A Muralha Amarela do Dortmund é um dos espetáculos mais fascinantes do futebol mundial.

    Na verdade, a liga vê o Bayern como uma porta de entrada para a competição, uma forma de apresentar as diversas histórias que tornam a Bundesliga tão fascinante. Uma delas, por exemplo, é o fato de que a primeira divisão alemã sempre foi um celeiro de talentos americanos, algo com que os torcedores dos Estados Unidos se identificam.

    “Não precisa ser sempre uma grande estrela. Também pode ser um talento em ascensão com raízes americanas. Você pode perguntar: ‘Esta será a temporada em que Malik Tillman vai despontar no Leverkusen? Sim ou não?’ Ele pode receber um reconhecimento geral no mesmo nível de Luis Diaz, mas é uma história. Somos a liga que teve o maior número de jogadores americanos na história, mais de 80”, explicou Austermann.

    E há outras histórias. Frankfurt, Dortmund, Leverkusen e Hamburg são clubes fascinantes, com histórias repletas de conquistas. Agora, a Bundesliga tenta contar essas histórias de forma mais eficaz. Jobe Bellingham, Serhou Guirassy e Christopher Nkunku são jogadores de enorme talento. Seus clubes têm torcidas imensas.

    “O que significa ser torcedor do Frankfurt ou do Dortmund? O que há de tão especial na Muralha Amarela? Por que os estádios são sempre tão barulhentos? Essas são as histórias que precisamos contar ativamente. Porque, mais uma vez, não posso partir do princípio de que você, seus amigos e as pessoas nos Estados Unidos simplesmente as conheçam. Nesse caso, precisamos divulgá-las e, de certa forma, informar o público”, acrescentou Austermann.

    Isso significa recorrer a criadores de conteúdo com muitos seguidores para apresentar cada clube em profundidade. Essa é uma das propostas da iniciativa “Discover a Club”, que levou equipes consideradas menores da Bundesliga a um público muito mais amplo.

    “Enviamos um criador de conteúdo dos Estados Unidos e outro do México para a Alemanha. Eles passam uma semana inteira com o clube e contam a história do Frankfurt, do Schalke ou de outro clube de uma maneira completamente diferente, sob uma perspectiva americana. Disponibilizamos o conteúdo para a emissora que transmite nossos jogos e o usamos nas redes sociais. Essa narrativa pode ser aproveitada durante toda a temporada”, explicou Austermann.

    Também ajuda o fato de os clubes da Bundesliga terem muito mais interesse em colaborar internacionalmente do que os de outras ligas.

    “Nossos clubes são muito abertos a isso. Eles são realmente ativos e querem contar essas histórias. Competem dentro de campo, mas, quando se trata de atividades internacionais, especificamente nos Estados Unidos, sabemos que as pessoas acompanham primeiro os jogadores, depois os clubes e, por fim, a liga. Podemos fazer muita coisa, mas também precisamos dos clubes”, acrescentou Austermann.

    Há outros aspectos. O futebol alemão é cercado por uma certa mística. Os clubes costumam ser administrados de forma bastante sustentável. Raramente gastam grandes quantias e pertencem aos torcedores. A atmosfera em seus estádios não tem comparação. No restante do futebol europeu, prevalece o lado empresarial. A Alemanha não é perfeita, mas também tem um charme popular.

  • “Somos autênticos”

    FC Bayern München Visit Oktoberfest 2026
    Getty Images Sport

    Bayern de Munique tem laços históricos com a Oktoberfest e levou o espírito da festa a Nova York

    Em 18 de setembro, o Bayern de Munique reservou o Timeout Market, em Union Square, no coração da parte sul de Manhattan, para um evento de Oktoberfest. A ideia era bem simples: o Bayern de Munique enfrentaria o Union Berlin. O festival anual de cerveja de Munique havia acabado de começar, e o clube queria levá-lo às Américas.

    Não é exatamente uma novidade. Todos os anos, são realizadas centenas de Oktoberfests pelos Estados Unidos, tamanho é o fascínio pela cultura alemã (e o apetite por bebidas alcoólicas). Mas raramente esses eventos têm o apoio de uma liga.

    “Pensamos: ‘Espera aí, somos uma marca autenticamente bávara. Nossa parceira de cerveja é a Paulaner, uma das apenas seis marcas autorizadas a servir cerveja na Oktoberfest original. Por que não fazemos algo juntos e tornamos o evento realmente autêntico?’”, explicou Kundra.

    O resultado foi um grande sucesso. Centenas de pessoas lotaram um espaço relativamente pequeno. Havia mascotes, canecas de cerveja e telões para acompanhar a partida. O Bayern goleou o Union por 7 a 0. Kane marcou dois gols; Michael Olise, três. Não foi a melhor propaganda para o equilíbrio competitivo, mas mostrou como o produto pode ser bom. Depois do apito final, os organizadores promoveram uma competição em que os participantes precisavam segurar uma caneca com um litro de cerveja, mantendo o braço estendido, sem deixar a caneca cair nem perder o equilíbrio.

    As mulheres do Bayern de Munique também marcaram presença. Nova York fica a 4.000 milhas de Munique. Mas, naquele dia, a distância pareceu muito menor.