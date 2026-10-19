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Bundesliga in America 1-1GOAL

“Onde diabos Harry Kane joga?”: como a Bundesliga conquista seu espaço nos EUA e disputa audiência com a Premier League e a MLS

As estrelas do Bayern de Munique, um novo acordo de transmissão televisiva e grupos de base como o Red Ladies impulsionam a tentativa da Bundesliga de transformar o entusiasmo gerado pela Copa do Mundo em apoio duradouro nos Estados Unidos.

Thomas Hindle
Traduzido por

  • Disseram a Kristin Schrumpf que ela não podia falar de tática. Ela estava em um pub de Londres, uma americana dando sua opinião sobre um jogo do Bayern de Munique, com algumas garotas e um grupo considerável de homens exaltados por perto. Como qualquer torcedora, Schrumpf apontou uma deficiência tática no sistema do Bayern. Um homem reagiu com irritação:

    “Um sujeito me disse: ‘Continue procurando o homem no Google e deixe a tática para os homens’”, contou Schrumpf.

    Foi o impulso de que ela precisava para criar seu próprio espaço. Schrumpf já vinha considerando havia algum tempo a ideia de um ambiente mais inclusivo para falar de futebol. Torcedora do Bayern há muito tempo, atraída pelo clube por causa de Robert Lewandowski e de suas raízes polonesas, ela achava que as mulheres precisavam de um lugar para discutir futebol nos próprios termos, sem homens condescendentes dando palpites ou mandando que se calassem.

    Assim começou a trajetória das Bayern Red Ladies. Elas afirmam, com orgulho e razão, ser o único clube internacional de torcedoras do Bayern formado exclusivamente por mulheres. No início, Schrumf teve de procurar integrantes onde podia. Precisou inscrever a própria mãe para atingir o mínimo exigido de 11 pessoas para um fã-clube oficial. Hoje, são mais de 300 integrantes em 40 países diferentes, além de uma forte presença nos Estados Unidos.

    Em muitos aspectos, as Red Ladies também representam a luta da Bundesliga para ganhar relevância nos Estados Unidos.

    A Premier League reina como a liga nacional de maior poder financeiro do futebol mundial. A MLS tem uma torcida própria, numerosa e em crescimento na região. A liga alemã disputa atenção, e um novo acordo de transmissão e a força das estrelas do Bayern só podem levá-la até certo ponto. Ela precisa que os torcedores se importem o suficiente para continuar acompanhando-a. É aí que entram grupos de base como as Red Ladies, que dão aos torcedores atuais um lugar ao qual pertencer e aos novos uma porta de entrada. Para a Bundesliga, construir essas comunidades é essencial para transformar sua presença inicial nos Estados Unidos em algo duradouro.

  • “Queremos aproveitar o embalo”

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    Eibner

    Sem dúvida, a Copa do Mundo aumentou o interesse pelo futebol nos Estados Unidos.

    A Copa do Mundo era vista como um ponto de virada para o futebol nos Estados Unidos. Seria o momento em que todos deveriam perceber que o esporte é bem interessante. Na verdade, essa era uma suposição simplista. Algumas ligas se saem melhor do que outras. Algumas, como La Liga, se beneficiam do poder de atração de suas estrelas. Outras, como a MLS, se beneficiam da proximidade.

    A Bundesliga tem um pouco de tudo. Sim, o Bayern é muito bom, e um de seus melhores jogadores, Harry Kane, ainda pode ganhar a Bola de Ouro. Sim, de modo mais amplo, há interesse dos americanos na forma como o futebol alemão funciona. Mas, acima de tudo, o momento foi favorável à liga.

    “Depois da Copa do Mundo, queremos aproveitar esse impulso. Vimos o entusiasmo pelo futebol durante o verão, e o que estamos tentando fazer agora, e que já conseguimos observar, é atrair quem acompanhou a Copa do Mundo e transformar esse interesse em uma jornada ao longo de toda a temporada. No cenário ideal, com a Bundesliga”, disse Robin Austermann, vice-presidente executivo da Bundesliga para as Américas, à GOAL.

    Os clubes também perceberam isso.

    “Acho que encaramos a Copa do Mundo como um momento enorme, que certamente aceleraria o interesse”, acrescentou Dee Kundra, diretor-geral da estratégia do Bayern de Munique para os Estados Unidos.

    Por isso, eles já vinham se preparando havia algum tempo. O Bayern abriu seu primeiro escritório nos Estados Unidos em 2014, por pura coincidência, logo depois de a Alemanha vencer a Copa do Mundo. O Borussia Dortmund estabeleceu uma presença permanente nos EUA em 2024 e, desde então, realizou ações pelo país e se aproximou da cultura dos criadores de conteúdo em Nova York. O RB Leipzig firmou parceria com o projeto de futebol de base “Top Baller” e convidou os vencedores de competições de um contra um para fazer testes em suas categorias de base em novembro de 2025.

  • “Isso nos dá muito mais alcance”

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    Jan Huebner

    Um novo acordo de transmissão pela TV tornou a Bundesliga mais acessível.

    Nada disso é realmente possível sem um acordo viável de transmissão. Se há algo que a Premier League ensinou aos Estados Unidos, é que o acesso aos jogos é fundamental. Se as pessoas não conseguem assistir ao futebol, não vão aprender a amá-lo.

    Foi conveniente, então, que o acordo da Bundesliga para a TV americana tenha terminado pouco antes da Copa do Mundo. O contrato com a ESPN valia cerca de US$ 30 milhões por ano, mas todos os jogos ficavam atrás de uma assinatura paga, com apenas alguns disponíveis na TV aberta, em sua maioria partidas importantes do Bayern de Munique. Isso incluía transmissões em inglês e espanhol.

    Desta vez, a Bundesliga optou por dividir os direitos nos Estados Unidos. A USA Network e a plataforma de filmes Fandango pagaram, juntas, US$ 100 milhões por cinco temporadas pelos direitos de transmissão em inglês. Os dois serviços pertencem à mesma empresa, a Versant, que tem forte presença na NBA e na NFL. Todos os jogos estão disponíveis de alguma forma. Mais de 30 partidas passam na USA Network, que exige uma assinatura convencional de TV a cabo. As outras 270 podem ser assistidas gratuitamente na Fandango.

    Os direitos das transmissões em espanhol foram vendidos separadamente. A Telemundo, da NBC Universal, adquiriu os direitos de todas as transmissões nesse idioma por US$ 10 milhões anuais pelos próximos três anos. Em resumo, a Bundesliga está arrecadando o mesmo valor com dois acordos distintos.

    Parece complicado? Há uma lógica por trás disso.

    “Nesta nova fase em que estamos entrando no que diz respeito à estrutura de transmissão, estamos nos posicionando para ser muito mais acessíveis do que antes”, disse Austermann. “Na verdade, isso nos dá um alcance muito maior do que jamais tivemos nos Estados Unidos.”

    E os números também são promissores. Nas transmissões em espanhol, a Bundesliga alcança cerca de 300 mil pessoas por partida, um pouco atrás da Premier League e bem à frente do Campeonato Italiano.

    “Foi uma surpresa agradável. Acho que estamos mudando a percepção da Bundesliga neste país”, disse Joaquin Duro, vice-presidente executivo de Esportes e responsável pelo streaming da Telemundo, à GOAL.

    A Copa do Mundo também impulsionou esses números. A audiência da Telemundo disparou durante o torneio, e o consumo de futebol em espanhol quase igualou a audiência das transmissões em inglês.

    “Na Copa do Mundo, terminamos com uma divisão de audiência de quase 50% para cada lado pela primeira vez. E a comparação nem é justa quando você olha para o público potencial da FOX. É algo como 150 milhões de pessoas, enquanto o nosso público potencial é de cerca de 45 a 50 milhões. Então, ter 50% da participação e dos índices de audiência em uma Copa do Mundo significa ainda mais para nós”, acrescentou Duro.

  • “Meu Deus, é o Harry Kane!”

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    getty

    A enorme presença global do Bayern ajudou a Bundesliga a crescer nos Estados Unidos.

    É claro que esta ainda é uma economia movida por estrelas. E ajuda o fato de o Bayern contar com uma abundância delas no cenário mundial. O clube, claro, sempre teve jogadores de classe mundial. Mas, quando Robert Lewandowski deixou o Bayern rumo ao Barcelona, surgiu uma lacuna que precisava ser preenchida. O clube respondeu, ainda que tardiamente, com a contratação de Kane um ano depois. O capitão da Inglaterra quebrou praticamente todos os recordes de gols ao seu alcance no futebol nacional e está entre os favoritos à Bola de Ouro deste ano.

    Isso torna a Bundesliga mais fácil de promover.

    “Acho que tudo depende das superestrelas que as pessoas provavelmente descobrem durante a Copa do Mundo”, disse Duro. “E elas dizem: ‘Meu Deus, é o Harry Kane! Eu já conhecia o Harry Kane! Onde diabos o Harry Kane joga?’ Ah, sabe onde? Em um lugar na Alemanha.”

    O próprio Bayern sabe que contar com jogadores de elite fortalece sua presença no mercado americano, mesmo que não faça contratações necessariamente para agradar ao público dos Estados Unidos.

    “À medida que nos internacionalizamos e tentamos alcançar novos mercados, existe uma forte cultura de estrelas à qual precisamos nos adaptar, porque também temos algumas das maiores estrelas. Então, para nós, é muito importante tirar proveito dessa cultura de estilo”, disse Kundra.

    De modo mais amplo, esta é uma fase forte para o Bayern como um todo. O clube levou o PSG ao limite na semifinal da Champions League no ano passado e precisa ser considerado um dos favoritos ao título nesta temporada. Conquistou a Bundesliga com 16 pontos de vantagem no ano passado e perdeu apenas uma vez no campeonato. É verdade que há preocupação com o desequilíbrio. Mas um Bayern forte tende a fazer bem ao futebol alemão nos Estados Unidos. Não há dúvida disso.

  • Relacionando isso à seleção masculina dos Estados Unidos e às tradições dos clubes

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    AFP

    A muralha amarela do Dortmund está entre os espetáculos mais impressionantes do futebol mundial.

    Na verdade, a liga vê o Bayern como uma porta de entrada para conhecer a Bundesliga, uma janela para as diferentes histórias que a tornam tão fascinante. Uma delas, por exemplo, é o fato de que a primeira divisão alemã sempre foi um celeiro de talentos americanos, algo com que os torcedores dos Estados Unidos se identificam.

    “Não precisa ser sempre uma estrela de primeira grandeza. Também pode ser um talento em ascensão com raízes americanas. Dá para perguntar: ‘Certo, esta é a temporada em que Malik Tillman vai despontar no Leverkusen? Sim ou não?’ Ele pode receber um reconhecimento geral no mesmo nível de Luis Diaz, mas é uma história. Somos a liga que mais teve jogadores americanos na história, com mais de 80”, explicou Austermann.

    E há outros atrativos. Frankfurt, Dortmund, Leverkusen e Hamburg são clubes fascinantes, com histórias brilhantes. Agora, a Bundesliga tenta contar essas histórias de maneira mais eficaz. Jobe Bellingham, Serhou Guirassy e Christopher Nkunku são jogadores de enorme talento. As torcidas desses clubes são imensas.

    “O que significa ser torcedor do Frankfurt ou do Dortmund? O que a Muralha Amarela tem de tão especial? Por que os estádios são sempre tão barulhentos? São histórias que precisamos contar ativamente. Afinal, não posso presumir que você, seus amigos e as pessoas nos Estados Unidos simplesmente as conheçam. Neste caso, precisamos divulgá-las e, de certa forma, apresentar esse universo ao público”, acrescentou Austermann.

    Isso significa recorrer a criadores de conteúdo com um grande número de seguidores para explorar a fundo cada clube. Essa é uma das propostas da iniciativa “Discover a Club”, que apresentou equipes consideradas menores da Bundesliga a um público muito mais amplo.

    “Enviamos um criador de conteúdo dos Estados Unidos e outro do México para a Alemanha. Eles passam uma semana inteira com um clube e contam a história do Frankfurt, do Schalke ou de outro time de uma maneira completamente diferente, sob uma perspectiva americana. Disponibilizamos o conteúdo para a emissora que transmite a liga e o usamos nas redes sociais. Essa narrativa pode ser aproveitada durante toda a temporada”, explicou Austermann.

    Também ajuda o fato de os clubes da Bundesliga estarem muito mais interessados em colaborações globais do que os de outras ligas.

    “Nossos clubes são muito abertos a isso. Eles são realmente ativos e, sem dúvida, querem contar suas histórias. Competem dentro de campo, mas, quando se trata de iniciativas internacionais, especificamente nos Estados Unidos, sabemos que as pessoas acompanham primeiro os jogadores, depois os clubes e, por fim, a liga. Então podemos fazer muita coisa, mas também precisamos dos clubes”, acrescentou Austermann.

    Há outros fatores também. O futebol alemão carrega uma certa mística. Os clubes tendem a ser administrados de forma bastante sustentável. Raramente gastam muito e pertencem aos torcedores. A atmosfera de seus estádios é incomparável. O restante do futebol europeu é corporativo. A Alemanha não é perfeita, mas também tem um charme popular.

  • “Somos autênticos”

    FC Bayern München Visit Oktoberfest 2026
    Getty Images Sport

    O Bayern de Munique tem laços históricos com a Oktoberfest e levou esse espírito a Nova York.

    Em 18 de setembro, o Bayern de Munique reservou o Timeout Market, na Union Square, no sul de Manhattan, para um evento de Oktoberfest. A ideia era simples: o Bayern de Munique tinha um jogo contra o Union Berlin. O festival anual de cerveja realizado em Munique tinha acabado de começar. O clube queria levá-lo às Américas.

    Isso não é exatamente novidade. Todos os anos, há centenas de celebrações da Oktoberfest pelos Estados Unidos, tamanha é a fascinação pela cultura alemã (e o apetite por bebidas alcoólicas). Mas é raro que tenham o apoio de uma liga.

    “Pensamos: ‘Espere um pouco, somos uma marca bávara autêntica. Nossa parceira de cerveja é a Paulaner, uma das apenas seis cervejarias autorizadas a servir no Oktoberfest original. Por que não fazemos algo juntos e tornamos a experiência realmente autêntica?’”, explicou Kundra.

    O resultado atraiu muita gente. Centenas de pessoas lotaram um espaço relativamente pequeno. Havia mascotes, canecos de cerveja e telões para acompanhar o jogo. O Bayern goleou o Union por 7 a 0. Kane marcou dois gols. Michael Olise fez três. Não foi uma grande demonstração de equilíbrio competitivo, mas mostrou como o produto podia ser bom. Depois do apito final, os organizadores promoveram uma competição em que os participantes precisavam segurar um caneco com um litro de cerveja, mantendo o braço estendido, sem deixá-lo cair nem perder o equilíbrio.

    As mulheres do Bayern também marcaram presença. Nova York fica a cerca de 6.400 km de Munique. Mas, naquele dia, a distância pareceu bem menor.