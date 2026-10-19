Disseram a Kristin Schrumpf que ela não podia falar de tática. Ela estava em um pub de Londres, uma americana dando sua opinião sobre um jogo do Bayern de Munique, com algumas garotas e um grupo considerável de homens exaltados por perto. Como qualquer torcedora, Schrumpf apontou uma deficiência tática no sistema do Bayern. Um homem reagiu com irritação:

“Um sujeito me disse: ‘Continue procurando o homem no Google e deixe a tática para os homens’”, contou Schrumpf.

Foi o impulso de que ela precisava para criar seu próprio espaço. Schrumpf já vinha considerando havia algum tempo a ideia de um ambiente mais inclusivo para falar de futebol. Torcedora do Bayern há muito tempo, atraída pelo clube por causa de Robert Lewandowski e de suas raízes polonesas, ela achava que as mulheres precisavam de um lugar para discutir futebol nos próprios termos, sem homens condescendentes dando palpites ou mandando que se calassem.

Assim começou a trajetória das Bayern Red Ladies. Elas afirmam, com orgulho e razão, ser o único clube internacional de torcedoras do Bayern formado exclusivamente por mulheres. No início, Schrumf teve de procurar integrantes onde podia. Precisou inscrever a própria mãe para atingir o mínimo exigido de 11 pessoas para um fã-clube oficial. Hoje, são mais de 300 integrantes em 40 países diferentes, além de uma forte presença nos Estados Unidos.

Em muitos aspectos, as Red Ladies também representam a luta da Bundesliga para ganhar relevância nos Estados Unidos.

A Premier League reina como a liga nacional de maior poder financeiro do futebol mundial. A MLS tem uma torcida própria, numerosa e em crescimento na região. A liga alemã disputa atenção, e um novo acordo de transmissão e a força das estrelas do Bayern só podem levá-la até certo ponto. Ela precisa que os torcedores se importem o suficiente para continuar acompanhando-a. É aí que entram grupos de base como as Red Ladies, que dão aos torcedores atuais um lugar ao qual pertencer e aos novos uma porta de entrada. Para a Bundesliga, construir essas comunidades é essencial para transformar sua presença inicial nos Estados Unidos em algo duradouro.