Qualquer discussão em torno de Neil Pierre começa com uma palavra: alto. É impossível evitar. É aí que seu relatório de observação começa, e é a primeira pergunta de quase todo mundo que ele encontra: "Qual é a sua altura?". A pergunta o incomoda um pouco? Sim. Ele também entende isso? A esta altura, precisa entender.

"Quando você conhece alguém, claro que essa é a primeira coisa que a pessoa vê", diz ele à GOAL. "Eu entendo, eu sei, mas sim, chega um ponto em que é tipo: ‘Tudo bem, eu sou realmente alto, você já sabe disso’."

Neste dia, sentado no saguão do hotel da seleção masculina dos Estados Unidos em Minneapolis, a estrela em ascensão de 1,96 m está animado para falar sobre algo além de sua altura. Ele quer discutir as partes de sua vida que você ainda não conhece e que não são tão fáceis de ver.

Há a paixão por ser DJ, que ele adotou recentemente e está se esforçando para dominar. Há reflexões sobre as noites aprendendo a cozinhar na Dinamarca, que de alguma forma o prepararam para sua ascensão na Filadélfia. Há as raízes haitiano-americanas que o definem e uma sala de jogos que está começando a se encher de lembranças. Há até uma participação de Mauricio Pochettino, que aparece para dizer que, se essa coisa de futebol não der certo, Pierre sempre poderá ser modelo.

Essa é uma com a qual Pierre se sente um pouco menos à vontade, para ser justo, mas o ponto permanece: ele não é apenas o prospecto mais alto do futebol dos Estados Unidos, mas também um homem de muitos talentos, apenas alguns dos quais são definidos por sua estrutura imponente.

Seus talentos agora o colocaram no radar de Pochettino na seleção dos Estados Unidos. Pierre foi um dos 13 novatos no campo de treinamento mais recente da equipe. Ele também foi um dos oito adolescentes a fazer sua primeira partida pela seleção dos Estados Unidos. Ao fim da janela, Pierre chegou a três, tendo tido seu primeiro gostinho real do futebol internacional principal.

É algo de que ele, claro, quer mais.

"A estreia foi ótima", diz ele. "Foi tipo: 'Uau, cara'. Esse é um momento que vai ficar para sempre na minha memória."

Agora, tudo parece possível. Não era assim há apenas poucos meses. Embora a história de Pierre comece na Filadélfia, seu caminho rumo à seleção dos Estados Unidos foi acelerado por um empréstimo na segunda divisão da Dinamarca que, no fim das contas, ajudou Pierre a perceber seus próprios talentos dentro e fora de campo.