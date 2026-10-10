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Neil Pierre GFX 1-1GOAL

'Obviamente eu não sou apenas alto' - Conheça Neil Pierre, a estrela em ascensão do Philadelphia Union que marca gols, mixa faixas como DJ e chama a atenção do técnico da USMNT, Mauricio Pochettino

A GOAL conversou com o defensor do Philadelphia Union sobre suas paixões, seu período na seleção dos Estados Unidos e, sim, sua tendência a marcar gols em bolas paradas.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • Qualquer discussão em torno de Neil Pierre começa com uma palavra: alto. É impossível evitar. É aí que seu relatório de observação começa, e é a primeira pergunta de quase todo mundo que ele encontra: "Qual é a sua altura?". A pergunta o incomoda um pouco? Sim. Ele também entende isso? A esta altura, precisa entender.

    "Quando você conhece alguém, claro que essa é a primeira coisa que a pessoa vê", diz ele à GOAL. "Eu entendo, eu sei, mas sim, chega um ponto em que é tipo: ‘Tudo bem, eu sou realmente alto, você já sabe disso’."

    Neste dia, sentado no saguão do hotel da seleção masculina dos Estados Unidos em Minneapolis, a estrela em ascensão de 1,96 m está animado para falar sobre algo além de sua altura. Ele quer discutir as partes de sua vida que você ainda não conhece e que não são tão fáceis de ver.

    Há a paixão por ser DJ, que ele adotou recentemente e está se esforçando para dominar. Há reflexões sobre as noites aprendendo a cozinhar na Dinamarca, que de alguma forma o prepararam para sua ascensão na Filadélfia. Há as raízes haitiano-americanas que o definem e uma sala de jogos que está começando a se encher de lembranças. Há até uma participação de Mauricio Pochettino, que aparece para dizer que, se essa coisa de futebol não der certo, Pierre sempre poderá ser modelo.

    Essa é uma com a qual Pierre se sente um pouco menos à vontade, para ser justo, mas o ponto permanece: ele não é apenas o prospecto mais alto do futebol dos Estados Unidos, mas também um homem de muitos talentos, apenas alguns dos quais são definidos por sua estrutura imponente.

    Seus talentos agora o colocaram no radar de Pochettino na seleção dos Estados Unidos. Pierre foi um dos 13 novatos no campo de treinamento mais recente da equipe. Ele também foi um dos oito adolescentes a fazer sua primeira partida pela seleção dos Estados Unidos. Ao fim da janela, Pierre chegou a três, tendo tido seu primeiro gostinho real do futebol internacional principal.

    É algo de que ele, claro, quer mais.

    "A estreia foi ótima", diz ele. "Foi tipo: 'Uau, cara'. Esse é um momento que vai ficar para sempre na minha memória."

    Agora, tudo parece possível. Não era assim há apenas poucos meses. Embora a história de Pierre comece na Filadélfia, seu caminho rumo à seleção dos Estados Unidos foi acelerado por um empréstimo na segunda divisão da Dinamarca que, no fim das contas, ajudou Pierre a perceber seus próprios talentos dentro e fora de campo.

  • Estudando no exterior

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    Gonzales Photo

    A passagem de Neil Pierre por empréstimo na Dinamarca o ajudou a crescer dentro e fora de campo antes de se firmar no Philadelphia Union e na USMNT.


    Pierre se lembra de quando esse negócio de futebol começou a parecer real. Um bom período de treinos na Europa com a seleção sub-15 dos Estados Unidos o fez perceber que o esporte poderia ser mais do que apenas diversão. Poderia ser uma carreira. A partir dali, ele começou a subir nas categorias de base do clube de sua cidade, o Union.

    Em 2025, Pierre foi eleito o Defensor do Ano da MLS Next Pro, oferecendo um vislumbre real de seu potencial. No entanto, não havia um caminho óbvio para jogar pelo Union no início da temporada 2026 da MLS. Para conseguir o que precisava, Pierre foi para o Lyngby, da segunda divisão da Dinamarca, em um empréstimo de seis meses.

    Sua carreira profissional significava que Pierre não teria a experiência universitária, mas teria algo parecido com um intercâmbio. Se você conhece alguém que fez intercâmbio, sabe que essas pessoas costumam voltar com histórias. Com Pierre não foi diferente. Há histórias sobre comida, cultura e futebol. Há também histórias sobre amadurecimento.

    "Tomei a decisão de ir para o exterior porque eu precisava jogar, e realmente não parecia que eu iria jogar na temporada seguinte", diz ele. "Então isso aconteceu, e foi uma grande decisão. O começo foi muito difícil, mas assim que as coisas foram acontecendo e eu comecei a jogar mais, fiquei muito à vontade com o grupo e também com o país.

    "Sinto que cresci muito pessoalmente e também como jogador. Acho que isso me trouxe de volta aqui para o Union, e então, a partir daí, tudo correu de forma tranquila."

    O Lyngby é o mesmo clube que agora conta com o destaque da seleção dos Estados Unidos Diego Kochen, que recentemente rasgou elogios à GOAL aos doces de Copenhague. Pierre concorda.

    "Os doces são muito bons", diz Pierre. "Especialmente se você for para a Suécia, eles têm os doces mais açucarados."

    Uma das lições mais difíceis que Pierre viveu foi o que aconteceu quando ele não podia comer doces. Em algum momento, especialmente como atleta profissional, você precisa de comida de verdade. Uma das coisas mais difíceis que Pierre enfrentou na Dinamarca foi aprender a preparar isso.

    "Minha mãe me deu boas instruções, mas cozinhar foi difícil", diz ele. "Minha mãe cozinhava com muita frequência, então cozinhar foi uma dificuldade. Eu passava horas no FaceTime com ela, tentando descobrir como fazer."

    No fim, seu período no Lyngby foi transformador. Ele disputou 10 jogos e marcou quatro gols pelo clube. Depois, voltou ao Union neste verão e imediatamente conquistou uma vaga entre os titulares, se colocando como um dos principais jovens jogadores da MLS. E, por fim, conquistou seu lugar na seleção dos Estados Unidos e essas três primeiras partidas.

    Durante seu período na Dinamarca, porém, Pierre descobriu lados de si mesmo que não estão ligados ao futebol. O principal deles é a música, diz ele, e essa conexão com a música acabou o ajudando também dentro de campo.

  • O impacto da música

    Red Bull New York v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    A música passou a fazer parte ainda mais importante da trajetória de Pierre, dentro e fora de campo.

    Pierre começou a atuar como DJ perto do fim da sua passagem pela Dinamarca. Era algo muito forte naquela parte do mundo, e Pierre achou divertido. Então ele começou a brincar com isso e não parou mais.

    "Isso simplesmente me acalma, me anima, seja o que for", diz ele. "Eu simplesmente comecei a mexer com isso, misturando e combinando. É literalmente de tudo: house, Afrobeats, neo soul, R&B. Eu prefiro R&B e neo soul."

    O processo criativo, segundo ele, é reconfortante e o leva para diferentes direções.

    "Eu sento e simplesmente penso", diz ele. "Fico realmente pensando nas músicas que estava tocando antes e nas músicas novas, e tento juntar tudo para que as duas músicas toquem em partes diferentes. Talvez seja uma batida diferente desta música, uma batida diferente daquela música, e depois, obviamente, a transição para a música seguinte do jeito que eu quero.

    "Eu gosto de fazer batidas e melodia, ou só melodia, entrando na música seguinte, depois repetir isso e acrescentar algumas batidas extras. Se eu quiser ouvir house music, quero adicionar algo diferente a ela. É bem legal. Você pode simplesmente ficar ali misturando e combinando o que quiser."

    Seu novo hobby também ampliou a playlist de Pierre para o pré-jogo. Ele descobriu que prefere algo mais tranquilo. Ele cita alguns nomes: Lauren Hill, Erykah Badu, Frank Ocean, Drake. O objetivo é acalmar a mente e prepará-la para a tarefa em questão.

    No entanto, por uma série de razões, Pierre ainda não recebeu a responsabilidade pelo som nem no clube nem na seleção. Depois de apenas algumas semanas com a seleção dos Estados Unidos, ele aprendeu que será difícil tirar isso do grupo já estabelecido.

    "As pessoas que cuidam da playlist aqui, não vou mentir, mandam muito bem nisso", diz ele. "Chris Richards na playlist é top. Frankie [Westfield] e Mark [McKenzie] vão ter que resolver isso na Filadélfia. Eu vou apenas tocar a minha própria música."

    Seja lá o que Pierre vem fazendo recentemente, tem dado certo, especialmente na Filadélfia, onde sua capacidade de misturar e combinar também o transformou em uma das armas mais perigosas da MLS.

  • Mentalidade em bolas paradas

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    ZUMA Press Wire

    Os gols de Neil Pierre em jogadas de bola parada chamaram atenção, mas o recém-chegado à seleção dos Estados Unidos está determinado a mostrar que há mais no seu jogo do que altura e poder de finalização.

    Richards ouvia histórias sobre Pierre havia meses. O irmão mais novo dele está na base do Union, então, apesar de estar em Londres, o defensor do Crystal Palace estava muito familiarizado. Para quem não estava, viu nas redes sociais muito rapidamente.

    Pouco depois de voltar ao Union, Pierre começou a viralizar. Ele marcou dois gols nos três primeiros jogos e quatro nos sete primeiros. No fim das contas, ter um defensor tão alto quanto Pierre é útil nas bolas paradas. O Union descobriu isso rapidamente.

    "Quando tive minha chance, aproveitei", diz ele, "e até agora consegui me manter assim."

    A capacidade de Pierre de marcar em bolas paradas não tem a ver apenas com sua altura, porém. É preciso uma habilidade que muitos não percebem: crença. Pierre não espera a bola chegar até ele. Em vez disso, vai buscá-la. É por isso que ele é tão perigoso.

    "Toda vez que tem uma bola parada, eu penso: 'Posso marcar, vou marcar e quero comemorar'. Quero fazer comemorações que venho praticando, e quero marcar. É isso que passa pela minha cabeça. Existe uma determinação para tentar marcar. Eu pratico comemorações porque sei que vou marcar. Já tenho tudo planejado, então, quando eu marco, é como se eu tivesse manifestado isso."

    As bolas paradas são fáceis, nesse sentido. Provar que consegue fazer todo o resto é a parte mais difícil. É fácil colocar um rótulo no jogo de Pierre, mas, para chegar ao mais alto nível, ele terá de se livrar desse rótulo. Há uma razão para os grandes times não simplesmente colocarem caras altos em campo. Para chegar a certo nível, você também tem de jogar futebol, e Pierre está desesperado para mostrar que consegue fazer exatamente isso.

    "Obviamente, eu não sou só alto e não só marco gols", diz ele. "Sou defensor e posso ser muito bom defendendo."

    Para melhorar ainda mais esse aspecto do seu jogo, Pierre se apoiou em alguns dos defensores veteranos no camp. Quando cometeu um erro, eles estiveram lá para criticá-lo. Quando foi bem, eles também estiveram lá para aumentar sua confiança.

    "Neil foi realmente impressionante lá", disse Richards, "e não foi perfeito, mas eu também não faço um jogo perfeito. Estou muito, muito feliz por ele. Acho que ele foi muito bem na primeira partida como titular e, espero, terá muitas outras. Ele entrou em campo com confiança contra uma equipe muito profissional."



  • Ser algo mais

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    Marty Jean Louis

    O defensor está em uma missão para provar seu valor, mas também para acrescentar algumas lembranças ao porão da família.


    Quando as pessoas descobrem que Pierre é jogador de futebol, geralmente vem uma pergunta na sequência: por que você não está jogando basquete? A resposta é simples: a família dele.

    A paixão de Pierre pelo futebol começou em casa. Na verdade, a paixão dele por tudo começou ali. Sua família mais próxima teve papel nisso. A comunidade ao redor dele também. A parte do futebol veio do pai e do irmão. A ética de trabalho veio de suas raízes haitiano-americanas.

    "Quem eu sou como jogador e como pessoa vem dos meus pais", diz ele, "e de como eles passaram adiante a tradição deles. Eles nasceram no Haiti, e a nossa família, eu nem sei quantos parentes nós temos. Temos tantos parentes que simplesmente nos reunimos e adotamos qualquer um para a nossa família. Nós passamos isso adiante, e isso é muito grande. Acho que isso até acaba parecendo um ambiente de equipe.

    "Todo mundo ama todo mundo. Todo mundo aceita muito bem qualquer pessoa, não importa o quê. Uma vez que você entra para a nossa família, você é bem-vindo."

    Família é, claro, um motivador fundamental. É por isso que Pierre planeja dar sua camisa de estreia aos pais. Ele já sabe onde ela vai ficar e também sabe que isso vai lhe render alguns direitos de se gabar de forma divertida.

    "Temos um porão, e lá estão todas as minhas coisas, as minhas conquistas, as conquistas da minha irmã e as do meu irmão também", diz ele. "Tomara que agora isso vá bem para o centro, para que todo mundo veja em casa. Minha mãe e meu pai ficaram tipo: 'Nem pense em dar isso embora, isso vai lá para baixo, isso é nosso'. Quando estivermos em casa, poderemos olhar para trás e ficar felizes com isso."

    Quando Pierre termina sua resposta, Pochettino passa por ali e faz um comentário.

    "Eu já disse para ele: 'Se não fosse o futebol, ele poderia ser o America's Next Top Model'."

    Pierre cai na gargalhada.

    "Meu Deus", diz ele. "Vou acreditar na palavra dele. Vou aceitar."

    Bolas paradas, discotecagem, defesa e, ao que parece, modelagem: acrescente tudo isso à lista de coisas que Pierre sabe fazer. Cozinhar talvez entre nessa lista algum dia, embora isso vá ser mais difícil. Para ser justo, tudo ainda está em desenvolvimento, assim como Pierre, que continua trabalhando para mostrar que é maior do que sua altura.

    "Obviamente isso não é a única coisa sobre mim", diz ele. "É um pouco, mas não fico incomodado com isso."