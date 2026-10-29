Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Oakley Cannonier Brits Abroad 1:1GOAL

Oakley Cannonier: do Leeds ao Hougang e a vida como jogador profissional em Singapura

Na edição mais recente da série ‘Brits Abroad’, da GOAL, o homem que ajudou a preparar AQUELE escanteio cobrado por Trent Alexander-Arnold contra o Barcelona fala sobre ter viralizado como gandula, sentir falta de um jantar de fish and chips e o que fazer em Singapura.

Chris Burton
Traduzido por

  • Não faz tanto tempo que era raríssimo encontrar jogadores britânicos atuando no exterior. A relutância individual em sair da zona de conforto geográfica acabava limitando as possibilidades do grupo.

    Hoje, porém, o mundo é outro. Com o avanço cultural, nenhum lugar do planeta deve ser considerado distante demais. Sair de casa e conhecer um modo de vida diferente passou a ser uma experiência a abraçar, não a temer.

    É claro que há desafios, obstáculos profissionais e pessoais a superar pelo caminho. Mas por que não encará-los, em vez de fugir deles? Cada vez mais jogadores adotam essa mentalidade.

    Levando isso em conta, e já que sempre ouvimos dizer que viajar amplia os horizontes, a GOAL ajudará a contar a história de alguns aventureiros que romperam barreiras e hoje têm experiências a compartilhar tanto sobre esporte quanto sobre viagens de férias.

    O próximo é Oakley Cannonier, que virou notícia na Champions League sem chutar uma bola pelo Liverpool e agora está em Singapura, onde joga futebol profissional pelo Hougang United…

  • Inspirando-se em Torres

    Fernando Torres Liverpool
    Getty

    O atacante espanhol Torres, campeão da Copa do Mundo, encantou a torcida do Liverpool

    “Comecei jogando futebol amador por um time chamado Rothwell. Eu só jogava lá e, de repente, meu pai recebeu uma ligação do Leeds United. Assinei com o Leeds quando tinha nove anos. Depois, Manchester City e Everton se interessaram por mim, mas eu era muito torcedor do Liverpool, então foi por isso que escolhi o clube.

    “Eu adorava o Fernando Torres quando ele estava no Liverpool, com aquela faixa na cabeça e tudo mais. Eu sempre usava as faixas de cabelo da minha mãe e tentava imitá-lo. Foi o Torres, na verdade, que despertou meu interesse pelo futebol, quando ele e Steven Gerrard jogavam juntos em meados dos anos 2000. Eu não me interessava muito por futebol até ter uns cinco anos. Então, de repente, vi o Liverpool jogar e mudei completamente. Passei a querer jogar futebol o tempo todo. Não foi ninguém da minha família que despertou esse interesse em mim.”

  • Registrando uma assistência na Champions League

    Liverpool Barcelona 2019 Champions League
    Getty

    Cannonier comemora uma virada épica na Champions League de seu lugar na primeira fila em Anfield

    “Antes do jogo contra o Barcelona, tivemos uma reunião com alguém da comissão técnica de Jurgen Klopp, que disse: ‘o treinador quer que a bola seja reposta o mais rápido possível’, porque estávamos perdendo o confronto por 3 a 0. Então essa era a minha mentalidade: tentar colocar a bola em jogo o mais rápido possível. No lance do gol, a bola quicou de volta para o campo, e os jogadores do Barcelona acharam que era aquela que seria usada. Mas, como havia várias bolas disponíveis, consegui lançar outra rapidamente, Trent cruzou e Divock Origi marcou.”

  • Pedido para participar do programa de Piers Morgan

    Piers Morgan
    Getty

    Telefonemas logo cedo renderam a Cannonier um convite para aparecer na televisão em horário nobre.

    “Depois, fui para casa e disse à minha mãe: ‘Eu realmente ajudei o Liverpool hoje à noite’. Ela riu de mim e respondeu: ‘Tá bom, sei’. Então, às cinco da manhã, ela começou a receber um monte de mensagens, e Piers Morgan pediu a alguém que ligasse para ela para tentar me levar ao programa dele. A história repercutiu rapidamente, e todos os meninos da escola começaram a me dizer: ‘Mandou bem, cara’. Tudo aconteceu muito rápido!”

  • Concorrência de atacantes de renome

    Roberto Firmino Liverpool
    Getty

    O atacante brasileiro Firmino estava entre os que acirravam a disputa por vagas.

    “Eu me machuquei no pior momento no Liverpool. Conversei sobre fazer parte do elenco para a Champions League e para a Liga Europa. Em determinado momento, eu estava jogando muito bem, e foi quando tive todas essas conversas. Então sofri uma ruptura no músculo posterior da coxa e fiquei fora por quatro ou cinco meses. Depois disso, o clube simplesmente segue em frente. É uma loucura como as coisas funcionam nesses clubes gigantes.

    “Para ser sincero, no Liverpool, eu sempre achei que talvez tivesse de conseguir me firmar em outro lugar por causa dos jogadores que havia na minha posição. O clube tinha Roberto Firmino e, na época, contratou Darwin Nunez por cerca de 80 milhões de libras. Na temporada passada, contratou Hugo Ekitike e Alexander Isak. Então você sempre pensa: ‘Será que eu realmente tenho uma chance?’ Você apenas tenta dar o seu melhor e vê até onde isso pode te levar.”

  • Decidindo que era hora de mudar

    Oakley Cannonier Liverpool
    Getty

    Cannonier considerou várias opções quando seu contrato com o Liverpool se aproximava do fim.

    “Recebi propostas de clubes da Inglaterra e de outros clubes da Europa, mas queria ir para um lugar completamente diferente e me concentrar de verdade no futebol, em um ambiente um pouco mais tranquilo, sem tanta agitação. Assim, eu poderia me dedicar a jogar, voltar a sentir prazer nisso, porque não estava jogando no Liverpool. Isso me deu a oportunidade de me concentrar e trabalhar duro em uma liga mais tranquila, mas que também é boa.”

  • Como foi tomada a decisão de ir para a Ásia

    Oakley Cannonier Liverpool
    Getty

    A altura foi um dos fatores levados em consideração ao viajar para Singapura

    “A oportunidade de ir para Singapura surgiu muito rápido. O clube entrou em contato com meu empresário e disse: ‘Temos interesse’. Achei que era uma ótima oportunidade. Também não sou dos jogadores mais altos, então pensei que, com a minha estatura, poderia me dar muito bem na Ásia. Hoje, na Inglaterra, todos querem atacantes grandes, de 1,88 m ou 1,91 m, e eu não tenho tanta altura. Pensei: ‘Vamos tentar na Ásia’, e foi o que aconteceu. Também gostei muito da experiência.

    “Fui a Singapura quando estava no Liverpool. Disputamos um torneio aqui, mas eu era jovem demais para pensar de fato em voltar. Na verdade, eu aceitava ir para qualquer lugar. Não era do tipo ‘Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra’, como alguns jogadores são.”

  • Maiores desafios enfrentados até agora

    Oakley Cannonier Hougang United 2026
    Hougang United

    Cannonier se adaptou rapidamente ao novo ambiente, longe de casa.

    “Eu diria que o maior desafio tem sido ficar longe da minha família. Mas, para falar a verdade, não achei tão difícil assim. Tenho estado bem, já me adaptei. O clube tem me ajudado bastante dentro e fora de campo. A questão é não estar com a família, mas, mesmo assim, meus familiares têm vindo me visitar quando podem. É claro que é longe e é caro.”

  • Testes climáticos e barreira linguística

    Singapore sun weather
    Getty

    O calor no Sudeste Asiático pode exigir algum tempo de adaptação

    “Nos primeiros dias de treino, por causa do clima, eu suava em bicas e pensava: ‘Meu Deus’. Mas, quando você começa a jogar, vai se acostumando. Sinto que já me aclimatei. O idioma? O bom de Singapura é que todo mundo fala inglês por aqui. Então não é tão difícil. Não é como se eu estivesse indo para a China, onde não conseguiria entender nada. Todo mundo fala inglês, e isso provavelmente também ajudou.”

  • Como é morar em Singapura?

    Marina Bay Singapore
    Getty

    Marina Bay Sands é uma das atrações mais emblemáticas de Singapura.

    “Singapura é muito agradável, faz sempre calor. Também é um lugar muito seguro. Não tenho nada de ruim a dizer sobre o país, é um lugar encantador. Mas, no dia a dia, treino, volto para casa e me recupero. Meu foco está no meu corpo, em evitar lesões e tentar manter a forma. Vou para casa e descanso. Não costumo sair muito para conhecer pontos turísticos e fazer coisas do tipo. Quando minha família vem, faço algumas atividades. Fomos a um lugar chamado Marina Bay, que é muito bonito. É o principal ponto turístico.”

  • Moradores locais e culinária

    Fish and chips
    Getty

    Cannonier admite sentir falta de algumas opções de delivery que tinha em casa

    “Todos os moradores daqui são muito simpáticos e acolhedores. Entre os rapazes do futebol, há alguns singapurenses, e eles são ótimos, gente muito boa. Não conversei com muitos singapurenses, mas, quando você anda por aí, sempre recebe um sorriso. Eles nunca parecem estar de mau humor nem nada do tipo. Acho que o clima também ajuda, em comparação com a Inglaterra!

    “Não sou muito de experimentar comidas diferentes, sou bem exigente. Gosto da comida inglesa. Sinto falta de peixe com batatas fritas! Mas há lugares muito bons para comer.”

  • Superando dúvidas em um voo de longa distância

    Singapore Airlines
    Getty

    O tempo médio de voo do Reino Unido para Singapura é de 13 horas e 20 minutos.

    “Não tive nenhuma experiência propriamente surreal, mas, para falar a verdade, quando estava vindo para cá de avião, pensei: ‘Ai, não, o que foi que eu fiz?’ Fiquei pensando nisso por cerca de cinco minutos e, de repente, o pensamento passou. Desde que cheguei aqui, tenho estado muito bem.”

  • Tanta coisa para ver e fazer no Sudeste Asiático

    Bali general
    Getty

    A paradisíaca ilha de Bali e seus deslumbrantes resorts à beira-mar não ficam muito longe.

    “Fomos à Malásia para um jogo de pré-temporada e foi legal. É um pouco diferente de Singapura. Eu diria que Singapura parece muito mais nova. Acho que a Malásia é um pouco mais antiga, tem até cachorros de rua soltos por aí, mas não há nada disso em Singapura. Acho que Singapura também é muito mais limpa. Ainda não fui a Bali. Minha namorada vive falando de lá, então talvez a gente tenha que ir quando eu tiver alguns dias de folga.”

  • Como se compara o custo de vida?

    Singapore dollars
    Getty

    Itens essenciais do dia a dia não são baratos em certas partes do Sudeste Asiático

    “Singapura é cara. Quando fui à Malásia, era muito barato, mas Singapura é cara. Os preços são como os de Londres, para ser sincero.”

  • Treinos na academia e videogame ocupam o tempo livre

    Fortnite
    Getty

    Jogar online é uma boa maneira de manter contato com amigos e familiares.

    “No meu apartamento, temos piscina e academia. Vou lá com frequência. Não tenho saído muito para explorar a região. Para ser sincero, estou muito focado no futebol e em manter a forma. Jogar videogame é uma boa maneira de manter contato com as pessoas lá de casa. Jogo um pouco, mas a diferença de fuso horário complica. Normalmente jogo com meu irmão e um amigo. Jogamos muito Fortnite, mas a diferença de fuso horário atrapalha. Não tenho conseguido jogar muito com eles, mas posso jogar online. E GTA também, com certeza vou comprar.”

  • Como aproveitar ao máximo a experiência em Singapura

    Gardens by the Bay Singapore
    Getty

    Gardens by the Bay abriga a maior estufa de vidro do mundo e oferece um espetáculo de luzes impressionante

    “Eu iria à Marina Bay, que é muito bonita. E, perto dali, tem um lugar chamado Gardens by the Bay, onde fazem um grande show de luzes à noite. Todas as árvores ficam cheias de luzes de várias cores, e o show dura de 10 a 15 minutos. Fica muito bonito à noite. Outra coisa é que o clima é agradável e o lugar é muito seguro. Provavelmente é o país mais seguro que já visitei.”

  • O mundo é grande. Vá conhecê-lo!

    World map
    Getty

    Na era moderna, mais jogadores estão dispostos a explorar novos horizontes.

    “Acho que muitos jogadores que hoje passam pelas categorias de base dos grandes clubes pensam que precisam vencer na Europa. E que, se não conseguirem na Europa, fracassaram. Mas eu vejo isso de uma forma completamente diferente: é preciso sair da zona de conforto e tentar algo novo. É o que eu penso. Se você der esse primeiro passo, acho que vai ficar tudo bem. É só ter coragem de fazer isso.”

  • O que o futuro reserva?

    Oakley Cannonier Hougang United 2026
    Hougang United

    Cannonier pretende aproveitar ao máximo sua aventura esportiva na Ásia

    “Não sei bem o que o futuro reserva. Tenho contrato de dois anos aqui. Vamos ver o que acontece. Não vou descartar a Europa nem a Ásia se houver oportunidades. Vou ver o que acontece e me concentrar apenas no meu futebol.

    “O pessoal aqui também é louco por futebol. Eles adoram futebol de verdade. Alguns caras, como meus amigos, nem sequer têm clube. Pensei: ‘O que vocês estão fazendo?’ Eles não querem vir para a Ásia por causa da família e coisas assim. Não entendo muito bem, mas alguns caras são assim.”

  • Índice de qualidade de vida

    Singapore flag
    Getty

    Como a vida em Singapura se classifica em cinco áreas importantes

    Clima: 7/10

    Comida: 6/10

    Pessoas: 9/10

    Opções de lazer: 9/10

    Custo de vida: 5/10

    Total: 36/50

    O acesso a Oakley foi concedido por cortesia da InterLex Sport.

  • Fique em dia com a série Brits Abroad

    Nick Swirad Brits Abroad Brunei 16:9
    GOAL

    Leia mais sobre as experiências de jogadores britânicos que atuam no exterior nos links abaixo

    Jogador

    País

    Índice de qualidade de vida

    1

    Nick Swirad

    Brunei

    44/50

    2

    Daniel Adu-Adjei

    Croácia

    40,5/50

    3

    Ademola Ola-Adebomi

    Bélgica

    39/50

    4

    Oakley Cannonier

    Singapura

    36/50

    5

    Ayo Obileye

    Finlândia

    29/50

    6

    Tyler Fredricson

    Suíça

    29/50