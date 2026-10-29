Não faz tanto tempo que era raríssimo encontrar jogadores britânicos atuando no exterior. A relutância individual em sair da zona de conforto geográfica acabava limitando as possibilidades do grupo.

Hoje, porém, o mundo é outro. Com o avanço cultural, nenhum lugar do planeta deve ser considerado distante demais. Sair de casa e conhecer um modo de vida diferente passou a ser uma experiência a abraçar, não a temer.

É claro que há desafios, obstáculos profissionais e pessoais a superar pelo caminho. Mas por que não encará-los, em vez de fugir deles? Cada vez mais jogadores adotam essa mentalidade.

Levando isso em conta, e já que sempre ouvimos dizer que viajar amplia os horizontes, a GOAL ajudará a contar a história de alguns aventureiros que romperam barreiras e hoje têm experiências a compartilhar tanto sobre esporte quanto sobre viagens de férias.

O próximo é Oakley Cannonier, que virou notícia na Champions League sem chutar uma bola pelo Liverpool e agora está em Singapura, onde joga futebol profissional pelo Hougang United…