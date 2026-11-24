Tudo começou em um bar na Flórida, em 2008.

Emma Hayes acabara de ser contratada para comandar o Chicago Red Stars na Women’s Professional Soccer (WPS). Denise Reddy treinava na W-League. As duas estavam na Flórida para um evento de avaliação de jogadoras, observando atletas e considerando possíveis contratações.

Depois de um longo dia, encontraram-se para beber. Hayes não demorou a fazer sua proposta.

“Dois dias depois, eu era assistente dela”, contou Reddy à GOAL.

Quase duas décadas depois, elas ainda fazem planos juntas.

Suas carreiras seguiram caminhos diferentes, mas elas sempre acabaram se reencontrando: primeiro em Chicago, depois por quatro anos no Chelsea e agora na seleção feminina dos Estados Unidos. Com a Copa do Mundo de 2027 se aproximando, elas têm outro troféu para buscar.

“Somos grandes amigas; acho que existe um respeito mútuo”, disse Hayes à GOAL.

O carinho é evidente. As diferenças também. E, como as duas explicaram em entrevistas exclusivas à GOAL, aprender a trabalhar com essas diferenças foi tão importante quanto qualquer plano traçado no quadro tático.