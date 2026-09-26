'The Damned United' não é um documentário. A precisão da história contada por David Peace em seu romance best-seller é contestada por vários dos protagonistas reais. Mas há uma coisa com a qual praticamente todo mundo concorda: em julho de 1974, durante um de seus primeiros treinos como novo técnico do Leeds United, Brian Clough realmente se levantou diante de um grupo de jogadores inegavelmente talentoso, mas notoriamente agressivo, e disse que eles podiam jogar todas as suas medalhas no lixo porque não tinham conquistado nenhuma delas de forma justa. "Vocês fizeram tudo isso na maldita trapaça", declara de forma tão infame o Clough de Michael Sheehan na versão cinematográfica do livro best-seller, em alusão ao estilo de jogo supostamente "sujo" do Leeds, e não a qualquer nível de corrupção por parte do clube.

Você provavelmente já viu esse vídeo circular novamente nas redes sociais, só que agora em relação ao Manchester City, que, como noticiado primeiro pelo The Athletic, foi considerado culpado de todas, menos uma, das 115 acusações apresentadas contra o clube em fevereiro de 2023 por violar as regras financeiras da Premier League. Talvez ele até tenha chegado a você em um grupo de WhatsApp, porque a "diversão" já começou para valer. Todo mundo embarcou na onda da zoeira, porque a máquina de memes já está a todo vapor e os torcedores rivais estão tirando sarro do Manchester City sem piedade.

Mas isso não tem graça nenhuma. Pelo contrário, trata-se de um assunto sério, com potencial para alterar completamente o futuro do futebol inglês ao reescrever seu passado. Porque, embora a Premier League tenha, segundo relatos, conquistado uma vitória retumbante sobre o Manchester City, dificilmente isso parecerá um triunfo digno de comemoração, já que a própria competição que ela organiza pode ser despojada de toda a sua credibilidade.