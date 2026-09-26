O veredito sobre as 115 acusações contra o Manchester City finalmente chegou: agora, os legisladores precisam decidir sanções que podem mudar o futebol inglês para sempre
'The Damned United' não é um documentário. A precisão da história contada por David Peace em seu romance best-seller é contestada por vários dos protagonistas reais. Mas há uma coisa com a qual praticamente todo mundo concorda: em julho de 1974, durante um de seus primeiros treinos como novo técnico do Leeds United, Brian Clough realmente se levantou diante de um grupo de jogadores inegavelmente talentoso, mas notoriamente agressivo, e disse que eles podiam jogar todas as suas medalhas no lixo porque não tinham conquistado nenhuma delas de forma justa. "Vocês fizeram tudo isso na maldita trapaça", declara de forma tão infame o Clough de Michael Sheehan na versão cinematográfica do livro best-seller, em alusão ao estilo de jogo supostamente "sujo" do Leeds, e não a qualquer nível de corrupção por parte do clube.
Você provavelmente já viu esse vídeo circular novamente nas redes sociais, só que agora em relação ao Manchester City, que, como noticiado primeiro pelo The Athletic, foi considerado culpado de todas, menos uma, das 115 acusações apresentadas contra o clube em fevereiro de 2023 por violar as regras financeiras da Premier League. Talvez ele até tenha chegado a você em um grupo de WhatsApp, porque a "diversão" já começou para valer. Todo mundo embarcou na onda da zoeira, porque a máquina de memes já está a todo vapor e os torcedores rivais estão tirando sarro do Manchester City sem piedade.
Mas isso não tem graça nenhuma. Pelo contrário, trata-se de um assunto sério, com potencial para alterar completamente o futuro do futebol inglês ao reescrever seu passado. Porque, embora a Premier League tenha, segundo relatos, conquistado uma vitória retumbante sobre o Manchester City, dificilmente isso parecerá um triunfo digno de comemoração, já que a própria competição que ela organiza pode ser despojada de toda a sua credibilidade.
Rebaixamento é um risco real
Ainda temos, é claro, que descobrir quais sanções a Premier League, chefiada pelo diretor-executivo Richard Masters, vai impor ao Manchester City, que ainda tem o direito de recorrer. De fato, alguns torcedores céticos de clubes rivais suspeitam que a equipe do Etihad escapará com uma multa e uma dedução de pontos inconsequente. No entanto, isso é incrivelmente improvável, segundo especialistas jurídicos familiarizados com o caso. O esporte nunca viu um escândalo financeiro dessa magnitude. A gravidade das acusações não tem precedentes. Muito provavelmente, a punição também não terá.
Vale lembrar que Everton (dedução de seis pontos) e Nottingham Forest (quatro) foram culpados apenas de infrações menores às regras financeiras da Premier League. O Chelsea, por sua vez, foi apenas multado, de forma controversa, por acusações relacionadas a pagamentos ilegais a agentes e terceiros, mas o clube londrino essencialmente denunciou a si mesmo à Premier League, já que as infrações em questão não diziam respeito aos atuais proprietários, e sim à administração de Roman Abramovich. O consórcio Clearlake, portanto, cooperou plenamente com a investigação em todas as etapas. O City não. E manteve sua completa inocência durante todo o processo, o que significa que a clemência é improvável.
Como resultado, agora há uma possibilidade concreta de que o City seja punido com uma dedução de pontos tão pesada que tornaria o rebaixamento provável, e não apenas possível.
Troféus a serem retirados?
Se os títulos seriam revogados ainda não está claro neste momento. Certamente há um forte argumento de que todos os resultados do City entre 2009 e 2018, alvo da investigação, deveriam ser declarados nulos.
No entanto, também se pode argumentar que nada do que aconteceu nos últimos oito anos teria sido possível sem a suposta fraude financeira que lançou as bases custosas para a ascensão do City como força dominante do futebol inglês e para a eventual conquista da tríplice coroa em 2023.
O ex-técnico do City Pep Guardiola já havia se insurgido contra a ideia de que o clube deveria ser destituído de seus troféus em caso de veredito de culpa.
"Vamos lá! Aqueles momentos pertencem ao [City], independentemente da sentença", argumentou o catalão em 2023. "Pense no que fizemos... aquele gol de Sergio Aguero [contra o QPR em 2012]; ninguém pode tirar isso. Eu não sei, nós somos responsáveis por Steven Gerrard escorregar em Anfield?"
Obviamente, não eram. Mas seriam supostamente responsáveis por fraude financeira que colocou o City de Manuel Pellegrini em posição de tirar proveito daquele escorregão. Além disso, os momentos mágicos aos quais Guardiola se referiu pertenciam, de forma discutível, ao City apenas porque foram roubados de outra pessoa.
O ex-meio-campista do Liverpool Danny Murphy já destacou que as memórias não podem realmente ser tiradas. As medalhas e os troféus podem, porém, e é revelador que Jurgen Klopp, cujo Liverpool perdeu dois títulos para o City de Guardiola, em 2018-19 e 2021-22, tenha declarado anteriormente que, se o City fosse considerado culpado, pagaria as cervejas e faria um desfile no próprio quintal para seus ex-jogadores.
Dano irreparável
O que causa preocupação ainda maior ao City, porém, são as possíveis ramificações legais e financeiras.
O Manchester United, que terminou em segundo lugar atrás do City três vezes nos últimos 18 anos, já estaria, segundo relatos, avaliando o impacto econômico das violações do City sobre as próprias receitas, e seria uma surpresa se o Liverpool, também vice em três ocasiões, e o Arsenal, com dois títulos "perdidos", não estivessem fazendo o mesmo.
Mas isso não para por aí, já que o City também negou repetidamente a outros clubes terminações no G4 que teriam garantido vaga na Champions League e a lucrativa premiação que vem com isso. O possível custo de compensações é impossível de calcular neste estágio inicial, assim como o dano potencialmente irreparável causado à integridade da Premier League, já que, se o veredito de culpa for mantido, o maior caso de fraude da história do futebol ameaça expor os últimos 18 anos da Premier League como uma mentira.
Aqui está o que sabemos com certeza, porém: a reputação do City ficará em ruínas. Suas memórias e títulos ainda não foram apagados, e talvez nunca sejam. No mínimo, porém, sujeito ao que provavelmente será um longo processo de apelação, cada conquista agora poderá ter um asterisco ao lado e, aos olhos da maioria dos observadores neutros, cada triunfo passaria a ser completamente sem sentido. Como os recordes de velocidade de Florence Griffith Joyner. Ou as sete vitórias de Lance Armstrong no Tour de France.
E por quê? Porque, ao contrário de 'The Damned United', o City, que, convém ressaltar, continua negando qualquer irregularidade, pode simplesmente ter conquistado todas as suas medalhas tendo como pano de fundo a trapaça.