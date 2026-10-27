Quem espera sempre alcança, ao que parece. Pouco antes das 23h de segunda-feira, mais de uma hora depois do horário em que a cerimônia da Bola de Ouro, terrivelmente arrastada, deveria ter terminado, Harry Kane foi anunciado como vencedor da Bola de Ouro masculina de 2026. Ficou imediatamente claro o quanto aquilo significava para ele.

Kane levou as mãos ao rosto e precisou de um momento para se recompor. Mesmo depois de subir ao palco do London Palladium e cumprimentar com elegância seus principais rivais na disputa pelo prêmio, o inglês ainda parecia sem palavras, à exceção de um “Uau!”, que repetiu várias vezes.

“Estou quase sem palavras”, disse o atacante. No fim das contas, não foi bem assim. Kane falou por mais de 12 minutos, o que, para dizer a verdade, era a última coisa que alguém queria ao fim de uma cerimônia que durou mais de horas. Ainda assim, era difícil não deixar que Kane aproveitasse seu momento de destaque, especialmente porque passou a maior parte do tempo no palco agradecendo àqueles que, em sua opinião, o ajudaram a chegar até ali.

Era Kane em sua essência, humilde quase ao extremo, o que ilustrava perfeitamente por que sua escolha como vencedor foi tão bem-vinda. Enquanto outros exaltavam suas chances de vitória antes do evento, Kane minimizava as próprias, ciente de que a ausência de um grande título por clube ou seleção em seu currículo poderia pesar contra ele. Ele pode ter levado o Bayern à dobradinha nacional na temporada passada, mas havia o risco, como apontou o ex-técnico do Tottenham Mauricio Pochettino, de Kane ser “punido” por não ter conquistado nem a Copa do Mundo nem a Champions League.

Se há algo que sabemos, porém, é que os votantes da Bola de Ouro valorizam os gols acima de tudo, e ninguém marcou mais do que Kane (73) ao longo da temporada 2025-26. Na verdade, apenas Lionel Messi fez mais gols em uma temporada europeia (81 em 2011-12).

É claro que o debate sobre a vitória de Kane vai continuar acalorado, mas, na verdade, apenas em Madri e Barcelona. O restante do mundo do futebol reconhece que sua trajetória de perseverança e excelência merece ser celebrada.