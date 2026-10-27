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Harry Kane Ballon d'Or GFX 1:1GOAL

O sucesso de Harry Kane na Bola de Ouro garantiu ao atacante o status de superastro que ele merecia há muito tempo

Depois de ser subestimado durante a maior parte da carreira, o capitão da Inglaterra finalmente teve sua grandeza reconhecida pelo mundo do futebol.

Mark Doyle
Traduzido por

  • Quem espera sempre alcança, ao que parece. Pouco antes das 23h de segunda-feira, mais de uma hora depois do horário em que a cerimônia da Bola de Ouro, terrivelmente arrastada, deveria ter terminado, Harry Kane foi anunciado como vencedor da Bola de Ouro masculina de 2026. Ficou imediatamente claro o quanto aquilo significava para ele.

    Kane levou as mãos ao rosto e precisou de um momento para se recompor. Mesmo depois de subir ao palco do London Palladium e cumprimentar com elegância seus principais rivais na disputa pelo prêmio, o inglês ainda parecia sem palavras, à exceção de um “Uau!”, que repetiu várias vezes.

    “Estou quase sem palavras”, disse o atacante. No fim das contas, não foi bem assim. Kane falou por mais de 12 minutos, o que, para dizer a verdade, era a última coisa que alguém queria ao fim de uma cerimônia que durou mais de horas. Ainda assim, era difícil não deixar que Kane aproveitasse seu momento de destaque, especialmente porque passou a maior parte do tempo no palco agradecendo àqueles que, em sua opinião, o ajudaram a chegar até ali.

    Era Kane em sua essência, humilde quase ao extremo, o que ilustrava perfeitamente por que sua escolha como vencedor foi tão bem-vinda. Enquanto outros exaltavam suas chances de vitória antes do evento, Kane minimizava as próprias, ciente de que a ausência de um grande título por clube ou seleção em seu currículo poderia pesar contra ele. Ele pode ter levado o Bayern à dobradinha nacional na temporada passada, mas havia o risco, como apontou o ex-técnico do Tottenham Mauricio Pochettino, de Kane ser “punido” por não ter conquistado nem a Copa do Mundo nem a Champions League.

    Se há algo que sabemos, porém, é que os votantes da Bola de Ouro valorizam os gols acima de tudo, e ninguém marcou mais do que Kane (73) ao longo da temporada 2025-26. Na verdade, apenas Lionel Messi fez mais gols em uma temporada europeia (81 em 2011-12).

    É claro que o debate sobre a vitória de Kane vai continuar acalorado, mas, na verdade, apenas em Madri e Barcelona. O restante do mundo do futebol reconhece que sua trajetória de perseverança e excelência merece ser celebrada.

  • Não é um fenômeno de uma temporada só

    Tottenham Hotspur v Norwich City - Premier League
    Getty Images Sport

    Kane teve uma temporada de afirmação brilhante pelo Tottenham em 2014/15, mas nem todos estavam convencidos.

    Como o próprio Kane admitiu à DAZN: “Eu nunca fui a pessoa que as pessoas achavam que se tornaria um astro, como alguns dos jogadores de hoje.”

    Mesmo depois de marcar impressionantes 21 gols em 34 partidas pelo Tottenham na temporada 2014-15, houve quem o considerasse um jogador de uma temporada só. “Sei que sou mais do que isso”, disse ele na época, e estava certo. Mas nem mesmo Kane acreditava de verdade que um dia venceria a Bola de Ouro, pelo menos não no início.

    Jose Mourinho, porém, percebeu todo o seu potencial quando trabalharam juntos no Tottenham. “Vi você treinando ontem e não tenho dúvidas de que você é um líder. É essa a minha impressão”, disse o português a Kane em uma conversa que ficou famosa no documentário All or Nothing, da Amazon, sobre o Tottenham. “O mundo olha para o futebol inglês com um respeito incrível, mas ainda acha que os astros do futebol dignos de cinema estão em outros lugares. Temos que construir seu prestígio nessa direção.”

    Esse objetivo já foi alcançado, mas, por mais que Kane tente dividir os méritos, tudo se deve, na verdade, à sua perseverança e, talvez tão importante quanto, à sua coragem.

  • Sem arrependimentos

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    AFP

    O capitão da Inglaterra merece reconhecimento pela decisão ousada de deixar o norte de Londres, onde nasceu, para ir a Munique.

    Embora Kane tenha provado que a paciência é uma virtude, ele simplesmente não teria conquistado a Bola de Ouro se não tivesse decidido deixar o Tottenham pelo Bayern de Munique há três anos.

    Ele sempre sonhou em conquistar títulos com o clube ao qual chegou aos 11 anos, mas acabou aceitando a contragosto que isso simplesmente não aconteceria e que, quanto mais tempo permanecesse no Tottenham, menores seriam suas chances de encerrar um dos jejuns de títulos mais notórios do futebol. "Sempre disse que não quero me aposentar com a sensação de que poderia ter feito mais", declarou em 2023.

    É claro que sua preferência era se transferir para outro clube da Premier League para continuar na Inglaterra, e a opinião predominante era que Kane simplesmente não tinha o perfil para se dar bem em outro país. Mas ele confiou na própria capacidade de adaptação, inspirado pela transferência de David Beckham para o Real Madrid em 2003.

    "Ele era meu ídolo", disse Kane à TNT Sports. "Frequentamos a mesma escola, crescemos na mesma região e ele era o capitão da Inglaterra quando eu estava crescendo. Por isso, queria seguir seus passos [jogando no exterior]. Sei que não é algo que muitos jogadores ingleses fazem, mas foi a melhor coisa que já fiz." Hoje, não há como contestar essa afirmação.

    Tanto o futebol de Kane quanto seu status alcançaram outro patamar desde sua chegada ao Bayern. Embora já se esperasse que ele brilhasse na Baviera, não se deve esquecer a pressão que enfrentou quando chegou à Allianz Arena.

  • “Deixe que seu sucesso fale por você”

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    AFP

    O jogador de 33 anos está, com toda a razão, aproveitando seu momento de destaque.

    Kane foi, essencialmente, o substituto que o Bayern contratou tardiamente para ocupar o lugar do excepcional Robert Lewandowski. Mas muita gente questionou a decisão do clube de pagar 100 milhões de libras (127 milhões de dólares) por um atacante de 30 anos. Para Lothar Matthaus, ele era “velho demais e caro demais”.

    Kane, porém, mostrou ter sido uma pechincha. Pouquíssimos jogadores contratados por valores de nove dígitos contribuíram tanto para seus clubes quanto o capitão da Inglaterra, que marcou impressionantes 156 gols em apenas 159 jogos pelo Bayern.

    O sucesso de sua transferência, no entanto, vai além dos números. Tudo o que aconteceu desde então mudou a forma como ele é visto, tanto na Inglaterra quanto no resto do mundo. Kane foi subestimado por muito tempo, principalmente porque sua aparência e seu jeito de falar não correspondiam ao que algumas pessoas esperavam de um jogador de classe mundial.

    Kane nunca deixou que as críticas o abalassem, e era mais do que justo que reservasse um momento para celebrar sua conquista da Bola de Ouro. “Trabalhe duro em silêncio”, escreveu nas redes sociais. “Deixe que seu sucesso faça barulho.” E, na noite de segunda-feira, no London Palladium, era o nome dele, não o de Kylian Mbappe, Lamine Yamal ou Lionel Messi, que ecoava pelo local.

    É verdade que prêmios individuais podem ter menos significado em um esporte coletivo, mas, para Kane, a Bola de Ouro representou um reconhecimento que demorou muito a chegar, uma mistura extremamente gratificante de reparação e confirmação de seu valor.

    É perfeitamente legítimo argumentar que jogadores melhores nunca ganharam o prêmio. Um deles, aliás, estava bem à esquerda de Kane, mas foi revelador que Thierry Henry tenha feito questão de homenagear o jogador que acabara de se tornar o quarto mais velho a receber a Bola de Ouro.

    “Eu sempre apoiaria meus compatriotas franceses. Mas preciso dizer algo sobre Harry Kane: acompanho-o desde o início”, disse o ídolo do Arsenal. “Ele teve de sofrer muito para alcançar o que alcançou. Um vencedor merecedor.” E agora, aos 33 anos, Kane é uma estrela do futebol em todos os sentidos.