Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Matheus Cunha Atletico Madrid 1:1Getty/GOAL

O sofrimento de Matheus Cunha na Espanha: o que deu errado no Atlético de Madrid para o jogador que hoje é peça-chave no Manchester United?

O atacante brasileiro se consolidou como peça-chave no United, mas sua primeira experiência em alto nível não deu tão certo

James Westwood
Traduzido por

  • "Matheus [Cunha] é um jogador fantástico, um pouco imprevisível no jeito de jogar", disse o goleiro reserva do Manchester United, Tom Heaton, ao podcast Inside Carrington em dezembro do ano passado. “É difícil enfrentá-lo, mas ele também trouxe uma energia muito boa ao vestiário. Tem sido excelente.”

    Ao final da temporada 2025/26, a maioria dos torcedores do United compartilhava da mesma opinião. O atacante se recuperou de um início lento e marcou 10 gols e deu duas assistências em 33 jogos na Premier League, ajudando os Red Devils a terminarem em terceiro lugar e a garantirem o retorno à Champions League.

    É discutível se isso foi suficiente para justificar o preço de 62,5 milhões de libras (R$ 415 milhões, aproximadamente) pago por Matheus Cunha, mas ele definitivamente adicionou uma nova dimensão ao ataque do United. Michael Carrick pode contar com o jogador de 27 anos para atrair defensores com sua excelente habilidade conduzindo a bola e estilo direto, enquanto ele também trabalha sem a bola de forma incansável, virando um dos favoritos da torcida.

    Em sua melhor fase, Cunha é um dos atacantes mais perigosos da Premier League e percorreu um longo caminho desde que foi dispensado pelo Atlético de Madrid, em janeiro de 2023. Na época, parecia que talvez nunca conseguisse se firmar no mais alto nível. Apesar de todas as suas qualidades, Cunha nunca conseguiu se firmar como titular no time de Diego Simeone.

    Na terça-feira, ele terá a chance de mostrar ao Atlético que o clube errou ao desistir dele, quando o United viajar à capital espanhola para um confronto dos mais interessantes nesta Champions League. Mas a pergunta permanece: o que exatamente deu errado para Matheus Cunha no Atlético de Madrid?

  • “Sensação inacreditável”

    Cunha-Atletico-2021
    Getty

    Cunha descreveu sua ida ao Atlético como um “sonho” após ser tirado do anonimato no Hertha Berlim, clube mediano da Bundesliga.

    A contratação de Cunha pelo Atlético de Madrid foi uma surpresa. Na janela de transferências do verão europeu de 2021, o clube tinha Dusan Vlahovic e Rafa Mir como principais alvos para o ataque e só voltou sua atenção para Cunha no final de agosto.

    No entanto, o sentimento predominante entre os torcedores após a confirmação de sua chegada por 30 milhões de euros (aproximadamente, R$ 170 milhões) vindo do Hertha Berlim foi de entusiasmo. Ao longo de uma temporada e meia na Bundesliga, Cunha marcou 13 gols e deu cinco assistências; números sólidos considerando a posição do Hertha como um time de meio de tabela.

    Versátil o suficiente para jogar em qualquer uma das pontas, como camisa 9 ou como meia-atacante, Cunha parecia uma contratação inteligente para o então campeão espanhol, que precisava de mais concorrência para Luis Suárez, seu principal jogador, de 34 anos.

    “Estar no Atlético é uma sensação incrível”, disse Cunha em sua primeira entrevista ao canal do clube. “Vejo o Atlético de Madrid como um dos melhores clubes do mundo. Sempre sonhei em jogar no mais alto nível possível, e estar aqui é onde quero estar. Cada um tem sua própria história, e quero escrever a minha aqui, com muito sucesso, como os outros brasileiros que jogaram aqui. Quero que meu nome seja lembrado pelos torcedores.”

    Cunha seguia os passos de compatriotas como Juninho Paulista, Filipe Luis e Miranda, embora o Atlético de Madrid não tivesse um longo histórico de sucesso com atacantes brasileiros, à exceção de Baltazar, ídolo da década de 1980. O perfil de Cunha, um jogador muito criativo e disposto a assumir riscos, também não combinava bem com a filosofia pragmática de Simeone. Logo ficou claro que ele teria dificuldades para conquistar a confiança tanto do treinador quanto dos torcedores.

  • Poucas oportunidades

    FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-ATLETICO
    AFP

    A primeira temporada de Cunha no Atlético foi decepcionante, mas a falta de minutos em campo virou uma justificativa válida.

    Suárez continuou como principal atacante do Atlético de Madrid na temporada 2021/22, e o clube também conseguiu recontratar Antoine Griezmann por empréstimo do Barcelona no último dia da janela de transferências, o que não ajudou Cunha. O brasileiro ficou atrás de Griezmann e de João Félix, contratação mais cara da história do clube, na disputa por espaço desde o início. Por isso, só fez sua primeira partida como titular em dezembro.

    Cunha teve poucas oportunidades de mostrar seu valor, o que, compreensivelmente, o levou a tentar resolver as jogadas sozinho quando estava em campo. Com frequência, perdia a bola com facilidade e deixava a equipe sob pressão. Foi uma temporada decepcionante para o Atlético em todos os aspectos, com a equipe caindo para o terceiro lugar na La Liga, sendo eliminada nas oitavas de final da Copa do Rei e perdendo para o Manchester City nas quartas de final da Champions League. Cunha contribuiu com apenas sete gols em 38 jogos.

    Mas, considerando que seis desses gols vieram em apenas oito partidas como titular no Campeonato Espanhol e que ele passou seis semanas afastado por uma lesão no joelho, é justo dizer que ele não poderia ter feito muito mais. O Atlético não cogitava vendê-lo naquele momento, apesar de Cunha ter sido especulado no Manchester United, demonstrou sua confiança ao entregar a camisa 9 a Cunha após a saída de Suárez.

    Ele ficou encantado por herdar a camisa que também foi usada por lendas como David Villa e Fernando Torres, e disse ao ge: "Espero corresponder toda a confiança que a diretoria e a comissão técnica depositaram em mim. É uma grande responsabilidade, mas me sinto extremamente preparado."

  • Sem volta

    Sevilla FC v Atletico de Madrid - LaLiga Santander
    Getty Images Sport

    Após a saída de Suárez, Cunha viu seu caminho barrado novament, o que colocou em dúvida seu futuro a longo prazo.

    Cunha teve uma pré-temporada completa e produtiva, marcando gols nas goleadas por 4 a 0 sobre o Numancia e a Juventus, e contou com um fisioterapeuta e um nutricionista particulares para ajudá-lo a evoluir técnica e fisicamente. "Me tornei um jogador ainda mais completo", acrescentou ao ge. "O nível de intensidade nos jogos e nos treinos é muito alto. Trabalhamos e treinamos sempre no limite. Isso me fez evoluir."

    Infelizmente, porém, o Atlético nunca planejou que ele fosse o sucessor direto de Suárez. Álvaro Morata voltou ao clube naquela janela de transferências, após dois anos emprestado à Juventus, e Simeone acabou escolhendo-o para comandar o ataque no início da temporada 2022/23.

    Essa decisão foi justificada quando Morata marcou duas vezes na vitória por 3 a 0 sobre o Getafe na abertura da La Liga, enquanto Cunha teve que se contentar com sete minutos em campo após sair do banco. Simeone manteve Morata como titular dali em diante, e Cunha nem sequer tinha presença garantida quando o espanhol era poupado, já que Griezmann e João Félix às vezes atuavam na frente em uma formação 3-5-2.

    Desta vez, ficar no banco em todos os jogos afetou o brasileiro. Ele disputou 17 partidas em todas as competições entre agosto e o início de novembro, mas foi titular em apenas duas e não marcou nenhum gol. Com isso, ficou fora da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo no Qatar.

    “Foi o primeiro grande abalo na minha saúde [mental] durante a carreira”, explicou Cunha ao relembrar aquele momento à BBC Sport no ano passado. “Ser brasileiro e pensar na Copa do Mundo é tudo para nós, sabe? Se você conquista a chance de jogar, deixa todo mundo ainda mais orgulhoso. Quando você não está lá, sente que fez tudo à toa. Foi um pouco como uma depressão. Quando cheguei em casa, chorei e então compartilhei todas as minhas emoções com as pessoas que realmente se importam comigo.”

  • Última alfinetada

    FBL-ESP-LIGA-BETIS-ATLETICO
    AFP

    Cunha pareceu desabafar sobre sua frustração com Simeone em uma mensagem aos torcedores do Atlético após acertar sua transferência para o Wolverhampton

    O último jogo de Matheus Cunha com a camisa do Atlético de Madrid foi um empate por 1 a 1 com o Espanyol, em 6 de novembro, do qual ele participou por 17 minutos, vindo do banco. Naquela altura, os dirigentes do clube já planejavam a janela de janeiro: precisavam arrecadar cerca de 30 milhões de euros em vendas por causa da surpreendente eliminação do clube na fase de grupos da Champions League.

    Com Morata, Griezmann, Félix e Ángel Correa, à frente de Cunha, ficou evidente que o brasileiro seria sacrificado para que o Atlético de Madrid equilibrasse as contas. Em 26 de dezembro, o Wolverhampton confirmou que havia chegado a um acordo para contratar Cunha por empréstimo, com obrigação de compra por 50 milhões de euros (R$ 280 milhões, aproximadamente). A transferência para o Wolves foi concluída seis dias depois.

    “Ele é um garoto que nos deu tudo o que tinha, e nós demos a ele tudo o que tínhamos”, disse Simeone ao ser questionado sobre a negociação. Cunha, porém, claramente não concordava com a primeira parte da declaração.

    Em uma mensagem emocionada de despedida aos torcedores do Atlético de Madrid nas redes sociais, Cunha pareceu alfinetar o treinador: “O futebol é assim, como qualquer outra profissão. Há quem esteja no comando porque, em algum momento, foi importante, tem sua hierarquia e toma as decisões. E você também precisa tomar as suas.”

  • Crescimento necessário

    Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Cunha reconstruiu sua carreira na Premier League de forma impressionante, mas ainda há muito trabalho pela frente.

    Cunha tinha todos os motivos para se sentir injustiçado. O comentarista de futebol espanhol e ex-atacante do Manchester United, Terry Gibson, estava entre os que acreditavam que ele nunca teve uma chance no clube. “Acho que ele faz falta no Atlético de Madrid”, disse Gibson ao The Athletic após a saída do brasileiro. “Acho que Cunha provavelmente era alguém que eles gostariam de ter mantido, mas as implicações financeiras da oferta feita pelo Wolves eram claras."

    "Ele era um jogador que não era titular absoluto, embora provavelmente devesse ter sido, e o dinheiro oferecido era provavelmente irrecusável. Ele contribuiu muito durante o curto período em que esteve no clube e era sempre um jogador que você olhava e pensava que deveria ser titular com mais frequência. Mas às vezes, no futebol, se você tem alguém como Morata, que tem um valor maior em termos financeiros, então ele precisa jogar, mas houve muitas vezes em que você pensou que Cunha deveria ser titular no lugar de Morata."

    O pai de Cunha, Carmelo, por sua vez, atribuiu a culpa diretamente ao treinador, dizendo ao ge: “Com o sistema de Simeone, não há como um atacante ter sucesso. É muito difícil.”

    Talvez Simeone se arrependa de como as coisas aconteceram, porque Cunha tem sido um enorme sucesso na Premier League. Ele somou 48 gols e assistências em 92 jogos pelo Wolves e ganhou o prêmio de Jogador da Temporada do clube em 2024/25, depois de praticamente salvá-lo sozinho do rebaixamento.

    Além de Bruno Fernandes, ninguém foi mais influente do que Cunha na reação do United sob o comando de Carrick. Ele também fez sua tão estreia na Copa do Mundo, marcando três gols em cinco partidas pela seleção brasileira. Cunha tem o que é necessário para se tornar um dos melhores jogadores do mundo.

    Vale ressaltar, porém, que o Atlético de Madrid está em uma situação muito melhor do que o Manchester United neste momento. A equipe de Simeone ocupa o segundo lugar na La Liga e não temem o United, já que venceram o Real Madrid no primeiro clássico espanhol desta temporada.

    Em contraste, o United de Carrick já está 12 pontos atrás do Manchester City, líder isolado da Premier League, e Cunha marcou apenas um gol em seis jogos. É claro que ele buscará deixar as lembranças ruins para trás, mas seu principal objetivo é impulsionar a própria temporada e a do United.