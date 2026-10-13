"Matheus [Cunha] é um jogador fantástico, um pouco imprevisível no jeito de jogar", disse o goleiro reserva do Manchester United, Tom Heaton, ao podcast Inside Carrington em dezembro do ano passado. “É difícil enfrentá-lo, mas ele também trouxe uma energia muito boa ao vestiário. Tem sido excelente.”

Ao final da temporada 2025/26, a maioria dos torcedores do United compartilhava da mesma opinião. O atacante se recuperou de um início lento e marcou 10 gols e deu duas assistências em 33 jogos na Premier League, ajudando os Red Devils a terminarem em terceiro lugar e a garantirem o retorno à Champions League.

É discutível se isso foi suficiente para justificar o preço de 62,5 milhões de libras (R$ 415 milhões, aproximadamente) pago por Matheus Cunha, mas ele definitivamente adicionou uma nova dimensão ao ataque do United. Michael Carrick pode contar com o jogador de 27 anos para atrair defensores com sua excelente habilidade conduzindo a bola e estilo direto, enquanto ele também trabalha sem a bola de forma incansável, virando um dos favoritos da torcida.

Em sua melhor fase, Cunha é um dos atacantes mais perigosos da Premier League e percorreu um longo caminho desde que foi dispensado pelo Atlético de Madrid, em janeiro de 2023. Na época, parecia que talvez nunca conseguisse se firmar no mais alto nível. Apesar de todas as suas qualidades, Cunha nunca conseguiu se firmar como titular no time de Diego Simeone.

Na terça-feira, ele terá a chance de mostrar ao Atlético que o clube errou ao desistir dele, quando o United viajar à capital espanhola para um confronto dos mais interessantes nesta Champions League. Mas a pergunta permanece: o que exatamente deu errado para Matheus Cunha no Atlético de Madrid?