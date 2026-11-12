Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Poch Rondo 1-1GOAL

O Rondo, edição Mauricio Pochettino: ele pode reerguer o Manchester United? Sua passagem pela seleção masculina dos Estados Unidos foi um sucesso? Quem poderia substituí-lo?

Mauricio Pochettino pode trocar a seleção masculina dos EUA pelo já conhecido caos do Manchester United. Os jornalistas da GOAL debatem seu legado, suas chances de reerguer o clube e quem deve assumir a seleção dos EUA depois dele.

Thomas Hindle e Ryan Tolmich
Traduzido por

  • Adeus, Mauricio.

    Parece que a era Pochettino chegou ao fim na seleção dos Estados Unidos. Segundo informações, o treinador está perto de fechar um acordo para assumir o Manchester United após a pausa para os jogos de seleções. O Manchester United teria feito contato direto com os Estados Unidos e deve pagar a multa rescisória de US$ 10 milhões. Negócio fechado.

    E o que pensar disso? Para começar, parece que os Estados Unidos terão um lucro enorme. Obrigado pelos US$ 10 milhões, pessoal. Mas há questões maiores sobre a situação da equipe durante a passagem de Poch. Com a derrota para a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo encerrando sua trajetória no torneio e sem grandes títulos para apresentar, a era Poch pode ser considerada um sucesso?

    É difícil dizer. Pochettino certamente ampliou o grupo de jogadores à disposição e deu novo ânimo à equipe. Mas as conquistas concretas foram mais difíceis de alcançar. E há também a questão de quem pode substituí-lo. Pep Guardiola, ex-treinador do Manchester City, já foi mencionado. Há muito a analisar, e os jornalistas da GOAL fazem exatamente isso em mais uma edição de... The Rondo.

  • O Manchester United é o destino certo para Pochettino?

    bruno fernandes
    (C)Getty Images

    O Manchester United conta com um elenco de enorme talento, mas tem tido dificuldades para engrenar sob o comando de Michael Carrick.

    Tom Hindle: Não, porque não é o lugar certo para ninguém. Ninguém pode realmente mudar este clube sem mudanças estruturais profundas. Há uma chance real de tudo terminar em um fracasso absoluto, com a reputação de Pochettino um pouco abalada.

    PORÉM, existe treinador mais adequado ao Manchester United em sua fase atual? Pochettino sabe trabalhar com os jovens jogadores. Também sabe lidar com a política interna do clube. É afável, mas não ingênuo; carismático, mas firme. Portanto, não, é provável que isso não termine bem. Mas Pochettino mostrou repetidas vezes que gosta de desafios. Este é o maior de todos.

    Alex Labidou: É uma pergunta difícil. O Manchester United vive diferentes graus de desordem há mais de uma década, apesar de alguns sucessos ocasionais. É um clube que gasta quantias enormes sem manter uma estratégia coerente para o futebol. Diante de todo esse caos, a resposta sensata seria não.

    Ainda assim, Pochettino é uma opção intrigante. Seu domínio da linguagem típica do LinkedIn certamente seria útil em um clube que está sempre pedindo às pessoas que acreditem no próximo projeto. E seu histórico de desenvolvimento de jovens jogadores lhe dá algo concreto a oferecer.

    Um dos maiores problemas do United é transformar o potencial das categorias de base em sucesso duradouro no time principal. Parte disso depende de como esses jogadores são geridos. Kobbie Mainoo é um exemplo? Se há talentos no clube à espera de uma oportunidade, Pochettino seria uma escolha interessante para desenvolvê-los.

    Ryan Tolmich: É claramente o clube que ele deseja há bastante tempo. Sua admiração por Sir Alex Ferguson é bem conhecida, assim como sua vontade de voltar à Inglaterra. Nesse sentido, conseguiu o que queria. Mas ninguém sabe como isso vai terminar. Ele está chegando a um clube em crise e abatido e, realisticamente, talvez este seja o melhor momento para assumir o cargo. Também pode ser mais uma armadilha para outro treinador incapaz de consertar algo que agora está deteriorado demais.

  • Pochettino consegue mesmo reverter a situação?

    Alex Ferguson Jim Ratcliffe 2025

    Nenhum técnico demonstrou ser capaz de suceder Sir Alex Ferguson no Manchester United.

    TH: Não com a estrutura atual do clube. Seriam necessárias mudanças estruturais reais, em todos os níveis, para que Pochettino realmente conseguisse fazer isso funcionar. Ele precisaria não só de paciência por parte da direção, mas também de garantias de que o clube está disposto a “sofrer” no presente sem perder o futuro de vista. Nenhum treinador recebeu isso na última década. Por que seria diferente com Poch?

    AL: Depende de paciência e de o United conseguir oferecer a um treinador algo parecido com uma base estável. Jose Mourinho, Ruben Amorim e Louis van Gaal chegaram com históricos de sucesso em outros clubes. Eles também cometeram erros no United, mas os problemas do clube persistiram após a saída de um treinador atrás do outro.

    Pochettino precisaria de tempo, de contratações adequadas à sua forma de trabalhar e de uma definição clara de quem toma as decisões sobre o futebol. O United tem tido dificuldades para manter essa combinação. Gastar dinheiro é uma coisa; gastá-lo de forma consistente em jogadores que se encaixem em um plano é outra.

    Se isso mudar, então sim, Pochettino pode reverter a situação. Mas já ouvimos muitas promessas de um novo começo no United.

    RT: Alguém precisa fazer isso, certo? O clube está uma bagunça, mas é uma marca grande demais para permanecer assim para sempre. Uma visão acertada e um pouco de paciência bastam para tirar um clube dessa situação. A grande questão é se Pochettino terá essa paciência a seu favor. Isso vai levar tempo. Vamos ver se o Manchester United está disposto a lhe dar esse tempo.

  • Isso prejudica a imagem da U.S. Soccer? Ou a saída dele era inevitável?

    FBL-USA-POCHETTINO
    AFP

    Pochettino assinou um contrato de quatro anos antes de ir para o Manchester United.

    TH: É sempre constrangedor quando o sujeito a quem você acabou de dar um contrato de quatro anos de valor altíssimo vai embora na primeira oportunidade, não é? Claro, o Manchester United é um clube gigantesco. É um cargo importantíssimo. Ninguém pode recusá-lo, de verdade. Mas é um tanto quanto um tapa na cara dos EUA, que agora precisam, em certa medida, voltar à estaca zero.

    AL: Não acho que uma possível ida para o Manchester United faça a U.S. Soccer ficar mal na foto. A entidade contratou um dos maiores nomes entre os treinadores para comandar a equipe durante uma Copa do Mundo e, depois, garantiu uma renovação de contrato. Foi um compromisso significativo de ambas as partes, ainda que a necessidade de buscar outro técnico tão cedo levante questionamentos legítimos sobre a continuidade do trabalho. O United também é um caso à parte. Apesar de todos os seus problemas, comandá-lo continua sendo um dos três principais cargos do futebol mundial. A percepção seria muito diferente se Pochettino estivesse saindo para o Crystal Palace ou o Fulham, por exemplo.

    RT: Isso faz a federação ficar muito bem na foto! Ela recebeu mais de US$ 10 milhões para que Pochettino comandasse a equipe por mais quatro (seis?) jogos antes de sair. Esse dinheiro ajudará a contratar quem vai substituí-lo e também é um belo prêmio de consolação diante da saída de um treinador que claramente queria fazer essa mudança. Não há vergonha nenhuma em perder um técnico para um clube do tamanho do Manchester United e, mesmo que houvesse, a federação pode enxugar as lágrimas como Woody Harrelson em Zombieland até escolher o novo treinador.

  • Qual é o legado dele na seleção dos Estados Unidos?

    Alex Freeman, USMNT
    GOAL

    A seleção dos Estados Unidos de Pochettino viveu grandes momentos, mas acabou ficando aquém na Copa do Mundo.

    TH: Mais ou menos? Quer dizer, ele fez uma reformulação até que boa, incorporou alguns jogadores à equipe e teve um desempenho próximo do que se esperava. Olhando o quadro geral, ainda há dúvidas. Ele deveria ter levado um grupo de reservas e vencido o México na Copa Ouro? Uma seleção com força máxima, em meio a uma tempestade política, deveria ter vencido a Bélgica? Não. Pochettino venceu quando era esperado que vencesse. E perdeu quando era esperado que perdesse. Nem mais, nem menos.

    AL: Se ele sair agora, o balanço será misto. Pelo lado positivo, Pochettino ampliou o leque de jogadores a um nível que os torcedores do futebol dos Estados Unidos nunca tinham visto e questionou a hierarquia estabelecida. Ele criou um ambiente em que nem mesmo Christian Pulisic estava acima de questionamentos e rejeitou a ideia de uma equipe A e uma equipe B. A mensagem era clara: a reputação, por si só, não deveria garantir lugar a ninguém.

    Pelo lado negativo, a Copa do Mundo disputada em casa pelos Estados Unidos terminou com uma derrota por 4 a 1 para a Bélgica nas oitavas de final. Qualquer que tenha sido o progresso em outras áreas, esse não foi o salto que sua contratação deveria proporcionar.

    Há também as especulações recorrentes sobre seu futuro. Ele não evitou dar sinais de interesse por essas oportunidades. Considerando que treinar uma seleção, com um salário muito alto e acomodações, é uma honra, isso deve ter incomodado algumas pessoas. Depois dos primeiros quatro meses no cargo, ele aparentemente já parecia estar com um pé fora, e resta torcer para que isso mude se ele sair com seu sucessor. 

    RT: Complicado. Ele mudou a cultura? Objetivamente, é preciso dizer que sim. Isso trouxe muitos resultados? Objetivamente, é preciso dizer que não. Não houve títulos nem vitórias marcantes sobre uma seleção de elite. Em campo, houve futebol ofensivo, mas os resultados foram mais do mesmo. Por isso, a avaliação de Pochettino dependerá principalmente da base que construiu, especialmente porque ele não ficará para ver o que será construído sobre ela.

  • Para onde vão agora?

    Pep Guardiola
    (C)Getty Images

    Pep Guardiola já teve seu nome ligado ao cargo de técnico da seleção dos Estados Unidos.

    TH: As especulações sobre Pep Guardiola já começaram, e não há problema nisso. Mas a possibilidade é remota e tampouco seria a escolha certa. Os Estados Unidos precisam de alguém capaz de desenvolver o projeto por dentro, com conhecimento tático e profundo entendimento do sistema. Ironicamente, o melhor treinador para isso agora comanda o Canadá e deixou absolutamente claro que nunca, jamais, em hipótese alguma, será técnico dos Estados Unidos. Por isso, B.J. Callaghan, que vem fazendo um trabalho extraordinário no Nashville SC e também teve uma boa passagem como interino, é uma escolha óbvia. Basta entregar o comando a ele, atravessar a turbulência caso os resultados fiquem um pouco instáveis, e os Estados Unidos estarão em boa posição em 2030.

    AL: Torcedores e parte da imprensa querem Guardiola, e é fácil entender por quê. Ele é, para muitos, o maior técnico de clubes de todos os tempos. A questão é como seus métodos funcionariam no futebol de seleções, em que o treinador tem muito menos tempo para trabalhar nos treinos e não pode contratar jogadores para suprir necessidades específicas.

    Também vale considerar sua intensidade e as expectativas que viriam com ele. Este ainda é um grupo relativamente jovem, em busca de uma identidade. Poderia ser uma repetição, com ainda mais repercussão, de alguns dos desafios enfrentados por Jurgen Klinsmann.

    Minha preferência seria Pellegrino Matarazzo ou B.J. Callaghan. Matarazzo é americano, construiu sua carreira como treinador na Europa e teve sucesso na Alemanha e na Espanha. Callaghan vem fazendo um trabalho impressionante em Nashville e já conhece o ambiente da seleção. Steve Cherundolo também merece ser considerado seriamente, dado seu sucesso no LAFC. O desafio, nesse caso, seria a percepção: promover quem comanda a seleção sub-23 é tão atraente quanto trazer um profissional de fora com boa reputação?

    RT: Depende. Todo o dinheiro da rescisão iria diretamente para os recursos destinados à contratação de um novo técnico ou os doadores que financiaram a chegada de Pochettino recuariam diante da falta de retorno sobre o investimento? Essa é a grande questão. E, mesmo além disso, não há garantia de que nomes como Guardiola e Didier Deschamps queiram o cargo. A boa notícia é que os Estados Unidos têm quatro meses para resolver isso antes da próxima série de jogos oficiais, o que lhes dá tempo para explorar todas as possibilidades, seja qual for o caminho escolhido.

  • Quão atraente é o cargo na seleção masculina dos Estados Unidos?

    마우리시오 포체티노 (Mauricio Pochettino)
    Getty Images

    Pochettino conquistou a simpatia do público americano durante a Copa do Mundo.

    TH: É uma opção razoável, embora esteja longe de ser uma escolha certeira, para usar uma expressão americana. A maioria dos cargos de ponta na Europa é mais atraente. A saída de Pochettino mostra também que os cargos nos principais clubes são mais valorizados. Mas, como oportunidade de tentar construir uma seleção que vive um momento de ascensão e tem ambição? Não é uma má opção.

    AL: Deve ser muito atraente. Este é, possivelmente, o grupo de jogadores mais talentoso da história dos Estados Unidos, com atletas consolidados em grandes clubes e jovens promessas ambiciosas, capazes de disputar espaço com qualquer um que se acomode.

    Há seleções mais preparadas para vencer de imediato. Mas os Estados Unidos oferecem a um treinador talento considerável e espaço para deixar uma marca duradoura, sem a expectativa de que qualquer resultado abaixo do título seja um fracasso, como ocorre com as potências tradicionais.

    Um treinador que transforme esse potencial em avanços significativos no maior palco do futebol pode deixar um legado importante. É um argumento bastante convincente.

    RT: Claro, mas depende do que o treinador procura. Está esgotado pelo futebol europeu? Quer um trabalho com menos pressão? Acha interessante a ideia de viajar pelos Estados Unidos, ouvir música country e comer no Chick-fil-A, como Poch fez? Se a resposta a qualquer uma dessas perguntas for "sim", é um ótimo trabalho. O salário é bom, o grupo de jogadores está melhorando e há a chance de se tornar um herói. Ainda assim, alguns treinadores valorizam a rotina diária de trabalho, algo que esse cargo não oferece. É uma decisão pessoal, mas certamente há alguém interessado.