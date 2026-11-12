TH: As especulações sobre Pep Guardiola já começaram, e não há problema nisso. Mas a possibilidade é remota e tampouco seria a escolha certa. Os Estados Unidos precisam de alguém capaz de desenvolver o projeto por dentro, com conhecimento tático e profundo entendimento do sistema. Ironicamente, o melhor treinador para isso agora comanda o Canadá e deixou absolutamente claro que nunca, jamais, em hipótese alguma, será técnico dos Estados Unidos. Por isso, B.J. Callaghan, que vem fazendo um trabalho extraordinário no Nashville SC e também teve uma boa passagem como interino, é uma escolha óbvia. Basta entregar o comando a ele, atravessar a turbulência caso os resultados fiquem um pouco instáveis, e os Estados Unidos estarão em boa posição em 2030.
AL: Torcedores e parte da imprensa querem Guardiola, e é fácil entender por quê. Ele é, para muitos, o maior técnico de clubes de todos os tempos. A questão é como seus métodos funcionariam no futebol de seleções, em que o treinador tem muito menos tempo para trabalhar nos treinos e não pode contratar jogadores para suprir necessidades específicas.
Também vale considerar sua intensidade e as expectativas que viriam com ele. Este ainda é um grupo relativamente jovem, em busca de uma identidade. Poderia ser uma repetição, com ainda mais repercussão, de alguns dos desafios enfrentados por Jurgen Klinsmann.
Minha preferência seria Pellegrino Matarazzo ou B.J. Callaghan. Matarazzo é americano, construiu sua carreira como treinador na Europa e teve sucesso na Alemanha e na Espanha. Callaghan vem fazendo um trabalho impressionante em Nashville e já conhece o ambiente da seleção. Steve Cherundolo também merece ser considerado seriamente, dado seu sucesso no LAFC. O desafio, nesse caso, seria a percepção: promover quem comanda a seleção sub-23 é tão atraente quanto trazer um profissional de fora com boa reputação?
RT: Depende. Todo o dinheiro da rescisão iria diretamente para os recursos destinados à contratação de um novo técnico ou os doadores que financiaram a chegada de Pochettino recuariam diante da falta de retorno sobre o investimento? Essa é a grande questão. E, mesmo além disso, não há garantia de que nomes como Guardiola e Didier Deschamps queiram o cargo. A boa notícia é que os Estados Unidos têm quatro meses para resolver isso antes da próxima série de jogos oficiais, o que lhes dá tempo para explorar todas as possibilidades, seja qual for o caminho escolhido.