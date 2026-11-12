Tom Hindle: Não, porque não é o lugar certo para ninguém. Ninguém pode realmente mudar este clube sem mudanças estruturais profundas. Há uma chance real de tudo terminar em um fracasso absoluto, com a reputação de Pochettino um pouco abalada.

PORÉM, existe treinador mais adequado ao Manchester United em sua fase atual? Pochettino sabe trabalhar com os jovens jogadores. Também sabe lidar com a política interna do clube. É afável, mas não ingênuo; carismático, mas firme. Portanto, não, é provável que isso não termine bem. Mas Pochettino mostrou repetidas vezes que gosta de desafios. Este é o maior de todos.

Alex Labidou: É uma pergunta difícil. O Manchester United vive diferentes graus de desordem há mais de uma década, apesar de alguns sucessos ocasionais. É um clube que gasta quantias enormes sem manter uma estratégia coerente para o futebol. Diante de todo esse caos, a resposta sensata seria não.

Ainda assim, Pochettino é uma opção intrigante. Seu domínio da linguagem típica do LinkedIn certamente seria útil em um clube que está sempre pedindo às pessoas que acreditem no próximo projeto. E seu histórico de desenvolvimento de jovens jogadores lhe dá algo concreto a oferecer.

Um dos maiores problemas do United é transformar o potencial das categorias de base em sucesso duradouro no time principal. Parte disso depende de como esses jogadores são geridos. Kobbie Mainoo é um exemplo? Se há talentos no clube à espera de uma oportunidade, Pochettino seria uma escolha interessante para desenvolvê-los.

Ryan Tolmich: É claramente o clube que ele deseja há bastante tempo. Sua admiração por Sir Alex Ferguson é bem conhecida, assim como sua vontade de voltar à Inglaterra. Nesse sentido, conseguiu o que queria. Mas ninguém sabe como isso vai terminar. Ele está chegando a um clube em crise e abatido e, realisticamente, talvez este seja o melhor momento para assumir o cargo. Também pode ser mais uma armadilha para outro treinador incapaz de consertar algo que agora está deteriorado demais.