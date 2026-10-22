Em entrevista à GOAL antes da Copa do Mundo do último verão, Weah refletiu sobre os ciclos da vida. Houve um tempo em que era uma criança cheia de sonhos. Depois, tornou-se um jovem jogador que os realizava. Agora é um veterano que, à época da entrevista, se preparava para sua segunda Copa do Mundo.

“Acho que o ciclo simplesmente continua”, disse ele. “Sinceramente, tínhamos jogadores em quem nos espelhávamos, e agora somos nós que estamos nessa posição. Temos muita influência, porque a próxima Copa do Mundo será em casa, e esse será um grande momento para todos nós e nossas famílias. É uma oportunidade de representar e inspirar. Estar à frente disso é uma sensação maravilhosa, e poder vestir essa camisa em casa, em um torneio tão prestigioso, é a realização de um sonho.

“De certa forma, ainda estou realizando meus sonhos de criança. Estou tentando dar orgulho a todos.”

Weah faz isso há anos. Sua ascensão no PSG aconteceu há oito anos. Sua estreia pela seleção dos Estados Unidos também. Nesse período, jogou por alguns dos maiores clubes do mundo. Também disputou 53 partidas e marcou sete gols pela seleção dos Estados Unidos. O mais famoso deles, claro, foi o gol na estreia da Copa do Mundo de 2022.

Mas, com o início do ciclo para 2030, Weah se encontra em uma situação diferente. Foi reserva no último verão e entrou em campo apenas duas vezes na Copa do Mundo. Na primeira, jogou 18 minutos contra o Paraguai. Na segunda, começou como titular contra a Turquia e teve uma atuação ruim, que ele próprio reconheceu estar muito aquém do esperado.

“Acho que fiz um jogo horrível hoje. Estou decepcionado comigo mesmo”, disse Weah após a partida. “Conseguimos reagir e marcar o gol de empate, e acho que meus companheiros fizeram um trabalho incrível. Quanto a mim, individualmente, acho que fiz um jogo horrível. Foi um daqueles dias em que nada deu certo para mim.”

Desde então, ele não voltou a vestir a camisa da seleção dos Estados Unidos e, nesse intervalo, as coisas mudaram. Pochettino abriu espaço para uma nova geração. Jogadores da geração anterior também continuam por lá. A disputa por espaço está aumentando, e o ex-defensor da seleção dos Estados Unidos Alexi Lalas acredita que Weah corre o risco de ficar para trás.





“Como ponta-direita de origem naquele ciclo anterior, ele foi o mais bem-sucedido”, disse Lalas no podcast State of the Union, da Fox. “Quando as coisas começaram a mudar, Weah não conseguiu se adaptar. Na Copa do Mundo, vimos que, emocionalmente, ele não estava presente. Se você fosse Pochettino, diria: ‘Ainda posso tirar algo dele’, mesmo com todas essas mudanças e com a dificuldade que ele teve para se adaptar a elas? Não sei.

“Os tempos mudaram. Yunus Musah voltou a ser opção, mas Tim Weah parece estar de saída.”

A avaliação de Lalas é, claro, muito precipitada, mas a questão está sendo levantada. Isso está fora do controle de Weah. O que ele pode controlar é a maneira como reage.