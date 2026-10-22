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Tim Weah 1-1GOAL

O que vem pela frente para Tim Weah? Capitão do Marseille precisa lutar para recuperar sua vaga na seleção dos Estados Unidos

Tim Weah está entrando em boa fase como capitão do Olympique de Marselha, mas, com o surgimento de uma nova geração, conseguirá voltar aos planos de Mauricio Pochettino para a seleção masculina dos Estados Unidos?

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • Tim Weah esteve em sua melhor forma no último fim de semana. Com a braçadeira de capitão do Marselha, o ponta e ala de 26 anos fez toda a diferença na vitória por 5 a 2 sobre o Angers. Suas duas assistências foram dignas de uma atuação de melhor em campo. Foi, de longe, sua melhor partida na temporada.

    Mas uma pergunta paira sobre as atuações de Weah, mesmo tão cedo no ciclo da Copa do Mundo de 2030: será suficiente? Ele conseguirá conquistar, ou talvez reconquistar, seu lugar na seleção masculina dos Estados Unidos? Onde ele se encaixa em um grupo de jogadores que fica mais disputado a cada semana?

    Apesar dos bons momentos recentes no clube, o futuro de Weah na seleção é incerto. Ele foi titular importante na Copa do Mundo de 2022, mas teve um papel secundário no torneio deste verão. Sua versatilidade é uma qualidade, mas também significa que talvez não haja um lugar natural para ele na atual USMNT. Sua experiência é fundamental, mas, com jovens promessas ganhando espaço em todas as posições pelos lados do campo, alguns jogadores perderão espaço nos próximos anos.

    É claro que nada é definitivo. Weah foi apenas um dos muitos jogadores que ficaram de fora da convocação mais recente da USMNT, e o atleta de 26 anos terá todas as oportunidades de disputar seu lugar, assim como os demais. Ainda assim, a concorrência será acirrada.

  • Experiências recentes na seleção masculina dos Estados Unidos

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    PRESSE SPORTS

    Weah é há muito tempo peça-chave da seleção dos Estados Unidos, mas teve papel secundário neste verão.

    Em entrevista à GOAL antes da Copa do Mundo do último verão, Weah refletiu sobre os ciclos da vida. Houve um tempo em que era uma criança cheia de sonhos. Depois, tornou-se um jovem jogador que os realizava. Agora é um veterano que, à época da entrevista, se preparava para sua segunda Copa do Mundo.

    “Acho que o ciclo simplesmente continua”, disse ele. “Sinceramente, tínhamos jogadores em quem nos espelhávamos, e agora somos nós que estamos nessa posição. Temos muita influência, porque a próxima Copa do Mundo será em casa, e esse será um grande momento para todos nós e nossas famílias. É uma oportunidade de representar e inspirar. Estar à frente disso é uma sensação maravilhosa, e poder vestir essa camisa em casa, em um torneio tão prestigioso, é a realização de um sonho.

    “De certa forma, ainda estou realizando meus sonhos de criança. Estou tentando dar orgulho a todos.”

    Weah faz isso há anos. Sua ascensão no PSG aconteceu há oito anos. Sua estreia pela seleção dos Estados Unidos também. Nesse período, jogou por alguns dos maiores clubes do mundo. Também disputou 53 partidas e marcou sete gols pela seleção dos Estados Unidos. O mais famoso deles, claro, foi o gol na estreia da Copa do Mundo de 2022.

    Mas, com o início do ciclo para 2030, Weah se encontra em uma situação diferente. Foi reserva no último verão e entrou em campo apenas duas vezes na Copa do Mundo. Na primeira, jogou 18 minutos contra o Paraguai. Na segunda, começou como titular contra a Turquia e teve uma atuação ruim, que ele próprio reconheceu estar muito aquém do esperado.

    “Acho que fiz um jogo horrível hoje. Estou decepcionado comigo mesmo”, disse Weah após a partida. “Conseguimos reagir e marcar o gol de empate, e acho que meus companheiros fizeram um trabalho incrível. Quanto a mim, individualmente, acho que fiz um jogo horrível. Foi um daqueles dias em que nada deu certo para mim.”

    Desde então, ele não voltou a vestir a camisa da seleção dos Estados Unidos e, nesse intervalo, as coisas mudaram. Pochettino abriu espaço para uma nova geração. Jogadores da geração anterior também continuam por lá. A disputa por espaço está aumentando, e o ex-defensor da seleção dos Estados Unidos Alexi Lalas acredita que Weah corre o risco de ficar para trás.


    “Como ponta-direita de origem naquele ciclo anterior, ele foi o mais bem-sucedido”, disse Lalas no podcast State of the Union, da Fox. “Quando as coisas começaram a mudar, Weah não conseguiu se adaptar. Na Copa do Mundo, vimos que, emocionalmente, ele não estava presente. Se você fosse Pochettino, diria: ‘Ainda posso tirar algo dele’, mesmo com todas essas mudanças e com a dificuldade que ele teve para se adaptar a elas? Não sei.

    “Os tempos mudaram. Yunus Musah voltou a ser opção, mas Tim Weah parece estar de saída.”

    A avaliação de Lalas é, claro, muito precipitada, mas a questão está sendo levantada. Isso está fora do controle de Weah. O que ele pode controlar é a maneira como reage.

  • A braçadeira de capitão

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    PRESSE SPORTS

    Weah se tornou uma liderança em um dos clubes mais tradicionais da França

    Pouco depois da Copa do Mundo, Weah recebeu uma grande honra ao ser nomeado capitão do Marseille. Usar a braçadeira de um clube com tanta história é algo cuja importância não pode ser subestimada nem minimizada. Didier Deschamps, Marcel Desailly e Jean-Pierre Papin estão entre os ex-capitães do clube. Todos são ícones do futebol francês.

    Weah, claro, não é um deles. Mas reúne tudo o que o técnico Bruno Genesio espera de um líder.

    “O capitão precisa ser exemplar em sua atitude em campo”, disse Genesio, “mas também ter espírito de liderança e transmitir a energia de um líder. Desde que cheguei, ele representa o que quero em um capitão. É muito positivo, atento aos outros e impecável no trabalho. Em condições um tanto limitadas, é o jogador do elenco que reúne mais critérios para usar a braçadeira.”

    A braçadeira, portanto, é um reconhecimento de uma das maiores qualidades de Weah: seu espírito. Nos bons e maus momentos, Weah sempre transmitiu tranquilidade, uma das razões pelas quais Genesio decidiu contar com ele. No fim das contas, porém, essa capacidade de transmitir tranquilidade precisa se traduzir em resultados.

    Até agora, isso ainda não aconteceu de fato.

  • A temporada do Marseille até agora

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    PRESSE SPORTS

    O Marseille não teve o melhor início de campanha nem na Ligue 1 nem na Liga Europa.

    O Olympique de Marselha teve um início de temporada irregular, com três vitórias e quatro derrotas nos primeiros sete jogos da Ligue 1. O clube não conquista o título francês desde 2010. Se o começo da temporada servir de indicação, isso não vai mudar neste ano.

    É claro que o título já parecia improvável diante do domínio do PSG, que impôs ao Olympique de Marselha uma dessas quatro derrotas. O objetivo, então, será terminar em uma posição que dê vaga na Champions League. O clube não conseguiu isso na temporada passada: ficou em quinto lugar, a apenas um ponto de uma vaga na principal competição europeia. Nesta temporada, disputa a Liga Europa, na qual perdeu seus dois primeiros jogos.

    Talvez as assistências de Weah no último fim de semana ajudem o time a entrar nos eixos. A vitória sobre o Angers pode ser o impulso de que o clube precisa para voltar à parte de cima da Ligue 1. Weah também precisará aproveitar esse impulso individualmente, com a próxima concentração da seleção dos Estados Unidos se aproximando.

  • A situação da seleção masculina dos Estados Unidos

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    Brazil Photo Press

    Weah, como muitos veteranos, luta por uma vaga na seleção dos Estados Unidos.

    O leque de jogadores à disposição da seleção dos Estados Unidos está aumentando. Jovens talentos como Cavan Sullivan, Mathis Albert e Zavier Gozo oferecem novas opções pelas pontas, posições em que havia relativamente poucas alternativas no ciclo anterior. Christian Pulisic e Sergino Dest continuam como opções por ali, enquanto Alex Freeman e Frankie Westfield também disputam espaço como laterais-direitos.

    E há Weah, que pode atuar tanto como ponta quanto como ala, mas enfrenta concorrência nas duas funções. Os jovens talentos estão, evidentemente, em ascensão e têm potencial para assumir vagas de titular antes do que muitos talvez imaginassem há algumas semanas. Veteranos como Weah agora precisam lutar mais do que nunca por seus lugares, que estão longe de ser garantidos após oito anos de convocações regulares.

    A fase de cada jogador será um fator importante. A atitude e o comprometimento também. Mauricio Pochettino, técnico da seleção dos Estados Unidos, tem destacado a importância da vontade e da cultura da equipe. Por isso, qualquer jogador que se apresentar à seleção terá de atender a determinados padrões. Segundo todos os relatos, Weah sempre atendeu a eles, mas isso já não garante que haja uma vaga à sua espera.

    Então, o que vem pela frente para Weah? Essa é uma das grandes perguntas no início deste ciclo, já que ele, como muitos nomes conhecidos, precisa lutar para continuar sendo presença habitual na seleção.