“O que podemos fazer melhor?”: por dentro da tentativa da Sokito de reinventar as chuteiras e desafiar as grandes marcas
O fundador da Sokito, Jake Hardy, sabe que sua marca ainda não chegou lá. Mas ele consegue apontar o momento em que pareceu que tinha chegado. Ainda hoje, relembrar um pênalti na Copa Africana de Nações de 2023, disputada no início de 2024, o emociona.
As chuteiras eram de William Troost-Ekong, o ex-capitão da Nigéria que Hardy agora chama de parceiro de negócios e amigo. Elas nem eram um produto finalizado ainda, apenas amostras ainda não lançadas. Mas, no segundo jogo da fase de grupos da Nigéria contra a Costa do Marfim, elas tiveram seu momento. Depois de Victor Osimhen inicialmente se apresentar para cobrar um pênalti, ele entregou a bola para Troost-Ekong, que mandou para o fundo da rede usando Sokito nos pés. A Nigéria acabou chegando à final, com Troost-Ekong sendo nomeado o Jogador do Torneio.
"Ainda não consigo explicar aquela sensação", Hardy conta à GOAL. "Só de pensar nisso agora já me dá arrepios. Eu perdi a cabeça, correndo pelo meu apartamento. Foi incrível."
Agora, mais de dois anos e meio depois, a Sokito deu sequência àquele avanço. A empresa, que tomou forma em parte no quarto de Hardy e em parte durante uma viagem ao Vietnã, lançou vários modelos de chuteira e atraiu dezenas de atletas investidores. O grande momento de Troost-Ekong foi uma apresentação ao futebol global. Outros vieram depois.
Essas apresentações ainda estão acontecendo, e em um cenário que muda rapidamente. Durante anos, o mercado de chuteiras foi bastante definido. Nike, Adidas, Puma, Reebok, Under Armour: era um espaço dominado por gigantes com orçamentos ilimitados, um exército de atletas e anos de história com os quais era impossível competir.
Em todos os esportes, porém, o jogo está mudando. É por isso que a decisão sísmica de Kylian Mbappe de deixar a Nike pode permitir que outra marca conquiste o futebol. É por isso que Steph Curry levou sua marca aos fabricantes chineses de calçados Li-Ning, enquanto eles buscam levar sua empresa ao mundo todo. E sim, é por isso que uma marca como a Sokito pode existir e encontrar seu nicho em um espaço que, por tanto tempo, manteve os nichos ao mínimo.
A missão da Sokito é simples: fazer chuteiras melhores para o planeta e muito boas em campo. Isso significa reduzir o desperdício e dar aos jogadores voz no design das chuteiras que usam.
"Acho que a indústria de chuteiras é realmente interessante", diz Hardy, "porque cada marca nela, e agora há o que você diria serem alguns desafiantes relativamente novos, como Skechers e Reebok, mas são algumas das maiores marcas do mundo. Estamos tentando mostrar que fazemos as coisas de uma forma que acreditamos que os consumidores querem consumi-las. O impacto no planeta, a forma como estamos lançando o produto e, como jogadores, os atletas envolvidos usando os calçados, estamos tentando criar uma marca para eles.
A Sokito usa plásticos e borracha reciclados em suas chuteiras, além de materiais de origem vegetal, como plástico à base de óleo de mamona em suas solas.
"A ideia é que pareça algo muito humano, de muita conexão, e quase como uma pequena marca familiar, que é como parece muitas vezes, tentando enfrentar os gigantes corporativos da indústria, essencialmente", acrescenta Hardy.
Durante anos, não havia lugar no futebol para uma empresa como a Sokito, mas o jogo mudou. Hardy espera que ele e sua equipe possam mudá-lo ainda mais também. O objetivo não é alcançar Nike, Adidas ou Puma; é conquistar seu próprio pequeno espaço no mundo das chuteiras. A meta não é nem mesmo um por cento do mercado, mas não precisa ser. Pelo menos ainda não.
"Estamos dizendo aos jogadores que eles não precisam abrir mão de desempenho e propósito", diz Hardy. "Estamos mostrando que as duas coisas podem existir dentro do mesmo produto e da mesma marca, certo? É isso que defendemos."
"É uma indústria, o futebol, que foi completamente controlada por três ou quatro marcas por muito, muito tempo", explica ele, "mas isso está acontecendo. Está acontecendo em todo lugar."
Então, como alguém começa uma marca capaz de desafiar gigantes corporativos? Bem, isso pode começar em qualquer lugar, inclusive no quarto de um adolescente, que é onde esta história em particular começa.
Como começar uma marca de botas
Como muitas crianças na Inglaterra, Hardy cresceu com um sonho e, como acontece com muitas delas, em algum momento ficou claro que seu sonho inicial não se tornaria realidade.
"Eu definitivamente queria ser jogador de futebol", relembra Hardy, com uma risada. "Acho que, em certo momento, pensei que poderia conseguir, mas logo percebi que não chegava nem perto de ser bom o suficiente."
Aos 15 anos, porém, Hardy jogava em nível semiprofissional e foi nessa época que comprou um novo par de chuteiras. O problema era que elas não serviam. Hardy decidiu vendê-las e, quando fez isso, recuperou o dobro do que havia pago, o que lhe permitiu reinvestir e comprar dois novos pares de chuteiras. A partir daí, a coisa deslanchou. Dois pares de chuteiras viraram muitos, e Hardy rapidamente se tornou conhecido por mudar o que calçava cada vez que jogava.
"Cheguei a um ponto em que usava um par de chuteiras completamente diferente em cada treino e em cada jogo", diz ele. "E era porque eu tinha muitas. Eu comprava e vendia, e com o tempo isso evoluiu para eu ficar cada vez mais interessado e fissurado nesse assunto.
"Sempre fui, acho, uma pessoa de produto, alguém bastante tátil, ligada a materiais, construção e coisas desse tipo. Acho que isso sempre esteve no meu sangue porque meu pai sempre trabalhou com produto em nível de fábrica no Extremo Oriente. E foi crescendo a partir daí. Aos poucos, comecei a desmontá-las para ver o que havia dentro, depois a consertá-las eu mesmo e então a revendê-las."
A Sokito surgiu desse amor. Durante uma visita ao Vietnã, Hardy ficou impressionado com o desperdício gerado na fabricação de calçados. O problema ia além do chão de fábrica: segundo as estimativas da Sokito, 12,5 milhões de pares de chuteiras acabam em aterros sanitários nos EUA e na UE todos os anos. Hardy queria fazer chuteiras que reduzissem esse impacto ambiental sem comprometer o desempenho.
"O futebol é o maior fator de conexão do mundo", diz Hardy. "Ele conecta mais pessoas do que qualquer outra coisa. É a razão pela qual estamos conversando, certo? Conecta todo mundo, mas também está contribuindo para o prejuízo ao planeta, o que significa que, em algum momento, as pessoas talvez não consigam jogar futebol por causa do aumento das temperaturas ou do deslocamento, e isso simplesmente não me parecia certo. Esse foi o começo da jornada."
E assim nasceu a Sokito, mas nasceu em um mundo que muitas vezes não é gentil com os recém-chegados. Começar uma empresa nunca é fácil, mas fazer isso em um mundo dominado por algumas das empresas mais reconhecidas do planeta? Chamar isso de desafio é pouco.
Apresentações de atletas
Encontrar algo que você ama é, em geral, relativamente fácil. Transformar esse amor em um negócio de fato é uma das coisas mais difíceis que você pode fazer. O esforço de Hardy para fazer exatamente isso levou anos.
Aos 20 anos, ele largou o emprego em vendas para se dedicar à Sokito em tempo integral. Seus amigos e familiares o apoiaram. Se não desse certo, ele sempre poderia voltar a vender metal, certo? Enquanto isso, ele entregava cerveja e lavava panelas. Das 14h à meia-noite, trabalhava no pub local. Depois, acordava às 5h e trabalhava na Sokito até o meio-dia. Dormia nos sofás dos amigos. Durante boa parte daqueles primeiros anos, não conseguiu pagar um salário para si mesmo.
Para lançar a Sokito de forma adequada, Hardy sabia que precisaria da ajuda de atletas e teria de trazê-los como investidores, já que não havia um grande dinheiro de patrocínio para oferecer a eles. Ele admite que foi difícil convencê-los, porque nem sequer tinha uma chuteira para mostrar. Ainda assim, de alguma forma, conseguiu convencer dois a embarcarem ao mesmo tempo, depois de passar cerca de um ano tentando mostrar a eles a visão do projeto.
O primeiro foi John Bostock, revelado por Tottenham e Crystal Palace, que passou as últimas duas décadas jogando em praticamente todos os lugares imagináveis. Felizmente, Bostock morava na mesma rua da casa dos pais de Hardy. Depois de ver uma publicação sobre as chuteiras de Bostock se romperem, Hardy mandou uma mensagem para ele no Instagram oferecendo ajuda.
"Eu não sou vendedor", diz Hardy. "Não vou forçar nada. Tem que parecer certo."
O segundo foi o internacional jamaicano Adrian Mariappa, mais conhecido por sua passagem pelo Watford. Hardy se conectou com ele depois de procurar uma lista de atletas veganos, acreditando que eles seriam os mais propensos a entender sua missão de construir algo ecologicamente correto.
"Mandamos mensagem para praticamente todos", lembra Hardy. "Esses atletas recebem o tempo todo propostas de investimento de marcas. Eles têm muitos lugares onde podem colocar o dinheiro deles, mas, se você fala com eles e diz: 'Certo, este é o nosso plano e o que queremos fazer', e volta um ano depois dizendo: 'Fizemos isso, e ainda fizemos isto além disso', aí fica tipo: 'Ah, p***, esses caras são legítimos mesmo'. Geralmente é isso que conquista as pessoas depois de um tempo."
Ao longo dos anos, Hardy convenceu muita gente. Agora, há 90 atletas profissionais que possuem parte da marca. Entre eles estão nomes como Troost-Ekong, Ola Aina, DeAndre Yedlin, Millie Bright, Trevoh Chalobah e Miles Robinson. As chuteiras da Sokito são vendidas em 46 países apenas quatro anos após seu lançamento oficial. Neste verão, as chuteiras da Sokito foram usadas na Copa do Mundo e, no último fim de semana, a estrela da NFL Jake Elliott usou as travas Scudetta da marca enquanto chutava pelo Philadelphia Eagles.
A Sokito agora é multinacional e multiesportiva. O processo de desenhar uma chuteira, em grande parte, continua o mesmo. Atleta e meio ambiente vêm em primeiro lugar, e todo o design é feito com isso em mente.
Da visão à realidade
A Sokito tem uma nova chuteira com lançamento em outubro. Essa está há dois anos em desenvolvimento. E, ainda assim, o processo nunca para. Hardy se reuniu recentemente com os jogadores da MLS Yedlin, Sebastian Ibeagha e Mathias "Zanka" Jorgensen para começar a traçar o próximo grande projeto.
"Envolvemos os jogadores em tudo", diz Hardy. "Eles são donos do negócio, então participam de cada etapa do processo. Nós nos sentamos e pensamos: 'Certo, queremos uma chuteira de velocidade, e é assim que achamos que ela deve ser'. É simplesmente uma sessão incrivelmente nerd de três ou quatro horas em que você fala sobre materiais, posicionamento das travas, comprimento, como quer que ela seja ao toque. Há coisas que nunca foram feitas em chuteiras antes. Há tênis de corrida de que alguém gosta e quer ver envolvidos nessa chuteira. É tudo muito detalhado."
A partir daí, o projeto vai para os designers trabalharem nos conceitos iniciais. Esse processo leva cerca de seis meses e resulta em um tech pack, que vai para uma fábrica e gera uma amostra inicial. É aí, porém, que o processo realmente fica complicado. Mesmo a menor das mudanças pode desequilibrar uma chuteira, atrasando meses de progresso ao alterar algo tão pequeno quanto um centímetro de material.
"Você já está 12 meses adiante e pensa: 'Ah, estamos quase lá'", diz ele. "Ela vai para testes de uso com os jogadores e parece muito boa, mas há uma coisinha no calcanhar que precisamos mudar. Você muda isso, e a chuteira inteira fica diferente, e você tem que começar de novo."
No fim, porém, tudo se encaixa, e a chuteira fica com a aparência e a sensação certas. Depois dos testes de uso e de laboratório, a chuteira é apresentada ao varejo com cerca de seis meses de antecedência. Depois vêm a produção, o lançamento da chuteira, o marketing e a distribuição. É um processo grande, e Hardy ressalta que é preciso um exército para levar uma chuteira daquelas ligações iniciais até as mãos dos clientes.
Hardy sabe, porém, que, em comparação com outras, seu exército é pequeno. A Sokito não é Nike, Adidas nem Puma. Alcançar as gigantes ainda está muito distante, se é que algum dia vai acontecer. Mas a Sokito não precisa alcançá-las para encontrar seu próprio espaço no jogo.
Enfrentando gigantes e o futuro das chuteiras
O maior modelo de referência de Hardy, a principal inspiração da empresa dele, não é a Nike nem a Adidas. Também não é nenhuma das outras marcas tradicionais de futebol. Não, quando Hardy imagina como quer que tudo isso se pareça, ele olha para a ON.
Durante anos, a ON foi uma pequena empresa de tênis de corrida. Em 2019, isso mudou quando a estrela do tênis Roger Federer se juntou ao negócio. A empresa agora vale bilhões. Ainda assim, até esse sucesso a deixa competindo com rivais muito maiores. Isso mostra tanto o tamanho do mercado quanto o espaço que existe para recém-chegados construírem o próprio negócio.
Como você compensa essa distância? Bem, você não compensa. Você apenas encontra o seu próprio lugar no oceano. Isso se aplica à música, em que o SoundCloud permite que artistas contornem gravadoras para que o talento possa aparecer. Isso se aplica ao Instagram e ao TikTok, que permitiram que criadores mostrassem o próprio trabalho em qualquer área que escolham. E, sim, isso também se aplica às chuteiras.
"Se você dissesse a alguém 10 anos atrás que haveria uma marca que tiraria uma enorme fatia do mercado de corrida, diriam que essa pessoa estava maluca", diz Hardy. "Mas agora há oportunidades em tudo. Olhe para os carros. Com os fabricantes de carros elétricos, eles abordaram um setor dominado por gigantes, que são poderosos, mas lentos para se mover. Eles olharam para esse setor e pensaram: 'O que podemos fazer melhor? Como consumidor, o que eu gostaria se pudesse projetar isso do zero?'
"É isso que estamos fazendo. Construir tudo com atletas é muito importante. Usar materiais sustentáveis e reduzir o impacto? Simplesmente parece que isso deveria ser assim. A forma como lançamos produto é importante e não é guiada por ciclos de marketing. Havia coisas que ou eram frustrantes ou simplesmente pareciam erradas ao olhar para o setor. Não precisamos seguir nenhuma dessas normas da indústria que foram estabelecidas ao longo de 20, 30 anos. Podemos dizer: 'Isso não faz muito sentido, então vamos fazer o oposto e vamos fazer o que faz sentido'."
Esse setor está mudando a cada dia. No pós-Covid, até as grandes marcas mudaram a forma como fazem negócios. Antes de 2020, as grandes empresas distribuíam patrocínios em volume, assinando contratos de chuteira com o maior número possível de atletas. Por causa disso, praticamente todo jogador da Premier League usava Nike, Adidas ou Puma.
Esse já não é mais o caso. Marcas menores, como a Sokito, podem abrir o próprio nicho, permitindo que atletas não apenas se associem a uma marca em que acreditam, mas também façam parte dessa marca não só como jogadores patrocinados, e sim como donos. Eles podem desenhar os produtos. Podem determinar quais cores ou inovações fazem sentido. E, talvez, se tudo der certo, possam fazer isso sem abrir mão do dinheiro garantido que vem das grandes empresas.
"As grandes ainda vão existir, certo?", diz Hardy. "Esses enormes contratos de chuteira para superestrelas ainda vão continuar existindo, e isso provavelmente faz sentido para jogadores nessa posição. Acho que há uma espécie de movimento de empoderamento dos jogadores no momento, e é daí que tudo isso vem. Eles estão entendendo e valorizando que são eles os valiosos nisso, e não as marcas. Se tiverem personalidade e disposição para explorar isso, podem levar sua marca pessoal e seus ganhos muito, muito mais longe pensando fora da caixa.
"Se você olhar para isso agora e disser: 'Certo, se eu abrisse mão de 20 mil por ano', por exemplo, 'será que vou recuperar 20 mil por ano ao fazer algo em que não estou sendo pago imediatamente?' O fato é que, se isso for bem executado, então sim, talvez, e possivelmente muito, muito mais."
Então, para a Sokito, o que é sucesso? Como um peixe pequeno encara os maiores? Quando Hardy estiver sentado na sala de casa daqui a 20 anos, com uma nova chuteira nas mãos para mexer, o que o deixaria orgulhoso?
É difícil explicar, diz ele, mas, no fim, ele saberá se tudo deu certo. E os atletas ao lado dele que o ajudaram a transformar um sonho de infância em algo que ele ainda mal consegue acreditar que é real também saberão.
"Trata-se de impacto, e isso é bem difícil de medir, mas estamos bastante felizes com essa abordagem", diz Hardy. "Não estamos dizendo que sucesso é vender por 200 milhões em dois anos ou que sucesso é vender 50 milhões de pares de sapatos em um ano. Essas coisas estão muito mais adiante. Queremos continuar fazendo a marca crescer da maneira certa e sem comprometer nossos valores. Queremos causar impacto. Estamos trabalhando em muitas formas de fazer isso. Estamos trabalhando em uma fundação. Não enviamos nenhum produto para aterro sanitário. Redistribuímos tudo. Reciclamos.
"O futebol pode ter um impacto tão incrível sobre todo mundo. É algo que une muito, e queremos realmente estar na linha de frente disso, além de fazer sapatos realmente bons."