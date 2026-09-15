O fundador da Sokito, Jake Hardy, sabe que sua marca ainda não chegou lá. Mas ele consegue apontar o momento em que pareceu que tinha chegado. Ainda hoje, relembrar um pênalti na Copa Africana de Nações de 2023, disputada no início de 2024, o emociona.

As chuteiras eram de William Troost-Ekong, o ex-capitão da Nigéria que Hardy agora chama de parceiro de negócios e amigo. Elas nem eram um produto finalizado ainda, apenas amostras ainda não lançadas. Mas, no segundo jogo da fase de grupos da Nigéria contra a Costa do Marfim, elas tiveram seu momento. Depois de Victor Osimhen inicialmente se apresentar para cobrar um pênalti, ele entregou a bola para Troost-Ekong, que mandou para o fundo da rede usando Sokito nos pés. A Nigéria acabou chegando à final, com Troost-Ekong sendo nomeado o Jogador do Torneio.

"Ainda não consigo explicar aquela sensação", Hardy conta à GOAL. "Só de pensar nisso agora já me dá arrepios. Eu perdi a cabeça, correndo pelo meu apartamento. Foi incrível."

Agora, mais de dois anos e meio depois, a Sokito deu sequência àquele avanço. A empresa, que tomou forma em parte no quarto de Hardy e em parte durante uma viagem ao Vietnã, lançou vários modelos de chuteira e atraiu dezenas de atletas investidores. O grande momento de Troost-Ekong foi uma apresentação ao futebol global. Outros vieram depois.

Essas apresentações ainda estão acontecendo, e em um cenário que muda rapidamente. Durante anos, o mercado de chuteiras foi bastante definido. Nike, Adidas, Puma, Reebok, Under Armour: era um espaço dominado por gigantes com orçamentos ilimitados, um exército de atletas e anos de história com os quais era impossível competir.

Em todos os esportes, porém, o jogo está mudando. É por isso que a decisão sísmica de Kylian Mbappe de deixar a Nike pode permitir que outra marca conquiste o futebol. É por isso que Steph Curry levou sua marca aos fabricantes chineses de calçados Li-Ning, enquanto eles buscam levar sua empresa ao mundo todo. E sim, é por isso que uma marca como a Sokito pode existir e encontrar seu nicho em um espaço que, por tanto tempo, manteve os nichos ao mínimo.

A missão da Sokito é simples: fazer chuteiras melhores para o planeta e muito boas em campo. Isso significa reduzir o desperdício e dar aos jogadores voz no design das chuteiras que usam.

"Acho que a indústria de chuteiras é realmente interessante", diz Hardy, "porque cada marca nela, e agora há o que você diria serem alguns desafiantes relativamente novos, como Skechers e Reebok, mas são algumas das maiores marcas do mundo. Estamos tentando mostrar que fazemos as coisas de uma forma que acreditamos que os consumidores querem consumi-las. O impacto no planeta, a forma como estamos lançando o produto e, como jogadores, os atletas envolvidos usando os calçados, estamos tentando criar uma marca para eles.

A Sokito usa plásticos e borracha reciclados em suas chuteiras, além de materiais de origem vegetal, como plástico à base de óleo de mamona em suas solas.

"A ideia é que pareça algo muito humano, de muita conexão, e quase como uma pequena marca familiar, que é como parece muitas vezes, tentando enfrentar os gigantes corporativos da indústria, essencialmente", acrescenta Hardy.

Durante anos, não havia lugar no futebol para uma empresa como a Sokito, mas o jogo mudou. Hardy espera que ele e sua equipe possam mudá-lo ainda mais também. O objetivo não é alcançar Nike, Adidas ou Puma; é conquistar seu próprio pequeno espaço no mundo das chuteiras. A meta não é nem mesmo um por cento do mercado, mas não precisa ser. Pelo menos ainda não.

"Estamos dizendo aos jogadores que eles não precisam abrir mão de desempenho e propósito", diz Hardy. "Estamos mostrando que as duas coisas podem existir dentro do mesmo produto e da mesma marca, certo? É isso que defendemos."

"É uma indústria, o futebol, que foi completamente controlada por três ou quatro marcas por muito, muito tempo", explica ele, "mas isso está acontecendo. Está acontecendo em todo lugar."

Então, como alguém começa uma marca capaz de desafiar gigantes corporativos? Bem, isso pode começar em qualquer lugar, inclusive no quarto de um adolescente, que é onde esta história em particular começa.