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City Football Group GFX 1:1GOAL

O que as acusações contra o Manchester City significam para os demais clubes do City Football Group

O gigante da Premier League pode ser o principal clube do CFG, mas a holding sediada em Abu Dhabi também é proprietária ou coproprietária de outros nove clubes pelo mundo.

Mark Doyle
Traduzido por

  • Em 29 de setembro, a Premier League confirmou que o Manchester City havia sido considerado culpado de 114 acusações relacionadas a violações de suas regras financeiras. Após levar quase dois anos para analisar todas as provas apresentadas em uma audiência de 42 dias, concluída em dezembro de 2024, uma comissão independente concluiu que o clube inflou artificialmente suas receitas em aproximadamente £ 830 milhões (US$ 1 bilhão) entre 2009 e 2018, com a ajuda de vários contratos “de fachada” com diversos parceiros comerciais.

    Nenhuma sanção foi divulgada, e o City, que continua a afirmar sua inocência, recorreu da decisão. Isso significa que podem se passar meses até que o resultado definitivo seja conhecido. No entanto, se a decisão original for mantida, as consequências para o clube do Etihad poderão ser catastróficas. Dada a dimensão da suposta fraude, o rebaixamento compulsório é uma possibilidade real.

    As repercussões, porém, seriam sentidas em todo o mundo, já que o City é apenas um dos 10 clubes pertencentes, integral ou parcialmente, ao City Football Group (CFG), grupo sediado no Reino Unido cujo controle acionário pertence ao Abu Dhabi United Group (ADUG)...

    Nota: Club Bolivar e Yokoham F. Marinos são clubes parceiros e, portanto, não estão incluídos

  • New York City FC

    David Villa, Frank Lampard, Andrea Pirlo NYCFC Ride Of Fame Induction Ceremony
    Getty Images Entertainment

    A chegada tardia de Frank Lampard ao New York City desagradou a alguns torcedores do clube, já que o adiamento ocorreu em benefício do Manchester City.

    É importante deixar claro desde já que não há risco de o New York City FC, nem qualquer outro clube do CFG, sofrer sanções relacionadas ao caso do Manchester City. São entidades separadas que atuam em diferentes jurisdições, como o comissário da MLS, Don Garber, já deixou claro.

    “A MLS analisa como os proprietários agem de acordo com as nossas regras aqui na liga”, disse o americano no encontro Front Office Sport Tuned In do mês passado. “Não cabe a nós examinar o que os proprietários das nossas equipes fazem em outras ligas e, francamente, não acho que alguma liga levaria em conta o que outros proprietários fazem quando têm múltiplos investimentos em outros esportes.

    “A propriedade de múltiplas equipes é algo com que todos convivemos e precisamos lidar, e temos nossas próprias regras sobre a conduta desses proprietários.”

    A preocupação, porém, é que o NYCFC, assim como os demais clubes-irmãos, possa ser afetado negativamente pelas duras repercussões de um caso extremamente controverso, que já levou figuras de destaque do futebol inglês a pedir que os proprietários do Manchester City sejam afastados do Etihad.

    Como o Manchester City é o principal clube do grupo, perder o controle de seu bem mais valioso inevitavelmente lançaria dúvidas sobre o futuro do maior projeto de propriedade de múltiplos clubes, o que, evidentemente, não seria uma boa notícia para o NYCFC. O clube foi inteiramente construído à imagem do Manchester City, porque o CFG pôde criar a franquia do zero. Ao contrário de todas as outras equipes desta lista, o NYCFC não existia antes de o Manchester City e o New York Yankees se unirem para adquirir os direitos de criar o 20º clube de expansão da MLS, em maio de 2013.

    Embora tenha havido insatisfação entre os torcedores desde a estreia da equipe na MLS, em 2015, sobretudo quando a chegada de Frank Lampard foi adiada pela prorrogação de sua passagem pelo Manchester City, o NYCFC está hoje firmemente consolidado no futebol dos Estados Unidos e até conquistou a MLS Cup em 2021.

    O CFG também financiou a construção de um novo estádio, o Etihad Park, cuja inauguração está prevista para o ano que vem. Isso significa que a franquia tem bases muito sólidas, independentemente do que aconteça na Inglaterra nos próximos meses.

    É claro que uma eventual mudança de proprietários mais adiante poderia resultar em uma reformulação radical da identidade da franquia, mesmo que pessoas como Garber claramente não vejam problemas nos atuais proprietários nem a possibilidade de o NYCFC sofrer, no mínimo, danos à sua reputação.

  • Melbourne City

    Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    O presidente do Manchester City, Khaldoon Al-Mubarak, também é a principal figura no Melbourne Rectangular Stadium.

    Assim como o NYCFC, o Melbourne City é quase idêntico ao Manchester City pelas cores do uniforme e pelos patrocinadores estampados na camisa. O clube australiano também guarda certa semelhança com ele em termos de sucesso.

    Desde que comprou o Melbourne Heart por 12 milhões de dólares em janeiro de 2014 e mudou o nome do clube para Melbourne City seis meses depois, o CFG transformou a equipe em uma das forças dominantes da A-League, com dois títulos de campeão e três da temporada regular nos últimos cinco anos. A equipe feminina conquistou ainda mais títulos desde sua criação, em 2015, enquanto o CFG elevou a outro patamar o centro de treinamento e as instalações das categorias de base do clube.

    Em resumo, o Melbourne City simplesmente não seria o que é nem estaria onde está hoje sem seus atuais proprietários. Por isso, a instabilidade atual no City é motivo de grande preocupação, especialmente porque os dois clubes têm o mesmo presidente, Khaldoon Al-Mubarak.

  • Montevideo City Torque

    FBL-SUDAMERICANA-TORQUE-MINEIRO
    AFP

    Os uruguaios vivem, possivelmente, o período de maior sucesso de sua curta história.

    O Club Atletico Torque foi fundado apenas em 2007 e nunca havia disputado a primeira divisão uruguaia antes de ser comprado pelo CFG, em abril de 2017. Poucos meses depois, porém, conquistou o acesso à elite. Embora tenha sido rebaixado logo em seguida, garantiu o retorno imediato em 2019 ao vencer a segunda divisão pela segunda vez em três temporadas.

    No ano seguinte, o CFG mudou o nome do clube para Montevideo City Torque e apresentou um novo escudo, mais alinhado à identidade visual do grupo. Em outra medida nada surpreendente e, evidentemente, muito menos controversa, o CFG também melhorou radicalmente a infraestrutura do Torque. Inaugurada em março de 2021, a City Football Academy Montevideo serve de base não só para as equipes masculina, feminina e de base, mas também para toda a operação de observação de jogadores do clube na América do Sul.

    É possível argumentar que o investimento em infraestrutura agora está dando resultado. O Torque pode ter sido rebaixado novamente em 2023, mas voltou à primeira divisão no ano passado e atualmente ocupa a terceira posição na tabela, a apenas dois pontos do líder Penarol. O clube também chegou às semifinais da Copa Americana de 2026.

    La T, portanto, torcerá para que nada desestabilize o CFG em um momento em que o clube, ainda jovem, dá sinais de que pode se tornar uma potência do futebol uruguaio.

  • Girona

    FBL-ITA-ENG-GUARDIOLA-MAN CITY
    AFP

    Pere (à extrema direita), irmão de Pep Guardiola, é o presidente do conselho de administração do Girona.

    Há dois anos, nesta mesma época, o Girona era apontado como um exemplo dos possíveis benefícios de integrar um modelo de propriedade que reúne vários clubes. O time catalão disputava a Champions League pela primeira vez na história, após terminar a temporada anterior em um surpreendente terceiro lugar em La Liga, e havia recebido vários jogadores promissores do Manchester City por empréstimo desde que o CFG comprou uma participação de 44,3% no clube, em agosto de 2017, posteriormente ampliada para 47%.

    Agora, porém, o Girona está de volta à Segunda Divisão pela segunda vez em sete anos, e seus torcedores se perguntam se os proprietários majoritários realmente têm os interesses do clube como prioridade.

    Durante uma entrevista coletiva tensa, realizada pouco depois do rebaixamento em La Liga na temporada passada, o presidente do clube, Delfi Geli, rejeitou as acusações de parte da torcida de que não passava de uma “marionete”. Já Pere Guardiola, à frente do conselho de administração, reagiu com irritação à sugestão de que seria um “comissionista” a serviço do Manchester City, onde seu irmão Pep foi treinador por dez anos.

    “Nunca tiramos um euro do clube, nem na forma de dividendos, nem de qualquer outra maneira”, disse Pere aos jornalistas. “E, quando o Girona precisou, houve um esforço. O dinheiro foi investido em campo para montar os melhores elencos. Não somos oportunistas; estamos aqui há muito tempo.”

    Grupos de torcedores, no entanto, acreditam que o elenco não foi reforçado adequadamente após a classificação para a Champions League. Isso pode ser atribuído ao fato de que o CFG, na prática, teve de se afastar temporariamente do Girona naquela temporada para evitar infringir a regra da Uefa que impede clubes com os mesmos proprietários de disputar a mesma competição, o que deixou bem clara a posição do clube catalão na hierarquia do CFG.

    Os torcedores também seguem frustrados com a falta de avanços nas melhorias planejadas para a infraestrutura do clube, especialmente a proposta de reforma do Estadi Montilivi. Portanto, é justo dizer que o projeto do CFG no Girona já estava cercado de incertezas antes mesmo dos mais recentes desdobramentos dramáticos do caso do Manchester City.

  • Shenzhen Peng City

    Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    Ferran Soriano via o clube chinês como uma forma de o CFG ter acesso a um mercado enorme e, portanto, potencialmente lucrativo.

    "Acreditamos firmemente no futuro do futebol na China", disse Ferran Soriano, diretor-executivo do CFG, depois que o Manchester City surpreendeu ao comprar, em 2019, uma participação de 47% no Sichuan Jiuniu, clube da terceira divisão. "Estamos assumindo um compromisso sustentável e de longo prazo para fazer o clube crescer e se desenvolver, além de ajudar a formar talentos do futebol chinês.

    "Nossa prioridade imediata será melhorar o desempenho do time em campo, usando toda a nossa experiência e conhecimento, criando uma relação forte com nossos torcedores e estabelecendo uma presença sólida na comunidade."

    O que aconteceu depois, porém, mostrou que a comunidade local não era tão importante assim para o CFG. Antes de estrear na Superliga Chinesa em 2024, o Sichuan Jiuniu não apenas mudou de nome: o time foi transferido para Shenzhen e passou a se chamar Shenzhen Peng City. O clube escapou por pouco do rebaixamento em seus dois primeiros anos na primeira divisão, mas tem se mostrado muito mais competitivo nesta temporada.

    É difícil saber, no entanto, que efeito uma eventual derrota do City em seu recurso poderia ter sobre o crescimento gradual do Shenzhen, já que o CFG não é acionista majoritário do clube. A percepção é de que o grupo vê o time chinês mais como um empreendimento comercial do que como um projeto esportivo, com o suposto foco voltado mais para fortalecer a marca e desenvolver relações sólidas com patrocinadores na região do que para conquistar títulos importantes.

  • Lommel

    SOCCER JPL D10 LOMMEL SK VS KAA GENT
    AFP

    O Lommel tem se mostrado competitivo em sua primeira temporada de volta à primeira divisão belga após 23 anos de ausência, mas depende muito do CFG

    Em entrevista à ESPN em 2022, Al-Mubarak destacou que, sem fazer parte do CFG, “não haveria como um clube como o Lommel ter sequer uma fração do acesso que tem hoje a uma rede global de dados, de Melbourne a Montevidéu e à Itália”.

    “O valor está nos dados”, disse o presidente do Manchester City. “O valor está no sistema que reúne tudo isso e torna esses dados úteis para todos.” Esse sistema certamente teve papel decisivo no acesso do Lommel à primeira divisão belga neste ano, pela primeira vez desde 2003.

    No entanto, vale observar que, embora o clube seja visto como um lugar para desenvolver jovens jogadores, com o adolescente norueguês Sverre Nypan atualmente emprestado ao Soevereinstadion, o Lommel ainda não revelou nenhum jogador para o City desde que passou a integrar o CFG em maio de 2020. Notícias recentes de que o City injetou mais 23 milhões de euros no Lommel, uma quantia significativa para os padrões do futebol belga, também ressaltam o quanto o clube depende do CFG para obter recursos.

    O Lommel, portanto, sofreria mais do que a maioria dos clubes até mesmo com uma redução dos investimentos nos clubes do CFG, já que está longe de ter o mesmo status ou a mesma infraestrutura de alguns dos outros clubes do grupo.

    O Royal Excelsior Virton chegou a alegar, ao acusar o rival de violar a legislação da União Europeia (UE) em 2023 por receber “subsídios estrangeiros”, que o Lommel sequer conseguiria uma licença para disputar a Pro League sem o apoio de Abu Dhabi!

  • Troyes

    Brighton & Hove Albion FC v Manchester City FC - Premier League
    Getty Images Sport

    Savio assinou com o Troyes em 2022, mas não disputou um minuto sequer pelo clube francês antes de se juntar ao City há dois anos.

    Em nenhum outro lugar o CFG enfrentou tanta reação contrária dos torcedores quanto no Stade de l'Aube. O Troyes conquistou o acesso à Ligue 1 pouco mais de oito meses depois que o CFG se tornou acionista majoritário do clube, em setembro de 2020, mas teria ido parar na terceira divisão do futebol francês em 2024 se o Bordeaux não tivesse sido rebaixado retroativamente em seu lugar por problemas financeiros.

    Os torcedores chegaram a forçar o encerramento antecipado de uma partida em casa contra o Valenciennes, no auge das dificuldades da equipe, ao atirar sinalizadores no gramado, enquanto gritos irônicos de “Obrigado, City” ecoavam pelo estádio.

    Havia vários motivos para a frustração dos torcedores, incluindo a desastrosa escolha de Patrick Kisnorbo para o cargo de técnico dentro do próprio grupo. Ele já havia comandado outro clube do CFG, o Melbourne City. No entanto, o episódio que melhor explica a tensão entre os torcedores e os proprietários é a passagem de Savio pelo Troyes. O brasileiro foi contratado do Atletico Mineiro em 2022, mas não disputou sequer uma partida pelo clube antes de ser vendido ao Manchester City por apenas 30,8 milhões de libras, após uma temporada de destaque por empréstimo ao Girona.

    Assim, embora o Troyes esteja agora de volta à Ligue 1, muitos de seus torcedores ainda ficariam felizes em ver o CFG ir embora.

  • Palermo

    Palermo FC v Manchester City FC - Pre-season Friendly
    Getty Images Sport

    O Palermo de Pippo Inzaghi lidera a Serie B com quatro pontos de vantagem

    O Palermo tem uma história longa e motivo para se orgulhar dela e, muito provavelmente, sobreviveria sem o apoio de Abu Dhabi, de uma forma ou de outra. Afinal, o clube acabou na quarta divisão do futebol italiano há sete anos por causa de graves irregularidades financeiras e, ainda assim, conseguiu voltar à Série B antes de ser adquirido pelo CFG em 2022.

    No entanto, não há como negar que perder o apoio de Abu Dhabi seria um duro golpe. O CFG investiu uma quantia significativa no Palermo desde que pagou € 13 milhões (£ 11 milhões/$ 14 milhões) por uma participação de 80% no clube siciliano (agora de 94,9%), o que resultou na inauguração, em abril de 2024, do primeiro centro de treinamento próprio da história do Palermo.

    Mais importante ainda, o CFG também financia a construção de um novo estádio que está na lista da Federação Italiana de Futebol (FIGC) de possíveis sedes da Eurocopa de 2032. As obras, porém, só estão previstas para começar no próximo ano. Por isso, é justo dizer que o Palermo e seus torcedores acompanharão o resultado do recurso do Manchester City mais de perto do que a maioria.

    O time de Pippo Inzaghi lidera atualmente a Série B, o que coloca o Palermo no caminho para voltar à primeira divisão pela primeira vez desde 2017. Mas suas chances de permanecer lá dependeriam fortemente da continuidade do apoio do CFG.

  • Bahia

    Bahia v Palmeiras - Brasileirao 2024
    Getty Images Sport

    O Bahia joga na Arena Fonte Nova, com capacidade para 50 mil pessoas, um dos estádios que receberam jogos da Copa do Mundo de 2014.

    Soriano disse, após a compra do Bahia pelo CFG em 2023, que uma das principais motivações era desenvolver o futebol brasileiro «do ponto de vista econômico». «O potencial é espetacular», afirmou. «É a maior fonte de talentos do mundo. Essa oportunidade não pode ser perdida, e eu quero ajudar.»

    No entanto, o principal objetivo do CFG era claramente aproveitar esse talento, sobretudo no Nordeste do país, região muito pouco desenvolvida onde o Bahia é, de longe, o maior e mais popular clube.

    Os torcedores ficaram eufóricos após a aquisição, acreditando que o CFG transformaria o Bahia em uma das equipes mais fortes do Brasil. Soriano, porém, alertou desde o início que seria um processo longo, e nem o Bahia nem o Manchester City sentiram de fato os efeitos positivos da parceria até agora.

    Ainda assim, o Bahia é a adição mais recente ao projeto do CFG, e sua equipe principal melhorou de forma inquestionável e constante ao longo das últimas duas temporadas e meia. O time de Rogerio Cenio ocupa atualmente a sexta posição na Série A. Também vale destacar que o presidente Emerson Ferretti tem total confiança no CFG, que ele defendeu quando se argumentou que o grupo não seria um proprietário adequado para um clube conhecido por suas posições políticas progressistas e sua consciência social.

    Ele também afirmou, de forma bastante significativa, que as 115 acusações contra o Manchester City relacionadas às regras financeiras da Premier League não tiveram nenhum impacto nas negociações para a venda do clube, o que mostrou o quanto o Bahia queria fazer parte do maior grupo de propriedade multiclubes do futebol.

    É claro que os próximos meses darão uma indicação mais clara de se essa foi a decisão certa para o Bahia e para todos os outros integrantes do CFG.