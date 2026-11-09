O que as acusações contra o Manchester City significam para os demais clubes do City Football Group

É importante deixar claro desde já que não há risco de o New York City FC, nem qualquer outro clube do CFG, sofrer sanções relacionadas ao caso do Manchester City. São entidades separadas que atuam em diferentes jurisdições, como o comissário da MLS, Don Garber, já deixou claro.

“A MLS analisa como os proprietários agem de acordo com as nossas regras aqui na liga”, disse o americano no encontro Front Office Sport Tuned In do mês passado. “Não cabe a nós examinar o que os proprietários das nossas equipes fazem em outras ligas e, francamente, não acho que alguma liga levaria em conta o que outros proprietários fazem quando têm múltiplos investimentos em outros esportes.

“A propriedade de múltiplas equipes é algo com que todos convivemos e precisamos lidar, e temos nossas próprias regras sobre a conduta desses proprietários.”

A preocupação, porém, é que o NYCFC, assim como os demais clubes-irmãos, possa ser afetado negativamente pelas duras repercussões de um caso extremamente controverso, que já levou figuras de destaque do futebol inglês a pedir que os proprietários do Manchester City sejam afastados do Etihad.

Como o Manchester City é o principal clube do grupo, perder o controle de seu bem mais valioso inevitavelmente lançaria dúvidas sobre o futuro do maior projeto de propriedade de múltiplos clubes, o que, evidentemente, não seria uma boa notícia para o NYCFC. O clube foi inteiramente construído à imagem do Manchester City, porque o CFG pôde criar a franquia do zero. Ao contrário de todas as outras equipes desta lista, o NYCFC não existia antes de o Manchester City e o New York Yankees se unirem para adquirir os direitos de criar o 20º clube de expansão da MLS, em maio de 2013.

Embora tenha havido insatisfação entre os torcedores desde a estreia da equipe na MLS, em 2015, sobretudo quando a chegada de Frank Lampard foi adiada pela prorrogação de sua passagem pelo Manchester City, o NYCFC está hoje firmemente consolidado no futebol dos Estados Unidos e até conquistou a MLS Cup em 2021.

O CFG também financiou a construção de um novo estádio, o Etihad Park, cuja inauguração está prevista para o ano que vem. Isso significa que a franquia tem bases muito sólidas, independentemente do que aconteça na Inglaterra nos próximos meses.

É claro que uma eventual mudança de proprietários mais adiante poderia resultar em uma reformulação radical da identidade da franquia, mesmo que pessoas como Garber claramente não vejam problemas nos atuais proprietários nem a possibilidade de o NYCFC sofrer, no mínimo, danos à sua reputação.