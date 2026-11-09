O que as acusações contra o Manchester City significam para os demais clubes do City Football Group

Em 29 de setembro, a Premier League confirmou que o Manchester City havia sido considerado culpado de 114 acusações relacionadas a violações de suas regras financeiras. Após levar quase dois anos para analisar todas as provas apresentadas em uma audiência de 42 dias, concluída em dezembro de 2024, uma comissão independente concluiu que o clube inflou artificialmente suas receitas em aproximadamente £ 830 milhões (US$ 1 bilhão) entre 2009 e 2018, com a ajuda de vários contratos “de fachada” com diversos parceiros comerciais.
Nenhuma sanção foi divulgada, e o City, que continua a afirmar sua inocência, recorreu da decisão. Isso significa que podem se passar meses até que o resultado definitivo seja conhecido. No entanto, se a decisão original for mantida, as consequências para o clube do Etihad poderão ser catastróficas. Dada a dimensão da suposta fraude, o rebaixamento compulsório é uma possibilidade real.
As repercussões, porém, seriam sentidas em todo o mundo, já que o City é apenas um dos 10 clubes pertencentes, integral ou parcialmente, ao City Football Group (CFG), grupo sediado no Reino Unido cujo controle acionário pertence ao Abu Dhabi United Group (ADUG)...
Nota: Club Bolivar e Yokoham F. Marinos são clubes parceiros e, portanto, não estão incluídos