É fundamental que Ferrán Torres passe a marcar gols com mais regularidade. O herói da Copa do Mundo pela Espanha é, na verdade, o artilheiro do PSG nesta temporada, com oito gols em todas as competições, mas o gol de sábado contra o Nice foi seu primeiro em quase dois meses. Luis Enrique também precisa de muito mais de Mika Godts. Até agora, o ponta belga não causou impacto algum na campanha do PSG na Champions League desde que chegou do Ajax no verão europeu por 45 milhões de euros.
Segundo as últimas informações vindas de Paris, o clube confia que Godts e Akliouche, também contratado, vão se beneficiar bastante do aumento de minutos em campo que deverão ter agora que Kvaratskhelia e Doué estão afastados por lesão. O PSG também deposita grandes esperanças em Senny Mayulu e Quentin Ndjantou, formados nas categorias de base. Os dois têm jogado com mais frequência nas últimas semanas, especialmente por apresentarem a versatilidade que Luis Enrique tanto aprecia em seus jogadores.
Portanto, não faltam opções ao técnico. Isso, porém, obviamente não impediu as inevitáveis discussões sobre o preço que o PSG pode pagar por ter deixado Bradley Barcola se transferir para o Liverpool na última janela. O jogador da seleção francesa sempre foi um excelente substituto para Kvaratskhelia, Dembélé ou Doué. Não há dúvida de que entraria direto na escalação titular em meio à atual crise de lesões.
Mas é sempre fácil avaliar uma decisão depois dos fatos, e seria absurdo criticar o diretor esportivo Luis Campos por ter coberto praticamente todos os gastos do PSG na janela com a venda de um dos finalizadores mais irregulares do futebol mundial.
Ainda assim, é inegável que, às vésperas do confronto de quarta-feira pela Champions League contra uma Roma perigosa, o elenco estrelado do PSG parece, de repente, carente de qualidade de nível mundial no ataque. Por isso, o clube já é associado a vários pontas que poderiam estar disponíveis em janeiro, entre eles Estêvão, antigo alvo de contratação que não está nada satisfeito sob o comando do novo técnico do Chelsea, Xabi Alonso.
As informações, porém, indicam que Luis Enrique continua relutante em fazer contratações de peso no meio da temporada. As próximas cinco semanas servirão, essencialmente, como uma longa oportunidade para os jogadores que hoje têm papéis secundários no clube francês provarem que merecem assumir o protagonismo na segunda metade da temporada.
É claro que Arsenal, Barcelona, Bayern de Munique e Real Madrid, os principais candidatos a tomar o trono do PSG, terão recebido com otimismo a notícia de que o atual campeão europeu perdeu dois terços de seu trio de ataque titular, embora não digam isso publicamente. O time de Luis Enrique, antes aparentemente imparável, já não parece tão assustador.
É verdade que a mudança de mentalidade promovida pelo excelente técnico nos últimos três anos tem sido a chave do sucesso do clube. Por isso, dá para entender por que ele ainda não entrou em pânico. Mas é impossível não questionar se o PSG pode realmente ser "o mesmo time" sem dois de seus jogadores mais talentosos.