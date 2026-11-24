A perda de Kvaratskhelia, por si só, já representava um grande golpe nas esperanças do PSG de conquistar o tricampeonato consecutivo. Não é exagero dizer que o time de Luis Enrique não teria vencido as duas últimas edições da Champions League sem o 'George Best' georgiano, que transformou a equipe após chegar do Napoli em janeiro de 2025.

Kvaratskhelia foi especialmente importante na conquista da temporada passada. O ponta foi merecidamente eleito o melhor jogador da Champions League depois de se tornar o primeiro homem a participar de pelo menos um gol em sete partidas consecutivas do mata-mata. Na final contra o Arsenal, ainda sofreu o pênalti decisivo convertido por Ousmane Dembélé para empatar o jogo para o PSG.

"Kvaratskhelia é o melhor jogador do mundo e só vai melhorar", disse a lenda holandesa Clarence Seedorf à Prime Video na época. "Não sei se ele vai permanecer pelo lado esquerdo, porque sabe o que fazer em todas as situações. Em certos momentos, carrega o time, então gosto da inteligência dele. É um jogador a mais no meio-campo e também aparece no ataque para fazer a diferença." É justamente por isso que sua lesão provocou tanto pânico na imprensa parisiense.

Luis Enrique insistia, porém, que ainda tinha qualidade suficiente à disposição para seguir em frente sem Kvaratskhelia. E, para ser justo, os primeiros sinais foram animadores. Vale lembrar que o PSG empatava em 1 a 1 com o Barcelona quando Kvaratskhelia rompeu o ligamento cruzado anterior por volta dos 15 minutos do segundo tempo do confronto de 20 de outubro, no Parc des Princes. Mesmo assim, venceu por 4 a 2, com gols de Lucas Hernández, Vitinha e Fabián Ruiz. Duas semanas depois, goleou o Villarreal por 6 a 0 no Madrigal, sugerindo que criar e converter chances não seria um grande problema para o PSG sem o georgiano.

Mas a ausência de Doué também torna essa uma questão que talvez nem Luis Enrique consiga resolver, pelo menos sem recorrer ao mercado de transferências.