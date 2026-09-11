O novo Philipp Lahm? Hansi Flick descobriu uma joia versátil no adolescente do Barcelona Xavi Espart

Promovido oficialmente ao time principal e com a camisa 12 entregue a ele, ele supostamente abriu mão das férias de verão para manter o embalo da Euro. A decisão valeu a pena, já que recebeu confiança para atuar na lateral direita durante toda a pré-temporada.

"Sinto a confiança do Flick e quero ficar no time principal; é preciso aproveitar as oportunidades", disse. "Desde que voltei da Eurocopa, tenho tentado dar 100% aqui e mostrar que pertenço a este lugar e do que sou capaz. Por enquanto, estou feliz, mas o futebol é algo vivido dia após dia, e vou continuar dando 100% para ficar aqui."

Começando no amistoso contra o Birmingham, ele mostrou tranquilidade com a bola e ficou colado no seu marcador quando o time da Championship tentava atacar pela ponta ou invadir a área. Atuando como lateral por dentro ou ditando o ritmo pelo meio, suas transições sem falhas impressionaram Flick, que depois disse que o adolescente "deixou claro para nós que é um jogador de alto nível".

A lateral direita tem sido um setor problemático para os campeões espanhóis. Seus recursos financeiros foram direcionados para contratar nomes como Rodri, Anthony Gordon e Karim Adeyemi no verão, deixando Jules Kounde e Joao Cancelo como os únicos outros encaixes naturais para a função.

Surpreendentemente, porém, não é aí que Espart tem sido acionado para cobrir. Ele completou todos os quatro jogos de La Liga até aqui como lateral esquerdo, no lugar de Alejandro Balde.

Ele foi bem contra o Elche e deu sua primeira assistência, mandando um passe diagonal para Fermin na entrada da área para fechar o placar na vitória por 5 a 0.

Quatro dias depois, veio outra atuação ousada contra o Athletic Club. Ele se jogou nas disputas físicas, participou da construção das jogadas e, ocasionalmente, avançou pelo meio tentando criar algo. Um excelente cruzamento encontrou Raphinha em ótima posição na área, mas a cabeçada do brasileiro acertou a trave, negando a Espart uma assistência.

"Xavi Espart é incrível", disse Joan Garcia sobre sua atuação defensiva na vitória por 2 a 0.

"Estou muito satisfeito com o que estou vendo, até um pouco surpreso com a forma como ele está jogando na lateral esquerda", disse Flick. "Ele está sempre focado. É um jogador de grande qualidade e, nas situações de um contra um na defesa, é de altíssimo nível. Estou muito feliz com ele. Como todos os jogadores, ele tem margem para evoluir."

Ele voltou a se conectar com Raphinha dias depois, infiltrando-se no meio-espaço para dar um passe rápido ao capitão, que disparou para marcar o gol de empate no triunfo por 5 a 2 contra o Rayo Vallecano.