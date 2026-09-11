O novo Philipp Lahm? Hansi Flick descobriu uma joia versátil no adolescente do Barcelona Xavi Espart
A mais recente joia da base do Barcelona surgiu em uma função inesperada. Meio-campista de origem que foi transformado em lateral-direito, o jovem de 19 anos Xavi Espart começou a temporada pelo lado esquerdo da defesa de Hansi Flick e pareceu cada vez mais à vontade no time principal.
Com sua excelente técnica, capacidade de ditar o ritmo e passes criativos, ele tem todos os sinais de um meio-campista estereotípico de La Masia, mas sua versatilidade impressionante fez com que fosse apontado como o Philipp Lahm de sua geração.
Lançado em um jogo de alta pressão da Champions League em sua estreia, ele se sagrou campeão europeu com a seleção sub-19 da Espanha no verão e voltou para se destacar na função de lateral-esquerdo nesta temporada.
Ele começou bem, mas o que podemos esperar do novo menino de ouro de Flick? GOAL analisa...
O início
Nascido na capital catalã, Espart é um garoto de Barcelona em todos os sentidos.
Depois de entrar na famosa academia de base aos oito anos, ele iniciou seu desenvolvimento como meio-campista nas mesmas equipes de Lamine Yamal, Pau Cubarsi e Marc Bernal. Aos 16 anos, e já conhecido por sua versatilidade, atuou na UEFA Youth League com o sub-19, alternando entre o meio-campo e a lateral direita.
Depois que Juliano Belletti assumiu a equipe de base, ele teve papel de destaque, geralmente na lateral direita, na conquista da tríplice coroa nacional e europeia em 2024-25. Na temporada passada, Espart marcou um gol e deu outra assistência na vitória por 3 a 2 sobre o Newcastle e fez o gol da vitória contra o Paris Saint-Germain na competição continental. Pouco depois, recebeu o chamado de Flick.
Depois de passar as primeiras semanas da campanha como substituto sem entrar em campo, o garoto da casa estava prestes a fazer sua estreia no time principal quando sofreu uma infeliz lesão no joelho. Isso o deixou fora por mais de três meses, mas Flick não o fez esperar muito por sua primeira aparição entre os profissionais.
Grande avanço
O Barcelona perdia por 1 a 0 para o Newcastle no St James' Park no jogo de ida das oitavas de final da Champions League, em março, quando o técnico alemão recorreu ao herói da base.
Substituindo o capitão Ronald Araujo aos 88 minutos, ele lidou bem com a pressão. O lateral levou Joe Willock até a linha de fundo antes de dar um carrinho para roubar a bola, levantar-se rapidamente e passá-la para Lamine Yamal. Minutos depois, o Barça marcou o gol de empate.
"Quando me vi entrando em campo, não pude acreditar. Aproveitei muito e minhas emoções estavam à flor da pele", disse ao site do clube.
Cinco dias depois, ele jogou a partida inteira na vitória por 5 a 2 sobre o Sevilla, pela La Liga, no Camp Nou. Devido à pressão dos visitantes, ele teve pouco tempo com a bola e houve alguns momentos displicentes, mas lutou por tudo o que apareceu pela frente e sua confiança na posse cresceu ao longo do jogo.
Depois disso, ele voltou para o banco, fazendo apenas mais quatro aparições na campanha do título da liga do Barça, mas estava claro que havia chamado a atenção de Flick.
"Para um jogador jovem como eu, a confiança do treinador em mim significou tudo", disse. "Sou muito grato a ele. A confiança que ele depositou em mim me permitiu manter a calma, sem pressão, e jogar da maneira que sei."
Espart foi sublime no meio-campo e peça constante no time titular quando a Espanha conquistou o Europeu sub-19, no País de Gales, durante o verão.
Passando pelos adversários com facilidade, caçando a bola e distribuindo o jogo com categoria, ele ditava as partidas. Com um toque sutil para ajeitar a bola, marcou em cheio seu primeiro gol na vitória por 7 a 0 sobre os anfitriões na estreia e depois fez o gol de abertura aos 12 minutos da semifinal contra a Croácia.
Muitas vezes, Espart recebia a bola, erguia a cabeça e encontrava os 11 adversários em seu campo de visão. Fosse com um passe incisivo pelo meio, uma tabela com um companheiro para infiltrar às costas do meio-campo ou uma simples arrancada atravessando os defensores, ele normalmente encontrava uma forma de criar um ataque promissor.
A Espanha não sofreu nenhum gol em todo o torneio, e Espart foi nomeado para a Seleção do Torneio. Ele voltou a Barcelona pronto para aproveitar seu momento.
Como vai?
Promovido oficialmente ao time principal e com a camisa 12 entregue a ele, ele supostamente abriu mão das férias de verão para manter o embalo da Euro. A decisão valeu a pena, já que recebeu confiança para atuar na lateral direita durante toda a pré-temporada.
"Sinto a confiança do Flick e quero ficar no time principal; é preciso aproveitar as oportunidades", disse. "Desde que voltei da Eurocopa, tenho tentado dar 100% aqui e mostrar que pertenço a este lugar e do que sou capaz. Por enquanto, estou feliz, mas o futebol é algo vivido dia após dia, e vou continuar dando 100% para ficar aqui."
Começando no amistoso contra o Birmingham, ele mostrou tranquilidade com a bola e ficou colado no seu marcador quando o time da Championship tentava atacar pela ponta ou invadir a área. Atuando como lateral por dentro ou ditando o ritmo pelo meio, suas transições sem falhas impressionaram Flick, que depois disse que o adolescente "deixou claro para nós que é um jogador de alto nível".
A lateral direita tem sido um setor problemático para os campeões espanhóis. Seus recursos financeiros foram direcionados para contratar nomes como Rodri, Anthony Gordon e Karim Adeyemi no verão, deixando Jules Kounde e Joao Cancelo como os únicos outros encaixes naturais para a função.
Surpreendentemente, porém, não é aí que Espart tem sido acionado para cobrir. Ele completou todos os quatro jogos de La Liga até aqui como lateral esquerdo, no lugar de Alejandro Balde.
Ele foi bem contra o Elche e deu sua primeira assistência, mandando um passe diagonal para Fermin na entrada da área para fechar o placar na vitória por 5 a 0.
Quatro dias depois, veio outra atuação ousada contra o Athletic Club. Ele se jogou nas disputas físicas, participou da construção das jogadas e, ocasionalmente, avançou pelo meio tentando criar algo. Um excelente cruzamento encontrou Raphinha em ótima posição na área, mas a cabeçada do brasileiro acertou a trave, negando a Espart uma assistência.
"Xavi Espart é incrível", disse Joan Garcia sobre sua atuação defensiva na vitória por 2 a 0.
"Estou muito satisfeito com o que estou vendo, até um pouco surpreso com a forma como ele está jogando na lateral esquerda", disse Flick. "Ele está sempre focado. É um jogador de grande qualidade e, nas situações de um contra um na defesa, é de altíssimo nível. Estou muito feliz com ele. Como todos os jogadores, ele tem margem para evoluir."
Ele voltou a se conectar com Raphinha dias depois, infiltrando-se no meio-espaço para dar um passe rápido ao capitão, que disparou para marcar o gol de empate no triunfo por 5 a 2 contra o Rayo Vallecano.
Pontos fortes
A leitura de jogo de Espart, seu posicionamento e sua percepção com a bola estavam entre seus maiores pontos fortes enquanto ele subia pelas categorias de base como meio-campista. Esses aspectos fizeram dele uma opção adequada na lateral direita, onde se desenvolveu e se tornou uma presença confiável tanto defensivamente quanto no ataque.
O jovem nunca foge de um duelo físico, pressionando os pontas de perto enquanto busca recuperar a bola e fazer um passe rápido para a frente.
Ele não atua como um lateral que passa em sobreposição; em vez disso, faz boas combinações e avança pelo corredor interno, ou conduz em direção à área antes de acionar um companheiro.
"Posso ser um tipo diferente de lateral, alguém que pode se associar aos companheiros pelo centro, em vez de ser um ala", explicou.
Tanto no meio-campo quanto na lateral, seu passe é perigoso, e ele ajuda a manter o ritmo alto com decisões rápidas.
Sua capacidade de adaptação também tem sido impressionante, já que foi transformado de meio-campista em lateral-direito e depois lançado na lateral esquerda no começo da temporada.
"Vocês todos viram: ele é espetacular com a bola, pode jogar na lateral e no meio-campo... e sempre faz isso perfeitamente", disse o defensor Cubarsi à Marca.
Margem para melhora
Aos 19 anos, Espart ainda está em desenvolvimento físico, e isso pareceu ser uma grande preocupação em suas primeiras aparições em La Liga, já que ocasionalmente era superado pelos adversários. Embora pareça mais forte e imponente desde seu retorno da pausa de verão, ele ainda é uma obra em andamento.
Na base, ele tinha tempo para encontrar passes perigosos vindo de áreas mais recuadas. Diante de equipes de La Liga que pressionam alto, mostrou sinais de pânico com a bola e, ocasionalmente, escolhe o passe errado, seja errando o alvo ou tocando para um companheiro que já está sob pressão.
Ele ainda está se adaptando ao ritmo do futebol de alto nível e pode ser um problema em jogos grandes, especialmente na lateral direita, onde o Barcelona ficará exposto se ele tiver dificuldades.
O próximo…
Sua mudança de posição, vocação ofensiva e qualidade com a bola fizeram com que ele fosse comparado ao herói de Bayern de Munique e Alemanha, Philipp Lahm.
"Quando vejo Xavi jogar, gosto muito da confiança dele com a bola", disse Flick no verão. "Ele me lembra Philipp Lahm, pois pode jogar como um camisa 6 ou um 2. Gosto de vê-lo com e sem a bola."
Lahm também começou a carreira profissional como lateral-esquerdo e depois brilhou pela direita, antes de Pep Guardiola transformá-lo em meio-campista. O técnico da Alemanha, Joachim Low, então auxiliado por Flick, seguiu a linha de Guardiola e o utilizou ali durante boa parte da gloriosa campanha na Copa do Mundo de 2014.
Com seu excelente controle em espaços curtos, capacidade de ditar o jogo e versatilidade posicional, parece que Flick espera transformar Espart em seu próprio coringa, e os primeiros sinais são promissores.
O que vem a seguir?
Espart jogou todos os minutos dos quatro primeiros jogos do Barça em La Liga nesta temporada, mas Flick teve cuidado para não sobrecarregá-lo e o deixou no banco na vitória de quarta-feira pela Liga dos Campeões contra o Feyenoord.
Essa abordagem cautelosa deve continuar enquanto Espart se adapta às exigências de uma temporada completa no mais alto nível. Ele passou Balde na ordem de preferência na lateral esquerda, mas Flick mostrou no meio da semana que ainda confia em Cancelo para voltar a essa função, se necessário.
"Por enquanto, estou feliz, mas o futebol é algo vivido dia após dia, e vou continuar dando 100% para permanecer aqui", disse no mês passado. "É muito difícil chegar aqui, mas o que realmente é duro é permanecer aqui por causa do alto nível estabelecido por estes jogadores.
"No fim das contas, isto é o Barça, o melhor time do mundo, e a exigência está presente todos os dias.
"Você nunca pode baixar a guarda."
Seja se firmando na lateral esquerda, voltando para a direita ou sendo deslocado para o meio-campo, sua inteligência e versatilidade dão a Flick opções valiosas.