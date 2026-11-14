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Mexico GFX 1-1GOAL

O México de Rafa Marquez tem algo a provar contra a Jamaica, e o retorno de Julian Quiñones é só o começo

Sem vencer há quatro jogos, o México enfrenta a Jamaica com uma vaga na semifinal em jogo. Rafa Marquez precisa de mais do seu ataque, do seu goleiro e dos demais jogadores.

Traduzido por

  • A lua de mel após a Copa do Mundo não durou muito.

    Agora, Rafael Marquez e o México têm algo mais imediato a provar. A seleção mexicana visita a Jamaica no sábado, 14 de novembro, no jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf, antes de receber o adversário em Monterrey na terça-feira, 17 de novembro. Para o novo técnico, chegou a oportunidade de transformar um início desconfortável em algo mais convincente.

    O México saiu de um verão histórico após vencer quatro partidas em uma Copa do Mundo pela primeira vez, passar quatro jogos consecutivos sem sofrer gols e encerrar um jejum de 40 anos sem vitórias no mata-mata. Cada triunfo parecia devolver um pouco mais de orgulho e confiança a uma seleção que havia passado anos em busca dos dois.

    Os quatro primeiros jogos de Marquez foram um choque de realidade. O México empatou por 1 a 1 com Colômbia e Peru antes de perder para Estados Unidos e Chile por um placar agregado de 5 a 0. Dois gols marcados, sete sofridos e nenhuma vitória provocaram uma mudança brusca no clima.

    E agora os jogos valem.

    Os atuais campeões disputam uma vaga na fase final da Liga das Nações, em março de 2027, no SoFi Stadium, além da classificação direta para a Copa Ouro de 2027. Esses são os objetivos imediatos. O desafio mais amplo é mostrar que Marquez começou a enfrentar os problemas expostos em sua primeira janela de jogos.

    Julian Quiñones está de volta. Gilberto Mora dá motivos para otimismo. Mas Raul Jimenez continua ausente, e o México não pode esperar que o retorno de um atacante resolva tudo.

    Contra a Jamaica, o México precisa mostrar como pretende melhorar.

  • Dê a Gilberto Mora o elenco de apoio de que ele precisa

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    IMAGO / aal.photo

    Agora com 18 anos, Mora assume a responsabilidade de vestir a camisa 10 do México.

    A esta altura, chamar Gilberto Mora de futuro do México já parece quase ultrapassado. Ele já começa a fazer parte do presente da seleção.

    Mora completou 18 anos em 14 de outubro, mas sua capacidade de assumir responsabilidades já era evidente havia muito mais tempo. Seu gol contra a Colômbia foi mais uma demonstração disso: dominou a bola em meio à marcação, manteve-a quase colada ao pé e teve a criatividade e a confiança para partir para cima da defesa e finalizar como o México tanto precisava.

    Não houve hesitação na jogada. Parecia obra de um jogador à vontade com a responsabilidade de vestir a camisa 10 do México.

    Os melhores momentos do México na primeira janela de Marquez vieram com a participação de Mora. Quando ele ficou indisponível, a falta de criatividade se tornou muito mais evidente.

    O próximo desafio de Marquez não é descobrir se Mora tem lugar na equipe. Essa pergunta já foi respondida. É definir quem deve jogar ao seu lado para que ele receba a bola em zonas perigosas, combine com outros jogadores criativos e crie chances de gol de forma consistente.

    Contra a Jamaica, isso significa oferecer opções quando ele receber a bola: um atacante que ameace o espaço às costas da defesa, um companheiro disponível para uma tabela rápida e jogadores que possam aproveitar os espaços quando ele atrair os adversários.

    Mora já mostrou que consegue criar jogadas sozinho. O México precisa garantir que esse não seja o plano inteiro.

  • Transformar o retorno de Quiñones em um ataque que funcione

    Julian Quinones Mexico South Africa

    Quiñones volta para reforçar o ataque do México, que marcou apenas dois gols em quatro partidas.

    Dois gols. Quatro jogos. Nenhum deles marcado por um atacante.

    É difícil encontrar uma forma de amenizar esses números.

    Mora marcou o gol de empate contra a Colômbia. O zagueiro Victor Guzman fez de cabeça o gol contra o Peru. Diante dos Estados Unidos e do Chile, o México não marcou.

    Quiñones não jogou um minuto sequer naquele período. Sua ausência ficou mais evidente a cada partida.

    O atacante que marcou quatro vezes na Copa do Mundo oferece algo que o México teve dificuldade para reproduzir: força, agressividade, movimentação sem a bola e capacidade de transformar situações pouco favoráveis em chances reais de gol. Sem ele, o México frequentemente pareceu apático no terço final. Houve posse de bola, passes e boas posições, mas poucos momentos em que um atacante se impôs no jogo.

    Seu retorno à lista do México para novembro devolve a Marquez uma peça importante. Jimenez, porém, não está entre os convocados, o que deixa Santiago Gimenez, Armando Gonzalez e o estreante Armando Leon entre as outras opções para o ataque. Alexis Vega e Jesus “Tecatito” Corona também retornam.

    Isso dá opções ao México. Marquez ainda precisa fazer com que funcionem juntas.

    Santiago Gimenez não aproveitou sua oportunidade contra a seleção dos Estados Unidos. German Berterame e Gonzalez não conseguiram mudar o quadro diante do Chile. Mas as dificuldades foram além dos centroavantes. Naquele período, o México não apenas finalizou mal. Muitas vezes, nem sequer criou chances suficientes para finalizar.

    Essa é a diferença que importa contra a Jamaica. Quiñones pode atacar os espaços e desestabilizar os defensores, mas o México precisa encontrá-lo cedo o bastante para que essas qualidades façam diferença. Quem jogar ao seu lado terá de oferecer perigo também.

    Às vezes, a importância de um jogador fica mais clara quando ele não está em campo. Agora que Quiñones voltou, a tarefa é montar um ataque que aproveite ao máximo suas qualidades.

  • Ajude Tala Rangel a recuperar a confiança defensiva do México

    Mexico v Colombia - International Friendly
    Getty Images Sport

    Rangel e a defesa do México precisam reencontrar a solidez que ajudou a seleção mexicana a avançar na Copa do Mundo.

    Durante a Copa do Mundo, ficou cada vez mais evidente que Raul “Tala” Rangel havia conquistado a titularidade no gol do México.

    Ele passou quatro jogos consecutivos sem sofrer gols e só foi vazado nas oitavas de final, contra a Inglaterra. Com Guillermo Ochoa no banco de reservas, Rangel parecia ter concluído algo para o qual o México vinha se preparando havia anos: a substituição de seu goleiro titular de longa data.

    Então veio Glendale.

    Na derrota por 3 a 0 para a seleção dos Estados Unidos, ele não conseguiu segurar a bola enviada por Gio Reyna, e Julian Hall aproveitou o rebote para marcar. Depois, um passe mal executado por Rangel na saída de bola caiu nos pés de Cavan Sullivan, que puniu o erro com uma finalização ousada.

    Uma noite desastrosa não apaga uma Copa do Mundo notável. Mas torna importante a reação.

    Rangel está novamente no elenco, ao lado de Oscar Garcia e Alex Padilla. Se Marquez mantiver a confiança nele, o goleiro precisará mostrar mais segurança ao segurar a bola e ao tomar decisões com ela nos pés.

    A responsabilidade também se estende aos jogadores à sua volta. O México precisa oferecer opções de passe mais seguras na saída de bola e reconhecer quando um passe curto traz mais riscos do que benefícios. Os sete gols sofridos em quatro partidas não podem ser atribuídos apenas aos piores momentos de um goleiro.

    Fora de casa, no primeiro jogo de um confronto de ida e volta, manter a calma é fundamental. O México não precisa forçar todos os ataques por uma área congestionada. Mas precisa parar de facilitar o caminho do adversário até o gol.

  • Faça a Jamaica batalhar por tudo

    Congo DR v Jamaica - FIFA World Cup 2026 Play-Off Tournament
    Getty Images Sport

    A Jamaica está sem vários jogadores importantes no ataque, mas o México precisa transformar a posse de bola em chances para aproveitar essa vantagem.

    A Jamaica também precisa lidar com seus próprios desfalques.

    Leon Bailey, Demarai Gray, Shamar Nicholson e Bobby De Cordova-Reid estão fora da convocação para esta série de jogos. O técnico interino Rudolph Speid selecionou um grupo que inclui o experiente goleiro Andre Blake e o zagueiro Damion Lowe, além de opções para o ataque como Renaldo Cephas, Tyreece Campbell e Warner Brown.

    Essas ausências reforçam a expectativa de que o México avance. Mas não definem o confronto.

    Para o México, o perigo é transformar a partida em mais um exercício de posse de bola sem conseguir penetrar na defesa adversária e, depois, cometer um erro que dê ao rival uma vantagem para defender. Os quatro primeiros jogos sob o comando de Marquez trouxeram alertas suficientes sobre esses dois riscos.

    O México precisa trocar passes com objetividade, oferecer opções de movimentação ao jogador com a bola e manter cobertura defensiva suficiente para lidar com as perdas de posse. Se o primeiro gol não sair rapidamente, a equipe terá de manter a paciência sem se tornar passiva.

    O jogo de volta em Monterrey oferece uma vantagem. O México deve buscar voltar para casa em uma posição favorável, em vez de depender da segunda partida para reparar os danos evitáveis causados na primeira.

  • Marquez precisa mostrar o que aprendeu

    Mexico v Chile - International Friendly
    Getty Images Sport

    Márquez precisa mostrar que as lições de seus primeiros quatro jogos podem se traduzir em evolução diante da Jamaica.

    Após a derrota para o Chile, Marquez explicou que o período havia sido usado para avaliar jogadores e prometeu levar o melhor grupo disponível para enfrentar a Jamaica.

    Era uma justificativa razoável. Quatro amistosos não deveriam determinar se um treinador é capaz de liderar um projeto de quatro anos. O México deveria ter paciência com um dos maiores jogadores de sua história.

    Mas a avaliação precisa levar a algum lugar.

    A convocação de novembro já reflete mudanças. Quiñones, Vega e Corona estão de volta; Hirving “Chucky” Lozano, Orbelin Pineda e Berterame ficaram de fora. A prova mais importante virá do desempenho dos jogadores convocados em conjunto.

    O México consegue criar chances sem depender de Mora para inventar cada oportunidade? A movimentação de Quiñones pode tornar o ataque mais incisivo? A defesa pode recuperar a solidez que ajudou a sustentar a seleção mexicana durante o verão?

    Avançar é a primeira exigência. Fazer isso com mais clareza na posse de bola e menos facilidades para o adversário daria a Marquez uma base mais sólida para trabalhar.

    Os torcedores do México já mostraram o tipo de atmosfera que pode esperar a equipe no SoFi Stadium. Primeiro, a seleção mexicana precisa conquistar o direito de ir até lá.

    O histórico de Marquez lhe garantiu a oportunidade. Contra a Jamaica, o próximo passo é oferecer ao México uma atuação e um resultado que comecem a justificar a confiança depositada nele.