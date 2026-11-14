O México de Rafa Marquez tem algo a provar contra a Jamaica, e o retorno de Julian Quiñones é só o começo

A lua de mel após a Copa do Mundo não durou muito.

Agora, Rafael Marquez e o México têm algo mais imediato a provar. A seleção mexicana visita a Jamaica no sábado, 14 de novembro, no jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf, antes de receber o adversário em Monterrey na terça-feira, 17 de novembro. Para o novo técnico, chegou a oportunidade de transformar um início desconfortável em algo mais convincente.

O México saiu de um verão histórico após vencer quatro partidas em uma Copa do Mundo pela primeira vez, passar quatro jogos consecutivos sem sofrer gols e encerrar um jejum de 40 anos sem vitórias no mata-mata. Cada triunfo parecia devolver um pouco mais de orgulho e confiança a uma seleção que havia passado anos em busca dos dois.

Os quatro primeiros jogos de Marquez foram um choque de realidade. O México empatou por 1 a 1 com Colômbia e Peru antes de perder para Estados Unidos e Chile por um placar agregado de 5 a 0. Dois gols marcados, sete sofridos e nenhuma vitória provocaram uma mudança brusca no clima.

E agora os jogos valem.

Os atuais campeões disputam uma vaga na fase final da Liga das Nações, em março de 2027, no SoFi Stadium, além da classificação direta para a Copa Ouro de 2027. Esses são os objetivos imediatos. O desafio mais amplo é mostrar que Marquez começou a enfrentar os problemas expostos em sua primeira janela de jogos.

Julian Quiñones está de volta. Gilberto Mora dá motivos para otimismo. Mas Raul Jimenez continua ausente, e o México não pode esperar que o retorno de um atacante resolva tudo.

Contra a Jamaica, o México precisa mostrar como pretende melhorar.