Paolo Maldini se lembra de muito pouco da final da Champions League de 2007 porque tomou tantos analgésicos só para conseguir jogar. O lendário defensor tinha 38 anos na época e precisava urgentemente de uma cirurgia no joelho, mas não havia a menor possibilidade de ficar fora do confronto do AC Milan com o Liverpool em Atenas.

Apenas dois anos antes, o Milan havia sido vítima do “Milagre de Istambul”, quando o Liverpool venceu nos pênaltis após uma reação sensacional: perdia por três gols no intervalo. Por isso, a revanche era tudo o que importava para Maldini. “Tínhamos tudo a perder”, disse ele à GOAL, “porque, se perdêssemos novamente para o Liverpool, seria algo muito difícil de apagar.”

Assim, o Milan estava disposto a fazer o que fosse necessário para vencer na Grécia. Depois da vitória por 2 a 1 no Estádio Olímpico, tanto o técnico Carlo Ancelotti quanto o meio-campista Clarence Seedorf admitiram que o Milan não havia jogado particularmente bem. Mas isso não importava. Como disse Gennaro Gattuso: “Agora é a nossa vez de comemorar.”

No entanto, mesmo naquele momento de desabafo, alívio e redenção, o jogador da seleção italiana admitiu que a dor da derrota na final de 2005 o acompanharia “por toda a vida”, em parte porque nem ele nem seus companheiros jamais poderão esquecê-la. Por quê? Porque, ao contrário de 2007, a diferença de qualidade entre as duas equipes era enorme. Kaka chamou o time campeão de 2007 de “uma bela equipe”, mas ele não chegava nem perto daquele que foi derrotado em Istambul.

Como admitiu o ex-defensor do Liverpool Jamie Carragher no The Overlap: “Quando você olha para aquele time, para a foto da equipe antes da final, pensa que é um dos melhores não apenas daquela época, mas de todos os tempos.” Então, como foi possível que não conquistasse sequer um título importante naquela temporada?...