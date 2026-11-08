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AC Milan GFX HIC 1-1GOAL

O melhor time a nunca vencer a Champions League? Paolo Maldini, Hernan Crespo, Kaka e o timaço do AC Milan de 2005

O Milan de Carlo Ancelotti pode até ter conseguido se vingar do Liverpool pelo “Milagre de Istambul”, mas o time derrotado na Turquia era ainda mais forte do que aquele que venceu em Atenas em 2007.

Mark Doyle
Traduzido por

  • Paolo Maldini se lembra de muito pouco da final da Champions League de 2007 porque tomou tantos analgésicos só para conseguir jogar. O lendário defensor tinha 38 anos na época e precisava urgentemente de uma cirurgia no joelho, mas não havia a menor possibilidade de ficar fora do confronto do AC Milan com o Liverpool em Atenas.

    Apenas dois anos antes, o Milan havia sido vítima do “Milagre de Istambul”, quando o Liverpool venceu nos pênaltis após uma reação sensacional: perdia por três gols no intervalo. Por isso, a revanche era tudo o que importava para Maldini. “Tínhamos tudo a perder”, disse ele à GOAL, “porque, se perdêssemos novamente para o Liverpool, seria algo muito difícil de apagar.”

    Assim, o Milan estava disposto a fazer o que fosse necessário para vencer na Grécia. Depois da vitória por 2 a 1 no Estádio Olímpico, tanto o técnico Carlo Ancelotti quanto o meio-campista Clarence Seedorf admitiram que o Milan não havia jogado particularmente bem. Mas isso não importava. Como disse Gennaro Gattuso: “Agora é a nossa vez de comemorar.”

    No entanto, mesmo naquele momento de desabafo, alívio e redenção, o jogador da seleção italiana admitiu que a dor da derrota na final de 2005 o acompanharia “por toda a vida”, em parte porque nem ele nem seus companheiros jamais poderão esquecê-la. Por quê? Porque, ao contrário de 2007, a diferença de qualidade entre as duas equipes era enorme. Kaka chamou o time campeão de 2007 de “uma bela equipe”, mas ele não chegava nem perto daquele que foi derrotado em Istambul.

    Como admitiu o ex-defensor do Liverpool Jamie Carragher no The Overlap: “Quando você olha para aquele time, para a foto da equipe antes da final, pensa que é um dos melhores não apenas daquela época, mas de todos os tempos.” Então, como foi possível que não conquistasse sequer um título importante naquela temporada?...

  • Time de lendas

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    O Milan contratou Jaap Stam e Hernan Crespo para reforçar a equipe que conquistou com folga o título da Serie A de 2003-04

    O Milan deveria ter chegado a Istambul em busca do terceiro título consecutivo da Champions League. Depois de superar a Juventus na final de 2003, em Manchester, marcada por uma exibição defensiva e uma batalha de resistência, o clube estava em posição ideal para defender o título, já que seus principais rivais vinham tropeçando. A equipe havia goleado o Deportivo La Coruna por 4 a 1 no jogo de ida das quartas de final, no San Siro.

    No entanto, sofreu uma capitulação que ficou marcada na história no jogo de volta, no Riazor, para espanto de Ancelotti. "Isso não era esperado", admitiu após a goleada por 4 a 0 sofrida por sua equipe. "É inexplicável, e precisamos encontrar forças, neste momento de decepção, para nos recuperarmos e nos concentrarmos no campeonato."

    Foi exatamente o que o Milan fez. O clube conquistou seu primeiro título da liga em cinco anos de forma contundente, terminando 11 pontos à frente da Roma, sua rival mais próxima. Para Ancelotti, considerado um especialista em competições de copa, conquistar o scudetto foi extremamente gratificante. Depois de vencer o campeonato pela primeira vez, a sensação era de que uma nova era de domínio começava no San Siro, especialmente após a janela de transferências do verão de 2004.

    Além de reforçar uma defesa já brilhante com a contratação de Jaap Stam, da Lazio, o Milan acrescentou outra arma ao ataque ao convencer o Chelsea a emprestar por uma temporada o centroavante argentino Hernan Crespo, ainda injustamente subestimado. Diante da qualidade que Ancelotti já tinha à disposição, parecia mesmo que ele contava agora com uma das equipes mais talentosas de todos os tempos.

    O Milan tinha Dida, goleiro titular do Brasil, no gol; Cafu, Stam, Alessandro Nesta e Maldini em uma defesa que parecia saída de um fantasy game; Andrea Pirlo como armador recuado em um meio-campo repleto de talento, que também contava com Gattuso e Seedorf; e Kaka criando chances para dois dos finalizadores mais letais do futebol no ataque, Crespo e Andriy Shevchenko.

    Em resumo, o Milan deveria ter conquistado tanto o scudetto quanto a Champions League. E, por muito tempo, pareceu que conseguiria.

  • O desgaste começa a ficar evidente

    AC Milan v Juventus
    Getty Images Sport

    O Milan estava bem posicionado para conquistar dois títulos no fim de abril de 2005, mas não venceu nenhum jogo em qualquer competição em maio.

    O Milan esteve longe de ser impecável na temporada 2004-05, mas isso refletia mais a força da Serie A na época do que qualquer fraqueza real da equipe. O Campeonato Italiano era a Premier League daquele período, o que significava que havia poucos jogos fáceis a cada rodada. Prova disso é que o time de Ancelotti perdeu fora de casa para Livorno e Siena, além de deixar pontos pelo caminho em casa contra Messina, Bologna e Brescia.

    Ainda assim, o Milan chegou ao fim de abril na liderança da Serie A, embora estivesse à frente da Juve apenas pelo saldo de gols, e com uma vantagem de 2 a 0 sobre o PSV após o jogo de ida da semifinal da Champions League. Foi então, porém, que surgiram os primeiros sinais claros do desgaste de disputar uma competição europeia enquanto tentava conter a Juventus de Fabio Capello, quase tão brilhante quanto o Milan, em uma disputa acirrada pelo scudetto.

    Em 4 de maio de 2005, o Milan conseguiu avançar à final da Champions League graças à regra do gol fora de casa, após perder por 3 a 1 em Eindhoven. O gol de Massimo Ambrosini aos 91 minutos foi decisivo. “Ficamos com muito medo quando estávamos perdendo por 2 a 0”, admitiu Ancelotti. “Mas o mais importante sobre o meu elenco é que, mesmo em desvantagem, continuou jogando. Foi uma batalha enorme contra uma equipe muito boa.”

    Infelizmente para o Milan, a partida exigiu muito da equipe. Apenas quatro dias depois, o time perdeu por 1 a 0 em casa para a Juventus, em um confronto que, na prática, decidiu o título. De repente, a equipe de Ancelotti parecia cansada mental e fisicamente.

    “Ninguém pode criticar o Milan. Os aplausos da torcida ao fim do jogo contra a Juventus são prova disso”, escreveu Antonio Di Rosa na Gazzetta dello Sport, depois que David Trezeguet decidiu um confronto equilibrado em San Siro. “A equipe está em segundo lugar no campeonato, e seria um erro diminuir o ritmo agora, com 270 minutos de jogo ainda pela frente.

    “Mas o Milan também chegou à final da Champions League por mérito, e a equipe precisa recuperar as forças, reencontrar o equilíbrio, reunir a energia necessária para lutar até o fim e, acima de tudo, voltar de Istambul com esse prestigioso troféu.”

    Mas isso não aconteceu. O Milan já tinha muito pouco fôlego, e dois empates consecutivos, contra Lecce e Palermo, deram o título à Juventus cinco dias antes da final da Champions League.

  • Milan majestoso

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    O segundo gol de Hernan Crespo contra o Liverpool foi uma obra de arte e parecia ter decidido a partida.

    Apesar da queda acentuada de rendimento, o Milan chegou a Istambul como franco favorito, já que o Liverpool era, segundo o próprio Carragher, “bem mediano”. Ninguém esperava sequer que o time passasse da fase de grupos, e isso só aconteceu graças ao capitão Steven Gerrard, que marcou um golaço da vitória nos minutos finais contra o Olympiacos.

    O Liverpool também havia acabado de terminar a Premier League em quinto lugar, 37 pontos atrás do campeão Chelsea. Ainda assim, venceu o Chelsea e, antes dele, a Juventus de Capello em sua trajetória até a sexta final da Copa dos Campeões da Europa. Foi essa capacidade de crescer nos grandes momentos que deixou Stam, ex-zagueiro do Manchester United, bastante cauteloso em relação ao Liverpool.

    “O Liverpool é um time completo, com muita qualidade em todos os setores”, disse o holandês aos jornalistas na véspera da final. “Como equipe, defende muito bem e tem em Jamie Carragher um zagueiro de primeira linha. No meio-campo, Steven Gerrard é provavelmente o principal motor do Liverpool e, no ataque, Milan Baros e Djibril Cisse também representam grandes perigos pela velocidade e movimentação. Por isso, precisamos ter cuidado. Algumas pessoas dizem que o Milan é favorito, mas acho que é um confronto equilibrado.”

    Durante 45 minutos, porém, não houve equilíbrio algum.

    O gigante italiano precisou de menos de 60 segundos para abrir o placar: logo Maldini, de voleio, aproveitou uma cobrança de falta vinda da direita. O veterano defensor brincaria mais tarde que “percebeu que algo estranho estava acontecendo” quando marcou o gol, mas não houve nada especialmente surpreendente na maneira como o Milan superou o Liverpool no primeiro tempo.

    Jogador por jogador, o Milan estava em outro patamar em relação ao grupo de Benitez. “Eles tinham Maldini, Pirlo, Seedorf, Shevchenko, Kaka...” Gerrard diria mais tarde à UEFA. “Em todas as posições, eles tinham um dos melhores jogadores do mundo.”

    Em resumo, não havia um único ponto fraco entre os titulares, que eram capazes de jogar um futebol fantástico. O segundo gol de Crespo na partida mostrou isso com perfeição: o atacante encobriu Jerzy Dudek após receber, ainda do campo de defesa do Milan, um passe em profundidade de Kaka dosado com precisão.

    Tanto a qualidade quanto o momento do gol, marcado a apenas um minuto do intervalo, levaram o ex-atacante do Liverpool John Aldridge a admitir em uma rádio local: “Acabou. Receio dizer que precisamos de um milagre.” Mas foi exatamente isso que o Liverpool produziu.

  • “A gente simplesmente não conseguia acreditar”

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Dois anos depois de converter o pênalti decisivo em Manchester, Shevchenko desperdiçou sua cobrança em Istambul e entregou o troféu ao Liverpool.

    Muito se fala, com razão, dos ajustes táticos de Benitez no intervalo e da notável recusa de Gerrard em admitir a derrota. Ambos foram decisivos para que os azarões, que pareciam derrotados, chegassem ao empate aos 60 minutos. Ainda assim, o que Ancelotti chamou de "seis minutos de loucura" parece dizer tanto sobre a força mental do Milan quanto sobre a de seus adversários.

    Maldini sempre negou veementemente as alegações de que os jogadores já estavam comemorando. "Houve muita especulação sobre o que aconteceu no intervalo", reconheceu o ídolo da Itália em entrevista ao rapper e podcaster italiano Fedez. "Todos entramos no vestiário gritando porque estávamos incrivelmente tensos, então Ancelotti teve de intervir e gritar para nos fazer ficar quietos.

    "As pessoas disseram que estávamos comemorando, mas, como capitão, eu nunca teria permitido isso, e meus companheiros também não teriam feito isso. Portanto, essas alegações estão muito longe da realidade; é quase tolice comentá-las."

    Não há como negar, porém, que o Milan perdeu completamente o controle do jogo e das próprias emoções depois que um chute de Vladimir Smicer de longa distância, sem grandes pretensões, passou por Dida, apenas dois minutos após Gerrard ter dado uma esperança ao Liverpool com uma cabeçada por cobertura. "Sentimos o impacto", disse Cafu à FourFourTwo. "Então, quando eles marcaram o terceiro, simplesmente não conseguíamos acreditar."

    Surpreendentemente, o Milan conseguiu se reorganizar e dominou o restante da partida. No entanto, quando Dudek parou Shevchenko à queima-roupa com aquela que talvez tenha sido a defesa mais impressionante da história das finais da Champions League, Cafu "sabia que tudo estava perdido antes mesmo de começar a disputa de pênaltis".

    Os jogadores do Milan tinham, inegavelmente, perdido a cabeça, e o time desperdiçou três de suas cinco cobranças de pênalti. Até Shevchenko, que havia convertido o pênalti decisivo em Manchester dois anos antes, teve sua cobrança defendida por Dudek. Contra todas as expectativas, o Liverpool conquistou sua quinta Copa dos Campeões da Europa ao vencer a disputa por 3 a 2.

  • Um jogo “cruel”

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Maldini e seus companheiros de equipe continuam sendo atormentados por perguntas sobre a derrocada em Istambul.

    Assim como havia acontecido em La Coruna no ano anterior, Ancelotti ficou quase sem palavras, mas destacou que o Milan havia sido "maravilhoso" durante quase toda a partida e argumentou que a equipe havia "perdido de maneira honrosa".

    A forma como a derrota aconteceu, porém, abalou os jogadores a ponto de Crespo dizer que o clima depois da partida parecia "um funeral". Maldini, por sua vez, revelou que levou um ano até conseguir rever o jogo. "Foi só então que percebi como tínhamos jogado bem", disse à GOAL. "Dominamos por cerca de 110 dos 120 minutos. Mas tudo isso só me lembrou de como o futebol pode ser peculiar e cruel."

    Foi realmente estranho que a equipe mais forte dos oito anos de Ancelotti em San Siro não tenha conquistado nem o scudetto nem a Champions League. Como o próprio técnico disse mais tarde: "Em 2007, tínhamos uma motivação extraordinária. Mas vencemos mais pela determinação do que pela qualidade. A equipe de 2007 era tecnicamente inferior à de 2005."

    E é difícil discordar. Vários jogadores importantes ainda eram titulares, entre eles Maldini, Pirlo, Seedorf, Gattuso e Kaka. Mas, quando chegou a final em Atenas, Shevchenko, Stam e Crespo já não estavam no clube, enquanto Cafu, aos 36 anos, havia perdido a vaga de titular para Massimo Oddo. Por isso, o Milan precisou se superar para vencer uma equipe do Liverpool muito melhor, que finalizou duas vezes mais que o Milan na final de 2007.

    A frustração por não ter vencido em Istambul, portanto, nunca desapareceu. Pirlo chegou a descrevê-la como "uma dor no saco" que ainda sente "de vez em quando". E não é de surpreender, porque o que aconteceu em Istambul foi absolutamente inesquecível.

    "Nem mesmo a seleção brasileira que venceu a Copa do Mundo de 1970 poderia não ter conseguido uma virada com o Milan vencendo por 3 a 0", declarou Diego Maradona na época. "Já vi viradas assim no futebol, mas nunca contra uma equipe tão claramente superior quanto o Milan."

    Como disse Carragher, o Milan realmente poderia, e deveria, ter entrado para a história como um dos maiores campeões da Champions League de todos os tempos. Em vez disso, ficará para sempre associado a uma das maiores amareladas da história do futebol.

    "Disputei oito finais da Copa dos Campeões da Europa e venci cinco, mas parece que as pessoas só se lembram daquela", lamentou Maldini mais tarde, em entrevista ao UEFA.com. "Deixou uma marca indelével." Uma marca que nem mesmo o título de 2007 conseguiu apagar.