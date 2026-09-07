Antes de domingo, o revelado na base do Arsenal Ainsley Maitland-Niles havia marcado apenas um gol na Premier League em sua carreira de 12 anos, que aconteceu na derrota por 5 a 1 fora de casa para o Liverpool, em dezembro de 2018. O lateral de 29 anos, que teve passagens por empréstimo por Ipswich Town, West Brom, Roma e Southampton antes de concluir uma transferência em definitivo para o Lyon em 2023, voltou à Inglaterra neste verão, quando o Everton o contratou por apenas £ 3 milhões no último dia da janela.

Assim, quando Maitland-Niles entrou em campo para sua estreia no Goodison Park contra o Manchester United, aos 77 minutos, nem mesmo os torcedores mais otimistas do Everton teriam imaginado que ele causaria um impacto decisivo. Certamente não esperariam nada quando a bola sobrou para Maitland-Niles a cerca de 23 metros do gol nos segundos finais dos acréscimos, enquanto o United se preparava para comemorar uma vitória por 2 a 1.

E, ainda assim, o jogador com cinco partidas pela seleção da Inglaterra acertou um chute de chapa tão limpo e tão perfeitamente colocado que o goleiro do United, Senne Lammens, só pôde observar enquanto a bola morria no ângulo. Foi um candidato a gol da temporada que cravou um punhal no coração do Manchester United, enquanto Michael Carrick esfregava o rosto, incrédulo, à beira do campo.

"Não acho que já tenha [batido tão bem na bola]. Talvez no treino", admitiu Maitland-Niles após a partida. Não dá para dizer que a sorte sorriu para o United, mas também é verdade que o Everton mereceu plenamente o empate. Carrick depois tentou minimizar a importância do resultado final, mas, no fundo, certamente sabe muito bem que seu time não está nem perto de estar pronto para disputar o título.

Outra crise em Old Trafford parece muito mais provável do que qualquer tipo de campanha por troféus. O United ainda é um time mediano, com Carrick pagando o preço pelas decisões de contratação desconcertantes tomadas por Sir Jim Ratcliffe e pelo regime de propriedade da INEOS.