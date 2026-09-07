O mediano Man Utd de Michael Carrick caminha para outra crise graças à ingenuidade imperdoável da INEOS
Antes de domingo, o revelado na base do Arsenal Ainsley Maitland-Niles havia marcado apenas um gol na Premier League em sua carreira de 12 anos, que aconteceu na derrota por 5 a 1 fora de casa para o Liverpool, em dezembro de 2018. O lateral de 29 anos, que teve passagens por empréstimo por Ipswich Town, West Brom, Roma e Southampton antes de concluir uma transferência em definitivo para o Lyon em 2023, voltou à Inglaterra neste verão, quando o Everton o contratou por apenas £ 3 milhões no último dia da janela.
Assim, quando Maitland-Niles entrou em campo para sua estreia no Goodison Park contra o Manchester United, aos 77 minutos, nem mesmo os torcedores mais otimistas do Everton teriam imaginado que ele causaria um impacto decisivo. Certamente não esperariam nada quando a bola sobrou para Maitland-Niles a cerca de 23 metros do gol nos segundos finais dos acréscimos, enquanto o United se preparava para comemorar uma vitória por 2 a 1.
E, ainda assim, o jogador com cinco partidas pela seleção da Inglaterra acertou um chute de chapa tão limpo e tão perfeitamente colocado que o goleiro do United, Senne Lammens, só pôde observar enquanto a bola morria no ângulo. Foi um candidato a gol da temporada que cravou um punhal no coração do Manchester United, enquanto Michael Carrick esfregava o rosto, incrédulo, à beira do campo.
"Não acho que já tenha [batido tão bem na bola]. Talvez no treino", admitiu Maitland-Niles após a partida. Não dá para dizer que a sorte sorriu para o United, mas também é verdade que o Everton mereceu plenamente o empate. Carrick depois tentou minimizar a importância do resultado final, mas, no fundo, certamente sabe muito bem que seu time não está nem perto de estar pronto para disputar o título.
Outra crise em Old Trafford parece muito mais provável do que qualquer tipo de campanha por troféus. O United ainda é um time mediano, com Carrick pagando o preço pelas decisões de contratação desconcertantes tomadas por Sir Jim Ratcliffe e pelo regime de propriedade da INEOS.
Dura realidade
"Não é tão ruim assim, sabe", disse Carrick ao avaliar o início de temporada do United em sua entrevista coletiva pós-jogo. "Estivemos tão perto de sair com os três pontos. Isso é futebol. Houve pequenos momentos com os quais podemos lidar um pouco melhor, mas vamos ficar bem. A mentalidade está aí."
O ex-meio-campista do United sempre foi uma presença composta e segura em campo, e é o mesmo como técnico. Ele não vai cometer os mesmos erros de Ruben Amorim, que afastou torcedores e membros da diretoria com sua honestidade brutal. Carrick vai proteger os jogadores o máximo possível e tentar manter positivo o clima em torno do clube. Mas esse time não vai "ficar bem", porque isso significaria brigar com Arsenal e Manchester City no topo da tabela quando a temporada entrar em sua reta decisiva.
O United somou apenas quatro pontos nos jogos contra a dupla recém-promovida Hull City e Ipswich, e o Everton. Carrick tem razão ao apontar que não faltou esforço, mas a qualidade de fato tem sido escassa, particularmente na defesa.
De fato, o Manchester United sofreu dois ou mais gols em seus três primeiros jogos de uma temporada de liga apenas pela segunda vez no último meio século. Carrick não pode entregar consistência com uma defesa tão vulnerável, ainda mais com o enorme aumento no número de partidas agora que o United está de volta à Europa.
Problemas familiares
"Eles têm o problema de sofrer gols e isso não vai desaparecer. Esse é o meu medo", disse a lenda do United Gary Neville à Sky Sports. "Sofrer gols vai persegui-los e acompanhá-los pelo caminho. Não sei como Carrick vai lidar com isso, já que ele já tem sua melhor linha de quatro defensores em campo. Os times têm a sensação de que podem marcar. É um lugar horrível para se estar."
Por incrível que pareça, Luke Shaw e Diogo Dalot têm sido os laterais titulares do United desde 2018. Shaw jogou bem em Goodison Park, mas seus melhores anos já ficaram para trás aos 31, e ele não tem a resistência necessária para começar três jogos por semana, enquanto Dalot sempre foi um defensor apenas mediano, cujo poder de decisão o prejudica no terço final.
No centro, Harry Maguire traz muita experiência e força pelo alto, mas sua mobilidade está pior do que nunca aos 33, e Lisandro Martinez já não tem mais a velocidade para equilibrar a dupla depois de anos de sérios problemas físicos. Com a mesma linha de quatro defensores que Erik ten Hag escalou no início de seu reinado malsucedido em 2022, como o United pode esperar melhorar o terceiro lugar da temporada passada? Como Neville sugeriu, Carrick também não tem o luxo de ter profundidade no elenco.
Leny Yoro e Ayden Heaven ainda são jovens e crus, Patrick Dorgu é melhor como ponta do que como lateral, e Noussair Mazraoui não se equipara a Dalot em termos físicos. O United sente muito a falta de Matthijs de Ligt, mas o holandês está fora de ação desde novembro por causa de uma lesão crônica nas costas e ainda não tem uma data definida para retornar.
Planejamento falho
Foi noticiado que a INEOS elaborou um plano de transferências em três etapas para corrigir os danos causados antes de sua aquisição no início de 2024. Depois de uma década torrando dinheiro em contratações fracassadas, como Antony, Jadon Sancho, Romelu Lukaku e Paul Pogba, o CEO do United, Omar Berrada, e o diretor de futebol Jason Wilcox mudaram o foco para alvos já provados na Premier League e para a modernização de uma área específica do elenco a cada verão.
Esse processo começou com o ataque no ano passado, quando Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Benjamin Sesko chegaram por uma taxa combinada de cerca de £215 milhões (US$ 291 milhões). O trio teve um ano de estreia impressionante, somando 32 gols entre eles para levar o United de volta à Champions League, e assim a primeira fase do plano foi considerada um sucesso.
A segunda fase foi a reformulação do meio-campo, que se tornou ainda mais essencial após a saída do herói cult brasileiro Casemiro e de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior sofrida por Manuel Ugarte. O United gastou um total de £155 milhões (US$ 209 milhões) em Carlos Baleba, Youri Tielemans e Andrey Santos, com o objetivo de dar a Carrick o atletismo e a genialidade técnica de que ele precisa para moldar um time capaz de controlar os jogos em vez de depender de brilho individual.
Segundo James Ducker, do The Telegraph, a INEOS buscará trazer até quatro novos defensores no próximo ano para completar o plano, que espera culminar com a conquista do título da Premier League em sintonia com as comemorações do 150º aniversário do United em 2028. No entanto, é imperdoavelmente ingênuo da parte de Ratcliffe e sua equipe terem seguido esse modelo de forma tão cega sem considerar adequadamente a mudança no cenário da divisão.
O sucesso do Arsenal no título de 2025-26 foi construído sobre uma defesa sólida como uma rocha, que sofreu apenas 27 gols. O City, segundo colocado, sofreu só 35, enquanto o United levou 50. No mínimo, Carrick precisava de mais um lateral-esquerdo para disputar posição com Shaw e de mais um zagueiro experiente para começar a reduzir essa enorme diferença.
Sim, a INEOS resolveu no ano passado o antigo problema no gol ao contratar Lammens, do Royal Antwerp, por apenas £18 milhões (US$ 24 milhões), mas o belga continua exposto pelos homens à sua frente. Houve consultas por Lewis Hall, do Newcastle, Myles Lewis-Skelly, do Arsenal, e Alejandro Balde e Jorge Salinas, de Barcelona e Racing Santander, respectivamente, entre outros, mas a situação não foi considerada urgente o suficiente para que qualquer oferta formal fosse apresentada.
Peso morto continua
Será que tudo isso significa que a INEOS estava preparada para deixar esta temporada ser mais uma experiência de aprendizado? Claro que não. Se Carrick não recolocar o United entre os quatro primeiros da Premier League e não conquistar um troféu, isso será considerado um fracasso, então Ratcliffe deve estar satisfeito com o estado do elenco atual.
Se esse for o caso, seu julgamento não pode ser confiável. Ratcliffe tem sido aberto recentemente sobre as grandes dívidas do clube, e o United evitou entrar em guerras de ofertas por jogadores como Sandro Tonali e Mateus Fernandes, o que foi a decisão certa.
Mas o United deveria ter sido muito mais proativo para se desfazer de mais pesos mortos e arrecadar fundos extras para novos jogadores. O ineficaz atacante Joshua Zirkzee deveria ter sido vendido logo no início da janela de verão, e Marcus Rashford nunca deveria ter sido autorizado a voltar a Carrington depois de seus períodos por empréstimo no Barcelona e no Aston Villa.
Tirar da folha salarial os £325.000 por semana de Rashford teria sido algo enormemente significativo. Em vez disso, o United reintegrou um jogador que, na prática, havia largado de mão e forçado sua saída apenas 20 meses antes. Carrick mal deu um passo em falso desde que substituiu Amorim, mas dar sinal verde para o retorno de Rashford trouxe o risco de minar todo o seu bom trabalho para unir o vestiário. Não será surpresa se ele voltar ao velho padrão quando o mal-estar coletivo do United piorar.
Trazer outro atacante era uma necessidade para aliviar a carga sobre Sesko, mas Rashford não era a resposta; mesmo deixando de lado a atitude do inglês, ele só conseguiu render de forma esporádica tanto como centroavante quanto como ponta, e vimos que sua produção ofensiva continua errática nos últimos três jogos do United. O clube deveria ter ido atrás de Ollie Watkins quando ficou claro que ele queria sair do Aston Villa, ou de outro cria da base em Danny Welbeck, que teria sido muito mais útil ao United do que será para um Chelsea que já tem um atacante de primeira linha em Joao Pedro.
Implosão inevitável
Se a contratação de um novo centroavante nunca foi realmente considerada na diretoria do United, então também deveria ter havido mais cuidado na escolha dos alvos para o meio-campo. De todas as qualidades que Baleba, Tielemans e Santos possuem, fazer gols não é uma delas, então eles não conseguirão preencher completamente o vazio deixado por Casemiro, que era uma ameaça constante nas bolas paradas.
Carrick está tentando implementar padrões claros de jogo agora, mas não haverá uma evolução significativa porque a INEOS não lhe deu as ferramentas adequadas. Foi preciso uma grande jogada individual de Mbeumo para que o United finalmente furasse a defesa do Everton, e o Ipswich caminhava para pelo menos um empate em Old Trafford antes de o gol controverso de Maguire colocar o United em vantagem, e então aquela partida virou o show de Bruno Fernandes.
O United tem jogadores capazes de produzir momentos de magia, o que significa que é capaz de vencer qualquer jogo isolado. Mas é igualmente capaz de implodir, e essa incerteza faz com que o ciclo de "um passo à frente, dois para trás" continue.
É tremendamente injusto, mas Carrick provavelmente vai começar a sofrer pressão muito em breve, talvez até no fim do próximo fim de semana. O United abre sua campanha na Champions League em casa contra o estreante no torneio Sabah na quinta-feira, e apenas uma vitória convincente será aceitável. Depois, há a questão do clássico contra o City em Old Trafford três dias depois.
Se perder esse jogo, qualquer pequena ambição de título que ainda restar será completamente eliminada. O United também ainda terá pela frente jogos contra Tottenham, Atletico Madrid e Chelsea antes do fim de outubro. Sua situação ainda "não é tão ruim", mas é apenas uma questão de tempo até que tudo desande. Quando isso acontecer, toda a culpa deve ser colocada na conta da INEOS.