Quando Trent Alexander-Arnold basicamente afirmou que os troféus que o Liverpool conquistou durante a era de sucesso sem precedentes do Manchester City na Premier League significavam mais do que os acumulados no Etihad, alguns jogadores de Pep Guardiola responderam com deboche. Por exemplo, tanto Ruben Dias quanto Erling Haaland fizeram questão de destacar que Alexander-Arnold não fazia ideia de como era conquistar uma tríplice coroa.

"Eles [o Liverpool] podem falar o quanto quiserem", disse Sky Sports, "ou ele [Alexander-Arnold] pode falar o quanto quiser... Eu não me importo, mas não sei por que ele faz isso." Mesmo que isso fosse verdade, porém, mesmo que o atacante arrogante realmente não entendesse o argumento de Alexander-Arnold, certamente entende agora.

Isso porque as medalhas do Liverpool só aumentaram ainda mais de valor depois que o City foi considerado culpado de mais de 100 acusações feitas contra o clube em relação aos regulamentos financeiros da Premier League, enquanto as de Haaland agora não valem absolutamente nada aos olhos do mundo do futebol. E tanto ele quanto o restante de seus companheiros de equipe serão lembrados sem trégua desse fato em seu primeiro jogo desde que o veredito foi confirmado, contra o Liverpool, no domingo.

"Se eles querem entender o quanto o futebol inglês vai ficar furioso", disse o ex-zagueiro do Manchester United Gary Neville no The Overlap na semana passada, "então Anfield vai mostrar a eles. De um jeito que vocês não fazem ideia. Suspeito que possa haver faixas, certamente haverá cantos. Eles terão uma recepção como vocês nunca viram. Será um dia brutal." E com razão.