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Man City Liverpool 1:1Getty/GOAL

O Manchester City é o maior vilão da história da Premier League: trapaceiros comprovados merecem a ira de Anfield, enquanto o Liverpool aguarda os rivais envergonhados

O desacreditado time do Etihad é melhor se acostumar a ser castigado por torcedores de outros clubes da Premier League depois de ser considerado culpado por violar regras financeiras

Mark Doyle
Traduzido por

  • Quando Trent Alexander-Arnold basicamente afirmou que os troféus que o Liverpool conquistou durante a era de sucesso sem precedentes do Manchester City na Premier League significavam mais do que os acumulados no Etihad, alguns jogadores de Pep Guardiola responderam com deboche. Por exemplo, tanto Ruben Dias quanto Erling Haaland fizeram questão de destacar que Alexander-Arnold não fazia ideia de como era conquistar uma tríplice coroa.

    "Eles [o Liverpool] podem falar o quanto quiserem", disse Sky Sports, "ou ele [Alexander-Arnold] pode falar o quanto quiser... Eu não me importo, mas não sei por que ele faz isso." Mesmo que isso fosse verdade, porém, mesmo que o atacante arrogante realmente não entendesse o argumento de Alexander-Arnold, certamente entende agora.

    Isso porque as medalhas do Liverpool só aumentaram ainda mais de valor depois que o City foi considerado culpado de mais de 100 acusações feitas contra o clube em relação aos regulamentos financeiros da Premier League, enquanto as de Haaland agora não valem absolutamente nada aos olhos do mundo do futebol. E tanto ele quanto o restante de seus companheiros de equipe serão lembrados sem trégua desse fato em seu primeiro jogo desde que o veredito foi confirmado, contra o Liverpool, no domingo.

    "Se eles querem entender o quanto o futebol inglês vai ficar furioso", disse o ex-zagueiro do Manchester United Gary Neville no The Overlap na semana passada, "então Anfield vai mostrar a eles. De um jeito que vocês não fazem ideia. Suspeito que possa haver faixas, certamente haverá cantos. Eles terão uma recepção como vocês nunca viram. Será um dia brutal." E com razão.

  • "Medalhas no lixo"

    England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4
    Getty Images Sport

    Roy Keane está entre os que apontaram que as conquistas do City foram tornadas sem valor pela "trapaça" do clube

    É preciso reconhecer que o City já recorreu da decisão da comissão independente, que concluiu que o clube inflou artificialmente sua receita em aproximadamente £830 milhões (US$ 1 bilhão) entre 2009 e 2018, com a ajuda de uma série de contratos "fictícios" com vários parceiros comerciais. Talvez finalmente apresentem a "prova irrefutável" de sua inocência. Quem pode dizer?

    Também ainda não sabemos quais sanções serão impostas ao oito vezes campeão da Premier League e, apesar da escala sem precedentes da trapaça, há o temor de que ele receba uma punição branda, especialmente depois de o primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, declarar publicamente que ficaria "preocupado em perder" o City Football Group como proprietário de clube da Premier League. O ex-prefeito da Grande Manchester disse: "Eles foram um parceiro enorme na construção da Manchester moderna e, obviamente, na transformação do Manchester City na força global que é hoje."

    A aparente ignorância de Burnham sobre o significado, os métodos e o propósito do 'sportswashing' é inegavelmente preocupante, mas é improvável que a enorme quantidade de dinheiro que os Emirados Árabes Unidos continuam a investir no Reino Unido salve o City de sanções severas. O nível de enganação é profundo demais, e a reação pública é amarga demais. A punição simplesmente precisa ser proporcional ao crime.

    É claro que o dano causado à reputação do City já é, sem dúvida, irreparável. Talvez ainda não saibamos se ele perderá algum título, mas esses títulos já perderam todo o significado, e não apenas os conquistados entre 2009 e 2018. Nada do que o clube alcançou nesse intervalo teria sido possível sem as bases estabelecidas pela violação repetida das regras.

    Como disse o ex-capitão do United Roy Keane na ITV Sport, “Você ouve ex-jogadores falando bobagem, dizendo que venceram em campo, mas isso é trapaça." O irlandês também acrescentou depois: "Se eu fosse um jogador [do City], estaria 100 por cento jogando essas medalhas no lixo."

  • "Período de enganação"

    Tottenham Hotspur v Chelsea FC - Premier League
    Getty Images Sport

    Mauricio Pochettino apontou que a história basicamente precisa ser reescrita por causa das finanças fraudulentas do City


    Afinal, não é como se o City pudesse ter contratado o próprio Haaland em 2022 se não tivesse lançado as bases para seu sucesso por meios ilegais. Até Guardiola admitiu que o City "não era um time com uma longa história e muitos títulos". Seu poder de atração era puramente financeiro e, como destacou o ex-técnico do Leeds United Jesse Marsch, "todo mundo sabia" de onde o dinheiro vinha.

    “[No verão de 2022], nós e o Man City éramos os únicos times que diziam que tínhamos ganhado dinheiro", disse o americano ao The Guardian. "Nós, ganhamos dinheiro mesmo, porque vendemos Raphinha, vendemos Kalvin Phillips [para o City]. Sobrou muito em relação ao que compramos.

    "Na época, não estávamos em uma posição financeira que nos permitisse não economizar. Nossos proprietários não tinham bolsos fundos. Já quando o Man City disse [que tinha ganhado dinheiro], eu literalmente pensei: 'Vocês estão brincando comigo? Isso é algum tipo de piada?' Quando disseram que contrataram Erling Haaland por £52 milhões, foi tipo: 'É, OK, claro!'”

    O Liverpool também há muito tempo desconfiava das fontes de receita do City. Lá em julho de 2011, quando o City apresentou seu acordo de patrocínio de £400 milhões (US$ 528 milhões) com a Etihad Airways, John Henry, fundador da Fenway Sports Group (FSG), que é proprietária do Liverpool, brincou no Twitter: "De quanto foi a proposta derrotada?"

    O tamanho do acordo não fazia sentido. Mas nada nunca fazia. Sempre foi uma "farsa". Tudo era falso. Mas as consequências foram reais e absolutamente devastadoras para tantas pessoas.

    "Isso causou muito dano", disse o ex-técnico do Tottenham Mauricio Pochettino. "Muitos clubes seguiram as regras e alguns não. Então, é uma tristeza enorme. Chegamos a uma situação em que o que foi celebrado não era tão real, o que parecia bom talvez não fosse tão bom, o que não parecia bom talvez fosse bom, mas não podia ser bom por causa do que aconteceu.

    "Se me lembro de estar no Southampton, depois no Tottenham, lembro de construir [o Tottenham Hotspur Stadium] e não ter a possibilidade econômica de fazer uma transferência por 18 meses. Passamos por algo em que a justiça esportiva não existia... Vivemos um período de enganação."

  • 'Roubado'

    Manchester City v Liverpool FC - Premier League
    Getty Images Sport

    O Liverpool de Jurgen Klopp bateu de frente com o Manchester City de Pep Guardiola, um feito que parece ainda maior agora que todos os fatos vieram à tona

    Resta saber o que a Premier League pretende fazer a respeito. A expulsão parece uma possibilidade muito real, dada a natureza repugnante tanto do engano quanto da negação. Mas, como vários comentaristas e ex-jogadores já destacaram, nenhuma ação retroativa pode devolver o que foi tirado, pelo menos do ponto de vista emocional.

    O ex-treinador do Liverpool Jurgen Klopp disse certa vez que, se o City fosse considerado culpado por ter quebrado as regras, ele pagaria a cerveja e faria um desfile em seu jardim para os jogadores que terminaram duas vezes apenas um ponto atrás do time financeiramente dopado de Guardiola. No entanto, até ele agora diz que não sente mais vontade de comemorar, e Jamie Carragher foi, sem dúvida, quem melhor explicou o motivo.

    "Tive muita sorte de ganhar algumas medalhas", disse o ex-zagueiro do Liverpool à Sky. "Nunca olho para a medalha anos depois. Mas minha mente volta para um momento, sinto algo no estômago. Lembro do árbitro apitando o fim de um grande jogo. Esses jogadores nunca terão essa sensação, e ela foi roubada pelo Manchester City."

    E não apenas do Liverpool. O Manchester United foi impedido de conquistar dois títulos pelo City apenas no período entre 2009 e 2018, vários outros times ficaram sem vaga na Champions League, enquanto algumas equipes rebaixadas não teriam caído se as infrações do City tivessem sido descobertas antes. Ainda assim, como disse o ex-atacante do Arsenal Ian Wright, parece "apropriado" que o primeiro jogo do City desde o veredito de culpa seja em Anfield.

    "[Quando o City estava ganhando quatro títulos seguidos], o Liverpool era o time que estava na perseguição", disse a lenda do Arsenal à ITV. "Você olha para o que [Jurgen] Klopp enfrentou com aquele time, e para o que o próprio Klopp enfrentou para tentar vencer aquele time [do City], para tentar quebrá-los. E, no fim, isso provavelmente o quebrou, e foi feito de forma errada, de maneira ilegal. É muito triste."

    Mas isso também causa revolta, e em cada torcedor da Premier League. Incontáveis e inestimáveis momentos mágicos foram tirados deles pelos maiores vilões da história do futebol inglês, e a primeira demonstração do sentimento coletivo e justo de injustiça acontecerá em Anfield no domingo.

    Não se engane: realmente será um dia brutal para o City. E apenas o primeiro de muitos...