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AC Milan GFX HIC 1-1GOAL

O maior time que nunca venceu a Champions League? Paolo Maldini, Hernan Crespo, Kaka e o supertime do AC Milan de 2005

O Milan de Carlo Ancelotti pode até ter conseguido se vingar do Liverpool pelo “Milagre de Istambul”, mas o time derrotado na Turquia era ainda mais forte do que aquele que triunfou em Atenas em 2007.

Mark Doyle
Traduzido por

  • Paolo Maldini se lembra de muito pouco da final da Champions League de 2007 porque tomou tantos analgésicos só para conseguir jogar. O lendário defensor tinha 38 anos na época e precisava urgentemente de uma cirurgia no joelho, mas não havia a menor chance de ficar fora do confronto entre AC Milan e Liverpool em Atenas.

    Apenas dois anos antes, o AC Milan havia sido vítima do “Milagre de Istambul”, quando o Liverpool venceu nos pênaltis após uma recuperação sensacional, depois de ir para o intervalo perdendo por três gols. Por isso, a revanche era tudo o que importava para Maldini. “Tínhamos tudo a perder”, disse ele à GOAL, “porque, se perdêssemos de novo para o Liverpool, seria algo muito difícil de apagar.”

    O Milan, portanto, estava disposto a fazer o que fosse necessário para conquistar o título na Grécia. Depois, tanto o técnico Carlo Ancelotti quanto o meio-campista Clarence Seedorf admitiram que a equipe não havia jogado particularmente bem na vitória por 2 a 1 no Estádio Olímpico. Mas isso não importava. Como disse Gennaro Gattuso: “Agora é a nossa vez de comemorar.”

    No entanto, mesmo naquele momento de desabafo, alívio e redenção, o jogador da seleção italiana admitiu que a dor da derrota na final de 2005 ficaria com ele “por toda a vida”, em parte porque nem ele nem seus companheiros de equipe jamais poderão esquecê-la. Por quê? Porque, ao contrário de 2007, a diferença de qualidade entre os dois times era enorme. Kaka chamou os campeões de 2007 de “um belo time”, mas aquela equipe não chegava nem perto da que foi derrotada em Istambul.

    Como admitiu o ex-defensor do Liverpool Jamie Carragher no The Overlap: “Quando você olha para aquele time, para a foto da equipe antes da final, pensa que era um dos melhores times não apenas daquela época, mas de todos os tempos.” Então, como foi possível que não conquistasse um único título importante naquela temporada?...

  • Time de lendas

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    O Milan contratou Jaap Stam e Hernan Crespo para um time que havia conquistado o título da Serie A de 2003-04 com folga

    O Milan deveria estar em Istambul em busca do terceiro título consecutivo da Champions League. Depois de superar a Juventus na final de 2003, em Manchester, em um duelo marcado pela excelência defensiva e pelo desgaste, o time estava em posição ideal para defender o título. Seus principais rivais vinham tropeçando, e o Milan havia goleado o Deportivo La Coruna por 4 a 1 no San Siro, no jogo de ida das quartas de final.

    No entanto, a equipe sofreu uma derrota por 4 a 0 na partida de volta, no Riazor, em uma capitulação que entrou para a história e deixou Ancelotti atônito. “Não esperávamos por isso”, admitiu após a goleada sofrida por sua equipe. “É inexplicável e temos de encontrar forças, neste momento de decepção, para nos recuperar e voltar a nos concentrar no campeonato.”

    Foi exatamente o que o Milan fez: conquistou seu primeiro título do Campeonato Italiano em cinco anos com autoridade e terminou 11 pontos à frente da Roma, sua rival mais próxima. Para Ancelotti, considerado um especialista em competições de mata-mata, a conquista do scudetto foi especialmente gratificante. Depois de encerrar seu jejum de títulos na liga, a sensação era de que uma nova era de domínio começava no San Siro, sobretudo após a janela de transferências do verão de 2004.

    Além de reforçar uma defesa que já era brilhante com a contratação de Jaap Stam, da Lazio, o Milan acrescentou mais uma arma ao ataque ao convencer o Chelsea a lhe emprestar por uma temporada o centroavante argentino Hernan Crespo, cuja qualidade era, e ainda é, criminosamente subestimada. Diante do elenco que Ancelotti já tinha à disposição, a impressão era de que ele comandava agora um dos times mais talentosos de todos os tempos.

    O Milan tinha Dida, camisa 1 do Brasil, no gol; Cafu, Stam, Alessandro Nesta e Maldini em uma defesa digna de um time de fantasy game; Andrea Pirlo na função de organizador de um meio-campo repleto de talento, que também contava com Gattuso e Seedorf; e Kaka abastecendo dois dos finalizadores mais letais do futebol no ataque, Crespo e Andriy Shevchenko.

    Em resumo, o Milan deveria ter conquistado tanto o scudetto quanto a Champions League. E, por muito tempo, pareceu que conseguiria.

  • A tensão começa a ficar evidente

    AC Milan v Juventus
    Getty Images Sport

    O Milan estava bem encaminhado para conquistar dois títulos no fim de abril de 2005, mas não venceu nenhum jogo em nenhuma competição em maio.

    O Milan esteve longe de ser impecável na temporada 2004-05, mas isso refletia mais a força da Serie A na época do que alguma fraqueza real da equipe. O Campeonato Italiano era a Premier League daquele período, o que significava que havia poucos jogos fáceis a cada rodada. Prova disso é que o time de Ancelotti perdeu fora de casa para Livorno e Siena, além de deixar pontos pelo caminho em casa contra Messina, Bologna e Brescia.

    Ainda assim, o Milan chegou ao fim de abril na liderança da Serie A, embora estivesse à frente da Juventus apenas pelo saldo de gols, e com uma vantagem de 2 a 0 sobre o PSV conquistada no jogo de ida da semifinal da Champions League. Foi nesse momento, porém, que surgiram os primeiros sinais claros do desgaste de disputar uma competição europeia enquanto tentava conter a Juventus de Fabio Capello, quase tão brilhante quanto o Milan, em uma disputa acirrada pelo scudetto.

    Em 4 de maio de 2005, o Milan conseguiu a classificação para a final da Champions League pelo critério dos gols fora de casa após perder por 3 a 1 em Eindhoven, com o gol de Massimo Ambrosini aos 91 minutos sendo decisivo. “Ficamos com muito medo quando estávamos perdendo por 2 a 0”, admitiu Ancelotti. “Mas o mais importante sobre o meu elenco é que, mesmo quando estava em desvantagem, continuou jogando. Foi uma batalha enorme contra uma equipe muito boa.”

    Infelizmente para o Milan, a partida exigiu muito da equipe. Apenas quatro dias depois, o time perdeu por 1 a 0 em casa para a Juventus em um confronto que, na prática, decidiu o título. De repente, a equipe de Ancelotti parecia mental e fisicamente cansada.

    “Ninguém pode apontar falhas no Milan. Os aplausos da torcida ao fim do jogo contra a Juventus são prova disso”, escreveu Antonio Di Rosa na Gazzetta dello Sport depois que David Trezeguet decidiu uma partida equilibrada em San Siro. “A equipe ocupa atualmente a segunda posição no campeonato, e seria um erro diminuir o ritmo agora, com 270 minutos de jogo ainda pela frente.

    “Mas o Milan também chegou à final da Champions League por mérito próprio, e a equipe precisa recarregar as energias, recuperar o equilíbrio, reunir a força necessária para lutar até o fim e, acima de tudo, voltar de Istambul com esse prestigiado troféu.”

    Mas isso não aconteceu. O Milan já tinha muito pouco fôlego, e dois empates consecutivos, contra Lecce e Palermo, deram o título à Juventus cinco dias antes da final da Champions League.

  • Milan majestoso

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    O segundo gol de Hernan Crespo contra o Liverpool foi uma obra de arte e parecia ter decidido a partida.

    Apesar da acentuada queda de rendimento, o Milan chegou a Istambul como grande favorito à vitória, já que o Liverpool era, como o próprio Carragher admitiu, “bem mediano”. Ninguém esperava que o time sequer passasse da fase de grupos, e isso só aconteceu graças ao seu capitão e líder Steven Gerrard, que marcou um gol espetacular no fim da partida contra o Olympiacos para garantir a vitória.

    O Liverpool também havia acabado de terminar a Premier League em quinto lugar, nada menos que 37 pontos atrás do campeão Chelsea. Ainda assim, havia surpreendido ao eliminar o Chelsea e, antes disso, a Juventus de Capello a caminho de sua sexta final da Copa dos Campeões da Europa. Foi essa notável capacidade de crescer nos momentos decisivos que deixou Stam, ex-defensor do Manchester United, extremamente cauteloso em relação ao Liverpool.

    “O Liverpool é uma equipe completa, com muita qualidade em todos os setores”, disse o holandês aos jornalistas na véspera da final. “O time defende muito bem e conta com um zagueiro de primeira linha em Jamie Carragher. No meio-campo, Steven Gerrard é provavelmente o principal motor do Liverpool. No ataque, Milan Baros e Djibril Cisse também representam grandes ameaças por sua velocidade e movimentação, então precisamos ter cuidado. Algumas pessoas dizem que o Milan é favorito, mas acho difícil apontar um vencedor em um confronto tão equilibrado.”

    Durante 45 minutos, porém, o confronto foi completamente desequilibrado.

    Os gigantes italianos precisaram de menos de 60 segundos para abrir o placar, com logo Maldini finalizando de primeira uma cobrança de falta vinda pelo lado direito do campo. O veterano defensor brincaria mais tarde que “percebeu que algo estranho estava acontecendo” quando marcou, mas não houve nada de especialmente surpreendente na maneira como o Milan foi superior ao Liverpool no primeiro tempo.

    Jogador por jogador, os italianos estavam em outro patamar em relação ao bando de desajustados de Benitez. “Eles tinham Maldini, Pirlo, Seedorf, Shevchenko, Kaka...” Gerrard disse mais tarde à UEFA. “Em todas as posições, tinham um dos melhores jogadores do mundo.”

    Em resumo, não havia um único ponto fraco na escalação titular, e o time era capaz de jogar um futebol extraordinário. O segundo gol de Crespo na partida mostrou isso com perfeição: o atacante encobriu Jerzy Dudek com um toque por cima após receber um passe em profundidade de precisão excepcional de Kaka, ainda em seu próprio campo.

    A qualidade do gol e o momento em que ele saiu, apenas um minuto antes do intervalo, levaram o ex-atacante do Liverpool John Aldridge a admitir, em uma rádio local: “Acabou. Lamento dizer, mas precisamos de um milagre.” E foi exatamente isso que o Liverpool conseguiu.

  • “A gente simplesmente não conseguia acreditar”

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Dois anos depois de converter o pênalti decisivo em Manchester, Shevchenko perdeu sua cobrança em Istambul e entregou o troféu ao Liverpool.

    Muito se fala, com razão, dos ajustes táticos de Benitez no intervalo e da impressionante recusa de Gerrard em aceitar a derrota. Ambos foram decisivos para que os azarões, que pareciam derrotados, empatassem até os 60 minutos. Ainda assim, os acontecimentos que Ancelotti chamou de “seis minutos de loucura” parecem dizer tanto sobre a força mental do Milan quanto sobre a de seus adversários.

    Maldini sempre negou enfaticamente as alegações de que os jogadores já estavam comemorando. “Houve muita especulação sobre o que aconteceu no intervalo”, reconheceu o ídolo da Itália em entrevista ao rapper e podcaster italiano Fedez. “Todos entramos no vestiário gritando porque estávamos extremamente tensos, então Ancelotti teve de intervir e gritar para nos fazer ficar quietos.

    “Disseram que estávamos comemorando, mas, como capitão, eu jamais teria permitido isso, e meus companheiros também não teriam feito isso. Essas alegações estão longe da realidade; é quase absurdo até comentá-las.”

    Não há como negar, porém, que o Milan perdeu completamente o controle do jogo e das próprias emoções depois que um chute de longe de Vladimir Smicer, em uma tentativa de surpreender, passou por Dida, apenas dois minutos após Gerrard dar esperança ao Liverpool com uma cabeçada em trajetória alta. “Sentimos o impacto”, disse Cafu à FourFourTwo. “Então, quando eles marcaram o terceiro, simplesmente não conseguimos acreditar.”

    Surpreendentemente, o Milan conseguiu se reorganizar e dominou o restante da partida. No entanto, quando Dudek defendeu uma finalização de Shevchenko à queima-roupa, naquela que talvez seja a defesa mais impressionante da história das finais da Champions League, Cafu “sabia que estava tudo perdido antes mesmo de a disputa de pênaltis começar”.

    Os jogadores do Milan haviam, sem dúvida, perdido a cabeça, e o time errou três de suas cinco cobranças. Até Shevchenko, que havia marcado o pênalti decisivo em Manchester dois anos antes, teve sua cobrança defendida por Dudek. Contra todas as expectativas, o Liverpool conquistou sua quinta Copa dos Campeões ao vencer a disputa por 3 a 2.

  • Um jogo “cruel”

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Maldini e seus companheiros de equipe continuam sendo atormentados por perguntas sobre sua derrocada em Istambul.

    Assim como acontecera em La Coruna no ano anterior, Ancelotti ficou quase sem palavras, mas destacou que o Milan havia sido "maravilhoso" durante quase toda a partida e afirmou que o time havia "perdido de forma honrosa".

    A forma como veio a derrota, porém, devastou os jogadores, tanto que Crespo disse que o clima depois do jogo parecia "um funeral". Maldini, por sua vez, revelou que levou um ano até conseguir rever a partida. "Só então percebi como tínhamos jogado bem", disse ele à GOAL. "Dominamos cerca de 110 dos 120 minutos. Mas tudo isso só me lembrou de como o futebol pode ser peculiar e cruel."

    Foi, sem dúvida, estranho que o time mais forte dos oito anos de Ancelotti em San Siro não tenha conquistado nem o scudetto nem a Champions League. Como o próprio treinador disse mais tarde, "Em 2007, tínhamos uma motivação extraordinária. Mas vencemos pela determinação, não pela qualidade. O time de 2007 era tecnicamente inferior ao de 2005."

    E é difícil discordar. Vários jogadores importantes continuavam titulares, entre eles Maldini, Pirlo, Seedorf, Gattuso e Kaka. Mas, quando chegou a final em Atenas, Shevchenko, Stam e Crespo já não estavam no clube, enquanto Cafu, aos 36 anos, havia ido para o banco, atrás de Massimo Oddo. Por isso, o Milan precisou se superar para vencer um Liverpool muito mais forte, que finalizou duas vezes mais do que o time italiano na decisão de 2007.

    A decepção por não ter vencido em Istambul, portanto, nunca passou. Pirlo chegou a descrevê-la como "uma dor no saco" que ainda sente "de vez em quando". E não é de surpreender, porque o que aconteceu em Istambul foi absolutamente inesquecível.

    "Nem mesmo a seleção do Brasil que venceu a Copa do Mundo de 1970 não teria conseguido uma virada com o Milan vencendo por 3 a 0", declarou Diego Maradona na época. "Já vi viradas assim no futebol, mas nunca contra um time tão claramente superior quanto o Milan."

    Como disse Carragher, o Milan realmente poderia, e deveria, ter entrado para a história como um dos maiores campeões da Champions League de todos os tempos. Em vez disso, ficará para sempre associado a uma das maiores pipocadas da história do futebol.

    "Disputei oito finais da Copa dos Campeões da Europa e venci cinco, mas as pessoas parecem se lembrar apenas daquela", lamentou Maldini mais tarde, em entrevista ao UEFA.com. "Ela deixou uma marca indelével." Uma marca que nem mesmo o título de 2007 conseguiu apagar.