Paolo Maldini se lembra de muito pouco da final da Champions League de 2007 porque tomou tantos analgésicos só para conseguir jogar. O lendário defensor tinha 38 anos na época e precisava urgentemente de uma cirurgia no joelho, mas não havia a menor chance de ficar fora do confronto entre AC Milan e Liverpool em Atenas.

Apenas dois anos antes, o AC Milan havia sido vítima do “Milagre de Istambul”, quando o Liverpool venceu nos pênaltis após uma recuperação sensacional, depois de ir para o intervalo perdendo por três gols. Por isso, a revanche era tudo o que importava para Maldini. “Tínhamos tudo a perder”, disse ele à GOAL, “porque, se perdêssemos de novo para o Liverpool, seria algo muito difícil de apagar.”

O Milan, portanto, estava disposto a fazer o que fosse necessário para conquistar o título na Grécia. Depois, tanto o técnico Carlo Ancelotti quanto o meio-campista Clarence Seedorf admitiram que a equipe não havia jogado particularmente bem na vitória por 2 a 1 no Estádio Olímpico. Mas isso não importava. Como disse Gennaro Gattuso: “Agora é a nossa vez de comemorar.”

No entanto, mesmo naquele momento de desabafo, alívio e redenção, o jogador da seleção italiana admitiu que a dor da derrota na final de 2005 ficaria com ele “por toda a vida”, em parte porque nem ele nem seus companheiros de equipe jamais poderão esquecê-la. Por quê? Porque, ao contrário de 2007, a diferença de qualidade entre os dois times era enorme. Kaka chamou os campeões de 2007 de “um belo time”, mas aquela equipe não chegava nem perto da que foi derrotada em Istambul.

Como admitiu o ex-defensor do Liverpool Jamie Carragher no The Overlap: “Quando você olha para aquele time, para a foto da equipe antes da final, pensa que era um dos melhores times não apenas daquela época, mas de todos os tempos.” Então, como foi possível que não conquistasse um único título importante naquela temporada?...