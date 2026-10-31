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Alexia Putellas London City gfx 1:1Getty Images/GOAL

O London City Lionesses é uma força na WSL, mas Alexia Putellas, vencedora da Bola de Ouro, e companhia podem brigar pelo título?

Na terceira posição após sete jogos, o London City Lionesses pode se classificar para a Champions League feminina. Mas será que também pode conquistar o título da liga?

Ameé Ruszkai
Traduzido por

  • Quando o London City Lionesses receber o Manchester City na capital inglesa, na tarde de domingo, o estádio estará tomado pela empolgação em torno da Bola de Ouro. Afinal, quem for ao jogo terá a oportunidade de ver o prestigioso troféu antes do apito inicial, depois que Alexia Putellas, principal contratação de verão do London City, foi oficialmente eleita a melhor jogadora do mundo às vésperas do maior jogo do clube na temporada até agora.

    Se foi apropriado que Harry Kane recebesse sua primeira Bola de Ouro na cidade que chama de lar, na segunda-feira, quando a cerimônia ocorreu fora de Paris pela primeira vez desde 2015, também foi apropriado que Putellas recebesse a terceira no lugar que agora chama de lar. Ela conquistou o prêmio por suas atuações na última temporada pelo Barcelona, clube que deixou no verão para se mudar para a Inglaterra, mas foi o elenco do London City que passou os dias seguintes celebrando a grande conquista de sua nova capitã.

    Seja admirando o troféu de perto nas instalações da equipe, com Putellas gentilmente permitindo que jogadores das categorias de base tirassem fotos com ele, seja comemorando quando Danielle van de Donk, sua companheira de equipe, entregou à elegante meio-campista as chuteiras douradas enviadas pela Nike após a premiação, é esse grupo que agora colhe os frutos de dividir o vestiário com Putellas.

    No domingo, a expectativa é que ela tenha uma atuação que mostre por que foi a escolha certa para receber a oitava Bola de Ouro feminina. Putellas não poderia ter um jogo melhor na Women's Super League após a conquista, já que as atuais campeãs vêm à cidade.

    Nos primeiros sete jogos da temporada, o London City mostrou que pode ter potencial para fazer algo especial. A grande dúvida no verão era se todas as contratações de peso, entre elas Putellas, conseguiriam entrosar-se para levar esse projeto em desenvolvimento ao topo da tabela da WSL. Na terceira posição neste início de temporada, o London City tem no domingo a oportunidade de mostrar que pode terminar entre as três primeiras e, talvez, quem sabe, disputar o título.

  • Encontrando entrosamento

    London City Lionesses 2026-27
    Getty Images

    Apesar das muitas mudanças no verão, o London City soube lidar bem com elas e começou a nova temporada com força.

    Quando um clube faz uma boa janela de transferências, mas bastante movimentada, a dúvida é sempre se todas as peças vão se encaixar para formar um conjunto coeso. Basta olhar para o início desta temporada, e para o Arsenal, do outro lado de Londres, para ver que as coisas podem tomar outro rumo.

    As situações do Arsenal e do London City são bastante diferentes, e é preciso destacar, em particular, que o primeiro começou a temporada enfrentando adversários mais difíceis. O London City, por sua vez, enfrentou cinco dos oito últimos colocados em seus sete jogos. Ainda assim, o clube merece crédito pela forma como lidou com tantas mudanças, algo que não é fácil.

    Neste momento, o London City ocupa a terceira posição na tabela da WSL. A equipe tem o terceiro maior número de gols marcados, empatada com outros times, e só sofreu mais gols que o líder Chelsea. Seus indicadores também são bons. Apenas o Chelsea tem um total de gols esperados (xG) superior, enquanto nenhuma equipe da competição registra um xG por finalização maior ou aproveita suas chances com mais eficiência.

    Uma rápida olhada nos números pode sugerir que o desempenho defensivo não é tão convincente, já que o xG contra da equipe é apenas o sétimo melhor da WSL. De fato, os gols sofridos na única derrota do London City na competição até agora expuseram problemas: a linha defensiva adiantada foi surpreendida duas vezes pela força do West Ham nas transições.

    No entanto, o elenco teve de lidar com uma série de lesões na defesa. Por isso, é louvável que a equipe tenha sofrido o segundo menor número de gols da competição, empatada com outros times, algo que é um bom sinal para quando as jogadoras ausentes voltarem.

    Elene Lete merece elogios em especial. A goleira teve uma primeira temporada difícil no clube e, quando Mary Earps, ícone da Inglaterra, foi contratada no verão, parecia que perderia a vaga de titular. Mas ela superou a concorrência da nova companheira de equipe e manteve a posição, atuando em um nível muito mais alto até agora.

  • Circunstâncias melhores

    Eder Maestre 2026
    Getty Images

    O técnico Maestre conseguiu transmitir bem suas ideias durante o verão, com as contratações feitas cedo ajudando nesse processo.

    Então, como o London City conseguiu fazer tudo funcionar tão bem e tão rapidamente?

    Na verdade, este verão foi bem menos conturbado para o elenco, apesar de oito chegadas e 12 saídas. Isso porque todos os reforços chegaram antes do fim de julho, enquanto, no ano passado, sete novas jogadoras chegaram a partir de agosto.

    “Acho que todas nós evoluímos com a experiência do ano passado e que agora conseguimos ajudar melhor as novas jogadoras a se adaptar”, disse Alanna Kennedy, uma das atletas que chegaram pouco antes da temporada 2025-26, quando o GOAL perguntou sobre as mudanças no elenco durante o verão. “Espero que isso torne tudo um pouco mais tranquilo.”

    Até aqui, é o que se viu. A permanência do técnico Eder Maestre desde a temporada passada também tem ajudado. Nomeado durante a pausa de inverno da campanha anterior, o espanhol havia tentado implementar suas ideias em pouco tempo, já no meio de uma temporada. Desde então, teve um verão inteiro para transmiti-las ao elenco.

    “Todas já conhecem o que ele espera de nós, a filosofia dele e o nosso estilo de jogo”, acrescentou Kennedy. “Assim, ficou mais fácil para nós ajudar as novas jogadoras a entender o que ele quer.”

  • Chance de mostrar força

    Alexia Putellas London City Lionesses 2026-27
    Getty Images

    Putellas começou bem sua trajetória na Inglaterra, mas o London City ainda precisa que ela repita a fase que lhe rendeu a Bola de Ouro.

    Não tem sido tudo perfeito. A derrota para o West Ham foi frustrante, assim como a forma como o time empatou com o Liverpool no fim de semana. Nem todas as vitórias vieram acompanhadas de atuações convincentes, embora tenha havido grandes exibições, especialmente na goleada por 6 a 1 sobre o Tottenham. “Acho que há muitos pontos positivos a destacar”, disse Maestre nesta semana. “É por isso que estou muito feliz com a forma como tudo está caminhando.”

    O mais animador é a sensação de que essa equipe ainda pode render mais. Putellas, por exemplo, parece ainda não ter feito aquela grande partida em que realmente mostra seu valor na WSL, embora tenha começado bem, com três gols e uma assistência em suas primeiras sete partidas. O mesmo poderia ser dito de alguns outros nomes de peso.

    Será que essas atuações de impacto virão nas próximas semanas? Depois de construir uma ótima base, que o coloca em terceiro lugar na competição, com 16 pontos nos primeiros sete jogos, o London City enfrentará Manchester City, Chelsea e Arsenal em suas próximas cinco partidas. É nesse período que sua capacidade de terminar entre os três primeiros será realmente posta à prova. É nesse momento que se espera que sua vencedora da Bola de Ouro assuma o protagonismo e conduza a equipe a resultados que não apenas reforcem seu potencial de conquistar uma vaga em uma competição europeia, mas também mostrem que ela pode brigar por algo ainda maior.

    “Este é um jogo que realmente pode [medir] qual é o seu potencial na competição”, disse Maestre antes da visita do Manchester City. Como a equipe dele sairá desse confronto? Saberemos em breve.