O London City Lionesses é uma força na WSL, mas Alexia Putellas, vencedora da Bola de Ouro, e companhia podem brigar pelo título?

Quando o London City Lionesses receber o Manchester City na capital inglesa, na tarde de domingo, o estádio estará tomado pela empolgação em torno da Bola de Ouro. Afinal, quem for ao jogo terá a oportunidade de ver o prestigioso troféu antes do apito inicial, depois que Alexia Putellas, principal contratação de verão do London City, foi oficialmente eleita a melhor jogadora do mundo às vésperas do maior jogo do clube na temporada até agora.

Se foi apropriado que Harry Kane recebesse sua primeira Bola de Ouro na cidade que chama de lar, na segunda-feira, quando a cerimônia ocorreu fora de Paris pela primeira vez desde 2015, também foi apropriado que Putellas recebesse a terceira no lugar que agora chama de lar. Ela conquistou o prêmio por suas atuações na última temporada pelo Barcelona, clube que deixou no verão para se mudar para a Inglaterra, mas foi o elenco do London City que passou os dias seguintes celebrando a grande conquista de sua nova capitã.

Seja admirando o troféu de perto nas instalações da equipe, com Putellas gentilmente permitindo que jogadores das categorias de base tirassem fotos com ele, seja comemorando quando Danielle van de Donk, sua companheira de equipe, entregou à elegante meio-campista as chuteiras douradas enviadas pela Nike após a premiação, é esse grupo que agora colhe os frutos de dividir o vestiário com Putellas.

No domingo, a expectativa é que ela tenha uma atuação que mostre por que foi a escolha certa para receber a oitava Bola de Ouro feminina. Putellas não poderia ter um jogo melhor na Women's Super League após a conquista, já que as atuais campeãs vêm à cidade.

Nos primeiros sete jogos da temporada, o London City mostrou que pode ter potencial para fazer algo especial. A grande dúvida no verão era se todas as contratações de peso, entre elas Putellas, conseguiriam entrosar-se para levar esse projeto em desenvolvimento ao topo da tabela da WSL. Na terceira posição neste início de temporada, o London City tem no domingo a oportunidade de mostrar que pode terminar entre as três primeiras e, talvez, quem sabe, disputar o título.