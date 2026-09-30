ST. LOUIS -- Logo no início do primeiro período de treinos de Sebastian Berhalter com a seleção masculina dos Estados Unidos, o técnico Mauricio Pochettino chamou seu novo meio-campista de lado. Deve ter sido difícil, diz Pochettino, entrar em uma seleção que recentemente havia seguido em frente após a saída do pai de Berhalter. Então, como parte do processo de adaptação, o argentino quis entender melhor Berhalter e saber um pouco mais sobre ele.

Uma das perguntas que ele fez foi sobre os ídolos de Berhalter. Em quais jogadores ele baseava o seu jogo? O então meio-campista do Vancouver Whitecaps listou alguns dos melhores jogadores do mundo. Era isso que ele queria ser.

"Eu só fui citando nomes", relembrou Berhalter, "alguns dos melhores do mundo. E ele disse: 'Por que você não pode ser assim?'

"Então, avançando um ano, falei com ele antes da Copa do Mundo, e ele estava dizendo: 'Olha como você já está muito mais perto'."

Berhalter pode não ser um dos melhores meio-campistas do mundo, mas, neste momento, não há como negar que ele é um dos jogadores em melhor forma da USMNT. Depois de começar sua primeira temporada no Middlesbrough em grande estilo, Berhalter chegou ao período de treinos da USMNT e fez mais do mesmo. Depois de marcar um gol e dar uma assistência contra o Peru, ele fez exatamente a mesma coisa diante do Chile.

No momento, tudo está dando certo para Berhalter. Alguns podem se surpreender com isso. Pochettino não está entre eles.

"Ele está sempre feliz em fazer qualquer coisa pela seleção", disse Pochettino. "Eu já falei antes que esse tipo de jogo não tem preço, e ter um jogador como ele não tem preço. É difícil atribuir um valor."

Berhalter, claro, não é literalmente sem preço. O Middlesbrough acabou de pagar US$ 2 milhões para contratá-lo, embora esse valor tenha ficado longe do que poderia ou deveria ter sido por causa da situação contratual de Berhalter em Vancouver. Dito isso, agora ele vale muito mais do que isso.

Então, como Berhalter se tornou o jogador "sem preço" de Pochettino em pouco mais de um ano? Nem ele poderia ter imaginado isso.