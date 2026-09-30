O jogador "inestimável" de Mauricio Pochettino: Sebastian Berhalter está se tornando uma estrela e impulsionando a mudança de cultura da seleção dos Estados Unidos
ST. LOUIS -- Logo no início do primeiro período de treinos de Sebastian Berhalter com a seleção masculina dos Estados Unidos, o técnico Mauricio Pochettino chamou seu novo meio-campista de lado. Deve ter sido difícil, diz Pochettino, entrar em uma seleção que recentemente havia seguido em frente após a saída do pai de Berhalter. Então, como parte do processo de adaptação, o argentino quis entender melhor Berhalter e saber um pouco mais sobre ele.
Uma das perguntas que ele fez foi sobre os ídolos de Berhalter. Em quais jogadores ele baseava o seu jogo? O então meio-campista do Vancouver Whitecaps listou alguns dos melhores jogadores do mundo. Era isso que ele queria ser.
"Eu só fui citando nomes", relembrou Berhalter, "alguns dos melhores do mundo. E ele disse: 'Por que você não pode ser assim?'
"Então, avançando um ano, falei com ele antes da Copa do Mundo, e ele estava dizendo: 'Olha como você já está muito mais perto'."
Berhalter pode não ser um dos melhores meio-campistas do mundo, mas, neste momento, não há como negar que ele é um dos jogadores em melhor forma da USMNT. Depois de começar sua primeira temporada no Middlesbrough em grande estilo, Berhalter chegou ao período de treinos da USMNT e fez mais do mesmo. Depois de marcar um gol e dar uma assistência contra o Peru, ele fez exatamente a mesma coisa diante do Chile.
No momento, tudo está dando certo para Berhalter. Alguns podem se surpreender com isso. Pochettino não está entre eles.
"Ele está sempre feliz em fazer qualquer coisa pela seleção", disse Pochettino. "Eu já falei antes que esse tipo de jogo não tem preço, e ter um jogador como ele não tem preço. É difícil atribuir um valor."
Berhalter, claro, não é literalmente sem preço. O Middlesbrough acabou de pagar US$ 2 milhões para contratá-lo, embora esse valor tenha ficado longe do que poderia ou deveria ter sido por causa da situação contratual de Berhalter em Vancouver. Dito isso, agora ele vale muito mais do que isso.
Então, como Berhalter se tornou o jogador "sem preço" de Pochettino em pouco mais de um ano? Nem ele poderia ter imaginado isso.
A convicção de Poch
Pouco depois da brincadeira de que era "inestimável", Pochettino brincou que tantos elogios poderiam subir à cabeça de Berhalter.
"Talvez eu esteja falando demais sobre ele", disse Pochettino, rindo. "Talvez no próximo período de treinos ele não venha."
Mas o fato de que isso não vai subir à cabeça dele é exatamente o motivo de Pochettino ter dito isso. Em pouco mais de um ano desde que Pochettino conhece Berhalter, nada nunca subiu à cabeça dele. Diante de tudo, seja bom ou ruim, Berhalter abaixou a cabeça e trabalhou.
"Ele é um ótimo jogador e um modelo para os jogadores que chegam pela primeira vez", disse Pochettino, "ou para os jogadores que talvez estejam assistindo de casa, na forma como esperamos que os jogadores se comportem. O comprometimento, claro, é uma parte dele e do que esperamos."
Seu gol contra a Turquia na Copa do Mundo aparentemente serviu como um impulso, e Berhalter deslanchou a partir disso. No Boro, ao qual se juntou neste verão, ele já tem dois gols e uma assistência em menos de 550 minutos. Ele tem dois gols e duas assistências em 121 minutos com a seleção dos Estados Unidos nesta Data Fifa.
A sequência recente de Berhalter é, sem dúvida, alimentada pela confiança, particularmente pela confiança que vem com um gol em uma Copa do Mundo. Isso também vem da confiança de Pochettino.
"Ele me recompensou desde o primeiro dia", disse Berhalter. "Ele acreditou em mim antes mesmo de eu acreditar em mim mesmo que poderia fazer isso pela seleção. Sou extremamente grato a ele, e estou apenas tentando deixá-lo orgulhoso... Isso é tudo o que posso pedir de um técnico: que deposite tanta confiança em mim."
Mas a confiança só vai até certo ponto. Também é preciso haver talento e qualidade de verdade, e Berhalter tem mostrado isso.
Por que está funcionando
Ao concluir sua resposta, Berhalter se corrigiu, e Gio Reyna não conseguiu conter o riso. Falando à imprensa no início da concentração da USMNT, Berhalter havia chamado de football. Um novo hábito, mas não um que ele queira manter.
"Você tem que mudar isso quando volta para cá", disse Reyna. "É soccer."
Felizmente, Berhalter não trouxe apenas seu vocabulário de Middlesbrough; trouxe também sua boa fase. A transição para a vida na Championship tem sido boa. A transição de volta para a USMNT também tem sido boa.
"É uma grande transição", disse Berhalter. "O quanto eles amam o futebol lá, e a intensidade disso, é incrível. Em uma cidade pequena, eles vivem, respiram e comem isso, e é divertido. Tem jogo a cada dois dias, e é puxado, mas é o que você quer."
Esse ritmo aparentemente o está deixando mais forte. O relatório sobre Berhalter sempre foi claro: tenaz, enérgico, com um chute incrível. O próximo passo, então, é completar seu jogo. Pochettino viu isso, e é por isso que confia nele em várias posições diferentes em campo. Berhalter não é apenas um cobrador de bolas paradas ou um jogador de intensidade; agora ele já se provou uma peça vital no meio-campo, ajudando a definir como a USMNT está jogando nesta concentração em particular.
Pochettino mostrou essa confiança ao escalar Berhalter no meio-campo ao lado de dois novatos, Adri Mehmeti e Brooklyn Raines.
"A qualidade que ele tem, as bolas paradas, tudo", disse Pochettino. "Fazer o gol vindo de trás. Ele pode jogar na esquerda, pode jogar na direita, pode jogar como meio-campista, de área a área, mas também como volante. Pode jogar como um camisa 10. Pode atuar em diferentes posições, e está sempre feliz."
Mas o valor de Berhalter para este time vai além da sua qualidade com a bola.
Estabelecendo a cultura
Mesmo depois de jogar 83 minutos, Berhalter ainda tinha mais uma arrancada nele. Quando o gol de Mathis Albert balançou as redes, Berhalter e Reyna dispararam pela lateral, ansiosos para entrar na comemoração ao lado da joia de 17 anos.
"Acho que isso é simplesmente a nossa cultura", disse ele. "Acho que é isso que todo mundo pensa e quer fazer. Você só quer estar naquela comemoração, especialmente ao ver um garoto tão jovem marcar assim. Acho que foi uma reação natural."
Durante boa parte de sua passagem, Pochettino bateu nessa tecla da cultura. Ele disse que precisou desmontar algumas coisas e reconstruí-las. Esse foi um dos motivos pelos quais ele quis voltar à USMNT: a cultura estava estabelecida, e agora ele podia construir.
Esse também é o motivo pelo qual ele escolheu o elenco da forma como escolheu. Ele queria que a próxima geração aprendesse ao lado da atual. Também queria dar poder a jogadores como Berhalter para se tornarem novas lideranças dentro do grupo.
"Acho que ele colocou sobre nós essa responsabilidade de assumir o comando e mostrar a eles o que significa jogar por esta seleção", disse Berhalter. "Ele está sempre reforçando isso, mas nós meio que estamos ali para reforçar isso por ele em campo. Acho que é importante mostrar o quanto significa jogar por este país, porque você não está aqui só para ganhar uma convocação. Isso significa muito, e deve significar muito."
Um grande ano?Getty Images Sport
A confiança de Berhalter aumentou, e seu papel dentro do grupo também. Só que ele não está tratando essa sequência como motivo para repensar sua abordagem.
"Vou simplesmente continuar sendo eu mesmo", disse. "Acho que é só isso que venho tentando fazer. Acho que as coisas acontecem naturalmente. Não estou tentando planejar que este ano seja meu grande ano. Vou apenas ser eu mesmo e meio que me encaixar onde eu precisar me encaixar."
Naquele primeiro período de treinos, Berhalter listava os jogadores com quem queria se parecer. Agora, ele é alguém de quem Pochettino quer que a próxima geração aprenda.
Então, à medida que a confiança aumenta e os gols seguem balançando as redes, o que Berhalter acha de tudo isso? Ele se sente diferente? As coisas estão mudando?
Sim e não. Ele está mais confiante do que antes, claro, mas isso não muda as coisas. De certa forma, ele ainda se sente e age como aquele jogador em sua primeira convocação. Em outros aspectos, é alguém em quem aqueles que estão realmente vivendo isso podem se apoiar.
"Vou continuar sendo eu mesmo", disse. "Acho que é só isso que tenho tentado fazer. Acho que as coisas acontecem naturalmente. Não estou tentando planejar que este seja o meu grande ano. Vou apenas ser eu mesmo e meio que me encaixar onde eu precisar me encaixar."
Agora, ele está entrando em novas conversas e, no processo, recebendo novos elogios. Berhalter pode não ter preço, mas certamente tem valor, particularmente para este grupo dos Estados Unidos.