O gol imortal de Zinedine Zidane: A história da obra-prima do craque do Real Madrid na final da Champions League contra o Bayer Leverkusen

Com o elenco abalado psicologicamente pelo golpe duplo em rápida sucessão, a situação de Toppmöller piorou antes do confronto decisivo contra os reis da Liga dos Campeões. O Leverkusen havia perdido dois de seus pilares mais importantes: o capitão e zagueiro Jens Nowotny e o brasileiro Zé Roberto, ponta-esquerda.
"A ruptura do ligamento cruzado de Jens Nowotny foi um golpe duríssimo. Zé Roberto estava suspenso. Estávamos com o elenco reduzido ao mínimo", admitiu Toppmöller posteriormente. Apesar dos desfalques, sua orientação tática continuava ousada: "Definitivamente, não queríamos ficar recuados. Eu queria que controlássemos o jogo."
Infelizmente para o treinador alemão, os jogadores não assimilaram o recado. Aos nove minutos, o Real Madrid já vencia por 1 a 0. Uma cobrança lateral diagonal de Roberto Carlos quicou no caminho de Raúl, e o atacante apenas desviou a bola para superar Butt.
"Durante a preparação para a partida, falei até ficar rouco sobre as cobranças laterais de Roberto Carlos", disse o técnico. "Sabíamos como ele fazia aquilo. E então fomos surpreendidos por uma cobrança dessas, que terminou com o gol de Raúl para fazer 1 a 0."
O Leverkusen respondeu com uma forte cabeçada de Lúcio apenas seis minutos depois, empatando em 1 a 1, e a partida se transformou em um duelo tenso, sem que nenhum dos lados conseguisse dominar de verdade.
Então, pouco antes do intervalo, veio o momento que mudou a história do futebol. E, por incrível que pareça, tudo começou com um passe ruim.
Ao receber a bola perto do meio-campo, Santiago Solari tentou lançá-la pelo alto em direção à lateral esquerda, buscando Roberto Carlos. Mas a bola quicou de maneira irregular e dificultou a tarefa do brasileiro, que disparava à frente do defensor Zoltan Sebescen.
"O passe de Solari parecia direcionado para algum lugar fora do estádio, sabe? Foi horrível", contou o lateral-esquerdo. "A bola veio de cima, e o cara perto de mim tinha dois metros de altura... Eu estava correndo mais rápido do que ele."
Em velocidade máxima para manter o ataque vivo, Roberto Carlos não teve tempo de dominar a bola e, por instinto, emendou um cruzamento alto, com efeito, por cima do próprio ombro.
"Eu nem sabia que o Zizou estava ali", admitiu. "A única coisa que fiz foi olhar para o lado direito e ver alguém de branco chegando... Fiz o passe para o meio da área, e um dos melhores jogadores do mundo estava exatamente lá."
Posicionado na entrada da área, Zidane esperou. Quando a bola finalmente desceu do céu, o francês girou o pé esquerdo, o menos dominante, e acertou um voleio limpo e preciso, mandando a bola no ângulo, sem dar a Butt qualquer chance de reação.
"Acompanhei a corrida de Roberto Carlos pela esquerda. Depois, vi como o cruzamento era bom. Não tirei os olhos da bola e acertei de primeira, sem pensar", contou Zidane. "Foi intuição."
O placar ficou em 2 a 1 para os madrilenhos.
O segundo tempo trouxe outro tipo de drama. O Leverkusen lançou todos os jogadores ao ataque em uma tentativa desesperada de continuar vivo na decisão.
Quando o goleiro do Real Madrid, César Sánchez, sofreu uma grave lesão no tornozelo aos 68 minutos, Del Bosque foi obrigado a colocar em campo Casillas, de apenas 21 anos, que havia perdido a condição de titular no decorrer da temporada.
Nos minutos finais, enquanto o Leverkusen montava uma pressão furiosa em busca do empate, Casillas fez uma série de defesas milagrosas à queima-roupa. O goleiro impediu gols de Berbatov e Ballack praticamente em cima da linha e preservou a vantagem de 2 a 1.
"Fomos superiores e fizemos uma grande partida", afirmou Nowotny anos depois. "Mas naquela noite a estrela de Iker Casillas brilhou. Ele poderia ter ficado atrás do gol que ainda assim teríamos chutado a bola nele!"
Toppmöller revelou sua reação: "Meu primeiro pensamento foi: droga, deveríamos ter vencido esse jogo, porque fomos melhores."
Embora Zidane tivesse marcado o golaço da vitória, ele fez questão de dividir os méritos e destacar outro protagonista: "Todo mundo fala do meu gol, mas o verdadeiro herói foi Casillas, com suas defesas."
Quando o árbitro apitou o fim da partida, o Real Madrid conquistou sua nona Liga dos Campeões justamente no ano de seu centenário. Para Toppmöller e o Leverkusen, confirmou-se o pior desfecho possível para uma temporada gloriosa. Três competições, três vice-campeonatos e nenhum título.
"É desesperador terminar sem nada", lamentou Toppmöller. "Podemos passar uma eternidade no campo de treinamento planejando tudo, mas então acontece algo especial para o qual não há como se preparar. Nesse caso, foi o gol de Zidane."
Para o homem carinhosamente apelidado de Zizou, a longa espera finalmente havia chegado ao fim. As frustrações nas finais com a Juventus em 1997 e 1998, as suspensões nas competições europeias e o peso de sua transferência milionária haviam ficado para trás.
"Marcar um gol daquela maneira na Champions League... Se isso precisa acontecer uma vez na vida, então aconteceu naquela noite, na final", disse Zidane. "Aquele voleio foi um momento especial para mim, porque eu ainda não havia conquistado esse troféu... Quando você vence e ergue a taça, é um momento extraordinário."
Com um único golpe de seu pé esquerdo, o maestro regeu sua maior obra. A sinfonia estava completa.