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O gol imortal de Zinedine Zidane: A história da obra-prima do craque do Real Madrid na final da Champions League contra o Bayer Leverkusen

O gigante espanhol conquistou sua nona taça europeia com um golaço que eternizou o legado de Zidane, um ano após sua famosa cabeçada

Peter McVitie
Traduzido por

  • Foi um momento de pura magia.

    Não é que os astros tenham se alinhado para que Zinedine Zidane marcasse o gol mais sublime da história das finais da Champions League. Mas foi exatamente essa a sensação.

    Uma combinação de fatores naquela noite de maio de 2002, no Hampden Park, produziu o gol imortal que acrescentou a última peça, até então inalcançável, ao legado do maestro francês: o cruzamento desesperado e de trivela de Roberto Carlos, praticamente da linha lateral; a inexplicável decisão da defesa do Bayer Leverkusen de deixar o melhor jogador do mundo livre na entrada da área; e a bola que caiu perfeitamente do céu de Glasgow, encontrando o pé esquerdo de Zidane, teoricamente o menos habilidoso, no instante exato do chute.

    Tudo se encaixou para produzir o gol que deu ao Real Madrid sua nona coroa europeia, entregando a Zidane o único grande título que ainda lhe faltava.

    Esta é a história daquele golaço que decidiu a Champions League.

  • Zidane se junta aos Galácticos

    Zinedine Zidane
    Getty Images Sport

    O meio-campista francês não conseguiu conquistar a Champions League com a Juventus e, por isso, aceitou a transferência para o Real Madrid.

    Uma revolução estava em curso em Madri na virada do século. A espera de três décadas do clube para voltar ao trono europeu havia chegado ao fim sob a presidência de Lorenzo Sanz. Depois de conquistar duas Champions League em três anos, o então presidente estava confiante de que manteria seu cargo nas eleições de 2000. No entanto, Florentino Pérez surgiu com uma campanha que prometia contratações revolucionárias e estabilidade financeira. Os sócios se convenceram e votaram pela mudança.

    A era dos Galácticos começou imediatamente. Logo em seu primeiro verão europeu no comando, o novo presidente cumpriu uma de suas promessas mais ousadas: a surpreendente contratação de Luis Figo, vindo do arquirrival Barcelona, por um valor recorde. Claude Makélélé e Santiago Solari também chegaram para reforçar uma espinha dorsal já formidável, que contava com Raúl, Roberto Carlos, Iván Helguera e um jovem Iker Casillas.

    Embora o Real Madrid tenha recuperado o título espanhol sob o comando de Vicente del Bosque, a eliminação nas semifinais da Champions League para o Bayern de Munique, que acabaria campeão da edição de 2000/01, fez com que muitos na capital espanhola considerassem a temporada um fracasso. Com o clube prestes a celebrar seu centenário na temporada seguinte, conquistar a nona taça europeia tornou-se o grande objetivo. Assim, Pérez apostou ainda mais em seu projeto e quebrou o recorde de transferências pelo segundo verão europeu consecutivo.

    Zidane era o grande alvo do Real Madrid. Na Juventus, havia consolidado sua reputação como um meia excepcional, conduzindo a equipe de Turim a dois títulos consecutivos do Campeonato Italiano e conquistando a Bola de Ouro de 1998, depois de marcar duas vezes na vitória da França sobre o Brasil na final da Copa do Mundo. Dois anos depois, comandou os Bleus na conquista da Eurocopa.

    A Champions League, porém, era uma fonte de frustração para o meio-campista. Ele havia chegado à final em duas temporadas consecutivas com a Juventus, mas acabou derrotado nas duas ocasiões: primeiro pelo Borussia Dortmund, em 1997, e depois pelo próprio Real Madrid, em Amsterdã.

    À medida que a equipe italiana começou a perder força no cenário europeu nos anos seguintes, a proposta para se juntar ao Real Madrid e participar da construção de uma era de domínio sem precedentes mostrou-se irresistível. Em julho de 2001, Zidane concluiu sua transferência para a Espanha por € 77,5 milhões.

    "Muitos jogadores nascem para jogar no Real Madrid, e Zinedine Zidane é um deles. Ele tem uma série de qualidades que se encaixam perfeitamente na cultura madridista", afirmou Pérez ao apresentar o novo reforço. "O Real Madrid é o melhor clube do mundo, onde Zidane vai brilhar como jogador, e nós vamos melhorar com ele. No próximo ano, celebraremos nosso centenário, e estamos construindo um Real Madrid do século XXI. Zidane nunca jogou no Bernabéu. Tenho certeza de que vai adorar."

    Mais tarde, durante sua primeira temporada, o francês deixou claras suas ambições: "Já perdi as outras duas finais que disputei, e isso foi demais. Quero vencer, assim como todos os meus companheiros."

    No entanto, enquanto Zidane posava ao lado da lenda do clube Alfredo Di Stéfano, segurando a icônica camisa 5, uma sombra de sua última noite europeia em Turim pairava sobre ele.

    Em 24 de outubro de 2000, durante uma partida da fase de grupos da Champions League entre Juventus e Hamburgo, Zidane perdeu a cabeça. Depois de cair de joelhos em uma disputa, reagiu violentamente e acertou uma cabeçada no rosto de Jochen Kientz. O golpe provocou uma fratura no osso da face e uma concussão no defensor, além de render a Zidane o décimo cartão vermelho direto de sua carreira. O francês recebeu uma suspensão de cinco partidas em competições europeias e, como o episódio aconteceu enquanto os votos para a Bola de Ouro estavam sendo contabilizados, acabou perdendo o prêmio individual.

    "É a vida, não há nada que eu possa fazer a respeito. Só tenho que aceitar", disse ele à France Football na época. "Os jurados levaram minha atitude em consideração. É uma pena."

    Zidane cumpriu uma partida da suspensão ainda pela Juventus, que acabou eliminada precocemente, e as regras da Uefa determinaram que ele cumprisse o restante da punição pelo Real Madrid. Depois de assistir das arquibancadas ao início perfeito dos espanhóis na competição, o francês fez sua estreia europeia pelo clube contra a Roma, no dia 24 de outubro de 2001, exatamente um ano depois da agressão a Kientz.

  • O caminho até Glasgow

    SOCCER-BARCELONA-REAL MADRID
    AFP

    A vitória sobre o Barcelona na semifinal abriu caminho para a decisão na Escócia.

    Embora a participação de Zidane não tenha sido suficiente para impedir que o Real Madrid perdesse sua campanha perfeita na Champions League naquela noite, com os italianos arrancando um empate por 1 a 1, a equipe de Del Bosque voltou a engrenar na segunda fase de grupos, emendando cinco vitórias consecutivas.

    Na primavera europeia de 2002, o projeto dos Galácticos avançava pela Europa com uma elegância implacável. Nas quartas de final, o Real Madrid se vingou do Bayern de Munique: depois de perder por 2 a 1 na Alemanha, venceu por 2 a 0 em casa e eliminou os então campeões europeus.

    Em seguida, veio o maior desafio de todos: um clássico contra o Barcelona nas semifinais.

    O Barça dominou a posse de bola e pressionou os adversários desde os primeiros minutos do jogo de ida, no Camp Nou, enquanto o Real Madrid procurava Zidane praticamente a cada oportunidade para criar alguma coisa. Luis Enrique, Philipp Cocu e Thiago Motta conseguiram cortar boa parte das opções de passe do francês, mas suas mudanças rápidas de direção, o controle de bola natural e a excelente capacidade de antecipação continuaram causando problemas. O primeiro grande sinal de perigo veio perto do fim da etapa inicial, quando Zidane dominou a bola no peito, escapou de um marcador e arriscou de longe, mas errou o alvo.

    No início do segundo tempo, ele abriu o caminho para a vitória. Raúl aproveitou um erro defensivo e tocou para o francês. Quando Zidane disparou em direção à área, o goleiro Roberto Bonano saiu para fechar o ângulo. Com uma cavadinha ousada e despreocupada, o meia encobriu o goleiro e marcou um golaço, dando início à vitória por 2 a 0 na casa do rival catalão.

    Depois de um empate por 1 a 1 no jogo de volta, no Santiago Bernabéu, o Real Madrid garantiu sua vaga em Glasgow. Xavi, meio-campista do Barcelona que atuou na segunda partida, comentou sobre aquele time madridista: "Era irritante ver como eles jogavam, porque tinham uma ideia e um conceito muito claros. Zidane, Roberto Carlos... Eram incríveis. Dominavam todos os aspectos do jogo.

    "Você simplesmente precisava aceitar que eles eram melhores."

  • O adversário

    SOCCER-CHAMPIONS LEAGUE-MADRID-LEVERKUSEN
    AFP

    A equipe de Klaus Toppmoller foi uma adversária à altura dos Galácticos, após uma temporada promissora.

    Depois de terminar a La Liga na terceira colocação e perder a final da Copa do Rei, o Real Madrid estava a uma partida de dar um desfecho glorioso a uma temporada que, de resto, havia ficado aquém das expectativas. Mas o adversário também queria completar sua própria história de conto de fadas.

    Muito antes da temporada 2001/02, o Bayer Leverkusen já havia desenvolvido uma relação dolorosa com o segundo lugar. O clube terminou como vice-campeão da Bundesliga atrás do Bayern de Munique em 1996/97 e 1998/99, sempre batendo na trave diante da potência incontestável do futebol alemão.

    Na última rodada da Bundesliga de 1999/2000, sob o comando de Christoph Daum, tudo indicava que a história finalmente seria diferente. O Leverkusen tinha três pontos de vantagem na liderança. Bastava um empate contra o Unterhaching, equipe do meio da tabela, para conquistar o primeiro Campeonato Alemão de seus 96 anos de história.

    Mas o desastre aconteceu. Aos 20 minutos, Michael Ballack, então com 23 anos, tentou cortar um cruzamento e acabou mandando a bola para o próprio gol. Foi o início de um colapso completo. O Leverkusen perdeu por 2 a 0, enquanto o Bayern derrotou o Werder Bremen e conquistou o título no saldo de gols. A imagem de Ballack chorando depois da partida reforçou a crescente sensação de que a derrota fazia parte do DNA do Leverkusen, alimentando a fama de "Neverkusen", apelido que brincava com a incapacidade do clube de conquistar títulos.

    A temporada seguinte foi um desastre, mas a chegada de Klaus Toppmöller ao comando técnico, no verão europeu de 2001, trouxe vida nova ao time da BayArena. O Leverkusen conseguiu manter jogadores como Ballack, Lúcio, Dimitar Berbatov, Zé Roberto e Oliver Neuville, enquanto o goleiro Hans-Jörg Butt chegou sem custos de transferência.

    "Quando começamos os trabalhos no verão europeu, eu disse que queríamos priorizar o futebol ofensivo. Por isso, desenvolvemos uma tática que nos permitisse jogar para a frente e correr riscos", explicou Toppmöller à Uefa antes da final europeia. "Se você olhar para o elenco, verá que temos os jogadores certos para jogar dessa maneira. Nowotny e Lúcio formam uma dupla de zaga rápida, agressiva e forte no jogo aéreo, e, quando avançamos, sempre conseguimos marcar gols."

    De repente, o Leverkusen encantava. Com a liderança incomparável de Ballack e sua capacidade de atuar de área a área, as arrancadas ousadas de Lúcio desde a defesa e a magia de Bernd Schneider pelos lados do campo, o Die Werkself se transformou em uma das equipes mais empolgantes de se assistir no futebol europeu.

    Em abril, o time de Toppmöller estava a poucos passos da imortalidade no futebol. A equipe perseguia uma Tríplice Coroa inédita.

    O Leverkusen tinha uma vantagem confortável de cinco pontos sobre o Borussia Dortmund na Bundesliga, com apenas três rodadas restantes. Na Copa da Alemanha, havia chegado à final, na qual enfrentaria o Schalke. E, na Europa, protagonizava uma campanha de conto de fadas, eliminando Liverpool e Manchester United para garantir um lugar na decisão contra os Galácticos de Del Bosque.

    Em menos de duas semanas, porém, veria os três troféus escaparem de suas mãos. Primeiro, um tropeço catastrófico entregou o Campeonato Alemão ao Borussia Dortmund na última rodada. Uma semana depois, o Leverkusen abriu vantagem no primeiro tempo, mas acabou goleado por 4 a 2 pelo Schalke na final da Copa da Alemanha.

  • A obra-prima de Zidane

    SOCCER-CHAMPIONS LEAGUE-MADRID-LEVERKUSEN
    AFP

    O francês viveu seu melhor momento na final da Champions League, conquistando o título que há muito tempo lhe escapava.

    Com o elenco abalado psicologicamente pelo golpe duplo em rápida sucessão, a situação de Toppmöller piorou antes do confronto decisivo contra os reis da Liga dos Campeões. O Leverkusen havia perdido dois de seus pilares mais importantes: o capitão e zagueiro Jens Nowotny e o brasileiro Zé Roberto, ponta-esquerda.

    "A ruptura do ligamento cruzado de Jens Nowotny foi um golpe duríssimo. Zé Roberto estava suspenso. Estávamos com o elenco reduzido ao mínimo", admitiu Toppmöller posteriormente. Apesar dos desfalques, sua orientação tática continuava ousada: "Definitivamente, não queríamos ficar recuados. Eu queria que controlássemos o jogo."

    Infelizmente para o treinador alemão, os jogadores não assimilaram o recado. Aos nove minutos, o Real Madrid já vencia por 1 a 0. Uma cobrança lateral diagonal de Roberto Carlos quicou no caminho de Raúl, e o atacante apenas desviou a bola para superar Butt.

    "Durante a preparação para a partida, falei até ficar rouco sobre as cobranças laterais de Roberto Carlos", disse o técnico. "Sabíamos como ele fazia aquilo. E então fomos surpreendidos por uma cobrança dessas, que terminou com o gol de Raúl para fazer 1 a 0."

    O Leverkusen respondeu com uma forte cabeçada de Lúcio apenas seis minutos depois, empatando em 1 a 1, e a partida se transformou em um duelo tenso, sem que nenhum dos lados conseguisse dominar de verdade.

    Então, pouco antes do intervalo, veio o momento que mudou a história do futebol. E, por incrível que pareça, tudo começou com um passe ruim.

    Ao receber a bola perto do meio-campo, Santiago Solari tentou lançá-la pelo alto em direção à lateral esquerda, buscando Roberto Carlos. Mas a bola quicou de maneira irregular e dificultou a tarefa do brasileiro, que disparava à frente do defensor Zoltan Sebescen.

    "O passe de Solari parecia direcionado para algum lugar fora do estádio, sabe? Foi horrível", contou o lateral-esquerdo. "A bola veio de cima, e o cara perto de mim tinha dois metros de altura... Eu estava correndo mais rápido do que ele."

    Em velocidade máxima para manter o ataque vivo, Roberto Carlos não teve tempo de dominar a bola e, por instinto, emendou um cruzamento alto, com efeito, por cima do próprio ombro.

    "Eu nem sabia que o Zizou estava ali", admitiu. "A única coisa que fiz foi olhar para o lado direito e ver alguém de branco chegando... Fiz o passe para o meio da área, e um dos melhores jogadores do mundo estava exatamente lá."

    Posicionado na entrada da área, Zidane esperou. Quando a bola finalmente desceu do céu, o francês girou o pé esquerdo, o menos dominante, e acertou um voleio limpo e preciso, mandando a bola no ângulo, sem dar a Butt qualquer chance de reação.

    "Acompanhei a corrida de Roberto Carlos pela esquerda. Depois, vi como o cruzamento era bom. Não tirei os olhos da bola e acertei de primeira, sem pensar", contou Zidane. "Foi intuição."

    O placar ficou em 2 a 1 para os madrilenhos.

    O segundo tempo trouxe outro tipo de drama. O Leverkusen lançou todos os jogadores ao ataque em uma tentativa desesperada de continuar vivo na decisão.

    Quando o goleiro do Real Madrid, César Sánchez, sofreu uma grave lesão no tornozelo aos 68 minutos, Del Bosque foi obrigado a colocar em campo Casillas, de apenas 21 anos, que havia perdido a condição de titular no decorrer da temporada.

    Nos minutos finais, enquanto o Leverkusen montava uma pressão furiosa em busca do empate, Casillas fez uma série de defesas milagrosas à queima-roupa. O goleiro impediu gols de Berbatov e Ballack praticamente em cima da linha e preservou a vantagem de 2 a 1.

    "Fomos superiores e fizemos uma grande partida", afirmou Nowotny anos depois. "Mas naquela noite a estrela de Iker Casillas brilhou. Ele poderia ter ficado atrás do gol que ainda assim teríamos chutado a bola nele!"

    Toppmöller revelou sua reação: "Meu primeiro pensamento foi: droga, deveríamos ter vencido esse jogo, porque fomos melhores."

    Embora Zidane tivesse marcado o golaço da vitória, ele fez questão de dividir os méritos e destacar outro protagonista: "Todo mundo fala do meu gol, mas o verdadeiro herói foi Casillas, com suas defesas."

    Quando o árbitro apitou o fim da partida, o Real Madrid conquistou sua nona Liga dos Campeões justamente no ano de seu centenário. Para Toppmöller e o Leverkusen, confirmou-se o pior desfecho possível para uma temporada gloriosa. Três competições, três vice-campeonatos e nenhum título.

    "É desesperador terminar sem nada", lamentou Toppmöller. "Podemos passar uma eternidade no campo de treinamento planejando tudo, mas então acontece algo especial para o qual não há como se preparar. Nesse caso, foi o gol de Zidane."

    Para o homem carinhosamente apelidado de Zizou, a longa espera finalmente havia chegado ao fim. As frustrações nas finais com a Juventus em 1997 e 1998, as suspensões nas competições europeias e o peso de sua transferência milionária haviam ficado para trás.

    "Marcar um gol daquela maneira na Champions League... Se isso precisa acontecer uma vez na vida, então aconteceu naquela noite, na final", disse Zidane. "Aquele voleio foi um momento especial para mim, porque eu ainda não havia conquistado esse troféu... Quando você vence e ergue a taça, é um momento extraordinário."

    Com um único golpe de seu pé esquerdo, o maestro regeu sua maior obra. A sinfonia estava completa.