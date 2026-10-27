O gol imortal de Zinedine Zidane: A história da obra-prima do craque do Real Madrid na final da Champions League contra o Bayer Leverkusen

Uma revolução estava em curso em Madri na virada do século. A espera de três décadas do clube para voltar ao trono europeu havia chegado ao fim sob a presidência de Lorenzo Sanz. Depois de conquistar duas Champions League em três anos, o então presidente estava confiante de que manteria seu cargo nas eleições de 2000. No entanto, Florentino Pérez surgiu com uma campanha que prometia contratações revolucionárias e estabilidade financeira. Os sócios se convenceram e votaram pela mudança.

A era dos Galácticos começou imediatamente. Logo em seu primeiro verão europeu no comando, o novo presidente cumpriu uma de suas promessas mais ousadas: a surpreendente contratação de Luis Figo, vindo do arquirrival Barcelona, por um valor recorde. Claude Makélélé e Santiago Solari também chegaram para reforçar uma espinha dorsal já formidável, que contava com Raúl, Roberto Carlos, Iván Helguera e um jovem Iker Casillas.

Embora o Real Madrid tenha recuperado o título espanhol sob o comando de Vicente del Bosque, a eliminação nas semifinais da Champions League para o Bayern de Munique, que acabaria campeão da edição de 2000/01, fez com que muitos na capital espanhola considerassem a temporada um fracasso. Com o clube prestes a celebrar seu centenário na temporada seguinte, conquistar a nona taça europeia tornou-se o grande objetivo. Assim, Pérez apostou ainda mais em seu projeto e quebrou o recorde de transferências pelo segundo verão europeu consecutivo.

Zidane era o grande alvo do Real Madrid. Na Juventus, havia consolidado sua reputação como um meia excepcional, conduzindo a equipe de Turim a dois títulos consecutivos do Campeonato Italiano e conquistando a Bola de Ouro de 1998, depois de marcar duas vezes na vitória da França sobre o Brasil na final da Copa do Mundo. Dois anos depois, comandou os Bleus na conquista da Eurocopa.

A Champions League, porém, era uma fonte de frustração para o meio-campista. Ele havia chegado à final em duas temporadas consecutivas com a Juventus, mas acabou derrotado nas duas ocasiões: primeiro pelo Borussia Dortmund, em 1997, e depois pelo próprio Real Madrid, em Amsterdã.

À medida que a equipe italiana começou a perder força no cenário europeu nos anos seguintes, a proposta para se juntar ao Real Madrid e participar da construção de uma era de domínio sem precedentes mostrou-se irresistível. Em julho de 2001, Zidane concluiu sua transferência para a Espanha por € 77,5 milhões.

"Muitos jogadores nascem para jogar no Real Madrid, e Zinedine Zidane é um deles. Ele tem uma série de qualidades que se encaixam perfeitamente na cultura madridista", afirmou Pérez ao apresentar o novo reforço. "O Real Madrid é o melhor clube do mundo, onde Zidane vai brilhar como jogador, e nós vamos melhorar com ele. No próximo ano, celebraremos nosso centenário, e estamos construindo um Real Madrid do século XXI. Zidane nunca jogou no Bernabéu. Tenho certeza de que vai adorar."

Mais tarde, durante sua primeira temporada, o francês deixou claras suas ambições: "Já perdi as outras duas finais que disputei, e isso foi demais. Quero vencer, assim como todos os meus companheiros."

No entanto, enquanto Zidane posava ao lado da lenda do clube Alfredo Di Stéfano, segurando a icônica camisa 5, uma sombra de sua última noite europeia em Turim pairava sobre ele.

Em 24 de outubro de 2000, durante uma partida da fase de grupos da Champions League entre Juventus e Hamburgo, Zidane perdeu a cabeça. Depois de cair de joelhos em uma disputa, reagiu violentamente e acertou uma cabeçada no rosto de Jochen Kientz. O golpe provocou uma fratura no osso da face e uma concussão no defensor, além de render a Zidane o décimo cartão vermelho direto de sua carreira. O francês recebeu uma suspensão de cinco partidas em competições europeias e, como o episódio aconteceu enquanto os votos para a Bola de Ouro estavam sendo contabilizados, acabou perdendo o prêmio individual.

"É a vida, não há nada que eu possa fazer a respeito. Só tenho que aceitar", disse ele à France Football na época. "Os jurados levaram minha atitude em consideração. É uma pena."

Zidane cumpriu uma partida da suspensão ainda pela Juventus, que acabou eliminada precocemente, e as regras da Uefa determinaram que ele cumprisse o restante da punição pelo Real Madrid. Depois de assistir das arquibancadas ao início perfeito dos espanhóis na competição, o francês fez sua estreia europeia pelo clube contra a Roma, no dia 24 de outubro de 2001, exatamente um ano depois da agressão a Kientz.