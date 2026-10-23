Enquanto milhares de torcedores revoltados da Juventus deixavam o Allianz Stadium no domingo, e outros queimavam cachecóis do clube nas arquibancadas, os torcedores da Lazio cantavam, literalmente, em homenagem a Gennaro Gattuso e seus jogadores. A equipe acabara de vencer a Juventus por 3 a 0 e voltara a igualar a pontuação da líder Inter na Serie A.
Para Gattuso, foi uma vitória de enorme importância pessoal. Como técnico, ele nunca havia vencido a Juventus em Turim, e precisa reconstruir sua reputação após a Itália não ter conseguido se classificar para a Copa do Mundo deste ano. Mas, depois de ser incentivado a ir até o setor visitante para receber o merecido reconhecimento, Gattuso apontou para seus jogadores e pediu à torcida que cantasse mais alto.
Os torcedores eufóricos da Lazio atenderam prontamente ao pedido, e não apenas porque o elenco de Gattuso merecia todos os elogios pela primeira vitória na casa da Juventus em quase uma década. Os visitantes estavam decididos a aproveitar ao máximo esse triunfo fora de casa, histórico de fato, já que nenhum deles está comparecendo aos jogos em casa no momento.
A Lazio vive grande fase na Serie A e somou mais pontos (19) nos primeiros sete jogos do que quando conquistou o título pela última vez, há 26 anos. Mas a relação entre a torcida do clube e seu presidente, Claudio Lotito, chegou ao pior momento de sua história, e o Stadio Olimpico agora é palco de uma amarga guerra civil.