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Lazio 1:1Getty/GOAL

'O futebol é uma m*rda sem a torcida': os bastidores do melhor início de temporada da história da Lazio na Serie A, apesar da guerra civil entre torcedores

A Lazio está empatada em pontos com a Inter na liderança do Campeonato Italiano, mesmo com o Estádio Olímpico quase vazio nos jogos em casa.

Mark Doyle
Traduzido por

  • Enquanto milhares de torcedores revoltados da Juventus deixavam o Allianz Stadium no domingo, e outros queimavam cachecóis do clube nas arquibancadas, os torcedores da Lazio cantavam, literalmente, em homenagem a Gennaro Gattuso e seus jogadores. A equipe acabara de vencer a Juventus por 3 a 0 e voltara a igualar a pontuação da líder Inter na Serie A.

    Para Gattuso, foi uma vitória de enorme importância pessoal. Como técnico, ele nunca havia vencido a Juventus em Turim, e precisa reconstruir sua reputação após a Itália não ter conseguido se classificar para a Copa do Mundo deste ano. Mas, depois de ser incentivado a ir até o setor visitante para receber o merecido reconhecimento, Gattuso apontou para seus jogadores e pediu à torcida que cantasse mais alto.

    Os torcedores eufóricos da Lazio atenderam prontamente ao pedido, e não apenas porque o elenco de Gattuso merecia todos os elogios pela primeira vitória na casa da Juventus em quase uma década. Os visitantes estavam decididos a aproveitar ao máximo esse triunfo fora de casa, histórico de fato, já que nenhum deles está comparecendo aos jogos em casa no momento.

    A Lazio vive grande fase na Serie A e somou mais pontos (19) nos primeiros sete jogos do que quando conquistou o título pela última vez, há 26 anos. Mas a relação entre a torcida do clube e seu presidente, Claudio Lotito, chegou ao pior momento de sua história, e o Stadio Olimpico agora é palco de uma amarga guerra civil.

  • Presidente que divide opiniões

    SS Lazio Unveil The Stadio Flaminio Project
    Getty Images Sport

    O empresário e político Claudio Lotito tem, possivelmente, tantos críticos quanto apoiadores.

    É importante ter em mente que sempre houve tensão entre Lotito e os torcedores mais fanáticos da Lazio, desde que ele assumiu o controle do clube, em 2004. Como John Foot explicou em seu livro 'Calcio', as tentativas do romano de limitar parte do controle que os ultras exerciam sobre o clube, especialmente em relação a ingressos e produtos oficiais, provocaram uma forte reação.

    “Eles decidiram agir com brutalidade e intimidação”, escreveu Foot, “ameaçando Lotito em público (durante os jogos) e em particular... Torcedores da Lazio chegaram a tentar comprar o clube, por meio do ex-astro Giorgio Chinaglia, mas a tentativa fracassou graças à intervenção da Justiça.”

    Lotito há muito tempo é um dos presidentes mais polarizadores da Serie A (o que não é pouca coisa), por vários motivos, entre eles seu envolvimento no Calciopoli, a violação das regras sobre a propriedade de jogadores por terceiros e o descumprimento das normas relativas à Covid-19. Os três casos resultaram em suspensões para o senador italiano. Ele também recebeu duras críticas por minimizar (ou até mesmo negar) episódios de racismo, além de fazer comentários depreciativos sobre clubes menores.

    No entanto, o motivo pelo qual um número significativo de torcedores da Lazio se voltou contra Lotito nos últimos anos é a percepção de falta de investimento no elenco principal desde a conquista da Coppa Italia pelo clube em 2023. A situação chegou ao limite na metade da temporada passada.

  • “Ato de amor”

    SS Lazio v Genoa CFC - Serie A
    Getty Images Sport

    Ex-técnico da Lazio, Maurizio Sarri apoiou o boicote dos torcedores ao Estádio Olímpico

    Em 30 de janeiro, a Lazio de Maurizio Sarri manteve vivas suas cada vez menores esperanças de classificação para uma competição europeia com uma vitória dramática por 3 a 2 sobre o Genoa, no Olimpico. No entanto, apenas 5.402 pessoas estavam presentes quando Danilo Cataladi converteu um pênalti aos 100 minutos, porque a maioria dos torcedores da Lazio havia decidido, na prática, fazer uma greve. Sarri não criticou a ausência dos torcedores, o que diz muito, já que estava igualmente desiludido com a postura econômica de Lotito no mercado de transferências.

    “Estas foram semanas difíceis por vários motivos”, disse o técnico da Toscana, visivelmente contrariado, à DAZN Italia. “Estou feliz com a resposta da minha equipe em uma noite muito peculiar, sem torcedores no estádio. Não foi fácil, mas, como eu disse aos jogadores: ‘O que os torcedores fizeram foi um ato de amor.’”

    Era possível entender por que os torcedores se sentiram obrigados a tomar uma medida drástica. Embora a Lazio tenha contratado cinco jogadores na janela de transferências de inverno, gastou apenas metade do valor arrecadado com as vendas de dois nomes importantes, Valentin Castellanos e Matteo Guendozi, para West Ham e Fenerbahce, respectivamente.

    Para piorar ainda mais a situação, Lotito também havia sido filmado culpando Sarri pelo desejo de alguns jogadores de deixar a Lazio, o que obviamente não agradou ao ex-técnico do Chelsea.

    “Há apenas 10 dias, um jogador entrou chorando na minha sala antes de sair, então não há nenhum problema entre mim e o elenco”, disse Sarri. “É desagradável dizerem que um jogador foi vendido porque não se dava bem comigo, especialmente porque os jogadores que saíram me contaram uma versão muito diferente dos acontecimentos.”

    Sarri afirmou, inclusive, que alguns jogadores “queriam sair porque não veem ambição neste clube”. Os torcedores compartilhavam dessa opinião e sentiam que não tinham outra opção senão boicotar os jogos em casa, numa tentativa desesperada de forçar Lotito a vender o clube.

  • 'O que mais preciso fazer?'

    SS Lazio Unveil The Stadio Flaminio Project
    Getty Images Sport

    Lotito defendeu sua gestão com uma série de palavrões ao fim da temporada passada.

    Apesar dos esforços de Sarri, a Lazio acabou, quase inevitavelmente, sem vaga em competições europeias, após terminar em nono lugar na Serie A e perder para a Inter, campeã da liga, na final da Copa da Itália. O resultado intensificou os pedidos para que Lotito deixasse o cargo. O empresário, porém, não demonstrou arrependimento e, em uma defesa extraordinária de sua gestão, afirmou que os “babacas” que boicotavam os jogos o haviam transformado em bode expiatório pelas falhas dos jogadores, a quem acusou de frequentemente “se c*garem” ao entrar em campo.

    “Sou presidente há 22 anos, conquistei seis títulos, levei o time de volta às competições europeias, trabalho pela Lazio, apresentei o projeto do novo estádio Flaminio, estou concluindo o centro de formação. O que mais preciso fazer?” perguntou aos jornalistas. “Estou listando o clube na Nasdaq, em Nova York, o que avaliará o clube em € 1,5 bilhão; com um estádio próprio, esse valor chega a € 3 bilhões. Todo o resto é conversa de bar.

    “Nunca declarei guerra a ninguém. Entendo as frustrações, mas os torcedores precisam apoiar o clube. Estou fazendo o trabalho de presidente e quero tornar a Lazio imortal, independente até mesmo de Claudio Lotito. Preciso proteger a história da Lazio, não posso deixar que ela vá à falência.”

    Sem surpresa, o apelo um tanto agressivo de Lotito pela paz não encontrou receptividade.

  • “Agora é tarde demais”

    SS Lazio v Pisa SC - Serie A
    Getty Images Sport

    Torcedores da Lazio não se desculpam por se recusarem a ir aos jogos em casa enquanto Lotito continuar na presidência

    Milhares de torcedores da Lazio cumpriram a ameaça coletiva de não renovar seus carnês de temporada para 2026/27, o que custou milhões em receita ao clube e levou Lotito, cada vez mais desesperado, a escrever uma carta aberta aos torcedores que se afastaram, publicada no Il Messaggero.

    “Qualquer pessoa que toma decisões pode cometer erros”, escreveu ele. “Quem dirige um clube tão importante quanto a Lazio sabe que estará exposto, será julgado e criticado. Não fujo disso. Mas peço que os julgamentos levem em conta o quadro completo, não apenas a parte mais emocional ou conveniente da história.

    “E, nesse quadro, há uma questão que quero abordar com clareza: a relação com os torcedores precisa melhorar significativamente. Digo isso sem ambiguidades. A Lazio deve encontrar formas novas, sérias e responsáveis de ouvir, dialogar com seus torcedores e envolvê-los.

    “Com respeito a todos vocês, à sua paixão e à história que representam, acredito que chegou a hora de abrir um novo capítulo: mais diálogo, mais escuta e mais responsabilidade compartilhada. Sem manipulação. Sem acerto de contas. Sem dividir a Lazio em grupos de bons e maus.”

    A resposta dos grupos de torcedores foi inequívoca: “AGORA É TARDE DEMAIS!”. Um comunicado divulgado por vários grupos de torcedores também argumentou que Lotito havia subestimado completamente a força e a dimensão da oposição à sua presidência.

    “[Sua carta é] deliberadamente dirigida aos Lazio Clubs, como é especificado várias vezes, e isso, por si só, mostra o quanto o sr. Lotito conhece pouco os torcedores da Lazio”, dizia o comunicado conjunto. “O sr. Lotito não percebe que vários Lazio Clubs, entre os mais representativos e ativos, também fazem parte dos grupos de torcedores organizados. Ele não tem como saber disso simplesmente porque não entende esse universo e nunca teve interesse em entendê-lo.

    “O objetivo dessa carta é dividir uma torcida entre ‘bons’ e ‘maus’, tentando conquistar um lado às custas do outro. Mais uma vez, ele não vai conseguir. Estamos unidos, coesos e lado a lado em uma única frente, cansada dessa situação.”

    Assim, quando a Lazio iniciou sua campanha com um confronto contra o Mantova pela Copa da Itália, em 16 de agosto, pouco mais de 5 mil torcedores compareceram ao estádio. Quase metade deles estava no setor visitante, enquanto alguns torcedores da Roma compraram lugares nos setores da torcida da casa só para se divertir com o sofrimento dos rivais.

    Sem surpresa, a inesperada derrota por 2 a 0 para uma equipe da Serie B só aumentou a tensão no clube. Ainda assim, em meio a toda essa divisão, a Lazio conseguiu criar entre os jogadores um sentimento de união que o zagueiro dinamarquês Oliver Provstgaard diz nunca ter vivido antes.

    “Gattuso tem grande participação nisso”, disse o dinamarquês à DAZN Italia após a vitória em Turim. “Estou muito feliz por ele ter vindo para cá.”

  • “Não acho que alguém esteja feliz”

    Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Gattuso admite abertamente que a Lazio precisa da torcida de volta ao Olímpico para manter o forte início

    Gattuso havia sido uma escolha um tanto surpreendente para suceder Sarri como técnico, já que sua tentativa fracassada de levar a Itália à Copa do Mundo só reforçara a percepção do público de que ele era um treinador limitado taticamente, com muita agressividade e pouca perspicácia. No entanto, Gigi Buffon, que defendeu a escolha do ex-companheiro de equipe para comandar a Itália, acredita que as qualidades de Gattuso são subestimadas.

    “Em Rino, vejo traços de Marcello Lippi, tanto na maneira como ele administra o grupo quanto na forma como extrai o vigor de cada jogador”, disse o ex-dirigente da seleção italiana à Gazzetta dello Sport. “Todos sabem que os jogadores dele atravessariam o fogo por ele, assim como fariam por Marcello.

    “E não vamos fingir que um técnico da Serie A não tem capacidade ou conhecimento tático: todos são capazes e competentes. A verdadeira diferença está na relação com o elenco e em como transmitem seu conhecimento. Depois, é claro, há aquele lampejo de genialidade: a capacidade de antecipar como uma partida vai se desenrolar e fazer substituições ou mudanças táticas que transformam completamente o jogo.”

    Até agora, Gattuso praticamente não errou nesse aspecto. A única partida que a Lazio não venceu no campeonato foi um empate por 2 a 2 com o Milan. O capitão Mattia Zaccagni suspeitava que a equipe poderia ter vencido se tivesse contado com todo o apoio da torcida no Olímpico para segurar o resultado, depois de terminar o primeiro tempo à frente por 2 a 0.

    Gattuso tenta minimizar uma desvantagem bem real: o público médio da Lazio até agora nesta temporada é inferior a 10 mil pessoas. Ele acredita que sua equipe pode continuar a “surpreender as pessoas” nesta temporada se “pensar em um jogo de cada vez”.

    No entanto, ele tampouco tentou esconder que um elenco ainda sem opções suficientes, depois de mais uma janela de transferências decepcionante (mesmo que Davide Frattesi esteja se mostrando uma contratação extremamente astuta), dificilmente brigará por uma vaga entre os quatro primeiros, muito menos pelo título, sem o apoio de um Olímpico lotado.

    “Não acho que ninguém esteja feliz com esta situação”, disse ele. “Todo mundo quer ir ao estádio, ter 50 mil, 55 mil pessoas lá. Futebol é uma m*rda sem a torcida.” Mas ainda é um completo mistério quando a maioria dos torcedores da Lazio voltará.

    Depois de testemunhar a bela conexão entre Gattuso, seus jogadores e os torcedores que viajaram a Turim no fim de semana passado, o diretor esportivo Angelo Fabiani pediu uma “trégua” antes do jogo em casa contra o Parma, no sábado. A proposta, porém, já foi rejeitada de imediato pelos torcedores que mantêm o protesto, o que significa que não há perspectiva de fim para a guerra civil no Estádio Olímpico.