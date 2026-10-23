Milhares de torcedores da Lazio cumpriram a ameaça coletiva de não renovar seus carnês de temporada para 2026/27, o que custou milhões em receita ao clube e levou Lotito, cada vez mais desesperado, a escrever uma carta aberta aos torcedores que se afastaram, publicada no Il Messaggero.

“Qualquer pessoa que toma decisões pode cometer erros”, escreveu ele. “Quem dirige um clube tão importante quanto a Lazio sabe que estará exposto, será julgado e criticado. Não fujo disso. Mas peço que os julgamentos levem em conta o quadro completo, não apenas a parte mais emocional ou conveniente da história.

“E, nesse quadro, há uma questão que quero abordar com clareza: a relação com os torcedores precisa melhorar significativamente. Digo isso sem ambiguidades. A Lazio deve encontrar formas novas, sérias e responsáveis de ouvir, dialogar com seus torcedores e envolvê-los.

“Com respeito a todos vocês, à sua paixão e à história que representam, acredito que chegou a hora de abrir um novo capítulo: mais diálogo, mais escuta e mais responsabilidade compartilhada. Sem manipulação. Sem acerto de contas. Sem dividir a Lazio em grupos de bons e maus.”

A resposta dos grupos de torcedores foi inequívoca: “AGORA É TARDE DEMAIS!”. Um comunicado divulgado por vários grupos de torcedores também argumentou que Lotito havia subestimado completamente a força e a dimensão da oposição à sua presidência.

“[Sua carta é] deliberadamente dirigida aos Lazio Clubs, como é especificado várias vezes, e isso, por si só, mostra o quanto o sr. Lotito conhece pouco os torcedores da Lazio”, dizia o comunicado conjunto. “O sr. Lotito não percebe que vários Lazio Clubs, entre os mais representativos e ativos, também fazem parte dos grupos de torcedores organizados. Ele não tem como saber disso simplesmente porque não entende esse universo e nunca teve interesse em entendê-lo.

“O objetivo dessa carta é dividir uma torcida entre ‘bons’ e ‘maus’, tentando conquistar um lado às custas do outro. Mais uma vez, ele não vai conseguir. Estamos unidos, coesos e lado a lado em uma única frente, cansada dessa situação.”

Assim, quando a Lazio iniciou sua campanha com um confronto contra o Mantova pela Copa da Itália, em 16 de agosto, pouco mais de 5 mil torcedores compareceram ao estádio. Quase metade deles estava no setor visitante, enquanto alguns torcedores da Roma compraram lugares nos setores da torcida da casa só para se divertir com o sofrimento dos rivais.

Sem surpresa, a inesperada derrota por 2 a 0 para uma equipe da Serie B só aumentou a tensão no clube. Ainda assim, em meio a toda essa divisão, a Lazio conseguiu criar entre os jogadores um sentimento de união que o zagueiro dinamarquês Oliver Provstgaard diz nunca ter vivido antes.

“Gattuso tem grande participação nisso”, disse o dinamarquês à DAZN Italia após a vitória em Turim. “Estou muito feliz por ele ter vindo para cá.”