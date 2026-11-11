Centenas de pessoas se reuniram para celebrar um marco importante da construção do Etihad Park, o tão aguardado estádio do NYCFC projetado especificamente para o futebol. Havia trabalhadores, sindicalistas e funcionários do clube. Também estavam lá jornalistas, torcedores e dirigentes. A ocasião era uma cerimônia de colocação da última viga, tradição antiga em que uma árvore é posta sobre uma viga de aço e, com a força de um guindaste barulhento, içada até o topo do que em breve será a nova casa do NYCFC. Assim, a última viga ficou no lugar, marcando, na prática, o início de uma nova era para o futebol de Nova York.

E, na verdade, a cidade precisa disso. Pela primeira vez desde a entrada do NYCFC na MLS, em 2015, nem o clube nem o New York Red Bulls disputarão os playoffs. Isso acrescenta mais uma dificuldade à luta da liga para conquistar seu maior mercado. Um novo estádio oferece algo pelo qual esperar. Os resultados desta temporada deram a Nova York bem menos motivos para comemorar.

Houve momentos de celebração, porém. O NYCFC conquistou a MLS Cup em 2021 e chegou à final da Conferência Leste no ano passado. O Red Bulls chegou à MLS Cup em 2024. O desafio é transformar essas conquistas no tipo de vínculo duradouro que mantém um clube no centro da vida esportiva da cidade.

Nova York tem uma relação complicada com o futebol. Em nenhum outro lugar da América do Norte há uma concentração tão grande de torcedores e culturas tão entrelaçadas. Há milhões de pessoas na cidade, vindas de todos os lugares, que gostam muito do esporte. Torcem para Manchester United, Liverpool ou Real Madrid. Torcem para Arsenal, Chelsea ou Barcelona. Existe até uma loja do PSG na Quinta Avenida.

Mas, há anos, os clubes locais têm dificuldade para transformar essa paixão em algo que seja deles.

O problema vai além de duas temporadas decepcionantes. Muitas vezes, no futebol, sucesso é confundido com vitórias. Parece que é preciso erguer um troféu para ter relevância. E, de certa forma, isso é verdade. Mas, mais importante do que títulos é o ambiente, a trajetória, algo que os torcedores possam abraçar. Em um mundo ideal, a resposta à pergunta “por que você torce para o seu clube?” deveria ser muito mais do que “porque ele ganha títulos”.

E esse é o problema de Nova York em 2026. O cenário do futebol na cidade é vibrante. Seu prefeito, Zohran Mamdani, é extremamente apaixonado pelo esporte. Mas os times profissionais masculinos locais, da USL à MLS, são definidos com frequência por seus problemas de funcionamento. Nova York é horário nobre, holofotes, brilho e glamour. No restante do mundo, o futebol consegue incorporar essas características. Mas, no maior mercado da MLS, seus clubes ainda lutam para se tornar parte essencial desse espetáculo. Outra pós-temporada sem nenhum dos dois só torna isso mais difícil. E isso simplesmente precisa mudar.