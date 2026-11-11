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NYC Soccer GFX 1-1GOAL

O futebol de Nova York tem um problema: com NYCFC e Red Bulls fora dos playoffs, um novo estádio e contratações de superestrelas podem salvar o maior mercado da MLS?

Sem que nenhum dos dois clubes da MLS tenha se classificado para os playoffs e com as equipes da USL tendo dificuldades para causar impacto, a cidade precisa de um impulso para revitalizar o futebol local.

Thomas Hindle
Traduzido por

  • Centenas de pessoas se reuniram para celebrar um marco importante da construção do Etihad Park, o tão aguardado estádio do NYCFC projetado especificamente para o futebol. Havia trabalhadores, sindicalistas e funcionários do clube. Também estavam lá jornalistas, torcedores e dirigentes. A ocasião era uma cerimônia de colocação da última viga, tradição antiga em que uma árvore é posta sobre uma viga de aço e, com a força de um guindaste barulhento, içada até o topo do que em breve será a nova casa do NYCFC. Assim, a última viga ficou no lugar, marcando, na prática, o início de uma nova era para o futebol de Nova York.

    E, na verdade, a cidade precisa disso. Pela primeira vez desde a entrada do NYCFC na MLS, em 2015, nem o clube nem o New York Red Bulls disputarão os playoffs. Isso acrescenta mais uma dificuldade à luta da liga para conquistar seu maior mercado. Um novo estádio oferece algo pelo qual esperar. Os resultados desta temporada deram a Nova York bem menos motivos para comemorar.

    Houve momentos de celebração, porém. O NYCFC conquistou a MLS Cup em 2021 e chegou à final da Conferência Leste no ano passado. O Red Bulls chegou à MLS Cup em 2024. O desafio é transformar essas conquistas no tipo de vínculo duradouro que mantém um clube no centro da vida esportiva da cidade.

    Nova York tem uma relação complicada com o futebol. Em nenhum outro lugar da América do Norte há uma concentração tão grande de torcedores e culturas tão entrelaçadas. Há milhões de pessoas na cidade, vindas de todos os lugares, que gostam muito do esporte. Torcem para Manchester United, Liverpool ou Real Madrid. Torcem para Arsenal, Chelsea ou Barcelona. Existe até uma loja do PSG na Quinta Avenida.

    Mas, há anos, os clubes locais têm dificuldade para transformar essa paixão em algo que seja deles.

    O problema vai além de duas temporadas decepcionantes. Muitas vezes, no futebol, sucesso é confundido com vitórias. Parece que é preciso erguer um troféu para ter relevância. E, de certa forma, isso é verdade. Mas, mais importante do que títulos é o ambiente, a trajetória, algo que os torcedores possam abraçar. Em um mundo ideal, a resposta à pergunta “por que você torce para o seu clube?” deveria ser muito mais do que “porque ele ganha títulos”.

    E esse é o problema de Nova York em 2026. O cenário do futebol na cidade é vibrante. Seu prefeito, Zohran Mamdani, é extremamente apaixonado pelo esporte. Mas os times profissionais masculinos locais, da USL à MLS, são definidos com frequência por seus problemas de funcionamento. Nova York é horário nobre, holofotes, brilho e glamour. No restante do mundo, o futebol consegue incorporar essas características. Mas, no maior mercado da MLS, seus clubes ainda lutam para se tornar parte essencial desse espetáculo. Outra pós-temporada sem nenhum dos dois só torna isso mais difícil. E isso simplesmente precisa mudar.

  • New York City FC v Atlanta United FC
    Getty Images Sport

    O NYCFC foi prejudicado por não ter conseguido garantir um estádio próprio até recentemente.

    Isso não significa necessariamente que os diversos clubes da região tenham grande culpa. Os problemas são vários. O primeiro é a concorrência.

    Em Nova York, o futebol disputa a atenção do público com tudo. A cidade é o maior mercado televisivo dos Estados Unidos e, com folga, a capital mundial do entretenimento. Não faltam coisas para fazer por lá, e os nova-iorquinos não hesitam em comparecer. Mas, quando a concorrência inclui os Knicks, os Yankees, a Broadway e uma lista aparentemente interminável de outras opções de entretenimento, convencer as pessoas a adotar algo novo é um desafio completamente diferente. Já é difícil levá-las a jogos de futebol nos Estados Unidos. Em Nova York, onde o NYCFC ocupa o 12º lugar e o Red Bulls, o 20º em média de público, segundo o worldfootball.net, o desafio é ainda maior.

    Nos Estados Unidos, o futebol ainda é uma opção de entretenimento à margem das principais atrações. É claro que há milhões de fãs do esporte no país. E tanto o NYCFC quanto o New York Red Bulls têm muitos torcedores com ingressos para a temporada inteira (o NYCFC anunciou com entusiasmo que havia ultrapassado a marca de 20 mil “membros fundadores” em 2015). Mas o futebol não está no mesmo patamar dos Yankees ou dos Knicks, atrações que fãs e turistas fazem questão de acompanhar. O futebol disputa espaço com um bar em Williamsburg ou um espetáculo da Broadway. Concorre com as compras no Soho ou um passeio pelo Central Park.

    O desafio é descobrir como convencer milhares de pessoas a abrir mão de todas essas possibilidades para ir a um jogo de futebol.

    Veja o NYCFC, por exemplo. Neste ano, o clube dividiu seus jogos em casa pela temporada regular entre dez partidas no Yankee Stadium e sete no Citi Field, ajustando-se ao calendário do beisebol. Sua casa definitiva ainda está em construção. O time conta com jogadores conhecidos, incluindo Matt Freese, goleiro da seleção masculina dos Estados Unidos, mas não tem um nome de projeção mundial do porte de Pirlo ou Villa. Em uma cidade com infinitas maneiras de passar uma tarde, como fazer com que mais nova-iorquinos planejem seus fins de semana em torno de um jogo do NYCFC?

  • O efeito Pirlo

    FBL-US-MLS-NEWYORK
    AFP

    Pirlo e Villa atraíram público em sua primeira temporada em Nova York, mas o sucesso na MLS não veio

    Bem, eles já experimentaram uma solução.

    Andrea Pirlo era um dos maiores nomes do futebol mundial quando assinou com o NYCFC em 2015. Apenas um mês antes, havia disputado os 90 minutos da final da Champions League de 2015, na derrota de sua querida Juventus para o Barcelona. Lá estava Pirlo, o velho maestro. Em tese, era a estrela perfeita para o NYCFC. Os torcedores ocasionais talvez conhecessem seu nome ou o tivessem visto em alguns torneios internacionais. Os torcedores mais apaixonados conheciam sua carreira brilhante no futebol italiano e o reconheciam como um dos melhores meio-campistas da história.

    Além disso, ele chegava a um time que já contava com Frank Lampard e David Villa. Lampard foi ao Facebook, numa lembrança de outros tempos, para lhe dar as boas-vindas. Pirlo parecia naturalmente descolado em Nova York, circulando pelas ruas em relativo anonimato, com seus cabelos compridos e óculos escuros italianos. Dois anos antes, Pirlo havia lançado sua autobiografia, com o ótimo título de “I Think Therefore I Play”.

    E, mesmo que o futebol não tenha dado resultado de imediato, com um NYCFC muito desequilibrado que não conseguiu chegar aos playoffs em sua primeira temporada, as estrelas ajudaram a vender ingressos. O clube anunciou que havia vendido mais de 1.000 planos adicionais de sócio-fundador em menos de um mês após as chegadas de Lampard e Pirlo, em julho. O NYCFC também disponibilizou mais lugares para vários jogos em casa conforme a demanda crescia. Tudo aquilo parecia grandioso, mesmo que o futebol não estivesse à altura.

  • Uau!

    New York Red Bulls v Portland Timbers
    Getty Images Sport

    Henry impressionou pelo New York Red Bulls, mas sua presença, por si só, não foi suficiente para lotar o Sports Illustrated Stadium.

    Cinco anos antes, o New York Red Bulls havia tentado algo muito parecido com Thierry Henry. Ele também combinava com Nova York, embora de um jeito um pouco diferente. O contexto de sua chegada era outro. O futebol nos Estados Unidos era diferente naquela época. É verdade que a seleção masculina dos Estados Unidos havia feito uma campanha satisfatória na Copa do Mundo de 2010, terminando em primeiro lugar no grupo, mas perdendo seu primeiro jogo no mata-mata. Ainda assim, o futebol não estava em alta.

    Foi nesse cenário que Henry chegou, após três anos no Barcelona e amplamente considerado o maior jogador de todos os tempos da Premier League. Um repórter do site do Red Bulls descreveu a expectativa de forma memorável:

    “E David Beckham? Você não é Thierry Henry.”

    Ele foi de limusine à coletiva de imprensa de apresentação na Red Bull Arena. Para seu primeiro jogo, foi de trem de Nova York a Nova Jersey, como todo mundo.

    Mas aquela partida, por coincidência um amistoso contra o Tottenham, não teve ingressos esgotados. Isso contrariava os desejos de Erik Stover, então diretor-geral e veterano da cena do futebol de Nova York.

    “Fomos muito enfáticos na diretoria; achávamos muito importante para esta liga e para este time, e para lotar [Red Bull Arena] regularmente, ter mais de um ou dois jogadores designados”, disse ele em 2010.

    Apesar de toda a empolgação com a chegada de Henry, havia sugestões de que ele poderia ir para a MLS já em 2008, tamanho era seu amor por Nova York, o Red Bulls ainda tinha dificuldades para transformar o prestígio do astro em uma presença mais forte na cidade. E, dessa vez, o problema estava longe de ser o desempenho do craque.

    Pirlo fracassou. Henry foi bem.

    Ele orientou os jogadores mais jovens. Ajudou o RBNY a conquistar o Supporters' Shield em 2013. Ultrapassou a marca de 50 gols e deixou o Red Bulls como o maior assistente da história do clube. O vínculo também perdurou. Quando o Red Bulls e o Barcelona disputaram um amistoso em 2022, Henry entrou em campo vestindo uma camisa dividida entre as cores de seus dois ex-clubes.

    Ali estava um craque que havia correspondido às expectativas. Houve gols, títulos e um carinho duradouro pelo time ao qual se juntara. Ainda assim, transformar tudo isso em um lugar nas conversas cotidianas sobre esporte em Nova York continuava sendo uma tarefa muito maior. Henry havia dado às pessoas um motivo para acompanhar o Red Bulls. Fazer do clube algo que elas não pudessem deixar de acompanhar exigiria mais.

  • O apelo de uma estrela

    BASKET-NBA-KNICKS-PARADE
    AFP

    Brunson se tornou um dos maiores nomes do basquete após se transferir para o Knicks e consolidou seu legado ao conquistar um título da NBA.

    Então, o que essas duas histórias mostram? Elas representam os dois extremos. De um lado, uma estrela que levou a equipe a um sucesso relativo e despertou interesse pelo futebol. Do outro, uma estrela que atraiu público, pelo menos no começo, mas cujo desempenho ficou muito abaixo do esperado.

    De todo modo, as duas passagens foram eternizadas e marcadas por releituras dos fatos. Henry chegou a ter, temporariamente, uma rua com seu nome em Nova York, algo que talvez tenha sido facilitado pelo fato de o prefeito da cidade, defensor do futebol, ser torcedor do Arsenal. A passagem de Pirlo por Nova York foi eternizada. A de David Villa, embora manchada por acusações fora de campo, continua marcante.

    Nova York oferece uma vitrine enorme, mas os jogadores ainda precisam conquistar seu espaço nela. As atuações de Jalen Brunson pelos Knicks impulsionaram sua ascensão; a atenção da cidade a ampliou. A história dos Yankees atrai uma atenção semelhante, acompanhada da expectativa de que seus maiores nomes correspondam. Há uma oportunidade para o futebol também. A contratação de uma estrela poderia ajudar o NYCFC ou o Red Bulls a alcançar um público além de seus torcedores atuais. Mas, como Henry mostrou, acertar nessa contratação é apenas parte do trabalho. O desafio maior é dar às pessoas um motivo para se importar com o clube muito depois da saída da estrela.

  • Fracassos em campo

    Michael Bradley NYRB
    Getty

    O Red Bulls de Michael Bradley jogou um futebol empolgante, mas não conseguiu se classificar para os playoffs da MLS.

    Isso se torna ainda mais importante após uma temporada decepcionante para os dois clubes da MLS. NYCFC e New York Red Bulls não conseguiram chegar aos playoffs, deixando muito a avaliar. O NYCFC pode apontar as lesões como justificativa. O New York Red Bulls tem jovens jogadores promissores, mas não conseguiu transformar esse potencial em uma vaga na pós-temporada. Quando os playoffs da MLS começarem, em 19 de novembro, os dois estarão assistindo de casa.

    As equipes masculinas mais recentes da região também tiveram um ano difícil. O relançamento da marca Cosmos na USL League One gerou entusiasmo genuíno. Mas a equipe terminou na penúltima posição, com sete vitórias na liga. O levantamento de público do Backheeled aponta uma média de 1.453 torcedores em 18 jogos em casa com público divulgado no Hinchliffe Stadium, em Paterson, Nova Jersey. O Brooklyn FC, por sua vez, conquistou cinco vitórias na liga em sua temporada de estreia na USL Championship.

    No futebol feminino, a história é diferente. O Gotham FC conquistou o NWSL Shield e segue na disputa por títulos consecutivos. Sua média de público subiu para 10.943 torcedores, impulsionada em grande parte pelo jogo de destaque no Citi Field, e ficou pouco abaixo da média da liga, de 11.003.

    Mesmo esse sucesso, porém, veio acompanhado de complicações. Preocupações com as condições do gramado do Sports Illustrated Stadium obrigaram o Gotham a transferir sua semifinal para o Icahn Stadium, com capacidade para 5 mil pessoas. A equipe, que conquistou o direito de sediar um de seus jogos mais importantes, agora terá espaço para um número consideravelmente menor de torcedores.

  • Um superastro à altura do estádio

    NYCFC new stadium
    NYCFC

    Tudo indica que o Etihad Park será um dos melhores estádios da MLS quando for inaugurado.

    Mas talvez haja esperança.

    O NYCFC se separou de Pascal Jansen no dia seguinte ao fim de sua temporada, um desfecho duro para um técnico que havia levado o clube à final da Conferência Leste um ano antes. Agora, o clube precisa escolher um substituto e decidir como reforçar o time para a temporada curta de 2027 e a inauguração do Etihad Park.

    O New York Red Bulls pode abrir espaço para outra contratação de peso caso Emil Forsberg ou Eric Maxim Choupo-Moting deixe o clube. O momento da saída continua sendo importante: Forsberg teria concordado em ficar até o fim da temporada curta antes de voltar à Suécia, segundo o amNewYork, embora o clube não tenha confirmado essa informação. O time também já tem um jovem que merece atenção: Julian Hall, atacante adolescente da seleção dos Estados Unidos nascido em Nova York.

    Mas é preciso investir com inteligência. Christian Pulisic, por quem o NYCFC manifestou interesse publicamente, renovou seu contrato com o Milan até 2031 em 30 de outubro, o que torna uma transferência mais difícil de imaginar no curto prazo. Gio Reyna joga pelo Strasbourg na Ligue 1. Weston McKennie tem contrato com a Juventus até 2030.

    Talvez um astro internacional consagrado possa ajudar a aproximar um clube de mais comunidades ligadas ao futebol na cidade. Sadio Mane, por exemplo, poderia ter um apelo especial para a comunidade senegalesa de Nova York. Mas qualquer contratação ainda precisaria se encaixar no time, render em campo e dar às pessoas um motivo para voltar.

    E há também o estádio. As imagens do projeto do Etihad Park são impressionantes. Ele é sofisticado, glamouroso e voltado para o futuro. O próprio estádio também já está, mais ou menos, construído. Agora ele parece real. Falta ao futebol de Nova York oferecer um produto à altura de sua nova casa.