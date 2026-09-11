O corte de cabelo drástico de Erling Haaland só reforçou a marca pessoal em ascensão da estrela do Manchester City
Na véspera da nova temporada da Premier League, Erling Haaland parou a internet, mas seu ato viral não teve nada a ver com futebol nem com sua habitual e absurda capacidade de fazer gols. Em seu canal no YouTube, o astro do Manchester City e da Noruega compartilhou um vídeo documentando algo que precisava ser visto para ser acreditado: seu primeiro corte de cabelo de verdade desde 2021.
O jogador de 25 anos havia se tornado sinônimo de sua intimidadora cabeleira longa, loira e esvoaçante, em estilo viking, que usava em um coque, com as laterais e a parte de trás da cabeça raspadas bem curtas para dar ainda mais impacto.
No entanto, suas famosas madeixas não existem mais, já que ele trocou seu visual característico por algo que é quase um raspado. Mas como essa mudança drástica vai afetar a "Marca Haaland"? E isso é mesmo a "perda de aura" que muitos na internet acreditam que seja?
Novo visual
Haaland vinha usando cabelo comprido nos últimos cinco anos, desde que começou a deixá-lo crescer durante sua ascensão meteórica no Borussia Dortmund. Quando chegou ao Manchester City no verão de 2022, já tinha seu penteado característico com rabo de cavalo.
Nas próprias palavras, o atacante considerou que era "hora de mudar". Em seu vídeo no YouTube, ele revelou que já vinha pensando em cortar o cabelo desde que a campanha da Noruega na Copa do Mundo terminou nas quartas de final, no início de julho. "Eu estava tão ocupado que não fiz isso", explicou.
No fim, ele esperou até o dia anterior ao seu primeiro jogo da temporada da Premier League para passar pela transformação, compartilhando estrategicamente o vídeo no mesmo dia em que o City enfrentou o Bournemouth no Etihad Stadium.
No vídeo de sete minutos, ele insiste que quer um corte "bem curto" antes de o cabeleireiro chegar, e o espectador acompanha as várias etapas hilárias do corte radical enquanto a namorada de Haaland, Isabel Haugseng Johansen, observa tudo sem acreditar.
Explicando o novo visual marcante à ESPN Brazil após a vitória do City sobre o Coventry no último fim de semana, o atacante disse: "É muito mais fácil. Acho que era hora de mudar. Eu gosto. Claro que sinto falta do meu cabelo comprido, mas era hora de mudar e, até agora, estou gostando. Ele vai crescer de novo e ficar comprido outra vez, espero."
Recepção de corte
"Mal posso esperar para os torcedores verem", disse Haaland, radiante, no meio do corte de cabelo, antes de imitar o canto 'Quem p*rra é esse?!'. "Quero que os torcedores do Man City cantem isso amanhã!", afirmou, rindo sozinho.
Embora seu novo corte inevitavelmente tenha provocado uma reação positiva dos fiéis do Etihad na estreia, a reação em certos cantos da internet foi bem menos elogiosa. Depois de não conseguir balançar as redes contra o Bournemouth, Haaland, recém-tosado, foi acusado de sofrer uma chamada "perda de aura" online, com muitos declarando que ele havia perdido sua intimidadora presença depois de pegar a máquina.
Outras críticas foram mais em tom de brincadeira. Em seu vídeo no YouTube, Haaland ligou por FaceTime para o lendário ex-atacante de AC Milan e Manchester United Zlatan Ibrahimovic, assim como para Jack Grealish, emprestado pelo Man City, para ver suas reações. O primeiro pergunta "Que p*rra você fez?!" e se o norueguês perdeu uma aposta, enquanto seu agora ex-companheiro de City diz que ele parece "ter uns 10 anos de idade".
Zlatan já havia dito anteriormente ao companheiro de ataque para nunca cortar o cabelo, porque essa era a fonte de sua força, em referência ao personagem bíblico Sansão.
Sensação do YouTube
No entanto, quem realmente acredita que o corte de cabelo drástico vai afetar negativamente a "Marca Haaland" ou a capacidade da máquina de fazer gols em campo está muito enganado. Se é que houve algum efeito, a repercussão viral que ele alcançou ao compartilhar o vídeo é apenas mais um sinal de seu perfil global cada vez maior.
O vídeo completo no YouTube já foi visto cerca de 9,5 milhões de vezes, enquanto muitos outros terão assistido e interagido com teasers no Instagram, TikTok e em outras plataformas de redes sociais. Só uma sequência de fotos dos bastidores do corte de cabelo já acumulou mais de 14 milhões de curtidas.
Haaland só entrou no mundo do YouTube em outubro de 2025, mas já tem perto de 4,5 milhões de inscritos, somando mais de 224 milhões de visualizações entre vídeos curtos e longos, com sua personalidade simpática e atrevida, além de sua habilidade como jogador de futebol, praticamente garantindo o sucesso de seu canal.
As pessoas que aparecem no vídeo são outro indicativo de sua influência significativa. Haaland tem os números de Noel Gallagher, Zlatan, Grealish e Pep Guardiola em sua agenda repleta de estrelas e, quando ele ligou, eles atenderam.
Se ainda havia alguma dúvida, vale destacar também que o jogador de 25 anos realmente reencontrou seu faro de gol depois de passar em branco na rodada de abertura. Ostentando o novo visual, Haaland marcou cinco gols nas três partidas seguintes, incluindo dois gols contra o Porto pela Champions League no meio de semana.
Mudando a América...
Justamente neste verão, a popularidade sempre crescente de Haaland recebeu um impulso significativo quando ele aproveitou a oportunidade para conquistar os Estados Unidos e finalmente demonstrar sua capacidade no maior palco de todos.
A Noruega desembarcou nos Estados Unidos após se classificar para sua primeira Copa do Mundo em 28 anos, e fez jus ao status de zebra antes do torneio graças, em grande parte, às façanhas de seu prolífico camisa 9. Ao lado de seus companheiros de equipe e da viral comemoração de remada viking, Haaland mexeu com o imaginário dentro e fora de campo, marcando sete vezes em cinco partidas na campanha de seu país até as quartas de final, incluindo um sensacional doblete na impressionante vitória nas oitavas de final sobre o Brasil, pentacampeão mundial.
Ele também encontrou tempo para publicar vários vlogs de bastidores de seu período nos EUA, que viralizaram enquanto ele aproveitava a possibilidade de viver o dia a dia relativamente sem ser notado, incluindo abraçar a cultura cowboy em Dallas e provar iguarias de Nova York. Isso provocou uma onda bizarra de vídeos de IA com Haaland como personagem de desenho, viking e mais. Haaland manteve o ritmo ao voltar para casa com um guaxinim empalhado de US$ 750 como lembrança.
Seu perfil cresceria exponencialmente à medida que seu país avançava, impulsionado por seus gols e pelas travessuras fora de campo, e ele agora ganhou cerca de 36 milhões de novos seguidores no Instagram desde o início do torneio, mais de seis vezes a população da nação que ele representava.
Haaland admitiu depois que a Copa do Mundo havia "mudado sua vida". Questionado na época sobre sua reputação em ascensão, Haaland disse: "Acho que é uma coisa boa, porque eu gosto dos americanos, acho que eles também são meio hilários, eles são engraçados."
Ele acrescentou ao veículo norueguês VG: "Foram as semanas mais legais e a jornada que tive em toda a minha vida. Foi completamente surreal, é difícil assimilar isso agora. Você fica um pouco vazio. Se eu pensar rapidamente nesses 40 dias, foi tudo completamente insano."
O tradicional veículo de notícias americano ABC o classificou como "uma sensação global do futebol dentro e fora de campo" que havia "transcendido o torneio com sua personalidade única", enquanto a NBC chamou o atacante de "o MVP da telinha".
...E a internet
Parece que seu penteado característico fazia parte do fascínio. De acordo com dados de buscas do Google analisados pela plataforma de agendamento de barbearias Fresha, as buscas por 'cabelo do Haaland' dispararam impressionantes 516%, para 266.000 buscas mensais durante a Copa do Mundo. No geral, elasaumentaram 3.667% no último ano, com 130.000 buscas só no último mês, mais ou menos.
Especialistas acreditam que, por isso, não é surpresa que o grande corte de Haaland tenha parado a internet, e não esperam que seu novo corte bem curto tenha qualquer impacto sobre sua marca em ascensão meteórica.
Fresha a especialista em cabelo e beleza Danielle Louise disse: "O cabelo de Haaland havia se tornado instantaneamente reconhecível, especialmente durante a Copa do Mundo, então não é surpreendente que cortá-lo tenha causado esse tipo de reação.
"Os jogadores de futebol influenciam o cabelo masculino há gerações, mas Haaland era interessante porque o visual dele era completamente diferente dos degradês e estilos bem curtos que vimos dominar os cuidados masculinos. Os números de buscas mostram o tamanho do interesse que havia em seu cabelo mais comprido.
"Agora ele foi completamente na direção oposta, então espero que muitos homens também estejam olhando para o novo corte."
Mantendo a fluidez
Alguém que pode atestar o poder de mudar o visual regularmente, e cuja marca certamente não sofreu com isso, é David Beckham, que teve o faro empreendedor, a aparência e a personalidade para garantir que seu legado transcendesse a carreira no futebol.
O ex-superastro de Manchester United, Real Madrid e Inglaterra exibiu uma variedade de penteados famosos, e infames, ao longo dos anos, incluindo seu cabelo repartido ao meio com ar juvenil, as tranças mal aconselhadas e o moicano, um rabo de cavalo ao estilo Haaland e, claro, o cabelo raspado.
Virava notícia toda vez que Beckham mudava a aparência, e Haaland já emulou isso ao viralizar com seu primeiro grande corte. Falando sobre o novo visual do atacante na CBS no meio da semana, Beckham disse: "Na verdade, acho que ficou ótimo. Nova temporada, novo corte de cabelo, ainda marcando os mesmos gols", antes de escolher o cabelo raspado como seu penteado favorito de todos os tempos por ser prático.
Haaland também, claramente, reconheceu a necessidade de construir uma marca pessoal que o sustente muito além de seus dias como jogador. Certamente há algo a ser dito sobre manter as coisas sempre renovadas para deixar seu público atento e, no vídeo no YouTube, ele sugeriu que não ficará com o cabelo curto por muito tempo.
Relembrando fotos antigas de si mesmo em preparação para o grande corte, o atacante mostrou uma de outubro de 2020 em que aparece com mechas loiras de comprimento médio, penteadas com risca no meio e faixa de cabelo. "Jack Grealish! O que você acha?", disse. "Estou ansioso para ter esse cabelo de novo porque gosto dele, nem longo, nem curto, no meio-termo."
Potência
Embora ele possa ter perdido um pouco de sua aura viking, está claro que não devemos esperar que a marca Haaland seja prejudicada, apesar de ele ter se desfeito de suas tradicionais longas madeixas. Se alguma coisa, a mudança de visual que viralizou sem querer só gerou ainda mais repercussão em torno dele, à medida que sua imagem explode pelo mundo.
"Há algo de muito confiante em tirar tudo e deixar o rosto falar por si", disse Maxwell Oakley, cofundador da barbearia de luxo londrina Supply 91, à GQ.
"O novo visual de Haaland é um exemplo perfeito: muda completamente sua aparência, mas de alguma forma faz com que ele pareça ainda mais marcante. O contraste com seu característico cabelo comprido é uma grande parte do motivo pelo qual isso está recebendo tanta atenção. Quase funciona como um recomeço."
Depois de conquistar os Estados Unidos no verão, em meio ao sucesso de seu canal no YouTube e à continuidade de sua veia artilheira por clube e seleção, Haaland se tornou um verdadeiro rolo compressor dentro e fora de campo. Um novo corte de cabelo certamente não vai desacelerá-lo.