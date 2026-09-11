Justamente neste verão, a popularidade sempre crescente de Haaland recebeu um impulso significativo quando ele aproveitou a oportunidade para conquistar os Estados Unidos e finalmente demonstrar sua capacidade no maior palco de todos.

A Noruega desembarcou nos Estados Unidos após se classificar para sua primeira Copa do Mundo em 28 anos, e fez jus ao status de zebra antes do torneio graças, em grande parte, às façanhas de seu prolífico camisa 9. Ao lado de seus companheiros de equipe e da viral comemoração de remada viking, Haaland mexeu com o imaginário dentro e fora de campo, marcando sete vezes em cinco partidas na campanha de seu país até as quartas de final, incluindo um sensacional doblete na impressionante vitória nas oitavas de final sobre o Brasil, pentacampeão mundial.

Ele também encontrou tempo para publicar vários vlogs de bastidores de seu período nos EUA, que viralizaram enquanto ele aproveitava a possibilidade de viver o dia a dia relativamente sem ser notado, incluindo abraçar a cultura cowboy em Dallas e provar iguarias de Nova York. Isso provocou uma onda bizarra de vídeos de IA com Haaland como personagem de desenho, viking e mais. Haaland manteve o ritmo ao voltar para casa com um guaxinim empalhado de US$ 750 como lembrança.

Seu perfil cresceria exponencialmente à medida que seu país avançava, impulsionado por seus gols e pelas travessuras fora de campo, e ele agora ganhou cerca de 36 milhões de novos seguidores no Instagram desde o início do torneio, mais de seis vezes a população da nação que ele representava.

Haaland admitiu depois que a Copa do Mundo havia "mudado sua vida". Questionado na época sobre sua reputação em ascensão, Haaland disse: "Acho que é uma coisa boa, porque eu gosto dos americanos, acho que eles também são meio hilários, eles são engraçados."

Ele acrescentou ao veículo norueguês VG: "Foram as semanas mais legais e a jornada que tive em toda a minha vida. Foi completamente surreal, é difícil assimilar isso agora. Você fica um pouco vazio. Se eu pensar rapidamente nesses 40 dias, foi tudo completamente insano."

O tradicional veículo de notícias americano ABC o classificou como "uma sensação global do futebol dentro e fora de campo" que havia "transcendido o torneio com sua personalidade única", enquanto a NBC chamou o atacante de "o MVP da telinha".