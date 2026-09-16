Depois de garantir em 2025 o terceiro acesso consecutivo, um recorde, o Wrexham contratou 13 jogadores em preparação para sua primeira temporada de volta à segunda divisão do futebol inglês em 43 anos. Reynolds e Mac investiram cerca de £40 milhões para reconstruir o elenco, e é justo dizer que o dinheiro foi bem gasto, porque os Red Dragons acabaram terminando em sétimo, apenas dois pontos atrás da zona dos play-offs.

A abordagem foi diferente neste verão, porém. O Wrexham fez apenas sete contratações de peso em uma investida de "qualidade em vez de quantidade" para dar esse passo final rumo à Premier League. Parkinson tentou montar uma espinha dorsal comprovada na Championship, com o ex-goleiro da Inglaterra sub-21 Anthony Patterson como principal reforço, tornando-se o jogador mais caro da história do clube após uma transferência de £8 milhões vinda do Sunderland.

O Wrexham também trouxe o zagueiro Joe Worrall, do Burnley, o volante Ben Whiteman, do Preston, e o camisa 10 Callum O'Hare, do Sheffield United, além do trio de laterais Jacques Ekomie, Danny Imray e Issa Kabore, sendo que este último acertou em definitivo vindo do Manchester City após um empréstimo bem-sucedido em 2025-26.

As expectativas aumentaram de novo depois desse gasto de £35 milhões. No entanto, o Wrexham também deixou 13 jogadores saírem, incluindo dois membros centrais da equipe em Thomas O'Connor e Andy Cannon. Enquanto isso, o empréstimo de Davis Keillor-Dunn para o Sheffield Wednesday expôs as falhas na estratégia de transferências do Wrexham. Keillor-Dunn havia sido prolífico na League One pelo Barnsley, mas o Wrexham o utilizou apenas esporadicamente depois de contratar o atacante por £4 milhões na janela de inverno.

Pelo dinheiro significativo gasto, o retorno dos novos jogadores tem sido, em geral, decepcionante neste ano. Parkinson jogou pelo seguro em vez de buscar verdadeiras melhorias; há um argumento de que teria sido melhor simplesmente preservar a química duramente conquistada pela equipe.

Também não foi um verão bem planejado. De fato, o Wrexham só foi atrás de Worrall no último dia da janela depois que o zagueiro Max Cleworth sofreu uma grave lesão no tendão da coxa. O clube também avançou por O'Hare no último minuto, após tentativas frustradas pelas investidas na dupla ofensiva Anis Mehmeti e Femi Azeez.