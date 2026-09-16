O conto de fadas de Ryan Reynolds e Rob Mac acabou: por que o sonho do Wrexham de chegar à Premier League já pode estar em espera por mais um ano
As coisas finalmente desandaram? Essa é a pergunta com a qual os torcedores do Wrexham estão se deparando após uma humilhante goleada por 6 a 0 para o West Ham no London Stadium.
"Muito difícil", disse o técnico Phil Parkinson após a derrota de sexta-feira. "Uma noite muito difícil. Tenho que me analisar e ter essa responsabilidade. Vou olhar para o que eu deveria ter feito melhor."
Esse processo realmente deveria ter começado bem antes. Os sinais de alerta estavam lá ao longo dos seis primeiros jogos do Wrexham na nova campanha da Championship, na qual a equipe conseguiu somar apenas sete pontos, com uma vitória.
Pela primeira vez, há seis vagas nos play-offs em disputa e, neste momento, o Wrexham está a apenas três pontos do Southampton, oitavo colocado, que recebe no Racecourse Ground no sábado. Mas, a menos que o nível de atuação coletiva aumente drasticamente, Ryan Reynolds e Rob Mac talvez tenham que adiar o sonho da Premier League por mais um ano e tomar sua decisão mais difícil até agora.
Recrutamento falho
Depois de garantir em 2025 o terceiro acesso consecutivo, um recorde, o Wrexham contratou 13 jogadores em preparação para sua primeira temporada de volta à segunda divisão do futebol inglês em 43 anos. Reynolds e Mac investiram cerca de £40 milhões para reconstruir o elenco, e é justo dizer que o dinheiro foi bem gasto, porque os Red Dragons acabaram terminando em sétimo, apenas dois pontos atrás da zona dos play-offs.
A abordagem foi diferente neste verão, porém. O Wrexham fez apenas sete contratações de peso em uma investida de "qualidade em vez de quantidade" para dar esse passo final rumo à Premier League. Parkinson tentou montar uma espinha dorsal comprovada na Championship, com o ex-goleiro da Inglaterra sub-21 Anthony Patterson como principal reforço, tornando-se o jogador mais caro da história do clube após uma transferência de £8 milhões vinda do Sunderland.
O Wrexham também trouxe o zagueiro Joe Worrall, do Burnley, o volante Ben Whiteman, do Preston, e o camisa 10 Callum O'Hare, do Sheffield United, além do trio de laterais Jacques Ekomie, Danny Imray e Issa Kabore, sendo que este último acertou em definitivo vindo do Manchester City após um empréstimo bem-sucedido em 2025-26.
As expectativas aumentaram de novo depois desse gasto de £35 milhões. No entanto, o Wrexham também deixou 13 jogadores saírem, incluindo dois membros centrais da equipe em Thomas O'Connor e Andy Cannon. Enquanto isso, o empréstimo de Davis Keillor-Dunn para o Sheffield Wednesday expôs as falhas na estratégia de transferências do Wrexham. Keillor-Dunn havia sido prolífico na League One pelo Barnsley, mas o Wrexham o utilizou apenas esporadicamente depois de contratar o atacante por £4 milhões na janela de inverno.
Pelo dinheiro significativo gasto, o retorno dos novos jogadores tem sido, em geral, decepcionante neste ano. Parkinson jogou pelo seguro em vez de buscar verdadeiras melhorias; há um argumento de que teria sido melhor simplesmente preservar a química duramente conquistada pela equipe.
Também não foi um verão bem planejado. De fato, o Wrexham só foi atrás de Worrall no último dia da janela depois que o zagueiro Max Cleworth sofreu uma grave lesão no tendão da coxa. O clube também avançou por O'Hare no último minuto, após tentativas frustradas pelas investidas na dupla ofensiva Anis Mehmeti e Femi Azeez.
Problemas dos dois lados
Parkinson precisava desesperadamente melhorar o coração de uma defesa que sofreu 65 gols na última temporada. A chegada de Worrall, de 29 anos, após uma temporada de 11 jogos na Premier League pelo Burnley, não foi suficiente para dar solidez a essa linha defensiva.
Isso ficou dolorosamente evidente contra o West Ham, já que Worrall teve uma estreia completa para esquecer, com o Wrexham perdendo por 4 a 0 quando ele foi misericordiosamente substituído aos 71 minutos. A maior derrota da era Parkinson, e do período de Reynolds e Mac como co-proprietários, deixou claro que eles erraram no verão. Patterson não foi ajudado pela defesa frágil, mas, até aqui, o ex-goleiro do Sunderland não justificou o valor pago por ele, nem mostrou que pode ser um camisa 1 melhor a longo prazo do que seu antecessor, Arthur Okonkwo.
O Wrexham também deveria ter contratado outro atacante. O time marcou apenas sete gols nos últimos sete jogos pela Championship, com três deles saindo na vitória por 3 a 0 sobre o Millwall, que foi de longe sua atuação mais forte.
Kieffer Moore teve um excelente ano de estreia no Racecourse, marcando 11 gols enquanto brilhava como homem de referência, mas ele também tem 34 anos. Assim, o galês não é móvel nem letal o suficiente para liderar uma campanha de acesso bem-sucedida. Sam Smith, por sua vez, fez um bom trabalho quando substituiu Moore durante a lesão, mas o Wrexham não pode contar com ele como uma fonte regular de gols; o jogador de 28 anos ainda não marcou nesta temporada e tocou na bola apenas nove vezes em seus 67 minutos em campo contra o West Ham.
Parkinson parece estar de mãos atadas sem Josh Windass, artilheiro do Wrexham em 2025-26, para dar inspiração no terço final. Ele perdeu os três primeiros jogos do clube por causa de uma lesão na panturrilha e, embora tenha voltado para produzir uma atuação de destaque contra o Millwall, o ex-jogador de Rangers e Sheffield Wednesday ainda está recuperando a melhor forma física.
Limitações
Para seu crédito, Parkinson não poupou palavras depois de ver seu time ser completamente dominado e humilhado pelo West Ham. "Muito raramente deixamos a desejar em grandes noites, ou em grandes ocasiões", disse. "Não consigo me lembrar de muitas vezes em que o jogo tenha sido tratado como grande e nós tenhamos entrado em campo sem corresponder.
"Volto a quando estávamos na National League e enfrentávamos times da Championship (Coventry City e Sheffield United), e times da Premier League como Chelsea e Nottingham Forest na temporada passada, e nos saímos melhor do que hoje à noite. Temos que analisar os motivos disso. Independentemente da divisão em que estivemos, tivemos a capacidade de mostrar resiliência e seguir nos jogos para nos dar uma chance. Mas, hoje à noite, depois daqueles dois primeiros gols, perdemos o rumo."
Ninguém que acompanha o Wrexham regularmente sob o comando de Parkinson espera futebol de altíssimo nível, mas raramente se poderia acusar o time de falta de luta. Ao que tudo indica, o espírito de equipe antes inquebrável está murchando após um verão caótico, e isso deixa o plano tático de Parkinson mais aberto a críticas.
Ele segue alternando entre os pragmáticos sistemas 3-4-3 e 3-5-2, que exigem muito fisicamente dos jogadores. A linha de três na defesa é constantemente testada enquanto o Wrexham recua e absorve a pressão, e a bola geralmente é alçada para Moore quando o time a recupera. Espera-se que ele domine seus duelos e faça o pivô, enquanto o meio-campo precisa se desdobrar para ganhar qualquer segunda bola.
O objetivo final é abrir para os alas cruzarem, mas os times adversários agora já sabem que precisam fechar os lados quando enfrentam o Wrexham, e se planejam para explorar o espaço que eles deixam completamente aberto ao avançarem. Está tudo previsível demais, e Parkinson nunca mostrou que tem um plano B.
Seguro por enquanto
Apesar de tudo isso, Parkinson quase certamente será protegido se os maus resultados continuarem. Foi apenas em fevereiro que Mac saiu em defesa total do técnico, dizendo: "Ryan e eu conversamos o tempo todo, e eu simplesmente não vejo um cenário em que Phil Parkinson seja demitido. Isso não faz nenhum sentido. Ele foi o arquiteto, o criador disso. Da nossa perspectiva, ele tem o emprego para a vida toda."
Mac tem razão ao destacar que o Wrexham jamais teria chegado a esta posição sem Parkinson. Ele é o quarto técnico em atividade há mais tempo na English Football League porque conseguiu manter o Wrexham em uma trajetória ascendente enquanto lidava com uma cobertura midiática sem precedentes.
O conto de fadas de Hollywood, retratado em detalhes na série documental da Disney 'Welcome to Wrexham', atraiu uma audiência global e, embora Reynolds e Mac recebam a maior parte da atenção, Parkinson tem sido a figura notavelmente segura e confiável que juntou tudo dentro de campo.
Também é preciso observar que o Wrexham teve um início dolorosamente lento na temporada passada, vencendo apenas cinco de seus primeiros 15 jogos. Ninguém vai apertar o botão do pânico por enquanto, mas Parkinson agora enfrenta o maior desafio de sua passagem pelo clube até aqui. Os recursos do Wrexham são grandes demais para que qualquer regressão significativa seja aceita.
Sonho distante
Antes da estreia do Wrexham na temporada contra o Cardiff, em agosto, Mac reiterou o objetivo final do projeto que ele e Reynolds traçaram inicialmente quando compraram o clube em 2021. "O que dizemos (aos jogadores) é que queremos vencer, e queremos vencer agora", declarou a estrela de 'It's Always Sunny in Philadelphia' ao podcast Men in Blazers.
"Não queremos vencer de qualquer jeito ou a qualquer custo. Mas acreditem quando dizemos: queremos vencer a Championship, chegar à Premier League, nos tornar os melhores, porque esse é todo o propósito do futebol. Mas não se trata apenas de vencer. Trata-se de se tornar a melhor versão de si mesmo no dia a dia."
No momento, o Wrexham não está perto de estar entre as oito melhores equipes da Championship, então a Premier League ainda parece um sonho distante. O clube percorreu um longo caminho em muito pouco tempo, mas parece ter atingido seu teto. Romper essa barreira exigirá mais conhecimento tático e outro grande caixa para transferências em janeiro.
Ainda assim, o acesso pode continuar fora de alcance nesta temporada. O Wrexham finalmente perdeu o embalo, e não haverá mais progresso sem uma evolução adequada.