Ao que parece, a tensão vem crescendo nos bastidores da BBC Sport há algum tempo, o que, por sua vez, afetou seu principal programa de futebol. Segundo o The Telegraph, o ânimo no departamento está "extremamente baixo", situação que não deve ter melhorado com os recentes cortes que eliminaram cerca de 41 postos de trabalho.

Às vésperas da nova temporada, houve insatisfação provocada por preocupações com os rumos do programa. Funcionários da sede da BBC Sport em Salford acreditariam que o Match of the Day corre o risco de se tornar um "produto de segunda categoria", diante da percepção de que a emissora está concentrando seus esforços na produção de conteúdo digital e para as redes sociais.

A notícia sobre o descontentamento nos bastidores veio à tona depois que o programa Football Focus foi encerrado ao fim da temporada passada, após 52 anos no ar. O Women's Football Show, que exibia os melhores momentos da WSL, também foi retirado da programação. A BBC ainda reduziu seus boletins de notícias esportivas e perdeu para concorrentes os direitos de transmissão de outros eventos esportivos ao vivo.

Em um evento do FT Live em fevereiro, o diretor de esportes da BBC, Alex Kay-Jelski, apresentou sua visão para o departamento: "Todos nós vivemos agora em um cenário de mídia muito, muito, muito diferente, no qual a maioria de nós vê as coisas primeiro no celular, de qualquer forma, e todos ficamos deslizando o dedo repetidamente pela mesma telinha.

"Mas não estamos competindo com quem competíamos antes. Tradicionalmente, a BBC talvez achasse que concorria com a ITV, a Sky ou várias outras emissoras. Mas não é assim. Estamos numa corrida para não sermos deixados de lado com um deslizar de dedo, disputando atenção com pessoas que me oferecem viagens, empresas de roupas, promoções de dois peitos de frango pelo preço de um no supermercado, times de futebol ou atletas.

"Precisamos ser mais inteligentes e melhores em atrair o interesse das pessoas, todos nós, para competir em um cenário muito mais amplo do que jamais foi."