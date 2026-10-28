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Match of the Day 1:1Getty/GOAL

O começo do fim para o Match of the Day? Programa da BBC com os melhores momentos da Premier League, famoso no mundo todo, está seriamente ameaçado

O principal programa de futebol ganhou as manchetes pelos motivos errados depois que tensões que vinham se acumulando fora das câmeras aparentemente explodiram durante uma transmissão recente.

Krishan Davis
Traduzido por

  • Na noite de sábado, após o último toque de trompete da famosa música de abertura do Match of the Day, os telespectadores se depararam com o semblante abatido de Mark Chapman. Sua expressão fechada deu o tom de uma apresentação particularmente impassível. Os comentaristas Steph Houghton e Martin Keown ficaram responsáveis por quase toda a conversa, enquanto “Chappers” observava, de braços cruzados e sem demonstrar emoção.

    O apresentador pode simplesmente ter tido um dia ruim, ou talvez estivesse cansado depois de cumprir seus compromissos na rádio 5 Live mais cedo naquele dia. Mas há indícios de que essa postura solene reflita problemas mais amplos nos bastidores do mais celebrado programa de melhores momentos do futebol.

    Em um cenário de mídia que muda rapidamente, o Match of the Day corre sério risco de ficar para trás.

  • Problemas nos bastidores

    BBC Sport
    Getty

    A tensão vem crescendo nos bastidores da BBC Sport, após uma mudança de estratégia e cortes de empregos.

    Ao que parece, a tensão vem crescendo nos bastidores da BBC Sport há algum tempo, o que, por sua vez, afetou seu principal programa de futebol. Segundo o The Telegraph, o ânimo no departamento está "extremamente baixo", situação que não deve ter melhorado com os recentes cortes que eliminaram cerca de 41 postos de trabalho.

    Às vésperas da nova temporada, houve insatisfação provocada por preocupações com os rumos do programa. Funcionários da sede da BBC Sport em Salford acreditariam que o Match of the Day corre o risco de se tornar um "produto de segunda categoria", diante da percepção de que a emissora está concentrando seus esforços na produção de conteúdo digital e para as redes sociais.

    A notícia sobre o descontentamento nos bastidores veio à tona depois que o programa Football Focus foi encerrado ao fim da temporada passada, após 52 anos no ar. O Women's Football Show, que exibia os melhores momentos da WSL, também foi retirado da programação. A BBC ainda reduziu seus boletins de notícias esportivas e perdeu para concorrentes os direitos de transmissão de outros eventos esportivos ao vivo.

    Em um evento do FT Live em fevereiro, o diretor de esportes da BBC, Alex Kay-Jelski, apresentou sua visão para o departamento: "Todos nós vivemos agora em um cenário de mídia muito, muito, muito diferente, no qual a maioria de nós vê as coisas primeiro no celular, de qualquer forma, e todos ficamos deslizando o dedo repetidamente pela mesma telinha.

    "Mas não estamos competindo com quem competíamos antes. Tradicionalmente, a BBC talvez achasse que concorria com a ITV, a Sky ou várias outras emissoras. Mas não é assim. Estamos numa corrida para não sermos deixados de lado com um deslizar de dedo, disputando atenção com pessoas que me oferecem viagens, empresas de roupas, promoções de dois peitos de frango pelo preço de um no supermercado, times de futebol ou atletas.

    "Precisamos ser mais inteligentes e melhores em atrair o interesse das pessoas, todos nós, para competir em um cenário muito mais amplo do que jamais foi."

  • Relação deteriorada

    Mark Chapman BBC Sport
    Getty

    O mau relacionamento de Chapman com Kay-Jelski, responsável pela direção esportiva, seria, segundo relatos, um dos fatores por trás de sua recente atuação discreta no programa.

    Kay-Jelski tem sido a força motriz das mudanças de grande alcance desde que assumiu o cargo, há dois anos. Segundo relatos, a deterioração da relação de Chapman com o chefe contribuiu para seu desempenho sem brilho no sábado.

    Uma fonte disse ao Daily Mail que o apresentador “não suporta” Kay-Jelski e discorda da forma como ele vem conduzindo o departamento, inclusive dos recentes cortes de postos de trabalho, já que Chapman “gosta” das pessoas da equipe de produção. “O mal-estar nos bastidores agora se refletiu no que acontece diante das câmeras”, disse a fonte.

    O diretor de esportes escolheu pessoalmente Chapman para integrar o trio de apresentadores que substituiu Gary Lineker antes da temporada 2025-26, ao lado de Kelly Cates e Gabby Logan. Mas isso parece ter feito pouco para fortalecer a relação entre os dois nas semanas e meses seguintes.

  • Vidas privadas expostas

    Kelly Cates
    Getty

    Chapman e Kelly Cates, com quem apresenta o Match of the Day, viram suas vidas privadas ganhar as manchetes após a revelação de que estão namorando.

    A aparente irritação de Chapman também pode ser resultado da recente exposição de sua vida privada pelos tabloides. Veio à tona que o apresentador de 53 anos está namorando Cates, de 51, com quem divide a apresentação do Match of the Day, após o fim de seu relacionamento anterior, em abril.

    Os dois aparentemente se aproximaram enquanto trabalhavam na Copa do Mundo na América do Norte, durante o verão. Desde então, foram fotografados em público a caminho do trabalho juntos em Manchester. Cates também foi fotografada recentemente saindo da casa de Chapman na cidade.

    Não há muita dúvida de que o casal terá de administrar o relacionamento fora das câmeras e garantir que seja visto de forma estritamente profissional na BBC para evitar questionamentos dos superiores, especialmente porque a relação de Chapman com Kay-Jelski já parece estar desgastada.

  • A vida após Lineker

    Match of the Day BBC
    BBC

    Lineker deixou o posto de apresentador do Match of the Day ao fim da temporada 2024/25 após uma polêmica envolvendo antissemitismo.

    É difícil afastar a sensação de que o Match of the Day não é mais o mesmo desde que Lineker deixou o programa ao fim da temporada 2024-25, após 26 anos na função, em meio a uma polêmica envolvendo antissemitismo. Embora Chapman, Cates e Logan tenham assumido seu lugar com competência, os três têm tido dificuldade para igualar seu carisma e sua sintonia com os comentaristas diante das câmeras.

    Em janeiro, foi noticiado que o programa havia perdido 10% de sua audiência desde a saída de Lineker, que desfez o popular trio formado por ele e pelos comentaristas Alan Shearer e Micah Richards. A audiência semanal dos programas de sábado e domingo à noite caiu 770 mil pessoas em relação ao ano anterior no período entre agosto e dezembro. Já o pico semanal de audiência caiu 8% na temporada passada, de 5,9 milhões para 5,4 milhões, segundo o The Telegraph.

    Shearer e Richards continuam no programa, mas o primeiro reduziu bastante sua participação e aparecerá apenas uma vez por mês, para ter mais tempo de acompanhar seu querido Newcastle e atuar como comentarista em transmissões. Já o segundo tem contrato para apenas oito participações, além de alguns jogos da Copa da Inglaterra transmitidos ao vivo. Ian Wright, ídolo do Arsenal igualmente popular, também havia deixado o programa um ano antes de Lineker.

    The Telegraph acrescenta que o rodízio semanal de apresentadores e comentaristas é motivo de insatisfação entre os profissionais que trabalham no programa em Salford, porque está “impedindo que se criem entrosamento e continuidade” diante das câmeras.

  • Ameaça existencial

    Football phone general
    Getty

    Os melhores momentos disponibilizados rapidamente em plataformas digitais representam uma ameaça significativa ao Match of the Day como o conhecemos.

    Resta saber por quanto tempo a transmissão tradicional do Match of the Day poderá sobreviver em seu formato atual. Fatores internos e externos representam uma ameaça à existência do programa de melhores momentos exibido no fim da noite, enquanto a popularidade do conteúdo online continua a crescer.

    Desde a temporada 2019/20, Sky Sports e TNT Sports, detentoras dos direitos de transmissão da Premier League no Reino Unido, publicam no YouTube vídeos curtos com os melhores momentos dos jogos, disponibilizados pouco depois do apito final. O formato atrai um público mais jovem que, acostumado aos vídeos do TikTok e aos reels do Instagram, pode preferir acompanhar o futebol por meio de vídeos curtos e facilmente acessíveis.

    Com sua aposta no digital, a própria BBC Sport criou concorrência para as transmissões televisivas do Match of the Day nas noites de sábado e domingo. Desde a temporada passada, publica os melhores momentos estendidos de todos os jogos em seu site e na plataforma de streaming iPlayer às 20h desses dias, sem as análises. Assim, o público pode optar por não ficar acordado até as 22h30 para assistir ao programa completo, uma alternativa que muitos parecem estar escolhendo.

  • Cenário em transformação

    Alex Kay-Jelski
    Getty

    O diretor de esportes da BBC, Alex Kay-Jelski, tem sido o principal responsável pela controversa estratégia da emissora de priorizar o digital.

    No entanto, a BBC Sport deve argumentar que sua nova estratégia, que prioriza o digital, tem sido um sucesso retumbante, apesar da queda um tanto preocupante na audiência da TV.

    Em janeiro, a emissora revelou que o número médio semanal de contas que acessam edições completas do Match of the Day e vídeos de melhores momentos pelo aplicativo BBC Sport, pelo iPlayer e pelo site cresceu 21% em relação ao ano anterior, de 1,39 milhão para 1,69 milhão. Na prática, isso significa que ela compensou a perda de espectadores na TV ao conquistar o dobro desse número no digital. A procura por conteúdo do Match of the Day também cresceu bastante. Só os vídeos de melhores momentos estendidos registraram uma média de 1,65 milhão de visualizações por semana, enquanto o conteúdo do programa foi visto mais de 350 milhões de vezes na temporada passada nas plataformas digitais da BBC Sport.

    “Estamos atendendo ao público da maneira que ele prefere, e é ótimo ver quantas pessoas estão gostando disso”, disse Kay-Jelski no início deste ano. “Ao adaptar o formato e abraçar as plataformas digitais, estamos alcançando mais pessoas do que nunca e ampliando o alcance deste programa icônico. O Match of the Day tem um papel enorme para milhões de torcedores, seja na TV, no iPlayer ou no celular.”

    Em entrevista ao The Telegraph no início da temporada, um porta-voz da BBC afirmou: “O Match of the Day está prosperando. Seu alcance total aumentou à medida que ampliamos o acesso e o engajamento em diferentes plataformas, levando conteúdo ao público onde e quando ele quiser. E milhões de espectadores continuam acompanhando, a cada semana, as análises e os comentários especializados do programa principal, feitos por nosso excelente grupo de apresentadores e comentaristas.”

    No entanto, a apresentação mais recente de Chapman conta outra história. Resta saber quais consequências esse sucesso digital sem precedentes terá para o programa de melhores momentos do futebol mais famoso do mundo tal como o conhecemos.