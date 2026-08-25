O Fulham também teve mais controle no meio-campo, algo que sempre tinha grande chance de acontecer depois que Alonso optou pela dupla central ainda não testada formada por Romeo Lavia e Reece James na ausência do lesionado Moises Caicedo. O talismã da Argentina, Enzo Fernandez, que foi vaiado pelos torcedores do Chelsea na pré-temporada após suas atitudes na Copa do Mundo contra a Inglaterra, teve de se contentar com um lugar no banco.

Fernandez entrou pouco depois da marca de uma hora e completou 19 dos seus 21 passes, diante de novas vaias sempre que tocava na bola, desta vez vindas da torcida do Fulham. Ele foi instruído a jogar mais recuado e adotou uma postura segura enquanto o Chelsea buscava segurar os três pontos, bem diferente da função de camisa 8 de muita movimentação em que prosperou sob o comando de Maresca, então, à primeira vista, uma proposta de mudança para o Manchester City pode não parecer algo tão importante assim.

Fabrizio Romano informou que o City fará uma proposta formal por Fernandez antes do prazo de 1º de setembro, que pode ser superior a £120 milhões, mas o Chelsea provavelmente não teria tempo suficiente para encontrar alguém capaz de substituí-lo adequadamente. The iPaper afirma que o Chelsea teve três ofertas por Alex Scott, do Bournemouth, rejeitadas, e o Bournemouth deixou claro que não tem desejo de vender, sem alternativas concretas encaminhadas para Alonso neste estágio.

A importância de Fernandez pode ter diminuído um pouco por causa da chegada de Rogers; ele vai tirar do argentino o peso de entregar gols e assistências regularmente, mas perder sua qualidade técnica ainda seria um golpe devastador. Ele é um jogador versátil e completo, capaz de ditar o ritmo desde trás e manter a calma sob pressão. A parceria com o mais defensivo Caicedo nem sempre funcionou, mas Fernandez ficaria mais próximo do equatoriano no sistema de Alonso, com três zagueiros oferecendo maior proteção atrás deles.

Assim como Grant Xhaka foi para Alonso no Bayer Leverkusen, Fernandez pode ser a peça-chave que abre linhas de passe para o trio de ataque do Chelsea e interrompe jogadas à vontade. Faria muito mais sentido mantê-lo do que correr atrás, de última hora, de um substituto que não tenha a mesma variedade em seu jogo.