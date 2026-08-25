O Chelsea montou o melhor ataque da Premier League, mas a briga pelo título ainda estará além do alcance dos Blues de Xabi Alonso
O Chelsea está de volta, e Cole Palmer também. Essa foi a conclusão óbvia após a emocionante vitória por 3 a 2 no clássico londrino contra o Fulham na segunda-feira, que marcou o início ideal de Xabi Alonso em seu trabalho como treinador.
Palmer comandou a partida com um gol e uma assistência, enquanto Joao Pedro e Morgan Rogers, contratação de verão de £117 milhões (US$ 160 mi), também balançaram as redes. A química imediata do trio é um bom sinal para as chances de o Chelsea melhorar drasticamente em relação ao desastroso 10º lugar da última temporada na Premier League; nesse nível, será extremamente difícil para qualquer defesa pará-los.
No entanto, qualquer torcedor que já esteja sonhando com uma briga pelo título precisa acordar. Fazer gols não será um problema para o time de Alonso, mas a atuação geral em Craven Cottage sugere que sofrer gols será; o Fulham criou chances suficientes para, no mínimo, sair com um empate.
As expectativas no Chelsea devem seguir moderadas por enquanto. A menos que mais negócios de peso sejam fechados antes de a janela de verão se encerrar, a classificação para a Champions League é, de forma realista, o melhor que o time pode esperar.
Mascarando as rachaduras
A atuação deslumbrante de Palmer certamente trouxe enorme alívio para a torcida do Chelsea. O jogador de 24 anos esteve muito longe de sua melhor versão na temporada passada, aparentando pouca confiança em meio a problemas físicos persistentes, e teve pouco motivo para reclamar quando ficou fora da lista final da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026.
Mas esta foi mais ou menos a mesma versão de Palmer que se tornou herói instantâneo do Chelsea em sua primeira temporada no clube. Seu passe de primeira para Pedro abrir o placar contra o Fulham teve o peso perfeito, e ele mostrou grande vontade ao entrar na área e se associar novamente ao brasileiro antes de completar com calma o terceiro e decisivo gol do Chelsea.
Palmer somou cinco finalizações, três passes decisivos, cinco dribles e sete recuperações de bola antes de dar lugar a Estevao por causa de cãibras aos 83 minutos. Com mérito, foi eleito o melhor em campo, e quaisquer dúvidas sobre se ele e Rogers se atrapalhariam em funções duplas de camisa 10 foram dissipadas, pelo menos por enquanto. Rogers ainda tem um longo caminho para justificar seu preço recorde, mas esta foi uma excelente estreia, e Pedro claramente gostou de tabelar com os dois internacionais da Inglaterra.
Do outro lado do campo, porém, o Chelsea pareceu vulnerável demais. O Fulham só teve duas finalizações a menos que o Chelsea (14) e igualou as seis no alvo do rival. Os visitantes pareceram completamente perdidos sempre que a bola era alçada na área e perderam bolas demais após as disputas ao longo dos 90 minutos, algo que não passará impune contra as equipes mais fortes da divisão.
Não é bom o suficiente
O principal motivo de o Chelsea ter parecido tão frágil foi a continuidade de Robert Sanchez no gol. O espanhol tem sido o goleiro número 1 da equipe há quase três temporadas, apesar das muitas falhas óbvias em seu jogo, e Alonso vai pagar o preço se continuar apostando nele.
O chute de Josh King no primeiro pau, que recolocou o Fulham no jogo ao fazer 1 a 1, deveria ter sido defendido com facilidade por Sanchez, mas ele se posicionou mal e só conseguiu ajudar a bola a entrar na rede. Ele também teve culpa no gol de Gonzalo Garcia, aos 54 minutos, ao espalmar um chute de Timothy Castagne exatamente no caminho de seu compatriota, e teve muita sorte no fim, quando o astro dos Estados Unidos Antonee Robinson chutou para fora de voleio depois de o goleiro ter sido pego no meio do caminho por uma bola longa lançada à frente.
"Precisamos aceitar e aprender com eles [os erros]", disse Alonso após a partida. "Isso vai ser um processo. Todas as linhas, dos atacantes, os meio-campistas, a defesa, os goleiros, queremos fazer melhor em tudo." Se Sanchez não aprendeu até agora, nunca vai aprender.
As táticas de Alonso também deixam Sanchez mais exposto. Enquanto o ex-técnico do Chelsea Enzo Maresca preferia uma abordagem baseada na posse de bola, Alonso quer sufocar o adversário na fase de transição. O Fulham teve mais a bola, e o jogo teve, em alguns momentos, um clima de basquete que colocou Sanchez em evidência vezes demais.
Incrivelmente, os relatos mais recentes indicam que o Chelsea não tem planos de contratar outro goleiro, com Mike Penders, de 21 anos, atualmente servindo como reserva de Sanchez. Esse é um enorme erro, como observou corretamente o ídolo do Liverpool Jamie Carragher durante sua participação como comentarista da Sky Sports: "O Chelsea nunca vai ganhar a liga com Sanchez no gol. Impossível, isso não pode acontecer."
Golpe devastador
O Fulham também teve mais controle no meio-campo, algo que sempre tinha grande chance de acontecer depois que Alonso optou pela dupla central ainda não testada formada por Romeo Lavia e Reece James na ausência do lesionado Moises Caicedo. O talismã da Argentina, Enzo Fernandez, que foi vaiado pelos torcedores do Chelsea na pré-temporada após suas atitudes na Copa do Mundo contra a Inglaterra, teve de se contentar com um lugar no banco.
Fernandez entrou pouco depois da marca de uma hora e completou 19 dos seus 21 passes, diante de novas vaias sempre que tocava na bola, desta vez vindas da torcida do Fulham. Ele foi instruído a jogar mais recuado e adotou uma postura segura enquanto o Chelsea buscava segurar os três pontos, bem diferente da função de camisa 8 de muita movimentação em que prosperou sob o comando de Maresca, então, à primeira vista, uma proposta de mudança para o Manchester City pode não parecer algo tão importante assim.
Fabrizio Romano informou que o City fará uma proposta formal por Fernandez antes do prazo de 1º de setembro, que pode ser superior a £120 milhões, mas o Chelsea provavelmente não teria tempo suficiente para encontrar alguém capaz de substituí-lo adequadamente. The iPaper afirma que o Chelsea teve três ofertas por Alex Scott, do Bournemouth, rejeitadas, e o Bournemouth deixou claro que não tem desejo de vender, sem alternativas concretas encaminhadas para Alonso neste estágio.
A importância de Fernandez pode ter diminuído um pouco por causa da chegada de Rogers; ele vai tirar do argentino o peso de entregar gols e assistências regularmente, mas perder sua qualidade técnica ainda seria um golpe devastador. Ele é um jogador versátil e completo, capaz de ditar o ritmo desde trás e manter a calma sob pressão. A parceria com o mais defensivo Caicedo nem sempre funcionou, mas Fernandez ficaria mais próximo do equatoriano no sistema de Alonso, com três zagueiros oferecendo maior proteção atrás deles.
Assim como Grant Xhaka foi para Alonso no Bayer Leverkusen, Fernandez pode ser a peça-chave que abre linhas de passe para o trio de ataque do Chelsea e interrompe jogadas à vontade. Faria muito mais sentido mantê-lo do que correr atrás, de última hora, de um substituto que não tenha a mesma variedade em seu jogo.
Mais diversão por vir, mas sem sucesso concreto
Alonso abraçou calorosamente Fernandez no apito final em Craven Cottage, mas depois admitiu que é possível que o ex-meia do Benfica siga em frente nos próximos dias. "No futebol, não me surpreendo com nada", disse o técnico do Chelsea à BBC Radio Five Live. "Vamos ver. Meu desejo é que saibamos o que vai acontecer no futuro, mas veremos nesta semana."
Antes do jogo contra o Fulham, Rogers brincou que Alonso "provavelmente ainda poderia jogar na Premier League" com base no que viu do ícone de Liverpool e Real Madrid campeão da Copa do Mundo nos treinos e, embora a situação ainda não seja tão desesperadora para o Chelsea, o time ficará preocupantemente curto no meio-campo se Fernandez realmente sair. James provavelmente será utilizado como zagueiro pela direita na maior parte do tempo, o que deixa apenas Lavia, Caicedo e Jordan Henderson, que completou 36 anos antes de se juntar ao clube em uma transferência sem custos, para cobrir o meio de campo.
No mundo ideal, o Chelsea contrataria um meio-campista e um goleiro de nível mundial antes de sua viagem para enfrentar o campeão Arsenal em 6 de setembro, mas, da forma como está, é difícil vê-lo dando qualquer tipo de demonstração de força como candidato ao título no Emirates. Embora Alonso tenha qualidade suficiente à disposição para seguir entregando entretenimento com bom custo-benefício aos torcedores, liderado por uma linha de ataque que desperta inveja no restante da Premier League, o sucesso concreto estará fora de alcance, mesmo com a enorme vantagem de ter menos jogos por não disputar competições europeias.