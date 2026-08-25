O Fulham também teve mais controle no meio-campo, algo que sempre pareceu provável depois que Alonso apostou na dupla central ainda não testada formada por Romeo Lavia e Reece James, na ausência do lesionado Moises Caicedo. O talismã da Argentina, Enzo Fernandez, que foi vaiado por torcedores do Chelsea na pré-temporada após suas provocações na Copa do Mundo contra a Inglaterra, teve que se contentar com um lugar no banco.

Fernandez entrou pouco depois da marca de uma hora de jogo e completou 19 dos seus 21 passes diante de novas vaias sempre que tocava na bola, desta vez vindas da torcida do Fulham. Ele foi orientado a atuar mais recuado e jogou de forma segura enquanto o Chelsea buscava segurar os três pontos, bem diferente do papel de camisa 8 de muita ação no qual prosperou sob o comando de Maresca, então, à primeira vista, uma possível ida para o Manchester City pode não parecer algo tão importante assim.

Fabrizio Romano informou que o City fará uma proposta formal por Fernandez antes do prazo final de 1º de setembro, que pode ultrapassar £120 milhões, mas o Chelsea provavelmente não teria tempo suficiente para encontrar alguém capaz de substituí-lo adequadamente. The iPaper afirma que o Chelsea teve três propostas por Alex Scott, do Bournemouth, rejeitadas, e o Bournemouth deixou claro que não tem nenhum desejo de vender, sem alternativas concretas encaminhadas para Alonso neste momento.

A importância de Fernandez pode ter diminuído um pouco por causa da chegada de Rogers; ele dividirá com o argentino o peso de entregar gols e assistências com regularidade, mas perder sua qualidade técnica ainda seria um golpe devastador. Ele é um jogador versátil, capaz de ditar o ritmo desde trás e manter a calma sob pressão. A parceria com o Caicedo, de características mais defensivas, nem sempre funcionou, mas Fernandez atuaria mais perto do equatoriano no sistema de Alonso, com três zagueiros oferecendo maior proteção atrás deles.

Assim como Grant Xhaka foi para Alonso no Bayer Leverkusen, Fernandez pode ser a peça-chave que abre linhas de passe para o trio de ataque do Chelsea e interrompe jogadas quando quer. Faria muito mais sentido mantê-lo do que correr atrás, na última hora, de um substituto que não tem a mesma variedade em seu jogo.