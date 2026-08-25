O Chelsea montou o melhor ataque da Premier League, mas a briga pelo título ainda estará além do alcance do time de Xabi Alonso
O Chelsea está de volta, e Cole Palmer também. Essa foi a conclusão óbvia após a emocionante vitória por 3 a 2 no clássico londrino contra o Fulham na segunda-feira, que viu Xabi Alonso ter o início ideal em seu trabalho como treinador.
Palmer comandou a partida com um gol e uma assistência, enquanto Joao Pedro e Morgan Rogers, contratação de verão de £117 milhões ($160 mi), também balançaram as redes. A química instantânea do trio é um bom sinal para as chances de o Chelsea melhorar drasticamente a campanha desastrosa do 10º lugar na Premier League da temporada passada; nesse nível, será extremamente difícil para qualquer defesa pará-los.
No entanto, qualquer torcedor que já esteja sonhando com uma briga pelo título precisa acordar. Fazer gols não será um problema para o time de Alonso, mas a atuação geral em Craven Cottage sugere que sofrê-los será; o Fulham criou chances suficientes para ao menos sair com um empate.
As expectativas no Chelsea devem continuar moderadas por enquanto. A menos que mais negócios de peso sejam fechados antes de a janela de verão se encerrar, a classificação para a Champions League é, realisticamente, o melhor que o clube pode esperar.
Maquiando as fissuras
A atuação deslumbrante de Palmer terá sido um enorme alívio para a torcida do Chelsea. O jogador de 24 anos esteve muito longe de sua melhor versão na temporada passada, aparentando pouca confiança em meio a problemas físicos persistentes, e teve pouco motivo para reclamar quando ficou fora da convocação final da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026.
Mas esta foi, mais ou menos, a mesma versão de Palmer que virou herói instantâneo do Chelsea em sua primeira temporada no clube. Seu passe de primeira para Pedro abrir o placar contra o Fulham teve o peso perfeito, e ele mostrou grande vontade ao entrar na área e se associar novamente ao brasileiro antes de tocar com calma para marcar o terceiro e decisivo gol do Chelsea.
Palmer somou cinco finalizações, três passes decisivos, cinco dribles e sete recuperações de bola antes de dar lugar a Estevao por causa de cãibras aos 38 minutos do segundo tempo. Com justiça, foi eleito o melhor em campo, e quaisquer preocupações sobre se ele e Rogers acabariam se anulando em funções duplas de camisa 10 foram dissipadas, pelo menos por enquanto. Rogers ainda tem um longo caminho a percorrer para justificar seu preço recorde, mas esta foi uma excelente estreia, e Pedro claramente gostou de tabelar com os dois internacionais da Inglaterra.
Do outro lado do campo, porém, o Chelsea pareceu vulnerável demais. O Fulham teve apenas duas finalizações a menos que os Blues (14) e igualou suas seis no alvo. Os visitantes se mostraram completamente perdidos sempre que a bola era alçada em sua área e perderam bolas demais pelo segundo lance ao longo dos 90 minutos, algo que não passará impune contra equipes melhores da divisão.
Não é bom o suficiente
O principal motivo de o Chelsea ter parecido tão frágil foi a presença contínua de Robert Sanchez debaixo das traves. O espanhol é o goleiro número 1 da equipe há quase três temporadas, apesar das muitas falhas evidentes em seu jogo, e Alonso vai pagar o preço se continuar apostando nele.
O chute de Josh King no primeiro pau, que levou o Fulham ao 1 a 1, deveria ter sido facilmente espalmado por Sanchez, mas ele se posicionou mal e só conseguiu ajudar a bola a entrar na rede. Ele também teve culpa no gol de Gonzalo Garcia, aos 54 minutos, ao espalmar um chute de Timothy Castagne diretamente no caminho de seu compatriota, e teve muita sorte no fim quando a estrela dos Estados Unidos Antonee Robinson finalizou para fora, de voleio, depois de o goleiro ter sido pego no meio do caminho por uma bola longa lançada à frente.
"Precisamos aceitar e aprender com eles [os erros]", disse Alonso após o jogo. "Isso vai ser um processo. Todas as linhas, dos atacantes, dos meio-campistas, da defesa, dos goleiros, queremos fazer melhor em tudo." Se Sanchez não aprendeu até agora, nunca vai aprender.
As táticas de Alonso também deixam Sanchez mais exposto. Enquanto o ex-técnico do Chelsea Enzo Maresca preferia uma abordagem baseada na posse de bola, Alonso busca sufocar os adversários na fase de transição. O Fulham teve mais a bola, e o jogo teve, em alguns momentos, um clima de basquete que colocou Sanchez em evidência vezes demais.
Inacreditavelmente, os relatos mais recentes indicam que o Chelsea não tem planos de contratar outro goleiro, com Mike Penders, de 21 anos, atualmente servindo como reserva de Sanchez. Isso é um erro enorme, como o ídolo do Liverpool Jamie Carragher observou corretamente durante seu trabalho como comentarista da Sky Sports, ao dizer: "O Chelsea nunca vai ganhar a liga com Sanchez no gol. Impossível, isso não pode acontecer."
Golpe devastador
O Fulham também teve mais controle no meio-campo, algo que sempre pareceu provável depois que Alonso apostou na dupla central ainda não testada formada por Romeo Lavia e Reece James, na ausência do lesionado Moises Caicedo. O talismã da Argentina, Enzo Fernandez, que foi vaiado por torcedores do Chelsea na pré-temporada após suas provocações na Copa do Mundo contra a Inglaterra, teve que se contentar com um lugar no banco.
Fernandez entrou pouco depois da marca de uma hora de jogo e completou 19 dos seus 21 passes diante de novas vaias sempre que tocava na bola, desta vez vindas da torcida do Fulham. Ele foi orientado a atuar mais recuado e jogou de forma segura enquanto o Chelsea buscava segurar os três pontos, bem diferente do papel de camisa 8 de muita ação no qual prosperou sob o comando de Maresca, então, à primeira vista, uma possível ida para o Manchester City pode não parecer algo tão importante assim.
Fabrizio Romano informou que o City fará uma proposta formal por Fernandez antes do prazo final de 1º de setembro, que pode ultrapassar £120 milhões, mas o Chelsea provavelmente não teria tempo suficiente para encontrar alguém capaz de substituí-lo adequadamente. The iPaper afirma que o Chelsea teve três propostas por Alex Scott, do Bournemouth, rejeitadas, e o Bournemouth deixou claro que não tem nenhum desejo de vender, sem alternativas concretas encaminhadas para Alonso neste momento.
A importância de Fernandez pode ter diminuído um pouco por causa da chegada de Rogers; ele dividirá com o argentino o peso de entregar gols e assistências com regularidade, mas perder sua qualidade técnica ainda seria um golpe devastador. Ele é um jogador versátil, capaz de ditar o ritmo desde trás e manter a calma sob pressão. A parceria com o Caicedo, de características mais defensivas, nem sempre funcionou, mas Fernandez atuaria mais perto do equatoriano no sistema de Alonso, com três zagueiros oferecendo maior proteção atrás deles.
Assim como Grant Xhaka foi para Alonso no Bayer Leverkusen, Fernandez pode ser a peça-chave que abre linhas de passe para o trio de ataque do Chelsea e interrompe jogadas quando quer. Faria muito mais sentido mantê-lo do que correr atrás, na última hora, de um substituto que não tem a mesma variedade em seu jogo.
Mais diversão por vir, mas nenhum sucesso tangível
Alonso abraçou calorosamente Fernandez ao apito final em Craven Cottage, mas depois admitiu que é possível que o ex-meia do Benfica siga em frente nos próximos dias. "No futebol, eu não me surpreendo com nada", disse o técnico do Chelsea à BBC Radio Five Live. "Vamos ver. Meu desejo é que saibamos o que vai acontecer no futuro, mas veremos nesta semana."
Antes do jogo contra o Fulham, Rogers brincou que Alonso "provavelmente ainda conseguiria jogar na Premier League" com base no que viu do ícone campeão da Copa do Mundo por Liverpool e Real Madrid no campo de treinamento, e, embora a situação ainda não seja tão desesperadora para o Chelsea, o time ficará preocupantemente sem opções no meio-campo se Fernandez realmente sair. James provavelmente será utilizado como zagueiro pela direita na maioria das vezes, o que deixa apenas Lavia, Caicedo e Jordan Henderson, que completou 36 anos antes de se juntar ao clube em uma transferência sem custos, para cobrir o meio de campo.
No cenário ideal, o Chelsea contrataria um meio-campista e um goleiro de classe mundial antes da viagem para enfrentar o campeão Arsenal em 6 de setembro, mas, no momento, é difícil vê-lo dando qualquer demonstração de que pode brigar pelo título no Emirates. Embora Alonso tenha qualidade suficiente à disposição para continuar entregando entretenimento que faz valer o dinheiro dos torcedores, liderado por uma linha de ataque que desperta a inveja do restante da Premier League, o sucesso concreto estará fora de alcance, mesmo com a enorme vantagem de menos jogos por não disputar competições europeias.