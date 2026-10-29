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Kylian Mbappe China GFX HIC 1-1GOAL

O caso Mbappé-China: o que aconteceu, o meme do "ditador", o pedido de desculpas do Real Madrid e o risco de consequências gravíssimas

Um comentário casual do capitão da França sobre uma piada que viralizou às suas custas provocou um incidente internacional incomum.

Krishan Davis
Traduzido por

  • Uma observação aparentemente inofensiva sobre um meme viral colocou Kylian Mbappé, o Real Madrid e a La Liga no centro de uma polêmica diplomática. Em um vídeo curto publicado nas redes sociais, Mbappé chamou indiretamente o ex-líder chinês Mao Zedong de "ditador", provocando um incidente internacional.

    À primeira vista, pode parecer uma reação exagerada, mas a gravidade do comentário se refletiu na intransigência chinesa e na difícil mediação da Espanha, ainda sem resultado. A crise não dá sinais de arrefecer e pode ter consequências graves para o futebol espanhol.

  • O poder do meme

    Kylian Mbappe Real Madrid 2026/27
    getty

    Mbappé se meteu em apuros por um comentário aparentemente casual em um vídeo viral.

    Há tempos circula na internet um meme recorrente que ironiza o caráter autoritário de Mbappé: seu rosto é sobreposto a imagens de Mao ou Stalin, ou fotos geradas por IA o mostram de uniforme militar.

    Thibaut Courtois revelou que esses memes são considerados hilários no vestiário do Real Madrid. Durante a Copa do Mundo, também veio à tona que os companheiros de Mbappé na seleção francesa o chamavam de "Mobut", em referência a Mobutu Sese Seko, ex-ditador da República Democrática do Congo. O próprio atacante achou graça, mas seus comentários em um vídeo curto, posteriormente apagado, o colocaram em apuros.

    Em entrevista ao podcast francês "The Bridge", em abril de 2025, Mbappé foi questionado sobre qual era seu meme favorito e respondeu: "Quando fizeram um vídeo com um cara, acho que um ditador chinês, e colocaram a minha...". Ele fez um gesto em direção ao próprio rosto, antes que aparecesse na tela a imagem de sua face montada sobre o corpo de Mao. "Uso muito com meus amigos", acrescentou, sorrindo.

    O ex-jogador do PSG, de 27 anos, nem sequer mencionou Mao pelo nome, mas a reação negativa da China à simples alusão foi imediata e inflexível.

  • Reação grave

    FBL-CHINA-ADVERTISING-POLITICS-MBAPPE
    AFP

    Entre as outras sanções, as contas de Mbappé nas redes sociais foram, na prática, desativadas na China.

    O vídeo, que voltou a circular nas redes sociais, provocou uma forte reação das autoridades chinesas. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun, declarou: "Palavras ou ações que ferem o povo chinês serão rejeitadas por toda a sociedade".

    A Federação Chinesa de Futebol (CFA) também exigiu desculpas, afirmando que "atletas de fama internacional devem respeitar padrões éticos rigorosos e exercer de forma racional sua influência pública".

    Mbappé foi então rapidamente abandonado por três patrocinadores chineses: a Mengniu, principal fabricante de laticínios do país; a empresa de bebidas Dongpeng, em cujas campanhas publicitárias o capitão da França havia aparecido durante a Copa do Mundo disputada no verão; e a fabricante de queijos Milkground. Mengniu e Dongpeng divulgaram comunicados quase idênticos condenando o comentário, afirmando que "se opõem firmemente" a qualquer palavra ou ação que possa ofender o povo chinês e que têm "tolerância zero" com isso.

    Segundo o jornal de Xangai The Paper, a emissora estatal CCTV suspendeu a transmissão das partidas de Mbappé e de qualquer publicidade ou conteúdo em vídeo online relacionado a ele. A La Liga, que assinou um acordo com a plataforma estatal Migu no verão, não transmitirá Real Madrid x Racing Santander no domingo.

    Também houve consequências nas redes sociais: novos usuários do Weibo, RedNote e Xiaohongshu não podem seguir Mbappé, cuja conta foi bloqueada. Patrocinadores internacionais como Dior, Hublot e On, com a qual Mbappé havia assinado um contrato para as chuteiras, tiveram de remover os conteúdos relacionados a ele de seus perfis chineses.

  • Um legado complexo

    China Marks The 50th Anniversary Of Mao Zedong
    Getty Images News

    Mao Zedong ainda é considerado um grande líder na China, apesar de ter sido responsável pela morte de dezenas de milhões de pessoas.

    O legado de Mao na China é complexo, mas, fora do país, ele é visto sobretudo como um ditador. Fundador da República Popular da China, liderou o país de 1949 a 1976, ano em que morreu aos 82 anos.

    Durante seu mandato como presidente do Partido Comunista Chinês (PCC), comandou um regime totalitário que causou a morte de dezenas de milhões de pessoas, muitas delas durante a Grande Fome Chinesa, entre 1959 e 1961. Acredita-se que essa tenha sido a fome mais letal da história da humanidade, com uma estimativa de até 55 milhões de mortos.

    A fome foi causada por sua campanha de coletivização agrícola e industrialização, o "Grande Salto Adiante". Seu regime reprimiu opositores políticos, impôs trabalhos forçados e promoveu massacres para eliminar a classe capitalista e a cultura tradicional.

    Na China, porém, muitos atribuem a ele o fim da guerra civil e avanços para as mulheres e na educação, além da forte redução da pobreza que abriu caminho para a futura ascensão do país. Hoje, muitos, sobretudo entre os mais velhos, ainda o consideram um grande líder, e o Partido Comunista Chinês defende seu legado com firmeza. Na China, costuma-se dizer que Mao estava 70% certo e 30% errado.

    Nesse contexto, a reação negativa ao comentário de Mbappé, seja ele verdadeiro ou falso, reflete o fato de que desrespeitar os líderes do país ainda é um tabu social e cultural. Isso significa que qualquer marca ou atleta que pretenda explorar o lucrativo mercado chinês deve agir com extrema cautela.

  • Desculpas humilhantes

    GFX Javier Tebas Florentino Perez
    Getty/GOAL

    Mbappé, o Real Madrid e a La Liga, por meio de seu presidente, Javier Tebas, tiveram de pedir desculpas pelo comentário.

    Para evitar prejuízos financeiros a Mbappé, ao Real Madrid e à La Liga, vieram da Espanha pedidos de desculpas servis, com os dirigentes mais preocupados com o dinheiro do que com a verdade.

    "Meu comentário foi inadequado e agora entendo que tenha ferido muitas pessoas na China e nas comunidades chinesas ao redor do mundo, declarou Mbappé por meio de sua holding, a Interconnected Ventures, em um comunicado traduzido para o mandarim. Peço desculpas a todos que se sentiram ofendidos pelas minhas palavras. Essa não era, de forma alguma, minha intenção. Tenho profundo respeito pelo povo chinês e por sua história, e lamento sinceramente".

    Seu clube se manifestou no dia seguinte, escrevendo: "O Real Madrid deseja pedir desculpas ao povo chinês por qualquer desconforto que possa ter sido causado pelas recentes declarações do nosso jogador Kylian Mbappé. Nosso clube tem profundo respeito pela China, por sua história, sua cultura e seus cidadãos, assim como pelos milhões de torcedores chineses que têm carinho e admiração pelo Real Madrid. O Real Madrid deseja fortalecer os laços de amizade que o unem à China e aos seus cidadãos".

    É a segunda vez em poucos meses que o clube entra em conflito com as autoridades chinesas: em agosto, uma publicação sobre as enchentes no "Nepal e Tibete" foi criticada pela imprensa local, que pediu que a expressão fosse alterada para "Xizang chinês", antes de a publicação ser removida sem explicações.

    A La Liga também tentou limitar os danos, afirmando: "A LALIGA lamenta profundamente a ofensa que os recentes comentários de Kylian Mbappé causaram aos torcedores chineses. Esses comentários foram feitos em caráter pessoal e não representam a LALIGA. Como parte de nossa responsabilidade institucional, pedimos desculpas em nome da LALIGA e de todos os seus clubes".

    O presidente Javier Tebas acrescentou: "Peço desculpas aos torcedores chineses pela ofensa. Respeito a China e seu povo, que há anos apoia o nosso futebol. Como presidente da La Liga, trabalharei com clubes e jogadores para promover a conscientização cultural. Queremos cultivar essa relação por meio de ações e adotaremos medidas concretas para que situações como essa não se repitam".

    Tebas criou uma unidade de crise, reuniu-se com o embaixador chinês na Espanha, Yao Jing, e entrou em contato com o Real Madrid apesar das relações tensas, depois que o clube pediu sua renúncia por ele ter comparado a diretoria do Real Madrid a Joseph Goebbels. Segundo a Reuters, o presidente da La Liga também teria considerado viajar à China para apaziguar a polêmica.

  • Consequências graves

    Kylian Mbappe China
    Getty

    A polêmica em torno do comentário de Mbappé não dá sinais de arrefecer e pode ter enormes consequências financeiras.

    Não está claro se o pedido de desculpas de Mbappé e a iniciativa de Tebas serão suficientes para amenizar a crise com a China. Na quarta-feira, o porta-voz Jiakun comentou: "Levamos a sério o pedido de desculpas apresentado".

    Segundo o jornalista francês Romain Molina, a declaração de Mbappé não reduziu as tensões, mas foi vista como uma tentativa desesperada de proteger seus interesses comerciais. O fato de não ter mencionado Mao piorou a situação. Circulam vídeos em que torcedores chineses queimam suas camisas e rasgam cartazes publicitários.

    Na quarta-feira, a emissora estatal China Media Group (CMG) rejeitou as explicações de Mbappé, do Real Madrid e de Tebas, confirmando que não transmitirá as partidas do capitão francês. Já havia sido anunciado que o jogo do Real Madrid pela La Liga neste fim de semana não seria exibido.

    "Consideramos que as declarações ultrajantes de Mbappé ofenderam o povo chinês, passaram dos limites e ultrapassaram os limites da liberdade de expressão, diz uma nota do CMG. Mbappé é jogador do Real Madrid, e o clube tem uma responsabilidade significativa por ele. Portanto, não aceitamos a explicação do Real Madrid de que Mbappé 'nunca ofendeu intencionalmente' e de que os jogadores têm o direito de expressar suas opiniões pessoais, nem aceitamos a postura do Real Madrid".

    Segundo a Reuters, a TV estatal chinesa espera "novos gestos de reconciliação". A La Liga anunciou um "protocolo de conscientização e comunicação" com clubes e jogadores, por temer um forte impacto econômico.

    Segundo os dados financeiros mais recentes da La Liga, a primeira divisão espanhola arrecadou 1,58 bilhão de euros (1,32 bilhão de libras/1,76 bilhão de dólares) com direitos de transmissão na temporada 2024-25, dos quais 40% (748 milhões de euros/626 milhões de libras/995 milhões de dólares) vieram dos mercados internacionais. Embora a receita específica proveniente da China não tenha sido divulgada, os mercados asiático e norte-americano são as duas principais fontes de receita externa do campeonato. Neste mesmo verão, Tebas havia afirmado que "a China continua sendo um mercado estratégico para a La Liga".

    Para o Real Madrid, além do risco de perder parte do contrato de direitos de transmissão, segundo o El Mundo, de 10% a 15% da receita internacional com produtos licenciados vem da China, onde a camisa de Mbappé é a mais vendida. O clube detém 20% de seus direitos de imagem.

    Por enquanto, não está claro quanto esse incidente afetará Mbappé. Segundo a Forbes, o francês deve receber 30 milhões de dólares (22,5 milhões de libras) apenas de patrocinadores, mas nenhuma empresa chinesa revelou quanto paga a ele. Sua nova fornecedora de calçados, a On, para a qual a China é um mercado fundamental, também está em risco: suas ações já perderam valor.

    Sem uma solução no curto prazo, a crise poderá afetar o futebol espanhol.