O caso Mbappé-China: o que aconteceu, o meme do "ditador", o pedido de desculpas do Real Madrid e o risco de consequências gravíssimas

Para evitar prejuízos financeiros a Mbappé, ao Real Madrid e à La Liga, vieram da Espanha pedidos de desculpas servis, com os dirigentes mais preocupados com o dinheiro do que com a verdade.

"Meu comentário foi inadequado e agora entendo que tenha ferido muitas pessoas na China e nas comunidades chinesas ao redor do mundo, declarou Mbappé por meio de sua holding, a Interconnected Ventures, em um comunicado traduzido para o mandarim. Peço desculpas a todos que se sentiram ofendidos pelas minhas palavras. Essa não era, de forma alguma, minha intenção. Tenho profundo respeito pelo povo chinês e por sua história, e lamento sinceramente".

Seu clube se manifestou no dia seguinte, escrevendo: "O Real Madrid deseja pedir desculpas ao povo chinês por qualquer desconforto que possa ter sido causado pelas recentes declarações do nosso jogador Kylian Mbappé. Nosso clube tem profundo respeito pela China, por sua história, sua cultura e seus cidadãos, assim como pelos milhões de torcedores chineses que têm carinho e admiração pelo Real Madrid. O Real Madrid deseja fortalecer os laços de amizade que o unem à China e aos seus cidadãos".

É a segunda vez em poucos meses que o clube entra em conflito com as autoridades chinesas: em agosto, uma publicação sobre as enchentes no "Nepal e Tibete" foi criticada pela imprensa local, que pediu que a expressão fosse alterada para "Xizang chinês", antes de a publicação ser removida sem explicações.

A La Liga também tentou limitar os danos, afirmando: "A LALIGA lamenta profundamente a ofensa que os recentes comentários de Kylian Mbappé causaram aos torcedores chineses. Esses comentários foram feitos em caráter pessoal e não representam a LALIGA. Como parte de nossa responsabilidade institucional, pedimos desculpas em nome da LALIGA e de todos os seus clubes".

O presidente Javier Tebas acrescentou: "Peço desculpas aos torcedores chineses pela ofensa. Respeito a China e seu povo, que há anos apoia o nosso futebol. Como presidente da La Liga, trabalharei com clubes e jogadores para promover a conscientização cultural. Queremos cultivar essa relação por meio de ações e adotaremos medidas concretas para que situações como essa não se repitam".

Tebas criou uma unidade de crise, reuniu-se com o embaixador chinês na Espanha, Yao Jing, e entrou em contato com o Real Madrid apesar das relações tensas, depois que o clube pediu sua renúncia por ele ter comparado a diretoria do Real Madrid a Joseph Goebbels. Segundo a Reuters, o presidente da La Liga também teria considerado viajar à China para apaziguar a polêmica.