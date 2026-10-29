O caso Mbappé-China: o que aconteceu, o meme do "ditador", o pedido de desculpas do Real Madrid e o risco de consequências gravíssimas

Não está claro se o pedido de desculpas de Mbappé e a iniciativa de Tebas serão suficientes para amenizar a crise com a China. Na quarta-feira, o porta-voz Jiakun comentou: "Levamos a sério o pedido de desculpas apresentado".
Segundo o jornalista francês Romain Molina, a declaração de Mbappé não reduziu as tensões, mas foi vista como uma tentativa desesperada de proteger seus interesses comerciais. O fato de não ter mencionado Mao piorou a situação. Circulam vídeos em que torcedores chineses queimam suas camisas e rasgam cartazes publicitários.
Na quarta-feira, a emissora estatal China Media Group (CMG) rejeitou as explicações de Mbappé, do Real Madrid e de Tebas, confirmando que não transmitirá as partidas do capitão francês. Já havia sido anunciado que o jogo do Real Madrid pela La Liga neste fim de semana não seria exibido.
"Consideramos que as declarações ultrajantes de Mbappé ofenderam o povo chinês, passaram dos limites e ultrapassaram os limites da liberdade de expressão, diz uma nota do CMG. Mbappé é jogador do Real Madrid, e o clube tem uma responsabilidade significativa por ele. Portanto, não aceitamos a explicação do Real Madrid de que Mbappé 'nunca ofendeu intencionalmente' e de que os jogadores têm o direito de expressar suas opiniões pessoais, nem aceitamos a postura do Real Madrid".
Segundo a Reuters, a TV estatal chinesa espera "novos gestos de reconciliação". A La Liga anunciou um "protocolo de conscientização e comunicação" com clubes e jogadores, por temer um forte impacto econômico.
Segundo os dados financeiros mais recentes da La Liga, a primeira divisão espanhola arrecadou 1,58 bilhão de euros (1,32 bilhão de libras/1,76 bilhão de dólares) com direitos de transmissão na temporada 2024-25, dos quais 40% (748 milhões de euros/626 milhões de libras/995 milhões de dólares) vieram dos mercados internacionais. Embora a receita específica proveniente da China não tenha sido divulgada, os mercados asiático e norte-americano são as duas principais fontes de receita externa do campeonato. Neste mesmo verão, Tebas havia afirmado que "a China continua sendo um mercado estratégico para a La Liga".
Para o Real Madrid, além do risco de perder parte do contrato de direitos de transmissão, segundo o El Mundo, de 10% a 15% da receita internacional com produtos licenciados vem da China, onde a camisa de Mbappé é a mais vendida. O clube detém 20% de seus direitos de imagem.
Por enquanto, não está claro quanto esse incidente afetará Mbappé. Segundo a Forbes, o francês deve receber 30 milhões de dólares (22,5 milhões de libras) apenas de patrocinadores, mas nenhuma empresa chinesa revelou quanto paga a ele. Sua nova fornecedora de calçados, a On, para a qual a China é um mercado fundamental, também está em risco: suas ações já perderam valor.
Sem uma solução no curto prazo, a crise poderá afetar o futebol espanhol.