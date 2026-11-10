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Arsenal UWCL hopes 1:1Getty/GOAL

O Arsenal já desperdiçou suas chances de conquistar o título da WSL, mas ainda tem talento para vencer outra Champions League feminina

A equipe de Renee Slegers tem ficado abaixo das expectativas no cenário nacional nesta temporada, mas, com a aproximação de grandes confrontos contra Barcelona e Lyon, surge a oportunidade de lembrar a todos que ainda pode fazer algo especial na Europa.

Ameé Ruszkai
Traduzido por

  • Após nove jogos na temporada da Women's Super League, o Arsenal ocupa a sexta posição na tabela, com apenas 13 pontos, 12 a menos que o líder Manchester City. Mesmo nesta fase inicial, as chances de conquistar seu primeiro título da WSL desde 2019 parecem perdidas. Ainda assim, por mais estranho que pareça diante das dificuldades da equipe, isso não significa que o Arsenal deva ser descartado na Champions League.

    O início da campanha europeia esteve longe de ser tranquilo. A apertada vitória por 1 a 0 sobre o HB Koge na estreia veio com muita dificuldade, e a equipe dinamarquesa teve motivos para lamentar não ter saído com nenhum ponto de uma partida decidida por um pênalti de Mariona Caldentey nos acréscimos. Depois, veio um movimentado empate por 2 a 2 fora de casa contra o Paris FC, no qual um inexplicável toque de mão de Leah Williamson permitiu que as anfitriãs completassem a reação após estarem perdendo por 2 a 0. Naquele momento, havia a sensação de que aquela poderia ser a última partida de Renee Slegers no comando da equipe.

    Mas a holandesa segue no cargo enquanto o Arsenal se prepara para duas semanas decisivas na competição, depois de comandar uma vitória bem mais convincente por 3 a 0 sobre o Benfica na última partida europeia da equipe. Agora, dois grandes desafios se aproximam: uma visita ao Barcelona, atual campeão, na quinta-feira, antes de receber o Lyon, oito vezes campeão, uma semana depois. É uma grande oportunidade para o Arsenal, campeão desta competição há apenas 18 meses, lembrar a todos do que é capaz.

  • Começam devagar

    Kim Little Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    O Arsenal tem um histórico de começar as temporadas devagar, mas conseguiu ganhar força na reta final das duas campanhas anteriores.

    Muitos vão argumentar que o Arsenal não merece ser considerado candidato ao título da Champions League depois do início de temporada. A equipe frequentemente pareceu sem ideias, frágil na defesa e incapaz de aproveitar ao máximo o talento do elenco, ampliado de forma expressiva pelo que, no papel, parecia ser uma janela de transferências excepcional.

    Mas vale lembrar que o Arsenal tem um histórico de começar as temporadas devagar. Foi isso que, no fim das contas, custou ao clube a chance de disputar o título da WSL na temporada passada, encerrada apenas quatro pontos atrás do Manchester City, que conquistou o título. Os motivos para lamentar remontam a setembro e outubro, quando os empates contra o Manchester United e o Aston Villa custaram caro, antes de uma derrota para o Manchester City. Assim, a sequência posterior de 17 jogos de invencibilidade na liga acabou sendo, em certa medida, em vão.

    Um ano antes, uma sequência de apenas uma vitória nos quatro primeiros jogos da liga decretaria o fim da passagem de Jonas Eidevall pelo comando da equipe. Foi outra temporada em que o Arsenal terminou como o rival mais próximo de quem conquistou a WSL, mas, no fim, ficou muito distante de um Chelsea invencível.

  • Valor do tempo

    Mariona Caldentey Renee Slegers Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    Dada a qualidade do elenco após um verão de mudanças, não seria surpresa se o Arsenal melhorasse bastante ao longo da temporada.

    Em retrospecto, talvez não seja uma grande surpresa que essa tendência tenha continuado nesta temporada. Afinal, o verão trouxe a maior mudança que o elenco viu em muito tempo, com oito chegadas e 10 saídas.

    No papel, o elenco ficou muito mais forte, mas também precisa de tempo para se ajustar. E isso não vale apenas para as jogadoras. Pela primeira vez na carreira como treinadora, Slegers trabalha com um elenco tão forte e numeroso. Entender como aproveitá-lo da melhor maneira, especialmente quando e como fazer rodízio, é algo que ela aprende a cada semana.

    Com o tempo, que o clube claramente está disposto a lhe dar apesar do início lento, Slegers tende a se adaptar melhor a esse desafio, enquanto as novas jogadoras se entrosam. Não seria surpresa ver este Arsenal se tornar uma equipe muito forte. A essa altura, o título da WSL provavelmente estará ainda mais distante, mas a Champions League e a Copa da Inglaterra ainda deverão estar ao alcance.

  • Qualidade comprovada

    Alessia Russo Arsenal UWCL trophy 2025
    Getty Images

    Faz apenas 18 meses que o Arsenal conquistou o título europeu, após vencer Barcelona e Lyon pelo caminho.

    É possível acreditar nisso mesmo com o Arsenal fora de seu melhor nível nestas primeiras semanas da temporada, em grande parte pelo talento do elenco e pelo fato de a equipe ter mostrado repetidamente, nos últimos tempos, que pode vencer os melhores times.

    No ano passado, o Arsenal derrotou Chelsea e Manchester City na segunda metade da campanha na WSL antes de também eliminar o Chelsea da Champions League, após abrir uma vantagem insuperável de 3 a 1 no jogo de ida das quartas de final. A trajetória europeia terminaria na fase seguinte, diante do Lyon, mas apenas pelo placar agregado apertado de 4 a 3, após dois duelos brilhantes em que o Arsenal enfrentou de igual para igual uma das melhores equipes do planeta.

    A temporada 2024-25 foi ainda melhor: o Arsenal se tornou o primeiro time feminino inglês a conquistar um título europeu desde, veja só, o próprio Arsenal, em 2007. Depois de vencer Juventus e Bayern de Munique na fase de grupos, o Arsenal eliminou Real Madrid e Lyon em duas viradas memoráveis, garantindo uma disputa pelo título com o Barcelona. O Barcelona havia perdido apenas três jogos em toda a temporada, mas o Arsenal contrariou as expectativas e impôs à equipe a quarta derrota, vencendo por 1 a 0 em Lisboa.

  • A oportunidade bate à porta

    Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    Bons resultados nos próximos jogos contra Barcelona e Lyon só reforçariam a confiança deste elenco talentoso e experiente de que ainda é possível conquistar algo especial nesta temporada.

    Aquela vitória histórica aconteceu há apenas 18 meses, e vários dos outros resultados são ainda mais recentes. Ainda assim, as dificuldades recentes do Arsenal podem fazer com que pareçam mais distantes.

    Este mês, portanto, oferece ao Arsenal a chance de lembrar a todos do que é capaz. Por mais estranho que pareça, também é preciso dizer que esses jogos, nos quais os adversários partem para o ataque, costumam favorecer mais a equipe do norte de Londres. Enfrentar defesas muito fechadas tem sido um grande problema para o Arsenal; nem o Barcelona nem o Lyon, duas das melhores equipes do mundo, senão as duas melhores, vão adotar essa tática.

    É claro que ambos apresentarão outros desafios importantes para um Arsenal que ainda tenta se encontrar e recuperar seu brilho. Mas a equipe não deve temer dois adversários que venceu recentemente, nos momentos de maior pressão.

    O tão desejado título da WSL pode estar fora de alcance, mas ainda há boas chances de avançar na Champions League. Bons resultados neste mês só aumentariam a confiança do grupo de que é possível conquistar outro título europeu.