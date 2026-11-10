Após nove jogos na temporada da Women's Super League, o Arsenal ocupa a sexta posição na tabela, com apenas 13 pontos, 12 a menos que o líder Manchester City. Mesmo nesta fase inicial, as chances de conquistar seu primeiro título da WSL desde 2019 parecem perdidas. Ainda assim, por mais estranho que pareça diante das dificuldades da equipe, isso não significa que o Arsenal deva ser descartado na Champions League.

O início da campanha europeia esteve longe de ser tranquilo. A apertada vitória por 1 a 0 sobre o HB Koge na estreia veio com muita dificuldade, e a equipe dinamarquesa teve motivos para lamentar não ter saído com nenhum ponto de uma partida decidida por um pênalti de Mariona Caldentey nos acréscimos. Depois, veio um movimentado empate por 2 a 2 fora de casa contra o Paris FC, no qual um inexplicável toque de mão de Leah Williamson permitiu que as anfitriãs completassem a reação após estarem perdendo por 2 a 0. Naquele momento, havia a sensação de que aquela poderia ser a última partida de Renee Slegers no comando da equipe.

Mas a holandesa segue no cargo enquanto o Arsenal se prepara para duas semanas decisivas na competição, depois de comandar uma vitória bem mais convincente por 3 a 0 sobre o Benfica na última partida europeia da equipe. Agora, dois grandes desafios se aproximam: uma visita ao Barcelona, atual campeão, na quinta-feira, antes de receber o Lyon, oito vezes campeão, uma semana depois. É uma grande oportunidade para o Arsenal, campeão desta competição há apenas 18 meses, lembrar a todos do que é capaz.