“Nunca estive tão otimista”: mudança de marca da USL reflete a confiança dos proprietários no acesso e rebaixamento, mas estádios e expansão ainda são obstáculos

Mas, se tudo parecia um tanto improvisado há quase dois anos, a estratégia agora está muito mais clara. A primeira revelação de que a USL lançaria uma liga masculina de futebol da primeira divisão ocorreu em 13 de fevereiro de 2025. Na época, proprietários de clubes e outras partes interessadas foram avisados com pouca antecedência. Uma reunião foi convocada às pressas para uma noite de quarta-feira. Proprietários, CSOs e outras partes interessadas praticamente não sabiam o que estava acontecendo. Com menos de 24 horas de antecedência, a USL os informou oficialmente de que tentaria transformar por completo a estrutura do futebol de elite nos Estados Unidos.

Na época, havia ceticismo, quando não descrença, disseram várias fontes da liga à GOAL. Alguns proprietários se sentiram traídos. Outros ficaram apenas chocados. Alguns achavam, em conversas reservadas, que, mesmo que a intenção fosse boa, a logística era complicada demais para que o plano saísse do papel. Havia muita coisa a assimilar, e apenas um dia para isso.

Agora, porém, o cenário está muito mais claro. Se o anúncio de 2025 foi apressado e ousado, o lançamento da identidade da marca foi mais ponderado e transparente. Os clubes foram informados com semanas de antecedência sobre como seria essa identidade, confirmaram várias fontes. A própria liga manteve conversas extensas com proprietários e torcedores para construir algo que, em sua avaliação, representaria melhor o futuro da USL, confirmou um porta-voz. A SPARK, empresa de relações públicas, ajudou a definir o posicionamento da marca.

Depois, a proposta foi apresentada integralmente aos proprietários, que puderam discutir os detalhes antes do lançamento. Isso pode parecer o mínimo, mas representa uma mudança de postura. A liga ressaltou que as escolhas deliberadas por trás da identidade da marca fazem parte de uma transformação mais ampla na organização.

Os clubes também concordaram.

“Há pessoas que dedicaram tempo para analisar de verdade como desenvolver a marca, elaborar um planejamento conceitual e transformá-lo em planos práticos. Para mim, isso agora cria um sistema de pirâmide semelhante ao que o resto do mundo está acostumado a ver”, disse James O'Connor, presidente do Louisville City.