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USL Pro Rel 1-1GOAL

“Nunca estive tão otimista”: mudança de marca da USL reflete a confiança dos proprietários no acesso e rebaixamento, mas estádios e expansão ainda são obstáculos

A USL anunciou oficialmente a identidade da liga enquanto busca adotar um sistema de acesso e rebaixamento, transformando uma hipótese em realidade.

Thomas Hindle
Traduzido por

  • Na terça-feira, 20 de outubro, exatamente ao meio-dia, o vídeo apareceu nas redes sociais.

    O vídeo dura exatamente um minuto e 33 segundos e mostra como será a USL daqui para a frente. Tudo o que havia sido alvo de rumores, noticiado ou confirmado foi reunido ali. Sim, a liga será dividida em três divisões. Sim, a USL adotará o acesso e o rebaixamento, algo que as ligas de futebol dos Estados Unidos evitaram até agora com tanta veemência. Sim, a divisão principal se chamará “USL Premier”.

    O logotipo também apareceu, com linhas angulosas e uma identidade visual inteiramente em azul e branco. Segundo a liga, o desenho de uma escada serve para reforçar o sistema de acesso e rebaixamento. Em 2028, ele chegará.

    É nesse momento, portanto, que tudo começa a parecer real. É também uma espécie de caminho sem volta. A USL vai mesmo fazer isso. A identidade visual está aí para provar.

    “Estou mais otimista do que nunca em relação a isso”, disse Dan Rutstein, presidente do Orange County SC, à GOAL. “Parece incrivelmente real. Com Ted Lasso e Wrexham, há muita gente neste país que entende o conceito de acesso e rebaixamento. Quando você conversa com patrocinadores, eles se empolgam com isso. E, sabe, há o fato de que poderemos ter jogos em que muita coisa estará em jogo, partidas decisivas até uma fase bem mais avançada da temporada.”

  • Um panorama mais claro

    USL Division One
    United Soccer League

    O anúncio de 2025 pegou os proprietários de surpresa.

    Mas, se tudo parecia um tanto improvisado há quase dois anos, a estratégia agora está muito mais clara. A primeira revelação de que a USL lançaria uma liga masculina de futebol da primeira divisão ocorreu em 13 de fevereiro de 2025. Na época, proprietários de clubes e outras partes interessadas foram avisados com pouca antecedência. Uma reunião foi convocada às pressas para uma noite de quarta-feira. Proprietários, CSOs e outras partes interessadas praticamente não sabiam o que estava acontecendo. Com menos de 24 horas de antecedência, a USL os informou oficialmente de que tentaria transformar por completo a estrutura do futebol de elite nos Estados Unidos.

    Na época, havia ceticismo, quando não descrença, disseram várias fontes da liga à GOAL. Alguns proprietários se sentiram traídos. Outros ficaram apenas chocados. Alguns achavam, em conversas reservadas, que, mesmo que a intenção fosse boa, a logística era complicada demais para que o plano saísse do papel. Havia muita coisa a assimilar, e apenas um dia para isso.

    Agora, porém, o cenário está muito mais claro. Se o anúncio de 2025 foi apressado e ousado, o lançamento da identidade da marca foi mais ponderado e transparente. Os clubes foram informados com semanas de antecedência sobre como seria essa identidade, confirmaram várias fontes. A própria liga manteve conversas extensas com proprietários e torcedores para construir algo que, em sua avaliação, representaria melhor o futuro da USL, confirmou um porta-voz. A SPARK, empresa de relações públicas, ajudou a definir o posicionamento da marca.

    Depois, a proposta foi apresentada integralmente aos proprietários, que puderam discutir os detalhes antes do lançamento. Isso pode parecer o mínimo, mas representa uma mudança de postura. A liga ressaltou que as escolhas deliberadas por trás da identidade da marca fazem parte de uma transformação mais ampla na organização.

    Os clubes também concordaram.

    “Há pessoas que dedicaram tempo para analisar de verdade como desenvolver a marca, elaborar um planejamento conceitual e transformá-lo em planos práticos. Para mim, isso agora cria um sistema de pirâmide semelhante ao que o resto do mundo está acostumado a ver”, disse James O'Connor, presidente do Louisville City.

  • “Agora as coisas estão se encaixando”

    Pittsburgh Riverhounds
    USL

    Um novo acordo coletivo de trabalho estabeleceu um caminho claro para a remuneração dos jogadores da USL Premier.

    Também ajuda o fato de que um trabalho importante nos bastidores estabeleceu as bases para o funcionamento de uma pirâmide do futebol nos Estados Unidos. O Acordo Coletivo de Trabalho da USL, recém-ratificado e o segundo da história da liga, incluiu disposições para a USL Premier. As negociações se arrastaram por quase dois anos, e fontes envolvidas nas conversas apontaram a incerteza em relação à primeira divisão como um dos principais entraves.

    Mas os números estão claros. A USL Premier já conta com uma infraestrutura básica. A remuneração mínima padrão começará em US$ 67.500 em 2028, ante US$ 42.000 na Championship em 2026. Ambos os valores incluem o custo da moradia ou um auxílio-moradia, com aumentos previstos no acordo. Os clubes também terão de oferecer plano de saúde, cujo custo não entrará no cálculo da remuneração mínima. A premiação dos jogadores também foi acordada, com valores anuais destinados aos vencedores do Players’ Shield na Championship e na Premier. Talvez o mais importante, porém, seja o acordo entre a liga e a Associação de Jogadores sobre uma estrutura de licenciamento coletivo e direitos comerciais para as quatro ligas profissionais da USL. Em termos simples, os jogadores receberão uma parte de determinadas receitas geradas pelo uso comercial de seus nomes, imagens e representações, inclusive em videogames e produtos vendidos pela liga.

    “As coisas estão se encaixando agora. O acordo coletivo foi assinado, então isso foi mais uma questão de resolver um problema negativo”, explicou Rutstein.

    Outro ponto importante foi a divisão de receitas, pela qual as receitas nacionais serão compartilhadas entre os clubes de toda a pirâmide. Os percentuais exatos não foram divulgados, mas os clubes receberão uma parte das receitas provenientes da venda de franquias, de acordos de apostas e de direitos de transmissão.

    Isso pode parecer arbitrário para uma liga que, como um todo, não ganha muito dinheiro em 2026. Mas, se as receitas crescerem como esperado, essa estrutura poderá ser fundamental.

    “É um sinal de que estão organizando tudo antes de haver receitas significativas para dividir. Porque, obviamente, neste momento há quem argumente que dividir receitas quando não há receitas para dividir não significa muita coisa. Isso é estabelecer as bases”, disse Rutstein.

  • “Realmente sério e comprometido”

    Premier League Season 2024/25 Kick-Off
    Getty Images Sport

    A participação de Tony Scholes na USL trouxe uma sensação de tranquilidade entre os donos dos clubes.

    Há também a estrutura de liderança. Várias fontes apontaram o fortalecimento da equipe executiva como motivo para otimismo diante dos planos de crescimento da liga. Em especial, a chegada de Tony Scholes à presidência da USL Premier trouxe uma sensação de tranquilidade. Antes, ele ocupava o cargo de diretor de futebol da Premier League inglesa.

    “A experiência e os contatos dele, depois de ter trabalhado no nível em que trabalhou, só podem contribuir para o que a USL está fazendo. Essa é a principal vantagem de ter alguém com a experiência de Tony quando a liga está prestes a embarcar em uma jornada como essa. Acho que é uma combinação que faz muito sentido”, disse O'Connor.

    A ideia de que Scholes esteja nos Estados Unidos apenas para receber um salário, depois de 30 anos de trabalho árduo no futebol inglês, está longe da realidade, disseram várias fontes.

    “Se serve de alguma coisa, ele é uma pessoa muito agradável, entende do assunto e leva tudo isso muito a sério. Está realmente comprometido”, disse Rutstein.

    Paul McDonough comanda a USL como presidente e CEO, enquanto Scholes preside a USL Premier. Várias fontes destacaram a experiência de Scholes em clubes da EFL e seu conhecimento do funcionamento de uma pirâmide do futebol como fatores valiosos para a elaboração do modelo de acesso e rebaixamento da própria USL.

    “Participamos de reuniões em que eles apresentaram a estrutura. Há dez maneiras diferentes de fazer isso, considerando quantos times sobem e descem e como tudo funciona. Foi algo muito bem pensado. Há boas ideias ali”, disse uma fonte.

  • Permitindo que os times encontrem seu lugar

    Portland Hearts of Pine Fans
    Chris Linscott

    A liga afirma que um novo sistema de três divisões permitirá que os clubes encontrem seu lugar natural na USL.

    Há também um sentimento generalizado de que a decisão foi acertada. Várias fontes ligadas aos clubes elogiaram a ambição da liga de lançar a competição em sua totalidade. Sem dúvida, é uma medida ousada.

    “Com essa evolução, a adoção do sistema de acesso e rebaixamento da maneira certa e a inclusão de grandes mercados vinculados a ele, o potencial de crescimento é imenso”, disse Brad Stith, CEO do AC Boise, à GOAL.

    Alguns também argumentam que uma visão mais clara de como serão as três principais divisões do futebol oferece salvaguardas essenciais contra os problemas financeiros que levaram alguns clubes da USL a encerrar as atividades. O North Carolina FC, da Championship, fechou as portas ao fim da temporada de 2025, com aviso prévio de apenas dois meses. Segundo relatos, Westchester SC e Corpus Christi, da League One, também encerrarão as atividades no fim do ano. A própria liga afirmou que está adotando critérios internos mais rigorosos para garantir a entrada de proprietários com condições de manter os clubes e de equipes sustentáveis no sistema.

    Ter a opção de escolher em qual divisão um time pode arcar com os custos para jogar, dentro de um sistema de três níveis, pode evitar casos semelhantes no futuro. Os proprietários argumentam que a maioria das equipes encontrará seu lugar adequado.

    “Ao criar esse tipo de estrutura nos EUA, você acaba reduzindo os demais riscos, e não o contrário”, disse Stith. “É o que todos os torcedores merecem. Você quer garantir que, sempre que apoiem o clube de sua comunidade, seja qual for a divisão, eles saibam que cada jogo importa.”

    Até agora, algumas equipes promoveram a própria mudança para a divisão de sua preferência. Após uma temporada de estreia notável em público e desempenho, o Boise passará da League One para a Championship no ano que vem.

    “Somos o primeiro time promovido pela comunidade do ponto de vista futebolístico na história dos EUA. Tem sido uma ótima parceria. É claro que a League One tem sido ótima, e temos uma parceria com Paul, na USL, e com a direção da USL Championship para fazer a mudança. Quando sua comunidade comparece a todos os jogos como tem comparecido aos nossos, e a lotação se esgota a cada partida, é um ambiente extraordinário para jogar futebol profissional”, acrescentou Stith.


  • “É um lançamento discreto”

    USL Generic Ball pic
    Getty

    A antiga identidade visual da USL continua no site da liga, apesar de uma nova já ter sido anunciada.

    Apesar de todo o clima positivo, algumas preocupações permanecem. Várias fontes ligadas à liga questionaram a força da marca. Outras observaram que o momento escolhido para o lançamento era intrigante.

    “Sei que os playoffs estão prestes a começar, mas é um momento um pouco estranho”, apontou um proprietário de clube.

    Também houve questionamentos sobre o impacto da mudança. O site atual da USL ainda exibe o logotipo antigo, embora a liga tenha apresentado a nova identidade visual no vídeo de anúncio.

    “Se você observar como fizeram isso, foi um lançamento discreto, não um lançamento completo. Você vê o vídeo da nova identidade visual, mas, no canto superior esquerdo da publicação nas redes sociais, está a identidade antiga”, apontou uma fonte ligada à liga.

    A liga afirmou que a nova marca será implementada por completo em toda a organização em janeiro de 2027 e citou um extenso processo de criação para explicar o momento escolhido. O lançamento precisava acontecer para que uma série de outros elementos, como as letras nos uniformes, os placares e o design, pudesse ser preparada.

    “Partimos da data de início da temporada de 2027 e calculamos quando clubes, parceiros e fornecedores precisariam receber os materiais da nova marca. Uniformes, emblemas, sinalização e outros materiais físicos têm prazos longos de produção. Por isso, revelar a marca em outubro dá a todos o tempo necessário para se preparar para a próxima temporada”, disse um porta-voz da liga.

  • Estádio e expansão

    Sacramento Republic new stadium 3
    Republic FC / MANICA

    Novos estádios mostraram que os clubes planejam ingressar na nova primeira divisão

    Várias fontes também destacaram os desafios para cumprir os requisitos da U.S. Soccer para uma liga masculina de primeira divisão. Pelas regras atuais, uma liga precisa ter pelo menos 12 equipes para se candidatar, com clubes sediados nos Estados Unidos distribuídos pelos fusos horários do Leste, Central e do Pacífico. Pelo menos 75% das equipes devem jogar em regiões metropolitanas com, no mínimo, um milhão de habitantes.

    Todos os estádios da liga devem ser fechados e ter capacidade mínima para 15 mil espectadores. O principal proprietário de cada equipe deve ter patrimônio líquido de US$ 40 milhões, enquanto o grupo de proprietários, em conjunto, precisa comprovar patrimônio de US$ 70 milhões. Até agora, não houve anúncios de intenção de candidatura à divisão por parte de equipes em número suficiente, embora The Athletic tenha noticiado no ano passado que a USL afirmava ter 20 candidaturas.

    Algumas equipes se candidataram mesmo sem cumprir, no momento, os requisitos necessários. O Pittsburgh Riverhounds, por exemplo, precisaria triplicar sua capacidade para atender às exigências, mas, para isso, teria de triplicar a capacidade de seu estádio. O clube anunciou planos para ampliar a capacidade para 15 mil pessoas em 19 de agosto. A expectativa atual é que as obras comecem no início de 2027.

    “Como em qualquer grande obra, é preciso garantir o financiamento e as licenças, basicamente acertar todos os detalhes... Neste momento, há muitas questões administrativas sendo tratadas nos bastidores, mas estamos animados com a possibilidade de que a primeira fase das obras comece no ano que vem”, disse Matt Grubba, diretor de comunicação do Riverhounds.

    Alguns clubes ainda não se decidiram. Embora Sacramento Republic e Detroit City, da USL Championship, estejam construindo estádios que atendem aos requisitos mínimos, nenhum dos dois se comprometeu a disputar a primeira divisão. Várias fontes especularam que a própria liga esperava ter um quadro mais claro a esta altura.

    A liga já insistiu, porém, que a entrada de novas franquias até 2028 ajudará a alcançar o número exigido de equipes. Também há conversas em andamento com a U.S. Soccer sobre como a nova liga poderia se enquadrar nas regras atuais.

    “Estamos trabalhando em estreita colaboração com a U.S. Soccer e outras partes envolvidas enquanto nos preparamos para lançar a USL Premier e introduzir o acesso e o rebaixamento em 2028. Nossas conversas continuam construtivas, e agradecemos a colaboração deles à medida que o futebol dos Estados Unidos evolui e olhamos para o futuro do futebol profissional. Estamos adotando uma abordagem criteriosa na construção da Premier, com foco em grupos de proprietários sólidos e no sucesso de longo prazo dos nossos clubes e da liga”, disse um porta-voz da USL.

  • Anunciando a intenção

    Indy Eleven USL Stadium

    Os próprios torcedores da USL demonstraram entusiasmo com a ampliação da estrutura de divisões do futebol.

    E assim temos algo mais concreto. O lançamento, algo aparentemente aleatório, foi apresentado pela liga como intencional, cuidadosamente planejado e simplesmente mais pronto para o mundo real.

    Afinal, essa é a espinha dorsal de tudo. Um CBA, um acordo de divisão de receitas, mais equipes começando a tornar pública a intenção de entrar na liga e algumas outras preparando tudo para fazer o mesmo. A marca, basicamente, dá forma a tudo isso. Proprietários de vários clubes acrescentaram que agora têm algo concreto para apresentar. Eles podem levar um plano definido a possíveis patrocinadores. Do ponto de vista financeiro, ter algo lançado ao público transforma especulação em realidade.

    “Há duas maneiras de olhar para uma reformulação de marca. Uma é perguntar: o logotipo é bonito? A outra é: o que vocês estão tentando comunicar como organização?”, disse Rutstein.

    Ainda há outras perguntas a responder. Mas a mensagem da USL com este lançamento é clara:

    Estamos prontos.

    Agora vem o trabalho de provar isso.