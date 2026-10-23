“Nunca estive tão otimista”: mudança de marca da USL reflete a confiança dos proprietários no acesso e rebaixamento, mas estádios e expansão ainda são obstáculos

Várias fontes também destacaram os desafios para cumprir os requisitos da U.S. Soccer para uma liga masculina de primeira divisão. Pelas regras atuais, uma liga precisa ter pelo menos 12 equipes para se candidatar, com clubes sediados nos Estados Unidos distribuídos pelos fusos horários do Leste, Central e do Pacífico. Pelo menos 75% das equipes devem jogar em regiões metropolitanas com, no mínimo, um milhão de habitantes.
Todos os estádios da liga devem ser fechados e ter capacidade mínima para 15 mil espectadores. O principal proprietário de cada equipe deve ter patrimônio líquido de US$ 40 milhões, enquanto o grupo de proprietários, em conjunto, precisa comprovar patrimônio de US$ 70 milhões. Até agora, não houve anúncios de intenção de candidatura à divisão por parte de equipes em número suficiente, embora The Athletic tenha noticiado no ano passado que a USL afirmava ter 20 candidaturas.
Algumas equipes se candidataram mesmo sem cumprir, no momento, os requisitos necessários. O Pittsburgh Riverhounds, por exemplo, precisaria triplicar sua capacidade para atender às exigências, mas, para isso, teria de triplicar a capacidade de seu estádio. O clube anunciou planos para ampliar a capacidade para 15 mil pessoas em 19 de agosto. A expectativa atual é que as obras comecem no início de 2027.
“Como em qualquer grande obra, é preciso garantir o financiamento e as licenças, basicamente acertar todos os detalhes... Neste momento, há muitas questões administrativas sendo tratadas nos bastidores, mas estamos animados com a possibilidade de que a primeira fase das obras comece no ano que vem”, disse Matt Grubba, diretor de comunicação do Riverhounds.
Alguns clubes ainda não se decidiram. Embora Sacramento Republic e Detroit City, da USL Championship, estejam construindo estádios que atendem aos requisitos mínimos, nenhum dos dois se comprometeu a disputar a primeira divisão. Várias fontes especularam que a própria liga esperava ter um quadro mais claro a esta altura.
A liga já insistiu, porém, que a entrada de novas franquias até 2028 ajudará a alcançar o número exigido de equipes. Também há conversas em andamento com a U.S. Soccer sobre como a nova liga poderia se enquadrar nas regras atuais.
“Estamos trabalhando em estreita colaboração com a U.S. Soccer e outras partes envolvidas enquanto nos preparamos para lançar a USL Premier e introduzir o acesso e o rebaixamento em 2028. Nossas conversas continuam construtivas, e agradecemos a colaboração deles à medida que o futebol dos Estados Unidos evolui e olhamos para o futuro do futebol profissional. Estamos adotando uma abordagem criteriosa na construção da Premier, com foco em grupos de proprietários sólidos e no sucesso de longo prazo dos nossos clubes e da liga”, disse um porta-voz da USL.