Novo técnico, o mesmo velho Liverpool: as atuações terríveis de Florian Wirtz e Alexander Isak no empate com sorte em Newcastle sugerem que Andoni Iraola pode ter ainda mais problemas do que Arne Slot!
Sky Sports o co-comentarista Gary Neville chamou o pênalti de Dominik Szoboszlai em St. James' Park, no domingo, de "um enorme momento" para Andoni Iraola, e dava para entender o que ele quis dizer. A última coisa que o espanhol queria era perder seu primeiro jogo oficial como técnico do Liverpool. No entanto, este ainda foi um empate com gosto de derrota por causa da atuação desarticulada. No mínimo, foi um duro choque de realidade para aqueles torcedores que esperavam que Iraola transformasse imediatamente o Liverpool em um postulante ao título da Premier League.
De fato, o aspecto mais condenável do jogo em Tyneside foi que o Liverpool realmente não pareceu mais convincente ao arrancar um ponto do Newcastle do que havia parecido ao vencer o mesmo adversário no mesmo estádio, quase exatamente um ano antes, com um gol nos acréscimos de Rio Ngumoha.
Na época, a vitória foi vista como prova da mentalidade vencedora do então campeão da Premier League. Como se viu, ela apenas mascarou os problemas no time de Arne Slot, problemas que, ao que parece, Iraola não fez nenhum progresso real para resolver em seus primeiros meses em Anfield.
Muito fácil de ser ultrapassado
Como disse Pat Nevin na BBC Radio 5 Live, "Dá para ver que as fraquezas que o Liverpool tinha na temporada passada não desapareceram." Na verdade, elas foram até agravadas pela decisão de Iraola de escalar Florian Wirtz à frente de um previsivelmente poroso meio-campo de sustentação formado por Ryan Gravenberch e Dominik Szoboszlai.
Mesmo contra um time tão limitado quanto o Newcastle, que perdeu seu atacante mais efetivo e seus dois melhores meio-campistas durante o verão, o Liverpool se mostrou ridiculamente fácil de ser atravessado.
Gravenberch e Szoboszlai são bons jogadores, mas já faz algum tempo que está óbvio que eles rendem melhor atacando do que defendendo. Os dois têm características ofensivas demais para que se confie neles para proteger a linha de quatro defensores, como ficou escancarado no fato de ambos estarem na área adversária quando o Newcastle saiu em velocidade para abrir o placar com Anthony Elanga, com apenas cinco minutos de jogo.
Foi o tipo de gol de contra-ataque que o Liverpool sofreu repetidas vezes nesta temporada e voltará a sofrer nesta temporada, com base no que vimos no St. James' Park, onde Joe Willock recolocou o Newcastle em vantagem apenas 176 segundos após o empate de Cody Gakpo, graças a mais desatenção e mau posicionamento dos visitantes.
Wirtz segue iludindo após prometer muito
Iraola respondeu ao fato de o Liverpool ficar atrás no placar pela segunda vez fazendo uma substituição dupla, ao colocar Alexis Mac Allister e o reforço de verão Victor Munoz nas vagas de Wirtz e Ngumoha, respectivamente.
Munoz, animadoramente direto, sofreu o pênalti do qual Szoboszlai tirou o empate do Liverpool, mas era impossível não sentir pena de Ngumoha, que recebeu a ingrata tarefa de substituir Mohamed Salah na ponta direita, embora prefira atuar pela esquerda.
No entanto, terá havido muito pouca simpatia por Wirtz entre os torcedores do Liverpool, que têm sido incrivelmente pacientes com o internacional alemão.
Escrevendo em sua coluna no Daily Telegraph, antes da rodada de abertura da nova temporada da Premier League, o ex-jogador do Liverpool Jamie Carragher desafiou o homem de £100 milhões a provar que é mais do que apenas alguém "caprichoso e organizado" com a bola, mas Wirtz fracassou miseravelmente em fazê-lo contra o Newcastle.
Ele pode até ter registrado uma das poucas finalizações do Liverpool no alvo no primeiro tempo, mas está ficando cada vez mais difícil entender onde ele se encaixa na escalação titular.
Wirtz muitas vezes pareceu perdido na ponta esquerda e, ainda assim, em sua suposta melhor posição, mais uma vez não conseguiu se impor no tipo de jogo que deveria iluminar quando chegou a Anfield no verão passado sob grande alarde.
Isak ainda segue com dificuldades
Claro, o mesmo vale para Alexander Isak, que foi péssimo em seu retorno a Newcastle. O sueco pode ter recebido pouca bola na maior parte do tempo, mas, mesmo quando a bola sobrou de forma convidativa para ele na área, no meio do segundo tempo, ele isolou por cima do travessão, para diversão da torcida da casa.
A ineficácia de Isak, somada à fragilidade de Wirtz, não é motivo de riso para o Liverpool, porém. O Liverpool tem problemas em todos os setores (Milos Kerkez e Jeremie Frimpong foram terríveis em Tyneside), o que significa que é imperativo gastar mais dinheiro antes do fechamento da janela de transferências, mas os dirigentes desembolsaram quantias de nove dígitos por dois jogadores que acreditavam ser capazes de levá-los à glória na Champions League e, ainda assim, um ano depois, Isak e Wirtz estão penando contra times medianos da Premier League.
A temporada é longa, claro, e a era Iraola está apenas começando. Sempre levaria tempo para melhorar um time sem confiança, que chegou em quinto lugar no fim de uma campanha 2025-26 sem títulos, e Szoboszlai insistiu, compreensivelmente, que os jogadores precisam focar nos aspectos positivos depois de terem buscado o empate duas vezes para garantir um empate.
Mas esta foi mais uma noite negativa tanto para Wirtz quanto para Isak, que deveriam finalmente resolver alguns dos problemas do Liverpool nesta temporada, e não aumentá-los.