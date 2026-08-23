Sky Sports o co-comentarista Gary Neville chamou o pênalti de Dominik Szoboszlai em St. James' Park, no domingo, de "um enorme momento" para Andoni Iraola, e dava para entender o que ele quis dizer. A última coisa que o espanhol queria era perder seu primeiro jogo oficial como técnico do Liverpool. No entanto, este ainda foi um empate com gosto de derrota por causa da atuação desarticulada. No mínimo, foi um duro choque de realidade para aqueles torcedores que esperavam que Iraola transformasse imediatamente o Liverpool em um postulante ao título da Premier League.

De fato, o aspecto mais condenável do jogo em Tyneside foi que o Liverpool realmente não pareceu mais convincente ao arrancar um ponto do Newcastle do que havia parecido ao vencer o mesmo adversário no mesmo estádio, quase exatamente um ano antes, com um gol nos acréscimos de Rio Ngumoha.

Na época, a vitória foi vista como prova da mentalidade vencedora do então campeão da Premier League. Como se viu, ela apenas mascarou os problemas no time de Arne Slot, problemas que, ao que parece, Iraola não fez nenhum progresso real para resolver em seus primeiros meses em Anfield.