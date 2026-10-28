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Novo contrato de Christian Pulisic com o AC Milan, segundo relatos, mostra que ele continua sendo um nome de grande valor comercial: o que isso significa para o clube, a seleção masculina dos EUA e a MLS

Uma renovação até 2031, conforme noticiado, vincularia o auge da carreira de Pulisic à reconstrução do Milan, com implicações para a marca global do clube, o próximo ciclo de Copa do Mundo da seleção masculina dos Estados Unidos e as ambições da MLS.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • À medida que o contrato de Christian Pulisic com o AC Milan se aproximava do fim, cresciam as especulações sobre seu futuro. Qual seria o próximo passo da principal estrela do futebol dos Estados Unidos? E o que viria pela frente para o Milan? As duas partes chegariam a um acordo ou seguiriam caminhos diferentes?

    Ao que parece, essas perguntas foram respondidas. Pulisic não vai a lugar nenhum.

    Pelo menos é o que indicam notícias vindas da Itália. Segundo os relatos, Pulisic deve assinar um novo contrato até 2031, prorrogando por quatro anos o vínculo que terminaria no próximo verão. Para o jogador de 28 anos, isso significaria dedicar ao Milan o restante do auge da carreira. O clube apostaria em seus melhores anos, e Pulisic escolheria onde vivê-los.

    É uma decisão importante. Com o futuro aparentemente definido, Pulisic pode se concentrar em novos desafios, enquanto o Milan sinaliza que ele continua sendo peça central em sua reconstrução. As implicações também alcançam o futebol dos Estados Unidos, tanto no âmbito dos clubes quanto no das seleções.

    Mas quais são as principais conclusões? A GOAL analisa como essa importante decisão afeta todos os envolvidos.

  • Para Pulisic

    Udinese Calcio v AC Milan - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Pulisic encontrou seu lugar no Milan.

    Há um ponto central na assinatura de um novo contrato por Pulisic: ela significa que ele está feliz e se sente em casa.

    Nos últimos anos, surgiram especulações sobre transferências para o exterior, especialmente durante as grandes fases em que ele dominou a Serie A. Mas já faz bastante tempo que essa boa fase passou, e a verdade é que algumas daquelas possibilidades de transferência podem ter desaparecido por causa disso.

    Ainda assim, o Milan continuou a apostar nele mesmo nos momentos em que aquela boa fase parecia tão distante. E, se os relatos forem verdadeiros, o clube reforça essa aposta ao lhe conceder um aumento salarial de 25%. O Milan acredita em Pulisic e, ao assinar esse contrato, Pulisic confirma que acredita no Milan.

    A grande questão é o que acontecerá com essa confiança. Um jogador da qualidade de Pulisic quer e espera disputar a Champions League, e dizer que as últimas temporadas do Milan tiveram altos e baixos seria pouco. O clube não disputa a principal competição continental da Europa nesta temporada, e os primeiros resultados na Serie A indicam que voltar a ela também pode exigir uma disputa acirrada desta vez. No mínimo, Pulisic parece disposto a encarar essa luta para levar o Milan de volta ao patamar em que todos esperam ver o clube.

    Enquanto isso, ele continua sendo um dos rostos de uma marca global, com o Milan seguindo a usá-lo como uma de suas principais figuras, e permanece em evidência tanto em seu país quanto no exterior. Rumo a 2030, Pulisic tem um trabalho de reconstrução pela frente, assim como o Milan, o que provavelmente explica por que escolheu ficar onde está e trabalhar.

  • Para o Milan

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    LaPresse

    O Milan teria tido dificuldades para substituir Pulisic em mais de um sentido.

    Do ponto de vista do Milan, esse acordo tem dois lados: dentro e fora de campo.

    Quanto ao primeiro, é fácil entender por que ele faz sentido do ponto de vista esportivo. Desde que chegou do Chelsea, Pulisic tem sido um dos melhores jogadores do Milan, com 44 gols e 28 assistências nesse período. Nenhum jogador do clube somou mais gols e assistências desde então. Não é fácil substituir essa produção, especialmente no mercado de transferências atual. Perder Pulisic e tentar encontrar um substituto provavelmente seria uma empreitada cara e malsucedida.

    Há também o lado fora de campo. A marca Pulisic sofreu um baque neste verão, sem dúvida, mas é inegável a influência que ele ainda exerce como o rosto mais reconhecido do futebol dos Estados Unidos. Isso traz vantagens, especialmente para o clube que o tem sob contrato: mais vendas de camisas, mais patrocínios e mais publicidade, o que, espera-se, também se traduza em mais dinheiro para melhorar o time.

    Por isso, substituir Pulisic teria custado muito caro ao Milan, entre valores de transferência, perda de receita e, sobretudo, participações em gols. As coisas mudam no futebol, e talvez o Milan decida vendê-lo mais adiante. Mas, se isso acontecer, será nas condições do clube, não nas dele à medida que seu contrato se aproxima do fim.

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    Icon Sportswire

    Jogar em um clube como o Milan deve manter Pulisic preparado para as pressões de defender a seleção masculina dos Estados Unidos.

    No mínimo, isso é um sinal de que Pulisic não pretende sair. Ele vai continuar jogando em alto nível, o que é uma boa notícia para a seleção dos Estados Unidos.

    O mundo lá fora está ansioso para virar a página, mas não há cenário em que a seleção dos Estados Unidos esteja pronta para seguir em frente sem Pulisic, que será fundamental neste ciclo. Mesmo com a chegada de novas estrelas, todas ficariam felizes em alcançar o nível de Pulisic, que, de alguma forma, passou a ser quase subestimado apesar de tudo o que conquistou. Há uma razão para ele estar nessa posição. Ele foi, e continua sendo, bom assim.

    Aos 28 anos, Pulisic está no auge, e será interessante ver como evolui ao longo deste ciclo de Copa do Mundo. Conhecido por sua explosão e pela capacidade de passar pelas defesas, como seu jogo vai se adaptar ao avanço da idade? A Serie A tradicionalmente tem sido uma liga melhor para jogadores mais velhos do que, por exemplo, a Premier League ou até a Bundesliga. Assim, Pulisic aparentemente tem mais chances de continuar atuando em alto nível à medida que aprimora seu estilo de jogo.

    O fato é que a seleção dos Estados Unidos será muito melhor neste ciclo se Pulisic estiver em sua melhor forma. Isso estabelece uma referência para as jovens estrelas e eleva tanto o patamar mínimo quanto o potencial máximo da equipe. A expectativa é que a permanência de Pulisic no Milan permita que isso aconteça pelo maior tempo possível.

  • Para a MLS

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    NurPhoto

    O NYCFC vinha sendo associado a Pulisic havia algum tempo.

    Em determinado momento, houve rumores. Pulisic foi ligado ao NYCFC, onde poderia ter dado ao clube uma estrela à altura de seu novo estádio em Queens. Ele teria sido uma contratação de grande impacto, capaz de impulsionar uma nova onda de chegadas a Nova York e a toda a MLS.

    Isso não aconteceu e, ao que tudo indica, não acontecerá, pelo menos por um bom tempo.

    É provável que algumas estrelas da seleção dos Estados Unidos se transfiram para a MLS nos próximos anos, mas Pulisic não parece ser uma delas. Isso significa que a liga terá de esperar, no mínimo, mais algum tempo para contar com o jogador de futebol norte-americano mais famoso. É um revés para a MLS, especialmente quando ela se vê diante da incerteza sobre o futuro de Lionel Messi após a temporada.

    Contratar outras estrelas da seleção dos Estados Unidos seria útil para elevar o nível e a visibilidade da MLS, mas a chegada de Pulisic teria acrescentado ainda mais a isso. No entanto, sobretudo depois desta Copa do Mundo, essa possibilidade também parecia inviável. Neste momento, Pulisic precisa fortalecer sua reputação entre os torcedores menos assíduos, mas uma transferência para a MLS só a enfraqueceria. Ele seria acusado de fugir dos desafios da Europa, ainda que essas acusações fossem descabidas diante do que conquistou do outro lado do Atlântico.

    Portanto, Pulisic não irá para a MLS, enquanto a liga tenta definir como será sua próxima fase.