À medida que o contrato de Christian Pulisic com o AC Milan se aproximava do fim, cresciam as especulações sobre seu futuro. Qual seria o próximo passo da principal estrela do futebol dos Estados Unidos? E o que viria pela frente para o Milan? As duas partes chegariam a um acordo ou seguiriam caminhos diferentes?

Ao que parece, essas perguntas foram respondidas. Pulisic não vai a lugar nenhum.

Pelo menos é o que indicam notícias vindas da Itália. Segundo os relatos, Pulisic deve assinar um novo contrato até 2031, prorrogando por quatro anos o vínculo que terminaria no próximo verão. Para o jogador de 28 anos, isso significaria dedicar ao Milan o restante do auge da carreira. O clube apostaria em seus melhores anos, e Pulisic escolheria onde vivê-los.

É uma decisão importante. Com o futuro aparentemente definido, Pulisic pode se concentrar em novos desafios, enquanto o Milan sinaliza que ele continua sendo peça central em sua reconstrução. As implicações também alcançam o futebol dos Estados Unidos, tanto no âmbito dos clubes quanto no das seleções.

Mas quais são as principais conclusões? A GOAL analisa como essa importante decisão afeta todos os envolvidos.