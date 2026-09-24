É 24 de setembro de 2026, o que significa que, em exatamente nove meses, o Brasil fará a partida de abertura da Copa do Mundo Feminina de 2027 contra um adversário ainda a ser definido, no lendário Maracanã. O confronto ainda não está definido. O palco dificilmente poderia ser maior.

O maior torneio do futebol feminino está cada vez mais próximo em um momento em que os esportes femininos vivem um boom comercial. As avaliações das equipes na NWSL e na WNBA estão disparando, patrocinadores estão investindo e as recompensas financeiras para algumas das maiores estrelas começam a refletir esse embalo. O novo contrato de Trinity Rodman com o Washington Spirit vale, segundo relatos, mais de US$ 2 milhões por ano, incluindo bônus, um sinal de quão rapidamente o teto está subindo.

Brasil 2027 oferece uma oportunidade de levar esse crescimento a um público ainda maior. A primeira Copa do Mundo Feminina na América do Sul levará as principais jogadoras do esporte a um país cuja identidade é inseparável do futebol. Para estrelas já estabelecidas, é uma chance de consolidar seus legados. Para talentos em ascensão como Taina Maranhão e Clara Serrajordi, pode ser o momento de se tornarem nomes conhecidos em todos os lares.

Ainda assim, uma Copa do Mundo bem-sucedida exigirá mais do que avaliações em alta e um cenário famoso. O interesse comercial pode se traduzir em estádios lotados e apoio duradouro? Torcedores locais e viajantes poderão arcar com os custos para fazer parte disso? E até que ponto os benefícios chegarão além das equipes e jogadoras que já atraem atenção?

Brasil 2027 deve ser uma celebração de quão longe o futebol feminino chegou, e uma oportunidade de levá-lo ainda mais longe. Faltando nove meses, GOAL analisa seis das maiores questões que moldam o que vem a seguir.