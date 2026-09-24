Nove meses para a Copa do Mundo de 2027 no Brasil: das ambições comerciais a estrelas em ascensão como Clara Serrajordi, seis grandes questões para o Mundial Feminino
É 24 de setembro de 2026, o que significa que, em exatamente nove meses, o Brasil fará a partida de abertura da Copa do Mundo Feminina de 2027 contra um adversário ainda a ser definido, no lendário Maracanã. O confronto ainda não está definido. O palco dificilmente poderia ser maior.
O maior torneio do futebol feminino está cada vez mais próximo em um momento em que os esportes femininos vivem um boom comercial. As avaliações das equipes na NWSL e na WNBA estão disparando, patrocinadores estão investindo e as recompensas financeiras para algumas das maiores estrelas começam a refletir esse embalo. O novo contrato de Trinity Rodman com o Washington Spirit vale, segundo relatos, mais de US$ 2 milhões por ano, incluindo bônus, um sinal de quão rapidamente o teto está subindo.
Brasil 2027 oferece uma oportunidade de levar esse crescimento a um público ainda maior. A primeira Copa do Mundo Feminina na América do Sul levará as principais jogadoras do esporte a um país cuja identidade é inseparável do futebol. Para estrelas já estabelecidas, é uma chance de consolidar seus legados. Para talentos em ascensão como Taina Maranhão e Clara Serrajordi, pode ser o momento de se tornarem nomes conhecidos em todos os lares.
Ainda assim, uma Copa do Mundo bem-sucedida exigirá mais do que avaliações em alta e um cenário famoso. O interesse comercial pode se traduzir em estádios lotados e apoio duradouro? Torcedores locais e viajantes poderão arcar com os custos para fazer parte disso? E até que ponto os benefícios chegarão além das equipes e jogadoras que já atraem atenção?
Brasil 2027 deve ser uma celebração de quão longe o futebol feminino chegou, e uma oportunidade de levá-lo ainda mais longe. Faltando nove meses, GOAL analisa seis das maiores questões que moldam o que vem a seguir.
O que uma Copa do Mundo em casa mudaria para o futebol feminino brasileiro?
Amee Ruszkai: É impossível saber neste momento, mas a esperança é de que a resposta para essa pergunta seja: muito.
Houve muitos avanços graduais para o futebol feminino no Brasil nos últimos anos, e sua competição doméstica, o Brasileirão Feminino Série A1, é a mais forte da América do Sul. Isso fica evidente no quadro de honra da Copa Libertadores: clubes brasileiros venceram cada uma das últimas sete edições e 14 das 17 disputadas desde sua inauguração, em 2009.
Esta Copa do Mundo Feminina, porém, colocará ainda mais os holofotes sobre o esporte no Brasil e, se a Seleção conseguir fazer um grande torneio, isso pode impulsionar o público, o interesse e, por sua vez, o investimento, além de aumentar o número de jovens meninas praticando a modalidade.
Marta fez vários chamados pelo futuro do futebol feminino brasileiro nos últimos anos, mas inspirar a seleção a uma grande campanha em uma Copa do Mundo em casa pode ser o mais poderoso de todos.
Quem pode se tornar a próxima estrela global do torneio?
Celia Balf: Os Estados Unidos, a Inglaterra e várias outras seleções ainda não se classificaram para a Copa do Mundo, mas há países como Brasil, França e Espanha que já conseguiram a vaga e muito bem podem ter a próxima grande superestrela em seu elenco.
Taina Maranhão, uma ponta-direita técnica e veloz, é um nome conhecido em todo o futebol mundial depois deste ano. Maranhão, com apenas 22 anos, marcou quatro vezes pelo Brasil em 2026. Ela joga pelo Palmeiras e é alguém que será empolgante de ver atuar em casa, além de ser um pesadelo para qualquer defesa durante todo o torneio.
A Espanha está repleta de talento, de Aitana Bonmatí a Alexia Putellas, entre outras. E, como a seleção mais bem colocada no ranking mundial e ex-campeã da Copa do Mundo, tem muitas estrelas e também potencial para revelações em seu elenco. A meio-campista Clara Serrajordi, de 18 anos, é um nome que em breve será conhecido globalmente. A jovem do Barcelona foi chamada para fazer o que alguns considerariam impensável: substituir Bonmatí e Putellas ao longo da temporada. E ela não apenas entrou em cena; brilhou, se firmou como uma verdadeira estrela no meio-campo da Espanha e ajudou o Barcelona a conquistar a quádrupla coroa.
Quais times correm o risco de ficar fora da classificação?
Ruszkai: Já vimos um grande nome ser eliminado nas Eliminatórias para esta Copa do Mundo Feminina, com a sempre presente Nigéria ficando fora pela primeira vez na história do torneio como resultado de uma campanha terrível na Copa Africana de Nações. Será que outros gigantes do futebol podem seguir esse caminho indesejado?
Na Europa, essa é uma possibilidade bem real. A Inglaterra, vice-campeã em 2023, está entre várias seleções de destaque que não venceram seus grupos em um formato competitivo de qualificação, o que as condenou ao caminho da repescagem. Ao lado dela estão a campeã de 1995, Noruega, a vice-campeã de 2019, Holanda, e a Suécia, semifinalista em três das últimas quatro edições. Ainda se espera que todas se classifiquem, mas isso não é garantido.
As representantes da Concacaf ainda serão definidas também e, embora Estados Unidos e Canadá sejam amplamente favoritos para se classificar, o México tem um confronto bastante complicado contra o Haiti para garantir sua vaga.
Quais azarões podem virar o segundo time de todo mundo?
Ruszkai: Liderado pela dupla de irmãs Temwa e Tabitha Chawinga, o Malawi será uma atração imperdível em sua primeira Copa do Mundo Feminina depois de chegar à final de sua primeira Copa Africana de Nações Feminina, em 2026. As Scorchers foram tão longe graças a um ataque vibrante, comandado por Temwa, a centroavante de nível mundial do Kansas City Current, enquanto Tabitha, que defende o Lyon, octacampeão europeu, deitou e rolou pelos lados.
Outra equipe que deve atrair os neutros é o Japão. A Nadeshiko venceu a futura campeã Espanha por 4 a 0 na última Copa do Mundo, mas ficou pelo caminho no mata-mata. Quatro anos depois, esta jovem equipe, que joga um excelente futebol, parece ainda melhor e talvez até uma candidata real ao título, uma percepção que esteve presente ao longo de sua trajetória rumo ao título da Copa da Ásia no início de 2026.
Os torcedores realmente podem se dar ao luxo de fazer parte disso, e a demanda está crescendo?
Balf: O processo de venda de ingressos para a Copa do Mundo masculina de 2026 foi aberto em 10 de setembro de 2025. Para a Copa do Mundo Feminina de 2027, os torcedores ainda seguem à espera. No momento, o site da Fifa direciona os fãs para uma lista de espera oficial para ingressos e hospitalidade, deixando sem resposta as principais perguntas sobre preços e disponibilidade.
O torneio masculino ganhou manchetes por seus preços astronômicos de ingressos. Antes do pontapé inicial, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse que o preço médio do ingresso estava abaixo de US$ 500. A Copa do Mundo Feminina anterior ofereceu um ponto de partida muito mais acessível: os ingressos para adultos na Austrália variavam de A$ 20 a A$ 120 em 2023, com o CEO do torneio, David Beeche, projetando uma média de cerca de A$ 50 antes do evento.
Isso dá motivos para otimismo, mas não garante que o Brasil seguirá o mesmo modelo. Os preços precisarão ser acessíveis para os torcedores locais, enquanto voos, hospedagem e deslocamentos entre as cidades-sede podem rapidamente elevar os custos para os fãs visitantes. Por enquanto, os torcedores podem registrar seu interesse, mas ainda não conseguem colocar um preço em estar lá.
Moda e grandes marcas podem levar o Brasil 2027 para além do público habitual do futebol?
Balf: Uma semana antes da Copa do Mundo masculina de 2026, parecia que todas as marcas de moda estavam lançando, ou se preparando para lançar, uma coleção ligada ao verão do futebol. Colaborações com designers se juntaram a lançamentos de nomes já conhecidos do futebol, como Adidas e Nike. A julgar pelas camisas e blusas de moletom usadas durante todo o verão, aparentemente todo mundo tinha virado fã de futebol.
Esse cruzamento ajudou a fazer o torneio parecer maior do que o próprio esporte. A moda ofereceu aos novatos uma porta de entrada acessível para o futebol: uma camisa para vestir, um time para acompanhar, uma jogadora para torcer. Com a Copa do Mundo na América do Norte, essa presença era especialmente difícil de ignorar.
A Copa do Mundo feminina de 2027 pode gerar um momento parecido? Com o Brasil como sede, a preparação pode ter um aspecto diferente, principalmente para o público dos Estados Unidos. Ainda não houve uma onda comparável de coleções inspiradas no torneio, embora comparar esta etapa dos preparativos com a contagem regressiva final para o evento masculino só diga até certo ponto. Ainda há tempo para marcas e designers ajudarem a levar o torneio feminino para a conversa do dia a dia.
A oportunidade comercial é substancial. Segundo um estudo da FGV Projetos encomendado pela Embratur, órgão de promoção do turismo do Brasil, os preparativos e a realização do torneio devem gerar R$ 8,8 bilhões em atividade econômica.
Algumas marcas já estão se movimentando. Coca-Cola e Rexona lançaram iniciativas ligadas ao futebol feminino antes do torneio, com a Rexona colocando Marta no centro de uma campanha publicitária. Eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo pela Fifa, ela é um nome natural para liderar essa preparação. A oportunidade agora é ampliar esse foco, apresentando aos torcedores mais jogadoras e personalidades que podem fazer desta Copa do Mundo algo com a própria identidade.