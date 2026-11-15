Christian Pulisic voltou à seleção dos Estados Unidos marcando duas vezes, e a equipe de Mauricio Pochettino fez cinco gols no segundo tempo para atropelar o Haiti por 6 a 0 no Nu Stadium, no sábado.
O gol de Auston Trusty aos 10 minutos foi a diferença entre as equipes no intervalo. O Haiti ameaçou empatar e obrigou Diego Kochen a fazer uma defesa importante. Os Estados Unidos ampliaram a vantagem após o intervalo: Julian Hall marcou o segundo gol, antes de Pulisic balançar a rede duas vezes em rápida sequência. Weston McKennie e o reserva Folarin Balogun fecharam o placar.
O resultado deixa os americanos em posição confortável para o jogo de volta, na terça-feira, em Cincinnati. Será a última partida de Pochettino no comando antes de sua ida para o Manchester United.