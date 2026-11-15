Christian Pulisic voltou à seleção masculina dos Estados Unidos com dois gols, enquanto a equipe de Mauricio Pochettino marcou cinco vezes no segundo tempo para golear o Haiti por 6 a 0 no Nu Stadium, no sábado.
O gol de Auston Trusty aos 10 minutos manteve a diferença mínima até o intervalo. O Haiti ameaçou empatar e obrigou Diego Kochen a fazer uma defesa importante. Os Estados Unidos abriram vantagem após o intervalo: Julian Hall marcou o segundo gol, antes de Pulisic balançar as redes duas vezes em rápida sequência. Weston McKennie e o reserva Folarin Balogun completaram a goleada.
O resultado deixa os Estados Unidos em situação confortável para o jogo de volta, na terça-feira, em Cincinnati. Será a última partida de Pochettino no comando da equipe antes de sua ida para o Manchester United.