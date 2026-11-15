Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Haiti v United States - CONCACAF Nations League QuarterfinalGetty Images Sport

Notas dos jogadores da seleção dos EUA contra o Haiti: Christian Pulisic e Julian Hall brilham em goleada arrasadora por seis gols

Christian Pulisic marcou duas vezes, e Julian Hall deu sequência ao seu bom início no futebol de seleções na vitória da seleção masculina dos Estados Unidos sobre o Haiti por 6 a 0, em Miami.

Staff Writer
Criado pela

  • Christian Pulisic voltou à seleção masculina dos Estados Unidos com dois gols, enquanto a equipe de Mauricio Pochettino marcou cinco vezes no segundo tempo para golear o Haiti por 6 a 0 no Nu Stadium, no sábado.

    O gol de Auston Trusty aos 10 minutos manteve a diferença mínima até o intervalo. O Haiti ameaçou empatar e obrigou Diego Kochen a fazer uma defesa importante. Os Estados Unidos abriram vantagem após o intervalo: Julian Hall marcou o segundo gol, antes de Pulisic balançar as redes duas vezes em rápida sequência. Weston McKennie e o reserva Folarin Balogun completaram a goleada.

    O resultado deixa os Estados Unidos em situação confortável para o jogo de volta, na terça-feira, em Cincinnati. Será a última partida de Pochettino no comando da equipe antes de sua ida para o Manchester United.

  • Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Trusty abriu o placar, e a seleção dos Estados Unidos marcou seis gols sem sofrer nenhum contra o Haiti.

    Diego Kochen - 7/10

    Fez uma defesa importante no primeiro tempo para impedir o gol de Danley Jean Jacques quando os Estados Unidos venciam por apenas um gol de diferença. Uma marcação de impedimento o salvou após um erro de avaliação na segunda etapa. Terminou a partida sem sofrer gols, embora tenha mostrado que ainda há aspectos em que o jovem goleiro precisa melhorar.

    Auston Trusty - 8/10

    Abriu o placar com uma boa finalização na segunda trave após cobrança de falta de Sebastian Berhalter. O gol logo no início e a partida sem sofrer gols garantiram uma noite produtiva para o defensor do Celtic.

    Chris Richards - 7/10

    Um erro no início exigiu uma defesa de Kochen. Mais tarde, fez um bloqueio importante para impedir o gol de Lenny Joseph quando o Haiti ameaçava antes do intervalo. Ajudou os Estados Unidos a não sofrer gols, embora a defesa tenha tido momentos em que poderia ter atuado melhor.

    Antonee Robinson - 8/10

    Fez o cruzamento para o gol de Hall, que deu aos Estados Unidos o avanço de que precisavam no segundo tempo. Recebeu cartão amarelo logo no início, mas disputou toda a partida. Sua contribuição no ataque ajudou a transformar uma vantagem apertada em uma vantagem confortável.

    Alex Freeman - 7/10

    Deu a assistência para o segundo gol de Pulisic, que o atacante marcou de fora da área. Os dois laterais dos Estados Unidos participaram dos gols, e Freeman fez sua parte quando o jogo ficou mais aberto após o intervalo.

  • Meio-campo

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    As cobranças de bola parada de Berhalter continuam sendo um recurso inestimável para a seleção masculina dos Estados Unidos.

    Tyler Adams - 7/10

    Foi o capitão da equipe e impôs sua presença física no meio de campo. Também arriscou um chute por cima do gol antes do intervalo, enquanto os Estados Unidos buscavam o segundo gol.

    Sebastian Berhalter - 6/10

    Sua cobrança de falta deu origem ao gol de abertura de Trusty e mostrou, logo no início, sua importância nas bolas paradas. Recebeu um cartão amarelo antes do intervalo e foi substituído aos 66 minutos, depois de dar a assistência que colocou os Estados Unidos em vantagem.

  • Atacantes

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Pulisic marcou seu retorno à seleção dos Estados Unidos com dois gols em rápida sequência, ajudando os norte-americanos a assumir o controle da partida das quartas de final.

    Weston McKennie - 8/10

    Marcou em sua primeira partida pela seleção dos Estados Unidos desde a Copa do Mundo, cabeceando um cruzamento de Tillman para fazer o quinto gol aos 68 minutos. Sua presença na área deu aos norte-americanos mais uma opção para marcar antes de ele ser substituído perto do fim.

    Malik Tillman - 9/10

    Terminou com duas assistências: serviu McKennie no quinto gol e depois lançou Balogun para o sexto. Participou de gols em uma jogada de bola parada e outra com bola rolando, ajudando os Estados Unidos a transformar uma vantagem confortável em goleada.

    Christian Pulisic - 9/10

    Sofreu e converteu um pênalti aos 62 minutos. Um minuto depois, marcou de fora da área. Foram duas finalizações decisivas em sua primeira partida pela seleção desde a Copa do Mundo. A segunda colocou os Estados Unidos à frente por 4 a 0 e deixou o Haiti diante de uma longa meia hora final.

    Julian Hall - 8/10

    Deu sequência ao seu início impressionante no futebol de seleções com o quarto gol em cinco partidas, aproveitando o cruzamento de Robinson para dobrar a vantagem. Uma esperta jogada de calcanhar sua também ajudou a construir o lance que terminou com Pulisic sofrendo um pênalti. Outra atuação produtiva antes de ser substituído aos 66 minutos.

  • Reservas e técnico

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Folarin Balogun saiu do banco de reservas para fechar o placar na penúltima partida de Mauricio Pochettino no comando da seleção masculina dos Estados Unidos.

    Folarin Balogun - 7/10

    Entrou aos 66 minutos e fechou o placar aos 82, finalizando após passe de Tillman. Já havia tido um gol anulado, mas deixou sua marca na partida com o sexto gol dos Estados Unidos.

    Bryan Reynolds - 6/10

    Entrou junto com Balogun aos 66 minutos, quando os Estados Unidos já venciam por 4 a 0. Disputou o restante da partida, em que os americanos marcaram mais dois gols e terminaram sem sofrer nenhum.

    Adri Mehmeti - 6/10

    Participou do último gol pouco depois de entrar, aos 81 minutos: recuperou a posse de bola antes de Tillman dar o passe para Balogun. Ficou pouco tempo em campo, mas deu uma contribuição concreta para o placar.

    Mathis Albert - 6/10

    Substituiu Pulisic aos 81 minutos, com o resultado já definido. Teve pouco tempo para influenciar a partida.

    Justin Ellis - sem nota

    Substituiu Tillman aos 86 minutos. Teve pouco tempo em campo para uma avaliação significativa.

    Mauricio Pochettino - 9/10

    Sua decisão de escalar Hall como titular foi recompensada com um gol, enquanto Balogun também marcou após sair do banco. Os cinco gols no segundo tempo deram a Pochettino uma vitória contundente em sua penúltima partida no comando e uma ampla vantagem para levar à despedida em Cincinnati.