Para Pukstas: Tendo conquistado tudo o que havia para conquistar na Croácia, essa mudança faz bastante sentido. A maior crítica a Pukstas era a visibilidade, que simplesmente não existia na liga croata. Então, com as esperanças de USMNT parecendo um pouco mais realistas no início deste ciclo, ele agora vai jogar em uma liga que as pessoas assistem e por um time que, de repente, virou o favorito dos torcedores do futebol dos EUA na Europa. Pukstas agora terá os holofotes sobre si, então cabe a ele tirar o máximo disso enquanto joga ao lado de alguns de seus concorrentes diretos por vagas na USMNT. Nota: A

Para o Middlesbrough: Mais um americano, hein? Dado o retorno inicial dos outros, é fácil entender por que eles acreditariam novamente no mercado americano. O que diferencia Pukstas, porém, é que ele já se provou na Europa, o que pesa muito mais fora de campo do que dentro dele. Vai levar tempo para se adaptar? Com certeza, mas, quando isso acontecer, há muito potencial aqui, o que é sempre bom para um clube com ambições reais de subir na hierarquia. Nota: A-

Para o Hajduk Split: Nunca é fácil ver um dos principais talentos do clube sair, mas, na verdade, Pukstas já havia deixado para trás o rótulo de promessa com suas contribuições ao clube. Pukstas havia provado tudo o que podia no clube, então, por mais difícil que fosse para os dois lados se separarem, era a hora. Agora, o clube recebe uma taxa de transferência bem boa para reinvestir e, embora seja difícil replicar Pukstas, é assim que esses clubes sobrevivem e, no fim das contas, crescem. Nota: B+