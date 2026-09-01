Notas das transferências de verão da USMNT: Rokas Pukstas se junta à maratona de contratações americanas do Middlesbrough, enquanto Zavier Gozo e Gio Reyna fazem grandes mudanças
Mesmo em um verão de Copa do Mundo, o mercado da bola nunca para. Na verdade, o mercado fica ainda mais aquecido em verões como este. Não há vitrine melhor do que uma Copa do Mundo e, nas semanas desde que se colocaram nessa vitrine, vários jogadores da seleção masculina dos Estados Unidos mudaram de clube.
Alguns deram um grande salto para a Europa depois de chamarem atenção neste verão. Outros estão indo para novos lugares em busca de um recomeço. E há ainda os jovens que buscam sua primeira oportunidade, aquela que lhes permita realmente impulsionar a carreira em clubes.
À medida que a janela de transferências avança, GOAL avalia cada grande negócio concluído envolvendo jogadores da seleção masculina dos Estados Unidos.
1º de setembro: Luca Bombino (Stoke City, US$ 4 milhões)
Para Bombino: Essa transferência parece ser daquelas que não vão apressar Bombino, que acabou de completar 20 anos neste verão. O Stoke tem Eric Bocat e Aaron Cresswell na profundidade da lateral esquerda, embora este último esteja lesionado; isso dá a Bombino mentores experientes e concorrentes fortes por minutos nesta temporada. Nota: B+
Para o Stoke City: Uma aposta relativamente sem riscos em um jovem talento. Bombino era uma das promessas mais bem avaliadas da MLS, e o Stoke o contratou por uma taxa relativamente baixa. Se tudo correr bem, o clube poderá negociá-lo no futuro por um valor muito superior. Antes disso, porém, a esperança é que ele consiga ajudar a equipe a brigar pelo retorno à Premier League, seja neste ano ou mais adiante. Nota: B+
Para o San Diego FC: É assim que se faz negócio! O San Diego contratou Bombino junto ao LAFC por pouco, deu a ele tempo para se desenvolver e agora vai colher os frutos com um ótimo retorno para um clube da MLS. Isso não só injeta dinheiro no clube, como também serve como um grande reforço de currículo para a equipe, que agora pode apontar Bombino como exemplo de como cuida de jovens promessas. Isso vai ajudar mais adiante, à medida que o clube tenta atrair ainda mais talento do sul da Califórnia. Nota: A+
31 de ago.: Rokas Pukstas (Middlesbrough, US$ 5,4 milhões)
Para Pukstas: Tendo conquistado tudo o que havia para conquistar na Croácia, essa mudança faz bastante sentido. A maior crítica a Pukstas era a visibilidade, que simplesmente não existia na liga croata. Então, com as esperanças de USMNT parecendo um pouco mais realistas no início deste ciclo, ele agora vai jogar em uma liga que as pessoas assistem e por um time que, de repente, virou o favorito dos torcedores do futebol dos EUA na Europa. Pukstas agora terá os holofotes sobre si, então cabe a ele tirar o máximo disso enquanto joga ao lado de alguns de seus concorrentes diretos por vagas na USMNT. Nota: A
Para o Middlesbrough: Mais um americano, hein? Dado o retorno inicial dos outros, é fácil entender por que eles acreditariam novamente no mercado americano. O que diferencia Pukstas, porém, é que ele já se provou na Europa, o que pesa muito mais fora de campo do que dentro dele. Vai levar tempo para se adaptar? Com certeza, mas, quando isso acontecer, há muito potencial aqui, o que é sempre bom para um clube com ambições reais de subir na hierarquia. Nota: A-
Para o Hajduk Split: Nunca é fácil ver um dos principais talentos do clube sair, mas, na verdade, Pukstas já havia deixado para trás o rótulo de promessa com suas contribuições ao clube. Pukstas havia provado tudo o que podia no clube, então, por mais difícil que fosse para os dois lados se separarem, era a hora. Agora, o clube recebe uma taxa de transferência bem boa para reinvestir e, embora seja difícil replicar Pukstas, é assim que esses clubes sobrevivem e, no fim das contas, crescem. Nota: B+
18 de ago.: Zavier Gozo (Crystal Palace, US$ 15 milhões)
Para Gozo: Um salto mais do que merecido na cadeia alimentar para um clube que parece ter planos reais para ele. Fontes disseram à GOAL que esse projeto é uma das principais razões pelas quais o jovem atacante escolheu o Palace, apesar do interesse de várias partes da Europa. Dado o histórico do clube de desenvolver e, eventualmente, negociar jovens talentos, Gozo aparentemente encontrou um clube que oferece tanto o nível quanto a oportunidade para ajudá-lo a cumprir seu enorme potencial. Nota: A
Para o Crystal Palace: É uma taxa alta, é preciso dizer, dada a inexperiência de Gozo. Pagar uma quantia dessas é, claro, uma aposta, especialmente considerando o fato de que ele vem da MLS e não de uma liga europeia estabelecida. É fácil ver, porém, por que o Palace aceitaria essa aposta. Gozo tem velocidade, criatividade e uma vontade real de evoluir, e mostrou no Real Salt Lake que, embora seu futuro provavelmente seja pela ponta, ele também pode fazer a diferença como ala. O Palace provavelmente vai inseri-lo aos poucos, mas a expectativa é que, até o fim da temporada, ele tenha algumas chances de mostrar por que o clube abriu os cofres para contratá-lo. Nota: B
Para o Real Salt Lake: Fontes disseram à GOAL mais cedo neste ano que o RSL realmente queria manter Gozo durante a temporada da MLS porque isso lhes daria a melhor chance de vencer. Vê-lo sair no meio do caminho, então, será difícil de engolir, embora a taxa torne isso um pouco menos amargo. A perda de Gozo afeta de fato as esperanças do clube para esta temporada, mas era a decisão certa para o jogador e para o clube, que agora pode pegar esse dinheiro, reinvesti-lo e se preparar para o que vier a seguir. Nota: B-
4 de ago.: Max Arfsten (Middlesbrough, US$ 7,5 milhões)
Para Arfsten: Basicamente, o destino ideal. Ele se junta a outros dois americanos em um clube sólido, com boa história e aspirações realistas de chegar à Premier League. Isso lhe dá a chance de provar seu valor na Championship, uma liga muito diferente da MLS, mas sem um salto tão grande em termos de talento, e, esperançosamente, evoluir a partir daí. Do ponto de vista da seleção dos Estados Unidos, essa transferência manterá Arfsten no radar, especialmente se ele provar que consegue atuar no mesmo nível na Europa em que atuou na MLS. Nota: A
Para o Middlesbrough: A Boro-merica está a todo vapor. O clube claramente identificou o que acredita ser uma vantagem no mercado: jogadores da seleção dos Estados Unidos na MLS. É por isso que segue fazendo esse tipo de movimento. O Middlesbrough vê jogadores como Arfsten como boas oportunidades de mercado, com alto potencial de retorno, e tem um histórico de acerto comprovado com Aidan Morris. A taxa não é barata, especialmente para um jogador sem experiência europeia, então há risco, mas a diretoria claramente tem uma estratégia aqui. Nota: B+
Para o Columbus: Essa é a situação com a qual você sonha. Você escolhe um jogador no draft, o desenvolve até ele se tornar um atleta de seleção e depois o vende por uma quantia considerável que pode ser reinvestida no time. Seria ótimo manter toda estrela local? Claro, mas, se for para negociá-los, faça isso de um jeito que deixe todo mundo feliz e ainda renda muito dinheiro. Trabalho muito bem feito aqui pelo Columbus, que agora pode começar um novo capítulo e encontrar um novo talento para lapidar. Nota: A+
4 de ago.: Gio Reyna (Strasbourg, 3,5 milhões)
Para Reyna: Mais um recomeço muito necessário, depois de ficar bem claro que o Borussia Monchengladbach não podia lhe dar o que ele precisava. Este também é um recomeço bem novo, já que Reyna chega a uma nova liga, em um novo país, o que lhe permite virar de vez a página dos seus problemas na Bundesliga. Com Reyna, a grande questão é a condição física. Se o Strasbourg encontrar uma maneira de mantê-lo em forma e lhe dar os minutos de que precisa, isso deve funcionar. Caso contrário, é difícil ver outro clube de uma grande liga europeia apostando em um jogador que ainda não mostrou capacidade de se manter fisicamente bem por longos períodos. Nota: B+
Para o Strasbourg: Dá para entender por que apostar nele aqui. Reyna tem 23 anos, bastante experiência no profissional e já foi uma das promessas mais badaladas do Borussia Dortmund. Está bem claro que há um jogador ali, alguém que ainda não conseguiu despontar de vez, e o Strasbourg aposta em si mesmo para ser o clube a encontrar esse jogador. Pelo valor da transferência, é uma aposta de risco relativamente baixo, especialmente para um clube que pode se beneficiar de suas conexões com o Chelsea e trazer outra opção se não der certo. Nota: A-
Para o Borussia Monchengladbach: Eles deixaram isso claro desde o início: o elenco estava inchado demais e alguém precisava sair. Reyna era um candidato óbvio para isso. A taxa não é alta, mas é próxima do que eles pagaram por ele. Assim como o Strasbourg fará agora, o Gladbach tentou destravar Reyna e nunca conseguiu fazer dar certo. O clube ficará bem em seguir em frente. Nota: B
28 de julho: Sebastian Berhalter (Middlesbrough, US$ 2 milhões)
Para Berhalter: Ele certamente chamou a atenção com suas atuações na Copa do Mundo, particularmente pela sua capacidade de bater na bola, então isso parecia inevitável. Com o contrato se aproximando do fim, tudo girava em torno de Berhalter encontrar o destino certo. O Boro pode ser esse lugar. Ele reencontra o amigo de longa data e companheiro de equipe Morris, além de Arfsten, para formar um trio de produtos desenvolvidos pelo Crew. Berhalter é, de certa forma, alguém que deslanchou mais tarde, e mostrou que pode mudar um jogo tanto com sua qualidade quanto com sua energia. Se conseguir acrescentar pequenas nuances ao seu jogo, isso o levará a um novo nível. Nota: A-
Para o Middlesbrough: O Boro olhou para Berhalter, olhou para o próprio destaque do meio-campo, Morris, e então viu como seria simples simplesmente colocá-los juntos. Há química imediata ali, o que deve ajudar a nova contratação a se adaptar tanto dentro quanto fora de campo. Individualmente, Berhalter parece fisicamente pronto para a Championship, e sua cobrança de bola parada é algo que pode render alguns pontos que você não conseguiria de outra forma. Para um time que mira o acesso, isso pode fazer a diferença. Nota: A
Para Vancouver: Tirando o melhor de uma situação difícil. Berhalter provavelmente sairia ao fim do ano, o que lhes deu uma escolha impossível: mantê-lo pelo restante da temporada e torcer para conquistar alguma coisa, ou fazer o certo por ele, vendê-lo e recuperar um pouco de dinheiro pelo esforço. Optaram pela segunda opção. Isso vai prejudicar o time atual, sem dúvida, mas pode ser a decisão certa a longo prazo. No fim das contas, porém, o Whitecaps preferiria ter Berhalter em seu time. Nota: C+
2 de julho: Diego Kochen (Lyngby, empréstimo)
Para Kochen: Faça o que for preciso para jogar. Kochen agora tem 20 anos, então ainda é um bebê em termos de idade para goleiros, mas já era hora de deixar o ninho do Barcelona e começar a própria carreira profissional. Antes disso, ele teve bastante tempo para aprender tanto nos treinamentos quanto no banco de reservas, mas, se quiser ser o goleiro titular da USMNT neste ciclo, o fato é que precisa começar a jogar. A liga dinamarquesa não é do mais alto nível, mas é um bom ponto de partida. Desde que faça um monte de jogos nesta temporada, estará tudo bem. Nota: B
Para o Lyngby: Uma vitória fácil. Você consegue por empréstimo um goleiro com nível para ser titular vindo do Barcelona e ainda tem uma boa opção de compra barata no fim disso, o que pode ajudar a gerar lucro pelo esforço. Sendo realista, isso é uma bola cantada para um clube deste tamanho. Se Kochen conseguir entrar em campo, ganhar a posição e se desenvolver a ponto de virar um goleiro que valha, digamos, US$ 10-15 milhões, este será um negócio incrível. Nota: A
Para o Barcelona: Essa foi a decisão certa para o desenvolvimento de Kochen. O caminho para ganhar minutos no Barcelona está totalmente bloqueado, o que significa que Kochen agora é um ativo, não um jogador do time principal. Para aumentar o valor desse ativo, o Barça o enviou para um lugar onde esse valor pode se valorizar, na esperança de recuperar parte dele mais adiante. No fim das contas, o Barcelona não perde nada aqui, mas fez o certo pelo jogador e ainda se deu a chance de ganhar algum dinheiro no futuro também. Nota: A